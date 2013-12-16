Как быть юридическому лицу при крахе банка?

Короткий ответ: мысленно попрощаться с деньгами, но произвести пару простых действий, чтобы через год-полтора получить хоть что-то. Если повезёт.
Длинный ответ.
После отзыва лицензии у банка и прекращения операций законно получить свои средства со счёта уже невозможно. Деньги замораживаются по состоянию на день отзыва лицензии, начисление процентов по ним прекращается, а валютные вклады пересчитываются в рубли по текущему курсу. В этот момент все юридические лица, державшие счета в банке, становятся его кредиторами. Банк России назначает временную администрацию, которая в дальнейшем занимается всеми делами рухнувшего банка.
Дальше возможны два варианта. Если по предварительной оценке у банка достаточно средств, чтобы рассчитаться по всем обязательствам, то начинается процедура принудительной ликвидации. Имущество и активы банка распродаются, а все, кому он был должен, получают свои деньги в полном объёме. Такой вариант развития событий крайне маловероятен, в реальной жизни у банка отзывают лицензию, когда с вкладчиками, клиентами и сотрудниками рассчитываться уже нечем. Поэтому скорее всего будет применена другая процедура - банкротство.
Как только вы получили информацию об отзыве лицензии у вашего банка, начинайте внимательно следить за новостями о происходящих в банке процессах. Самый важный источник информации для вас в этот момент - специальный раздел на сайте Банка России «Ликвидация кредитных организаций». В нём есть несколько подразделов (смотрите левый столбец), в том числе «Объявления временных администраций» и «Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)».
На сайте будет опубликован документ, рассказывающий, что конкретно произойдёт с вашим банком - ликвидация или банкротство. В принципе, ваши действия в обоих случаях одни и те же, но результат при ликвидации может оказаться намного лучше.
Обратите внимание: раздел сделан не очень удачно, объявления публикуются не в хронологическом порядке (новые - вверху), как можно было бы ожидать, а отсортированы по регистрационным номерам банков. Поэтому, чтобы прочитать объявления о «своём» банке, применяйте поиск по странице, задав в нём название банка. Второй источник информации - сами временные администрации и конкурсные управляющие. Третий - газета «Коммерсант», издание «Вестник Банка России» и одна из местных газет данного региона. Но самый верный вариант - всё-таки сайт Банка России.
Сильно спешить с предъявлением требований о возврате своих средств не стоит. От скорости тут ничего не зависит, все кредиторы в этом смысле находятся в равных условиях. Требования можно предъявить хоть сразу после отзыва лицензии, но есть одна тонкость. Если изначально в банке была объявлена процедура ликвидации (то есть предполагалось, что денег хватит на всех), а потом выяснилось, что должно быть банкротство, то юридическим лицам и предпринимателям придётся ещё раз подать такое же заявление. Отдельный вопрос - откуда второй раз брать оригиналы документов, прилагаемых к заявлению. Вероятно, сначала придётся вернуть весь сданный пакет бумаг, а потом предъявить их конкурсному управляющему ещё раз. Или сделать проще: изначально подавать заверенные копии (см. далее).
В любом случае, лучше тщательно подготовиться и собрать как можно больше документов, подтверждающих ваши права на деньги в банке. Главное - вписаться в 60 дней после публикации сообщения о банкротстве. Если с вашими требованиями всё в порядке и они не отклонены конкурсным управляющим, то они включаются в реестр требований кредиторов. В какой-то момент (не ранее, чем через 60 дней после публикации объявления о банкротстве) реестр закрывается. В принципе, можно предъявить требования и после закрытия реестра, но в этом случае вы окажетесь в конце очереди (подробнее об этом - дальше).
Какие документы надо предъявить для того, чтобы попасть в реестр?
- заявление, в котором указывается сумма требований, основания (перечисление документов, подтверждающих наличие счёта в банке и суммы на нём), реквизиты счёта, на который надо перевести деньги, реальный почтовый адрес для получения писем от конкурсного управляющего, номер телефона и стандартные сведения об организации (название, юридический адрес и имя руководителя);
- все перечисленные в заявлении документы: договор на обслуживание в банке, выписки со счёта с как можно более поздней датой, приходные ордера, платёжки с печатью банка и всё, что вам придёт в голову и что у вас есть из того, что может подтвердить ваши отношения с банком и размер оставшейся на счёте суммы;
- стандартные документы по фирме, а также документы, подтверждающие полномочия того, кто подписал заявление: устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора и т.п. (они перечислены в бланке заявления).
