Что делать с банковскими картами закрывшегося банка?

Короткий ответ: оставить на память, для коллекции.



Длинный ответ.



Карточные счета с точки зрения клиента - по сути, те же счета, что и любые другие в банках. Они точно так же защищены гарантиями Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поэтому в случае отзыва лицензии у банка, в котором у вас выпущена карта, ничего страшного с деньгами не произойдет. Деньги вы получите у агента по выплатам (это какой-нибудь другой банк, выбранный АСВ) в течение нескольких недель - строго в соответствии в правилами АСВ. Размер застрахованной суммы также соответствует общим правилам, например, в 2013 году он равен 700 тыс. рублей.



Сами карты - всего лишь «ключ» к вашему счету, кусок цветного пластика с информацией. Отдельной от счета ценности они не имеют, поэтому после отзыва лицензии у банка, выпустившего карты, их можно либо выбросить, либо оставить на память. Может быть, лет через 10-20 вы выгодно продадите их какому-нибудь коллекционеру.



При этом формально карты являются собственностью банка и должны быть возвращены ему. На практике, никто с вас требовать возврата кусочка пластика, конечно, не будет, на этот счет можно не переживать.



Ситуация с кобрендинговыми картами (например, с накоплением миль авиакомпаний или скидок в каких-то магазинах) несколько сложнее. То есть деньги с карты вы точно так же спокойно вернете, но о судьбе различных накопленных бонусов и скидок стоит узнать непосредственно в организации, которая их предоставляет, например, в авиакомпании. В принципе, эти бонусы учитываются отдельно и не должны «сгорать», но организации и компании могут иметь свои правила на этот счет или объявить наступление форс-мажорных обстоятельств и отказаться от обязательств.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.