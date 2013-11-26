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Как сделать выбор между вкладом и сберегательным сертификатом?

26.11.2013 16:57 33 13 494 просмотра
Короткий ответ: если нужна мобильность, то сертификат; если нет - вклад.

Длинный ответ. Смысл в выборе именно сберегательного сертификата, а не простого вклада появляется, если:

- есть необходимость впоследствии без лишних проблем и бумажной волокиты передать права на вклад другому человеку. Например, сделать подарок или оставить деньги в наследство;
- есть высокая вероятность, что деньги понадобятся до истечения срока действия сертификата. В этом случае сертификат можно продать, сохранив часть накопленного дохода, или заложить под кредит;
- есть желание получить чуть более высокие проценты, чем по вкладу (но надо помнить, что сумма на сертификате не защищена системой страхования вкладов).

Во всех остальных случаях логичнее выбрать вклад.

Очень длинный ответ.

Некоторые российские банки помимо традиционных вкладов предлагают клиентам - частным лицам очень похожий, но всё же отличающийся от них продукт: сберегательный сертификат на предъявителя. Это в буквальном смысле ценная бумага - документ на специальном защищённом бланке - подтверждающая право владельца на получение в данном банке обозначенных на сертификате денежной суммы и процентного дохода.

Сберегательный сертификат имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с обычным вкладом. Ключевое преимущество - возможность без дополнительного оформления и каких-либо бюрократических процедур передать сертификат (а значит, деньги) другому человеку: в подарок, в обмен на товар или услугу, в долг и т.п. Получатель сертификата может в любой момент принести его в банк и забрать деньги. Если получение денег происходит после окончания срока, указанного на сертификате, к основной сумме добавляются заранее известные проценты. Если сертификат сдаётся до этого момента, банк выплачивает только основную сумму. Сертификат также можно оставить в наследство или использовать в качестве залога при получении кредита.

Главный недостаток сберегательного сертификата в том, что деньги, стоящие за ним, не защищены системой страхования вкладов, то есть в случае отзыва лицензии у банка владельцы сертификатов не получат компенсацию от Агентства по страхованию вкладов и окажутся в одной очереди с обычными кредиторами банка. Этот недостаток в некоторой степени компенсируется немного повышенной (по сравнению с обычными вкладами данного банка) ставкой дохода, получаемой владельцем сертификата.

Второй существенный недостаток - крайне сложная процедура восстановления прав на потерянный или украденный сертификат. В этом случае вернуть деньги можно только по решению суда. Банки предлагают решить проблему возможной потери бумаги путём передачи сертификатов им на хранение. Обычно эта услуга бесплатна.

Распространённый миф, связанный с сертификатами - их анонимность. Некоторые люди считают, что если на самой бумаге нет имени владельца, то нельзя узнать ни того, кто оформил сертификат, ни того, кто получит по нему деньги. На самом деле это не так: все операции с сертификатом в банке происходят при предъявлении паспорта и с внесением данных клиента в базу банка. Единственная анонимная фаза в обороте сертификата - это его передача (продажа, наследование или дарение) от одного физического лица другому. Однако, для сохранения анонимности второе лицо должно этот сертификат также кому-то продать, чтобы конечный покупатель предъявил его банку (уже со своим паспортом).

В отличие от вклада, сертификат можно легко продать, в том числе, дороже номинала. Допустим, клиент купил в банке сертификат на 100 тысяч рублей сроком действия 2 года со ставкой 8% годовых. Через год ему потребовались деньги. Клиент может продать сертификат кому угодно за любую сумму по договорённости сторон, например, за 105 тысяч рублей. Это выгоднее, чем сдавать сертификат в банк по номиналу (или с формальным доходом в 0,1%). Покупатель сертификата может дождаться окончания срока его действия и сдать его в банк за 116 тысяч рублей. Сделка покупки-продажи сертификата при желании участников может никак не оформляться на бумаге, это законно. Покупателя можно найти среди знакомых, но существуют и фирмы, скупающие сертификаты дороже номинала.