Важно, что все документы должны подаваться только в оригиналах или заверенных копиях. Как именно заверять копии конкретных документов, лучше спросить во временной администрации банка или у конкурсного управляющего, когда он будет назначен, так как допускается и нотариальное, и простое заверение самим кредитором, а у каждого управляющего могут быть свои соображения на этот счёт. И, конечно, при подаче документов обязательно получите подтверждение того, что вы их подали (уведомление о вручении).
Ещё небольшое замечание о сроках. Спешить и подавать неправильный набор документов не надо, но и откладывать всё на последний день тоже не стоит. Дело в том, что временная администрация или конкурсный управляющий могут отказать вам во внесении в реестр кредиторов. Если это произойдёт, вам придётся повторить процедуру подачи документов (с исправлением ошибок), а на это может не остаться времени.
После подачи документов можно расслабиться и начать ждать. Хотя, честно говоря, юридические лица почти наверняка ничего не получат или, в лучшем случае, вернут небольшую часть своих средств. Почему?
Требования к банкротящемуся банку разбиваются на три очереди. В первой - АСВ, Центробанк и физические лица с вкладами, превышающими застрахованную сумму (плюс те, кому банк нанёс вред жизни и здоровью). После того, как все они получат деньги, наступает время «полуторной» очереди - тех же категорий, но не успевших вовремя попасть в реестр. Если после этих выплат деньги ещё остались, они достаются сотрудникам банка, которым выплачиваются долги по зарплате и компенсациям за увольнение. Если и после этих платежей средства не подошли к концу, остаток распределяется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вошедших в реестр. Наконец, самыми последними в списке оказываются юрлица и ИПшники, не попавшие в реестр, но предъявившие свои требования.
Каждая очередь кредиторов должна полностью получить свои деньги, только после этого приходит время следующей очереди. Если денег не хватает, то внутри одной очереди они распределяются пропорционально долгам: у кого было больше денег в банке, тот и получит больше, у кого меньше - получит меньше в рублях, но такую же долю, как и более «богатые». Юридические лица, как видно из очередности, оказываются в самом конце, поэтому денег на полное удовлетворение их требований почти наверняка не хватит. Вопрос только в том, сколько копеек на рубль они получат - ноль или немного больше.
Вся процедура банкротства банка должна продлиться не более полутора лет. Обычно первая очередь получает деньги через 6-9 месяцев после банкротства, остальные (если им что-то остаётся) - позже.
Как хорошо видно из описания, вся система банкротства банка построена так, что вернуть свои средства юридические лица и предприниматели могут, только если под закрытие попал достаточно «здоровый» банк с реальными активами. Да ещё и при условии, что распродажа активов будет проводится честно, по максимальной стоимости. Если же банк перед отзывом лицензии уже был полумёртвым, с плохими активами, низкими резервами и безнадёжными долгами, то никакие выплаты юридическим лицам не грозят. Тем не менее, собрать документы и отнести их конкурсному управляющему не так уж сложно. А дальше - как повезёт.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 21
Но у них одна из причин отзыва лицензии - плохое качество активов (читай - пустышки вместо ценностей) и проблемы с ликвидностью. Т.е. кредиторам третьей очереди тут скорее всего ловить совсем нечего, к сожалению.
Есть у меня один знакомый профсоюз (заказчик мой) Дак их никаким калачом не выманишь из Сбера несмотря на их драконовские комиссии за РКО только потому, что у них миллионы на счете зависают. Не дай бог пропадет и народ без путевок останется. Ужас...
И папу своего никак не могу из МИнБа вытащить из тех же соображений. Хотя и МИнБ может упасть запросто.
Сам как правило на р/счете много денег не держу. Они либо сразу в дело, либо на вклады (чтоб "прилипало").
Получается средний класс у нас не защищен никак...
Как быть предпринимателям, которым банки не успели оплатить подряд до отзыва лицензии? Если закрывающие документы были подписаны.... и если не были.
