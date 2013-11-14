Как отличить фальшивый сайт банка от настоящего?

Короткий ответ: заметить признаки фальшивости и проверить адрес на специальной странице сайта Центробанка
Длинный ответ.
Сайт банка может оказаться фальшивым в двух случаях: либо это поддельный сайт настоящего банка, либо настоящий сайт несуществующего банка.
На поддельный сайт настоящего банка чаще всего можно попасть через поисковую систему или по ссылке с другого сайта. Простой просмотр сайта никакого вреда вам не принесёт, кроме потерянного времени и, возможно, неправильного впечатления об услугах и тарифах того банка, что вы искали. Настоящий вред возникнет только после отправки какой-то информации на сайт. Проще говоря, пока вы не начнёте вводить имя, логин, пароль, номер кредитки или пока не позвоните по указанному на сайте телефону, вам ничего не грозит (кроме обычных вирусов, но для защиты от них на компьютере должна быть установлена надёжная антивирусная программа).
Поэтому особую внимательность надо проявить перед вводом личных данных на сайте. Если вы раньше не заходили по данному адресу и не можете точно знать, что перед вами настоящий сайт банка, остановитесь, сделайте паузу. Опытные мошенники могут так построить текст на странице сайта, что после его прочтения ваши руки «сами» потянутся заполнить предложенную безобидную форму (например, на получение кредита), в которую будут встроены очень «чувствительные» вопросы. Не делайте этого, даже если кажется, что всё хорошо.
Осмотритесь. Поддельный сайт может быть сделан неряшливо, с ошибками, с неработающими ссылками. Посмотрите, нет ли где-то внизу или справа слов Wordpress или Joomla - это наиболее популярные системы управления контентом, которые вряд ли будут применяться на настоящем сайте банка (и уж тем более маловероятно, что их названия останутся на веб-страницах). Это простейшая проверка, защищающая от самых грубых и глупых фальшивок. Она займёт лишь несколько секунд, но может оказаться полезной.
Надо заметить, что фальшивые сайты могут выглядеть и очень хорошо, иногда даже лучше, чем веб-страницы настоящих банков. Поэтому ориентироваться только на внешний осмотр нельзя. Вторая по простоте проверка - через поисковик. Введите в строке поиска Гугла или Яндекса название банка. В подавляющем большинстве случаев первая ссылка в выдаче будет вести на настоящий сайт банка. Если его адрес совпадает с тем, что у вас открыт, то с вероятностью 99,9% всё нормально, это настоящий сайт банка.
Наконец, самый верный, но чуть более длительный вариант проверки - для самых больших параноиков или для тех, кто заметил какие-то признаки фальшивости - это переход на специальную страницу на сайте Банка России и поиск нужного банка на ней. Название банка или его веб-адрес можно искать как с помощью размещённой там формы, так и просто средствами браузера. Если название банка и адрес сайта соответствуют тому, на который вы ранее перешли, значит, всё в порядке, этому сайту можно доверять. Если есть отличие хотя бы в одной букве - закройте страницу с «сайтом банка» и не возвращайтесь на неё.
Второй вариант - сайт несуществующего банка. Если вы перешли на сайт, название которого никогда не видели и не слышали, то лучше не рисковать и сразу признать его для себя подозрительным.
Советы в этом случае в основном те же: посмотреть на то, как сделан сайт и проверить через поисковик. Но смысл поисковой проверки в данном случае другой: надо обращать внимание на отзывы о сайте, на то, где и в каком контексте опубликованы ссылки на него. Обычно общее впечатление об отзывах можно сложить по отрывкам, которые видны сразу на странице результатов поиска, поэтому много времени такой анализ не займёт. И, конечно, всегда можно проверить банк и сайт на той же странице сайта Центробанка, что приводилась выше. Это в любом случае самый надёжный способ.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 7
Не считаю себя параноиком, но захожу на сайты банков чаще всего через сайт ЦБ. Либо, если уже точно знаю адрес своего банка, ввожу его в адресной строке "с нуля".
хорошо запоминает часто посещаемые адреса и в буковках ошибиться сложно.
Но не все граждане такие. Например моя супруга никак не научится набирать в адресной строке "vk.com". Ну это очень сложно. Гораздо проще в строке поиска гугла набрать "вконтакте"
И у нее гораздо больше шансов попасть на поддельный сайт
Опять же, ссылку "свой" банк (как и на vk) можно положить на Панель закладок (если это Хром) и заходить в один клик. И набирать ничего не надо, и вполне надёжно.
Это не та, что просто установлена, а та что настроена и обновляется. Да и то не панацея.
Гораздо важнее ПО контролирующее сетевые подключения.