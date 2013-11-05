Как не потерять деньги на банковском форексе?

Короткий ответ: не играть.



Длинный ответ.



Так называемый «рынок форекс» в России со стороны компаний - организаторов «торгов» состоит из нескольких сегментов:



- мелкие откровенно мошеннические «форекс-кухни»;

- относительно крупные форекс-компании, не имеющие каких-либо относящихся к делу лицензий;

- крупные форекс-компании, создающие видимость солидности с помощью различных лицензий и участия в саморегулируемых организациях;

- «банковский форекс».



Представителей первого сегмента уже довольно мало - пожалуй, почти все «инвесторы», с радостью отдающие деньги первым попавшимся проходимцам, обожглись и больше не связываются с не внушающими доверия компаниями. Второй и третий сегменты очень похожи, но и их время постепенно проходит: клиенты понимают, что зарегистрированные в Панаме невнятные юридические лица по сути никакой ответственности перед ними не несут и могут творить с деньгами «трейдеров» что угодно (чем обычно и занимаются). И никакие созданные ими же самими организации клиентам не помогут.



Зато последний сегмент - форекс при банках - в последнее время активно развивается, успешно «отстраиваясь» в своей маркетинговой политике от предшественников. Основной посыл рекламных сообщений банков, предлагающих форекс-услуги, заключается в том, что их деятельность полностью легальна, а сами банки жёстко регулируются Центральным банком. И то, и другое - правда.



Но, как всегда, всё не так просто. Обратим внимание на несколько моментов, которые не упоминаются в рекламных статьях про «банковский форекс».



- не весь банковский форекс действительно банковский. В некоторых случаях этот сервис организован в виде отдельного юридического лица, часто зарегистрированного в офшоре (банк может быть владельцем этой компании). Соответственно, на такое лицо не распространяется ни центробанковский контроль, ни какое-либо российское законодательство вообще. Например, активно рекламирующаяся как «банковский форекс» контора с греческой буквой в названии - именно такая. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а в договоре, который подписывает с ней клиент, указано, что все споры решаются в суде в Лондоне по английскому праву. Как узнать, кто на самом деле стоит за рекламируемым «банковским форексом»? Очень просто: посмотреть, с кем заключается договор. Буквально первый пункт любого договора включает информацию о договаривающихся сторонах. Если там стоит что-то отличное от «банк такой-то» (с российской регистрацией), то это не банковский форекс, а самый обычный.



- счета клиентов в рамках «банковского форекса» не застрахованы, никакого особого контроля со стороны Банка России по ним нет. Все операции клиенты выполняют на свой страх и риск, банк не несёт ответственности за какие-либо потери.



- суть операций в рамках «банковского форекса» не отличается от операций в рамках «обычного форекса». Главное - клиент не проводит никакие сделки «на международном валютном рынке», все сделки заключаются только между клиентом и банком. Банк выставляет некие котировки валютных пар, а клиент соглашается совершать по ним сделки или не соглашается. Банк не является посредником или брокером, выводящим заявки клиента на некий «внешний» по отношению к банку рынок, он играет против клиента. Что бы ни говорили «специалисты» банка на этот счёт, это так.



- котировки валютных пар, которые выставляет клиентам банк, полностью контролируются банком. Они могут соответствовать неким «рыночным котировкам», а могут отличаться от них в любую сторону на любую величину. Более того, никаких единых для всего мира «рыночных котировок» валют не существует. Есть отдельные валютные биржи, есть закрытые системы, в которых проводят взаимные платежи банки, есть компании, предоставляющие данные по торгам на тех или иных площадках. Поток котировок, предоставляемый конкретным банком своим форекс-клиентам, всегда субъективен и может совершенно легально корректироваться самим банком. Например, в договоре одного крупного российского банка с цифрами в названии явно указано: «Текущий рыночный курс – текущий курс, определяемый Банком, по которому Банком заключаются конверсионные сделки по соответствующей паре валют на рынке FOREX в данный момент времени». Такую честность можно только приветствовать.



- не стоит рассчитывать на удачу в виде «пойманного» вами неожиданного сильного движения валютной пары. Полученный за счёт такого движения доход может быть совершенно легально аннулирован банком, а ваши позиции возвращены к изначальным - существовавшим до успешной сделки. Зато ваши потери при сильном неудачном движении банк компенсировать вовсе не обязан. Это правило часто прописывается в договоре как «нерыночная котировка». Поищите это правило в договоре: если оно есть, это лишний повод задуматься о честности банка.



- банк предусматривает в договоре возможность «проскальзывания», то есть проведения запланированной сделки не по указанной клиентом цене, а по другой, более или менее близкой. Величина проскальзывания может быть по сути любой, недополученная в результате этого клиентом прибыль или полученный убыток ничем не ограничены.



В целом, клиенту надо обязательно внимательно прочитать договор «банковского форекса». Но тут есть проблема: чем честнее договор (а у крупных банков он очень честный), тем меньше у клиента будет желания ввязываться в эту игру. Игру, напоминающую ставки в казино, в котором дилер не только знает, какие карты у кого на руках, но и может на лету рисовать карты в колоде и у себя в руке.



Настоящий банковский форекс (в котором конрагентом выступает именно солидный банк, а не его офшорная «дочка») имеет ровно одно положительное отличие от «обычного форекса». Клиент может быть уверен, что остатки средств со своего счёта (или случайно полученную прибыль) он сможет вернуть себе. Солидный банк вряд ли будет задерживать платёж, «пропадать», случайно «отправлять в отпуск» или «увольнять» сотрудника, который отвечает именно за ваш счёт, требовать всё новые и новые документы и т.д. Во всём остальном отличия «банковского форекса» от «небанковского» минимальны.



Поэтому единственный вариант не проиграть деньги в этом весьма своеобразном казино - не играть в нём.



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