Если банк должен вам деньги за выполненную работу, то вы являетесь кредитором банка. Порядок действий точно такой же, как для юрлиц, вы будете в третьей очереди.
После отзыва лицензии руководством банка является временная администрация, ликвидатор или временный управляющий (в зависимости от времени после отзыва и принятой формы закрытия банка). Все вопросы с подписанием закрывающих документов и признания долгов банка перед вами надо обращать к ним. Прежних "властей" в банке уже нет.
У меня были НЕРЕЗИДЕНТСКИЕ вклады в Евро в Мастер банке и БПФ в пределах страховки.
Могу ли я получить компенсацию в Евро. В рублях она дает большие потери на нынешнем обвале рубля и конвертации.
I'll be much obliged to you for help
Vladimir
1) Закон о страховании вкладов не различает граждан РФ, иностранных граждан и нерезидентов, для него все эти категории являются "вкладчиками". Т.е. компенсацию вы в любом случае получите.
2) АСВ выплачивает компенсацию только в рублях, без исключений. Курс фиксируется на дату возникновения страхового случая. Для Мастера это 20 ноября (44,06 руб. за евро), для БПФ - 13 декабря (45,15 руб. за евро). Честно говоря, не такие уж большие потери, особенно во втором случае. Люди на банальном снятии денег в банкоматах иногда больше теряют.
Но где то у АСВ я видел некие слова о исключениях для валютных вкладов.
Позвоню им just in case.
Thanks a lot for prompt detailed answer.
Kind regards
V
По результатам звонка напишите, плз, что скажут.
У меня следующий вопрос:
Я являюсь юр.лицом и у банка, в в котором я обслуживался, сегодня отозвали лицензию.
До вынесения вердикта от ЦБ, были проведены операции через систему интернет-банк, статус платежей стоял как "Исполнен" и указанная сумма списывалась со счета, по факту деньги не доходили до контрагентов.
Как быть в таком случае?
На сколько я понимаю, деньги списались с расчетного счета, но остались на корреспондентском?
Какой шанс того, что платеж дойдет до получателя?
Боюсь, вопрос слишком сложный, чтобы на него мог ответить журналист. Вам надо общаться с временной администрацией банка, а вашему контрагенту - с его банком на предмет поиска перечисленных средств.
Плюс многое зависит от вашей цели. Если вас не сильно беспокоят отношения с контрагентами, то можно спать спокойно: вы свои обязательства выполнили, у вас есть платёжка с отметкой "Исполнено". То, что банк потом зажал эти деньги, не ваша проблема. Если отношения с получателем денег для вас важны, ситуация сложнее, хотя формально вашей вины нет.
В любом случае, после отзыва лицензии банк не может проводить никакие операции в рамках своей деятельности. Т.е. если деньги не ушли, то они уже не уйдут. Если ушли, но просто пока не отразились на счёте получателя, то в течение дня должны появиться.
С вашего вопроса прошло несколько дней, было бы очень хорошо, если бы вы написали, чем всё закончилось.
вопросы такие
1 денежные средства которые списались но не дошли, что с ними ? и как их указывать?
2 Оплата по договору Заказчик просрочил , что и вызвало эти условия это может быть аргументом для отсрочки выполнения оргз своих обязанностей по договору ?
3 вопрос если оргз обязан исполнить договор , а денег нет организация становиться банкротом ? какие меры могут быть приняты к генеральному директоры арест имущества?
здравствуйте. Если у вас деньги уже на счёте, то ваше положение ничем не отличается от ситуации всех остальных юрлиц, имеющих счета в банке. Наличие или отсутствие "банк-клиента" никак к этому вопросу не относится. Не повезло. Рассчитывайте на санацию - тогда деньги не пропадут, хотя и "зависнут" на какое-то время. При отзыве лицензии всё будет намного печальнее.
Подскажите, пож-та, по Русстройбанку.......Реальные прогнозы по выплатам денег юр.лицу? Сумма была около 200т.р. и вся зависла в платежках, в т.ч. и налоговых, на момент банкротства банка. С ув.
Позиция ЦБ вообще порадовала: "Что вы так переживаете?! Эти сделки и транзакции можно оспорить в судебном порядке". Ага...сейчас...видно это как получилось у АСВ. Что можно предпринять?
Во многом похожая история с банком.
Мы юридическое лицо.
Банк сейчас в стадии банкротства.
Накануне отзыва лицензии нам заказчик перечислил средства по контракту. Мы уже не смогли распорядится этими суммами. Теперь налоговая требует оплаты налогов с сумм оставшихся в том банке. Это приличные деньги.
Мы писали в мин. фин., налоговую разных уровней, общественную палату в комиссию по развитию малого и среднего бизнеса. Все перекладывают этот вопрос друг на друга. Выходит, что нам нужно заплатить налоги с сумм которые растратил банк.
Как платить налоги, если эти средства нам не доступны?
Мы и так должны по этому контракту миллион рублей.
Если налоговая будет требовать эти налоги то мы БАНКРОТЫ.
Они этого хотят?
"На данный момент на сайте Общественной палаты открыта горячая линия для предпринимателей https://www.oprf.ru/1449/2134/2431/, на которую принимаются звонки и письменные обращения, в том числе по Вашему вопросу. В случае поступления новых обращений по данной проблеме планируется проведение круглого стола, либо общественных слушаний."
Так что, все кто попал в такую ситуацию, срочно пишите по этому адресу, а также на электронные приемные
налоговой, министерства финансов и правительства РФ. Они обязаны Вам отвечать.
Только все вместе, мы сдвинем эту не разворотливую экономику.
Все, наверное, слышали новости о банке "югра".
Так вот. Юрлицо. Занимаюсь строительством. Имел счёт в этом банке. Услышав о проблемах, открыл счёт в другом банке и сообщил всем партнерам и заказчикам новые реквизиты для расчетов.
Один из крупных заказчиков, все же, по-ошибке, рассчитался за работы и перевёл деньги на старый счёт.
Перевод был осуществлён 25 июля. 26 июля выяснилась ошибка. Тут же начали звонить в банк и горячую линию агенства страхования вкладов. Сказали, что зря переживаем, что все нормально: банк работает. Просто, объявлен мараторий на его работу 10 июля и введено временное руководство банком в лице центрального банка. Все деньги в свободном доступе: нужно просто обратиться в отделение банка и воспользоваться ими как заблагорассудится. 27 июля обратились в банк, написали заявление и передали платёжное поручение на перевод денег на другой счёт в наш новый банк.
Уверили, что все в порядке, и, что деньги дойдут в течение трёх дней. Ждём!
1 августа. Денег нет. Звоним в банк, и нам говорят, что 28 июля Цетробанк отозвал лицензию банка Югра и все платежи заблокированы.
Денег нет!!!!
На все звонки и объяснения, что в АСВ, что в ЦБ, ответ один: пишите заявление и становитесь в очередь кредиторов. А это от 2 до 5 лет ожиданий!!
Вопрос:
Насколько законными являются действия временной администрации банка. Почему они, зная, что банку остаётся "жить" 2 дня, принимают переводы на счета. Почему при обращении в банк 27.07 не было сказано ни слова о том, что отзывается лицензия? Что можно предпринять в такой ситуации: есть ли варианты, кроме ожидания 2-5 лет?
Сумма для меня немаленькая. Нужно осуществлять расчеты с поставщиками и контрагентами, платить зарплату работникам. Как быть - не понимаю!!
Но хочу предупредить, что денег (с вероятностью очень близкой к 100%) Вы не получите.
Ни через 2, ни через 5 лет.
Я прошел через это в 2013 году. Поначалу тоже возмущался, искал законные, незаконные варианты, все бесполезно.
Когда в рухнувшие банки назначали конкурсных управляющих, отличных от АСВ, еще можно было хоть что-то вытащить. С тех пор, как пришло АСВ - все!
Это бесполезно. Те банкиры, кто смог грамотно поделиться - остались на свободе и неплохо себя чувствуют; кто не смог - сидят (таких очень мало). Но кредиторы 3-ей очереди не получат ни рубля.
Единственный, кто вернул своим кредиторам ВСЕ деньги - это БАНК24.ру. Но там человек заботился не о безбедной старости, а о своей репутации, а это уже совсем другая история...