Как спасти ценности из сейфовой ячейки после краха банка?

Короткий ответ: дойти до отделения и забрать.



Длинный ответ.



В рассматриваемом случае стоит твёрдо помнить два важных момента. Во-первых, ценности в ячейке принадлежат только вам, банк или его кредиторы не имеют никакого права их изъять в свой доход, продать, внести в конкурсную массу или сделать что-либо ещё, кроме как вернуть их вам или вашему представителю.



Во-вторых, после отзыва лицензии и до окончательной ликвидации (а это обычно несколько лет) банк не перестаёт быть юридическим лицом, несущим ответственность по всем договорам, кроме тех, что подпадают под банковскую лицензию. Предоставление в аренду сейфовых ячеек - это обычный бизнес, не связанный с кредитованием или размещением средств клиентов.



Поэтому, если у вас есть арендованная в рухнувшем банке ячейка, вы можете совершенно спокойно пользоваться ею дальше на прежних условиях. Но лучше, конечно, не дразнить судьбу и как можно раньше дойти до вашего отделения банка и забрать из сейфа все ценности. Сотрудники банка (точнее, уже временной администрации или команды конкурсного управляющего) не имеют права вам в этом препятствовать.



Если же сотрудники по каким-то причинам отказываются пустить вас к ячейке, обратитесь к текущему руководителю банка - это может быть глава временной администрации, ликвидатор или конкурсный управляющий. Скорее всего, вопрос быстро решится. Если же по каким-то причинам руководство тоже откажется вам помочь, зафиксируйте этот факт письменно в присутствии минимум двух свидетелей и смело отправляйтесь в суд. Ваше имущество в ячейке - точно такое же ваше, как, например, отданная на время соседу дрель, т.е. препятствование в доступе к нему - явное нарушение закона. Конечно, у администрации могут какие-то временные технические трудности (например, в момент вашего обращения в помещении отделения банка проходят следственные действия или опись имущества), поэтому постарайтесь не нагнетать ситуацию сходу, а найти разумный компромисс - подойти ещё раз на следующий день или согласовать с управляющим конкретное время визита.



Что произойдёт, если вы долгое время после отзыва лицензии у банка не сможете до него добраться? Всякое случается в жизни - тяжёлая продолжительная болезнь, длительная командировка и т.п. В любом случае, ваш договор на аренду сейфовой ячейки имеет определённый срок, после окончания которого вам необходимо забрать свои вещи. Скорее всего, срок договора закончится до того, как ликвидация банка войдёт в решающую фазу, а значит, вы будете действовать точно так же, как и те, кто придёт за своими ценностями в первые же дни после отзыва лицензии.



Если же до конца действия договора осталось много месяцев или даже несколько лет, то есть шанс, что до его окончания здание, в котором находится хранилище с ячейками, перейдёт в собственность другой организации. Ведь конкурсный управляющий или ликвидатор должны превратить всё имущество банка в деньги, чтобы раздать их кредиторам, а здание - это такое же имущество, как и любое другое. Тут многое будет зависеть от управляющего и текста договора: он может разорвать договор с вами, известить вас об этом и потребовать забрать вещи. А может включить договоры на аренду ячеек в состав сделки по продаже здания новому собственнику. Так или иначе, вашим ценностям ничего грозить не должно: в крайнем случае ячейку могут вскрыть, лишь чтобы передать её содержимое на хранение в другое хранилище.



Тем не менее, есть и неприятная новость. Если вы оплатили банку аренду ячейки на долгое время вперёд, а также внесли залог за ключи от ячейки (это распространённая практика), то оставшихся денег вы скорее всего не увидите. Ваши требования по возврату не использованных на аренду сумм в лучшем случае будут внесены в общий список - в третью очередь кредиторов, а практика показывает, что выплаты участникам третьей очереди грозят очень небольшие.



Конечно, выше не рассматриваются случаи откровенного мошенничества, воровства и прочих нарушений законодательства. Сложно застраховаться от группы силовиков, вломившихся в хранилище под видом взятия его под охрану или обыска и вскрывших ячейки. Но такие события всё-таки маловероятны. В любом случае лучше не рисковать и при первой возможности спокойно забрать свои ценные вещи из рухнувшего банка.



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