Как сделать выбор между вкладом и сберегательным сертификатом?

Короткий ответ: если нужна мобильность, то сертификат; если нет - вклад.



Длинный ответ. Смысл в выборе именно сберегательного сертификата, а не простого вклада появляется, если:



- есть необходимость впоследствии без лишних проблем и бумажной волокиты передать права на вклад другому человеку. Например, сделать подарок или оставить деньги в наследство;

- есть высокая вероятность, что деньги понадобятся до истечения срока действия сертификата. В этом случае сертификат можно продать, сохранив часть накопленного дохода, или заложить под кредит;

- есть желание получить чуть более высокие проценты, чем по вкладу (но надо помнить, что сумма на сертификате не защищена системой страхования вкладов).



Во всех остальных случаях логичнее выбрать вклад.



Очень длинный ответ.



Некоторые российские банки помимо традиционных вкладов предлагают клиентам - частным лицам очень похожий, но всё же отличающийся от них продукт: сберегательный сертификат на предъявителя. Это в буквальном смысле ценная бумага - документ на специальном защищённом бланке - подтверждающая право владельца на получение в данном банке обозначенных на сертификате денежной суммы и процентного дохода.



Сберегательный сертификат имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с обычным вкладом. Ключевое преимущество - возможность без дополнительного оформления и каких-либо бюрократических процедур передать сертификат (а значит, деньги) другому человеку: в подарок, в обмен на товар или услугу, в долг и т.п. Получатель сертификата может в любой момент принести его в банк и забрать деньги. Если получение денег происходит после окончания срока, указанного на сертификате, к основной сумме добавляются заранее известные проценты. Если сертификат сдаётся до этого момента, банк выплачивает только основную сумму. Сертификат также можно оставить в наследство или использовать в качестве залога при получении кредита.



Главный недостаток сберегательного сертификата в том, что деньги, стоящие за ним, не защищены системой страхования вкладов, то есть в случае отзыва лицензии у банка владельцы сертификатов не получат компенсацию от Агентства по страхованию вкладов и окажутся в одной очереди с обычными кредиторами банка. Этот недостаток в некоторой степени компенсируется немного повышенной (по сравнению с обычными вкладами данного банка) ставкой дохода, получаемой владельцем сертификата.



Второй существенный недостаток - крайне сложная процедура восстановления прав на потерянный или украденный сертификат. В этом случае вернуть деньги можно только по решению суда. Банки предлагают решить проблему возможной потери бумаги путём передачи сертификатов им на хранение. Обычно эта услуга бесплатна.



Распространённый миф, связанный с сертификатами - их анонимность. Некоторые люди считают, что если на самой бумаге нет имени владельца, то нельзя узнать ни того, кто оформил сертификат, ни того, кто получит по нему деньги. На самом деле это не так: все операции с сертификатом в банке происходят при предъявлении паспорта и с внесением данных клиента в базу банка. Единственная анонимная фаза в обороте сертификата - это его передача (продажа, наследование или дарение) от одного физического лица другому. Однако, для сохранения анонимности второе лицо должно этот сертификат также кому-то продать, чтобы конечный покупатель предъявил его банку (уже со своим паспортом).



В отличие от вклада, сертификат можно легко продать, в том числе, дороже номинала. Допустим, клиент купил в банке сертификат на 100 тысяч рублей сроком действия 2 года со ставкой 8% годовых. Через год ему потребовались деньги. Клиент может продать сертификат кому угодно за любую сумму по договорённости сторон, например, за 105 тысяч рублей. Это выгоднее, чем сдавать сертификат в банк по номиналу (или с формальным доходом в 0,1%). Покупатель сертификата может дождаться окончания срока его действия и сдать его в банк за 116 тысяч рублей. Сделка покупки-продажи сертификата при желании участников может никак не оформляться на бумаге, это законно. Покупателя можно найти среди знакомых, но существуют и фирмы, скупающие сертификаты дороже номинала.



Достаточно сложен вопрос с налогообложением, связанным с сертификатами. Процентный доход облагается НДФЛ по тем же правилам, что и обычный вклад в банке, то есть до уровня «ставка рефинансирования ЦБ плюс пять процентных пунктов» налог не платится. Основная сумма, выплачиваемая по сертификату банком, не облагается налогом вне зависимости от того, кто её получает. Но операции по передаче сертификата между физическими лицами подчиняются обычным правилам налогообложения, как с любым другим имуществом. Например, при продаже сертификата возникает обязанность уплаты НДФЛ с полученной суммы минус затраты, понесённые в связи с покупкой сертификата. Проще говоря, если человек продаёт сертификат кому-либо, он должен заплатить налог с прибыли, если она возникла, или со всей суммы, если нет документов, подтверждающих расходы на покупку данного сертификата. Но учитывая, что передача сертификатов между физическими лицами может никак не оформляться, сообщение о факте получения прибыли в налоговую, по сути, становится делом совести человека.



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