Достаточно сложен вопрос с налогообложением, связанным с сертификатами. Процентный доход облагается НДФЛ по тем же правилам, что и обычный вклад в банке, то есть до уровня «ставка рефинансирования ЦБ плюс пять процентных пунктов» налог не платится. Основная сумма, выплачиваемая по сертификату банком, не облагается налогом вне зависимости от того, кто её получает. Но операции по передаче сертификата между физическими лицами подчиняются обычным правилам налогообложения, как с любым другим имуществом. Например, при продаже сертификата возникает обязанность уплаты НДФЛ с полученной суммы минус затраты, понесённые в связи с покупкой сертификата. Проще говоря, если человек продаёт сертификат кому-либо, он должен заплатить налог с прибыли, если она возникла, или со всей суммы, если нет документов, подтверждающих расходы на покупку данного сертификата. Но учитывая, что передача сертификатов между физическими лицами может никак не оформляться, сообщение о факте получения прибыли в налоговую, по сути, становится делом совести человека.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 33

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"... сберегательный сертификат на предъявителя. Это в буквальном смысле ценная бумага"...
сертификат на предъявителя - это чистой воды возможность переводить деньги от взяткодателя - к взяткобрателю.
smile@= ... Без имени и отчества ...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ну если взяткодателя и взяткобрателя пасут соответствующие органы, то что деньги, что сертификат будут вещ.доком. Поэтому сертификат от "закрытия" не спасет. Хотя можно конечно его по почте переслать . Если сильно не трепать что в конверте то 99.9% что взяткобратель его получит.
А что хорошая мысль. Факта передачи денег будет не установить. А если с поличным поймают.... Ну мало ли кто что по почте прислал.
Хотя если сертификат меченым окажется, то все равно не отвертишся
Юрий Денисенко  (denik1)
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Да что за чушь. А деньги что, по почте не пересылаются?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Пересылающий деньги по почте раскрывает своё имя и имя получателя.
Сертификат на предъявителя позволяет получать любому, у кого он на руках.
Неужели не понятно? smile:o

... и со словом "чушь" поаккуратней! В интеллигентной среде общаетесь! smile:omg:
iamvs  (iamvs)
#
"В отличие от вклада, сертификат можно легко продать, в том числе, дороже номинала. " Мне кажется, все обстоит совсем не так. Это вклад можно легко продать по номиналу- самому банку.

Сертификаты, не случайно, не пользуются популярностью. У них громадные недостатки, при очень скромных достоинствах.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
309 млрд рублей продаж сертификатов за 7 месяцев 2013 года смотрят на вас с удивлением.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Автор забыл упомянуть главное(может не захотел создавать рекламу)-если сертификат,то только в Сбер.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
У меня сейчас в браузере открыты 8 вкладок с сертификатами разных банков.
Дмитрий Сергеев
#
А зачем вообще нужны сертификаты, если есть пополняемо-отзывные вклады со ставкой сильно выше сбербанковской? Они защищены АСВ, почти всю сумму можно изъять в любой рабочий день. Единственное достоинство какое я вижу в сертификатах - они могут быть предметом залога, но это достоинство какое-то сомнительное, можно ведь просто деньги с вклада использовать. Я бы еще понял если бы по сертификатам доходность была сильно выше банковской...
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Зачем вообще нужны вклады, если есть рынок облигаций, например? Доходность - любая по вкусу, ликвидность максимальная, если не лезть в откровенный мусор, то и надёжность покруче, чем у АСВ. И суммы практически не ограничены, в отличие от. Видите, как всё хорошо? Однако, по каким-то загадочным причинам странные люди всё ещё несут деньги на вклады в банки.

Я к тому, что есть разные инструменты, которые соответствуют разным задачам. Вам они не нужны, но другие люди почему-то каждый месяц покупают сертификаты на миллиарды рублей. За 7 месяцев 2013 года вложения в сертификаты составили 309 млрд рублей. Расскажите этим людям, что они ничего не понимают, а сертификаты на самом деле никому не нужны. Они будут вам благодарны. Или нет.
Дмитрий Сергеев
#
Какая надежность может быть выше чем 100% возврат суммы вклада и процентов, все остальные надежности в пределах надежности самой страны? Ну не надо так уж откровенно нести чушь. (заранее предвосхищая: при чем тут вклады больше 700 тысяч?)

