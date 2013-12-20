Как спасти ценности из сейфовой ячейки после краха банка?

Короткий ответ: дойти до отделения и забрать.
Длинный ответ.
В рассматриваемом случае стоит твёрдо помнить два важных момента. Во-первых, ценности в ячейке принадлежат только вам, банк или его кредиторы не имеют никакого права их изъять в свой доход, продать, внести в конкурсную массу или сделать что-либо ещё, кроме как вернуть их вам или вашему представителю.
Во-вторых, после отзыва лицензии и до окончательной ликвидации (а это обычно несколько лет) банк не перестаёт быть юридическим лицом, несущим ответственность по всем договорам, кроме тех, что подпадают под банковскую лицензию. Предоставление в аренду сейфовых ячеек - это обычный бизнес, не связанный с кредитованием или размещением средств клиентов.
Поэтому, если у вас есть арендованная в рухнувшем банке ячейка, вы можете совершенно спокойно пользоваться ею дальше на прежних условиях. Но лучше, конечно, не дразнить судьбу и как можно раньше дойти до вашего отделения банка и забрать из сейфа все ценности. Сотрудники банка (точнее, уже временной администрации или команды конкурсного управляющего) не имеют права вам в этом препятствовать.
Если же сотрудники по каким-то причинам отказываются пустить вас к ячейке, обратитесь к текущему руководителю банка - это может быть глава временной администрации, ликвидатор или конкурсный управляющий. Скорее всего, вопрос быстро решится. Если же по каким-то причинам руководство тоже откажется вам помочь, зафиксируйте этот факт письменно в присутствии минимум двух свидетелей и смело отправляйтесь в суд. Ваше имущество в ячейке - точно такое же ваше, как, например, отданная на время соседу дрель, т.е. препятствование в доступе к нему - явное нарушение закона. Конечно, у администрации могут какие-то временные технические трудности (например, в момент вашего обращения в помещении отделения банка проходят следственные действия или опись имущества), поэтому постарайтесь не нагнетать ситуацию сходу, а найти разумный компромисс - подойти ещё раз на следующий день или согласовать с управляющим конкретное время визита.
Что произойдёт, если вы долгое время после отзыва лицензии у банка не сможете до него добраться? Всякое случается в жизни - тяжёлая продолжительная болезнь, длительная командировка и т.п. В любом случае, ваш договор на аренду сейфовой ячейки имеет определённый срок, после окончания которого вам необходимо забрать свои вещи. Скорее всего, срок договора закончится до того, как ликвидация банка войдёт в решающую фазу, а значит, вы будете действовать точно так же, как и те, кто придёт за своими ценностями в первые же дни после отзыва лицензии.
Если же до конца действия договора осталось много месяцев или даже несколько лет, то есть шанс, что до его окончания здание, в котором находится хранилище с ячейками, перейдёт в собственность другой организации. Ведь конкурсный управляющий или ликвидатор должны превратить всё имущество банка в деньги, чтобы раздать их кредиторам, а здание - это такое же имущество, как и любое другое. Тут многое будет зависеть от управляющего и текста договора: он может разорвать договор с вами, известить вас об этом и потребовать забрать вещи. А может включить договоры на аренду ячеек в состав сделки по продаже здания новому собственнику. Так или иначе, вашим ценностям ничего грозить не должно: в крайнем случае ячейку могут вскрыть, лишь чтобы передать её содержимое на хранение в другое хранилище.
Тем не менее, есть и неприятная новость. Если вы оплатили банку аренду ячейки на долгое время вперёд, а также внесли залог за ключи от ячейки (это распространённая практика), то оставшихся денег вы скорее всего не увидите. