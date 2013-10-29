Что делать с пятитысячными банкнотами?

Короткий ответ: подождать несколько дней, пока проблема решится, или быть готовым потерять несколько сот рублей.
Длинный ответ.
Большое количество публикаций в прессе по поводу фальшивых пятитысячных купюр в октябре 2013 года связано с конкретной частной проблемой, относящейся в первую очередь к банкам, а не к людям. Группа (или группы) фальшивомонетчиков научились создавать купюры, способные обманывать банкоматы с функцией приёма денег. Эти купюры не похожи на настоящие: они либо криво склеены из нарезанных из других купюр (и это очень хорошо видно), либо изготовлены на копировальном оборудовании и имеют очень плохое качество. Но банкомат, в отличие от человека, не может «на глаз» отличить явно неправильную купюру, он проверяет ограниченный набор конкретных признаков подлинности, которые преступникам удалось воспроизвести. Расплатиться «вживую» такими бумажками с вами не смогут, если вы проявите хотя бы немного осмотрительности. И, конечно, такие фальшивые купюры практически невозможно получить из банкоматов, касс банков, касс предприятий.
Информация о появлении «супер-подделок», практически не отличимых от настоящих купюр, появилась только в неофициальных источниках - в фейсбуке первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и в прессе. Достоверность этой информации вызывает сомнения.
Тем не менее, как всегда, остаётся риск получения обычной фальшивки, они были раньше, есть сейчас и будут в будущем. В случае с пятитысячными этот риск растёт, так как сами банкноты становятся всё более распространёнными и привычными. Если на 1 января 2012 года их доля составляла 12% от банкнот в обращении (по количеству), то на 1 октября 2013 года - уже 17% или примерно 982 млн штук. Мошенники, соответственно, уделяют всё больше внимания самым «дорогим» банкнотам. Начиная с III кв. 2012 года, каждый квартал выявляется примерно одинаковое количество 5000-х и 1000-х фальшивых банкнот, при том что тысячных в обращении примерно вдвое больше. С другой стороны, по данным Банка России, в последние кварталы общее количество выявленных фальшивок снижается, то есть, возможно, их процент в общем обороте падает. В среднем за квартал в России выявляется около 20 тысяч фальшивых банкнот. Признаки подлинности банкнот есть на сайте Банка России.
Распространение «банкоматных» фальшивок создаёт клиентам банков косвенные проблемы. Банки временно - на период перепрограммирования банкоматов - запрещают внесение пятитысячных банкнот через автоматы с функцией cash-in, что приводит к необходимости вносить деньги на счёт через кассу банка или через другие банки. При этом внесение наличных через кассу часто означает необходимость оплатить комиссию за данную операцию. Что можно предпринять в такой ситуации?
Если вносимая сумма относительно невелика и речь идёт о нескольких пятитысячных банкнотах, проще всего их разменять, оплатив покупку обычных товаров в магазине. Кассиры не имеют права не принять нормальные банкноты, а в супермаркетах и других достаточно крупных торговых точках практически всегда есть сдача. Полученные на сдачу банкноты можно спокойно внести на счёт через банкомат.
Если требуется внести большую сумму, а на руках только несколько десятков пятитысячных банкнот, придётся либо воспользоваться услугами касс в отделениях банков (в том числе можно специально открыть текущий счёт в банке, где приём наличных в отделении не облагается комиссией, и перевести деньги с этого счёта на основной), либо занять деньги у друзей, оставив в залог пятитысячные купюры. Потери при дополнительных операциях в банках могут составить несколько десятых долей процента и пару часов времени, но при наличии острой необходимости завести деньги на счёт эти потери представляются незначительными. Однако, перед проведением таких операций необходимо тщательно проверить тарифы банка, некоторые банки компенсируют выгодные расценки на одни операции завышенными платежами за другие. Например, сочетание бесплатного внесения средств через кассу с 1,5% за перечисление денег со счёта (это реальный пример) представляется неразумным. Лучше всего, если оплата за безналичный платёж взимается не в процентах, а в твёрдой сумме (10, 50 или 100 рублей - она может быть разной), при большом платеже она окажется незначительной. Если вам известны банки, в которых одновременно бесплатны открытие счёта, внесение денег через кассу и внешний платёж, напишите в комментариях, это может помочь другим людям.
В случае, если есть возможность подождать с платежом, лучше не спешить: банки оперативно обновляют программное обеспечение и возобновляют приём купюр через несколько дней после прекращения. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни проблема полностью исчезнет.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 13
Тип операции "пополнение карты через POS-терминал". Забыл сказать, карта, - тоже БМ.
По поводу подделок, скажу вот что. Сразу предупреждаю, что это мое субъективное мнение, не претендующее на истину.
Подделки, типа "склеек", ксерокопий, разные фантики, типа "билетов банка приколов", банкоматы фильтровать умеют довольно успешно. Причем совсем недавно уже были разговоры о введении рециклинга, то есть, соответствующие тесты и сертификация банкоматов подтвердила высокую степень распознавания купюроприемниками банкоматов фальшивок.
Скорее всего, так на самом деле и было, - высококачественные фальшивки, обладающие определенными машиночитаемыми признаками. Понятно, что эти фальшивки "живьем" видели только сами фальшивомонетчики, инкассаторы, кассиры банков, и "компетентные товарищи" из ЦБ и ФСБ. Разумеется, никому из вышеперечисленных лиц, нет никакого резона выкладывать фото этих нашумевших подделок в интернет.
А новости пишутся, - нужны иллюстрации! Вот и находят в недрах интернета давно забытые "склейки", ксероксы и фантики, которые сейчас можно "скормить" лишь какому-либо терминалу оплаты на вокзале, в котором купюроприемник и ПО, как минимум трехлетней давности.
Только вводит основной народ в заблуждение и сеет панику.
Какие потери %, какие открытие счетов и переводы, какие занимание у друзей с оставлением залога?
Он что там курит?
Пришёл в кассу своего банка и положил себе на карту! В чём сложность сиё процесса?
Когда я о чём-то пишу, я знаю, о чём пишу. Такие банки есть, их названия я знаю. А если вы проявите немного находчивости и сообразительности, то и вы узнаете. Подсказывать не буду, это домашнее задание для вас.
Вы полагаете, что размен везде бесплатный? Где 1%, где 2%. Плюс заполнение заявления с указанием ваших паспортных данных, номеров всех купюр и пр. Опять же, наверняка в каких-то банках можно и бесплатно разменять, но это надо заранее знать, где.
Но в целом, вариант можно иметь в виду, спасибо.
Авангард - бесплатно даже визу электрон сделают, перевод через ИБ 10 руб за платеж
Юниаструм - счет откроют бесплатно примут деньги бесплатно и переводы через ИБ бесплатные.
И это у нас в Архангельске где всего 45 банков.
Неужели в столице не найти дешевого банка? Чтобы спокойно положить на счет 5000-ные купюры.