Что касается тех, кто покупает сертификаты, тем не менее, то мне было бы интересно услышать аргументы в пользу таких покупок, причем аргументы для ауйтсайдеров банка (извиняюсь за англицизм). А вовсе не констатация факта. Откуда мне знать кто эти люди и в качестве кого они покупают сертификаты? Мне интересны аргументы как частному лицу. Вы их не предоставили.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Абсолютной надёжности в принципе не бывает. Завтра, например, китайские войска войдут в Москву, и где будет ваше АСВ с гарантиями? Понятно, что вероятность этого события крайне низка, но она есть.

Можно привести более реальный пример: то, что происходит сейчас с пенсионными обязательствами. Ещё год назад пенсионная система была совершенно иной, чем сейчас. Чтобы отменить пенсионные гарантии государства (перевести их из рублей в "баллы" с неопределённой ценностью) потребовалось несколько месяцев.

Сейчас очень активно говорят о снижении ответственности АСВ до 90% суммы вклада. Не сомневаюсь, что что-то подобное будет принято. И всё - привет "100%-му возврату".

Цитата
Мне интересны аргументы как частному лицу. Вы их не предоставили.


Не совсем так. Все аргументы есть в тексте, но для вас лично они не являются достаточными, чтобы купить сертификат. И прекрасно. Мне лично он тоже не нужен. Но есть достаточное количество людей, для которых этих аргументов достаточно. Вы можете как угодно относиться к этим людям, но они существуют, согласитесь?
iamvs  (iamvs)
#
Предположу, что другие люди занимаются какими-то схемами. В которых понимают толк. Или не понимают...
В банковских отделениях встречал всякое: берут кредиты, карты, открывают вклады, меняют валюту, делают переводы и платежи... Но чтобы сертификат покупали-сдавали... не припомню!

Когда-то были весьма активны вексельные схемы. Возможно, нынче входят в моду сертификаты. Все это- не для простого люда.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Предполагайте, это ваше право.
mals105  (mals105)
#
Рынок облигаций? А вы считали например НКД по облигациям газпрома с длит. периода например 365 дней в 2012? Где вы там увидели доходность выше доходности по депозитам?
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Артём Ейсков
Цитата
У меня сейчас в браузере открыты 8 вкладок с сертификатами разных банков.

Я не о том.Сберегательные сертификаты,не страхуются.А это минус,который перевешивает все плюсы(особенно в нынешний период).Сбер же по определению не обанкротится.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
То, что они не застрахованы, написано в тексте. И не раз.

Как вы оцениваете вероятность отзыва лицензии у Банка Москвы (который сейчас входит в группу ВТБ)?
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Артём Ейсков
Цитата
То, что они не застрахованы, написано в тексте. И не раз.

Так в том то и дело,что не застрахованы,риск слишком велик!Оно нам надо?Именно поэтому-если уж сертификат,то в Сбер.
Цитата
Как вы оцениваете вероятность отзыва лицензии у Банка Москвы (который сейчас входит в группу ВТБ)?

Я не банковский аналититик,что бы оценивать вероятность банкротства.Но если бы у меня был сертификат БМ пару лет назад,я бы напрягся.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Цитата
Вiamvs;
банковских отделениях встречал всякое: берут кредиты, карты, открывают вклады, меняют валюту, делают переводы и платежи... Но чтобы сертификат покупали-сдавали... не припомню!
Где-то год назад оформил сертификат Сбера на 3 месяца.Образовалась крупная сумма,а хранить дома столько наличных было как-то стрёмно.Когда оформлял там чуть ли не управляюший филиалом или отделением пришёл посмотреть. smile:D Видимо действительно редко оформляют.А так быстро оформили (быстрее чем оформляют депозит),затем так же быстро погасили.А вообще сертификат удобный способ хранения денег,если вдруг понадобилось на время дома держать.Маленькая бумажечка,можно легко спрятать. smile:D
Антон Карпенко  (KageDono)
#
А как вы относитесь к тому что его могут так же как и деньги украсть при квартирной й краже, а портом какой-нибудь алкаш или нарик за весьма скромный процент его обналичит, ведь регистрируется покупатель и обналичиватель ссертификата.
kanopus70  (kanopus70)
#
Здравствуйте! Если не сложно, можно узнать основные отличия между сертификатом и векселем? Условия размещения средств по ним очень похожи на мой взгляд!
Константин Канарев  (kvkanarev)
#
В свете последних инициатив Минфина, трудно сказать, что лучше вклады или сберегательный сертификат http://pravo.ru/news/view/95085/
"В России запретят сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя - поправки в ГК от Минфина"
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Цитата
А как вы относитесь к тому что его могут так же как и деньги украсть при квартирной й краже, а портом какой-нибудь алкаш или нарик за весьма скромный процент его обналичит, ведь регистрируется покупатель и обналичиватель ссертификата.

Во-первых:как я уже писал-это тоненькая бумажечка,которую легко спрятать так,что не найдут.
Во-вторых:если даже найдут,то можно немедленно обратится в банк и заблокировать сертификат.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
P.S. ЗАБЫЛ.
Можно оставить в банке на хранении.
Алексей  (voik-info)
#
При всем желании сертификат никак не вдохновляет. Пожалуй в очень узком сегменте он интересен в качестве залога, или оплаты например за квартиру, или чтобы не таскать по городу мешок налички. Но для сбережения мне интересней депозит в объеме страховой суммы, да и % можно найти выше чем сертификат топового банка, и завещать его можно и права на него передать и снять раньше срока. Полагаю слово "сертификат" звучит более надежно нежели "вексель", вот его и продвигают. А потом всегда найдутся люди, стремящиеся попробовать новый "финансовый продукт". Насчет статистики в 309 млрд, то это ни о чем не говорит без динамики погашния этих бумаг и динамики привлечения депозитов за тот же период. Кстати, вспоминаю рекордные показатели по депозитам физ.лиц в Банке Москвы несколько лет назад, все громко рапортовали о достижениях, а потом оказалось, что треть этого богатства вклады г-жи Батуриной и еще нескольких физ лиц. Вот тебе и статистика. Другое дело насколько сертификат от депозита выгоднее банкам? Как отчисляютя по нему резервы? как учитывается %? Может тут собака зарыта?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вопрос: с какого возраста можно открыть дебетовую карту на ребенка? Как с привязкой к существующей родительской карте, так и самостоятельную.
К  (shlomo_chavez)
#
Проходила информация, что некоторые банки разрешают выпуск "допки" аж на шестилетнего ребенка. Самостоятельную карту держателю как правило с 14 лет эмитируют, и это большей частью про "электроны".
meteo_zade  (meteo_zade)
#
для наглядности, можно рассмотреть ситуацию со стороны банка и клиента. можно получить следующее: сначала со стороны клиента, плюсы - 1)может заменить наличку, 2)%% в среднем больше, чем по вкладу,3) можно подарить/продать/завещать(процедура упрощена), 4)анонимность. минусы: 1)не застрахован (для многих перечеркивает все плюсы), 2)без автоматической пролонгации, 3)без пополнения, 4)скорее всего, сертификаты скоро станут безотзывными. Теперь смотрим со стороны банка: плюсы - 1)не надо формировать ежеквартальные резервы, 2)нет пролонгации, 3)если станут безотзывными, то банкам дадут стабильные пассивы. минусы: 1)могут быть "недоразумения" по 115ФЗ, 2)для клиентов это сравнительно новый продукт, поэтому необходима будет раскрутка, 3)банки начнут сталкиваться с подделками. Т.о. можно сделать вывод: сертификат - более рискованная для клиента бумага с более выгодной математикой для банка. Именно поэтому практически все банковские привлеченцы получили планы по сертификатам ( а кто не получил - дело времени...). Как приживется данный продукт, думаю, сказать очень сложно. Скорее всего сегодня ему будет очень сложно! в свете последних событий - банкам паррировать "незастрахованность сертификатов" будет очень сложно. поживем....
Максим Белугин  (Белугин)
#
Согласен с комментариями meteo_zade.
Основываясь на судебную практику, могу сказать, что часто используется возможность залога депозитного сертификата, покупаемого на деньги владельца бизнеса, как обеспечение по кредитным средствам для бизнеса. Так как деп. сертификат это ценная бумага, то и рисков с предъявлением требований гораздо меньше чем если обращать взыскание на вклад физ. лица.
Мое предположение, что этим и объясняется значительный объем данного инструмента.
Никусик  (Nika33)
#
Для меня очевидный плюс - "в случае, если сберегательный сертификат находится на руках у владельца, он не подлежит аресту, конфискации и не учитывается при разделе имущества кроме случая физической передачи ценной бумаги". То есть при разделе имущества между супругами делится бумажкой (если она конечно хорошо припрятана) не придется smile;)
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