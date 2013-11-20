Вход
Профиль Блог Лента Активность

Что делать с банковскими картами закрывшегося банка?

20.11.2013 11:07 20 6 831 просмотр
Короткий ответ: оставить на память, для коллекции.

Длинный ответ.

Карточные счета с точки зрения клиента - по сути, те же счета, что и любые другие в банках. Они точно так же защищены гарантиями Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поэтому в случае отзыва лицензии у банка, в котором у вас выпущена карта, ничего страшного с деньгами не произойдет. Деньги вы получите у агента по выплатам (это какой-нибудь другой банк, выбранный АСВ) в течение нескольких недель - строго в соответствии в правилами АСВ. Размер застрахованной суммы также соответствует общим правилам, например, в 2013 году он равен 700 тыс. рублей.

Сами карты - всего лишь «ключ» к вашему счету, кусок цветного пластика с информацией. Отдельной от счета ценности они не имеют, поэтому после отзыва лицензии у банка, выпустившего карты, их можно либо выбросить, либо оставить на память. Может быть, лет через 10-20 вы выгодно продадите их какому-нибудь коллекционеру.

При этом формально карты являются собственностью банка и должны быть возвращены ему. На практике, никто с вас требовать возврата кусочка пластика, конечно, не будет, на этот счет можно не переживать.

Ситуация с кобрендинговыми картами (например, с накоплением миль авиакомпаний или скидок в каких-то магазинах) несколько сложнее. То есть деньги с карты вы точно так же спокойно вернете, но о судьбе различных накопленных бонусов и скидок стоит узнать непосредственно в организации, которая их предоставляет, например, в авиакомпании. В принципе, эти бонусы учитываются отдельно и не должны «сгорать», но организации и компании могут иметь свои правила на этот счет или объявить наступление форс-мажорных обстоятельств и отказаться от обязательств.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 20

Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот у меня теперь будет от Мастер-банка "коллекция". smile:( Хорошо хоть не кобрендинговая ... smile:omg:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Позитивное мышление - важное качество успешного блогера. smile:)
Юрий  (Superkrot)
#
Если у меня кредит в Мастер - банке, то мне его продолжать выплачивать или как?
Спасибо.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Если у вас срок очередной выплаты подходит прямо сейчас, платите по старым реквизитам и обязательно сохраняйте все бумажки, подтверждающие, что вы внесли платёж вовремя.

Если есть возможность подождать, подождите начала работы новой администрации (ликвидационной, занимающейся санацией или ещё какой-то). Вас должны письменно известить о новых реквизитах, но лучше, конечно, периодически узнавать, как идут дела.

После того, как судьба активов банка (включая ваш кредит) определится, вы будете платить на тех же условиях другому банку - который купит ваш кредит у Мастера.
san978  (san978)
#
Кстати, Вы можете сами выкупить Ваш кредит, когда будут распродаваться активы. И, возможно, если повезёт, со значительным дисконтом. Так что следите за продажей имущества банка на торговых площадках!
Jeeves!  (Jeeves!)
#
подарить коллекционерам smile;)
Jeeves!  (Jeeves!)
#
а вот такой вопрос - если есть карта с грейс-периодом, то как тут будет в случае отзыва лицензии?
Jeeves!  (Jeeves!)
#
или такой вариант: есть депозит в банке на 750 000 и задолженность по кредитке в этом же банке на 60 000. Как в данном случае будут производиться выплаты?
Я не люблю, знаете ли, брошЮры наших банков и госорганизаций, где всегда разбираются какие-то простые и ЧАСТНЫЕ случаи. Вот возьмите и разберите сложносочиненный случай - тогда будет уважение к Вам, как к грамотному блогеру. А покамест так сказать не могу
Александр  (Alex_Perm)
#
Как указано на сайте АСВ, "при расчете страхового возмещения из суммы вкладов вычитаются остатки задолженности по кредиту, суммы процентов, подлежащих к уплате на день наступления страхового случая, а также штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита", см. http://www.asv.org.ru/insurance/faq/ , п.21. Так что если на Ваш депозит набежало процентов в пределах 10000 руб., то 750000 + 10000 - 60000 = 700000, в страховку Вы уложились smile:) . Даже с небольшим запасом, если по кредиту тоже какие-то долги по процентам перед банком успели накопиться. А вообще механизм страхования работает чётко, сам недавно в первый же день выплат без проблем получил вклад из "Пушкино" через ВТБ24. smile:flowers:
Jeeves!  (Jeeves!)
#
брошЮры - я не случайно написал. недавно нам в организацию ПФР прислал брошУру о пенсионной реформе (накопительной части). Да-да, именно брошУру, русским по белому. Вот такие они - властители наших денег, безграмотные и бестолковые
Роман  (1001126)
#
А у меня осталась очень красивая карточка Европейского Индустриального банка с фруктами! smile:) smile:)
олег бондаренко  (veol53)
#
здравствуйте, Роман!
я куплю у вас карту, не нужно выбрасывать
Роман  (1001126)
#
Да я и не собирался выбрасывать. Просто у меня две одинаковых. Одну я Вам пришлю просто так - у Вас очень интересная коллекция, Напишите в личку адрес. smile:gramercy:
Антон Карпенко  (KageDono)
#
Вопрос автору. Что происходит с содержимым сейфовых ячеек банка при отзыве у него лицензии?(содержимое отдают арендаторам этих ячеек, или как с вкладами и счетами - "сгорает"?)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Возвращают, конечно. Имущество в ячейках, в отличие от денег на счетах, не принадлежит банку.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения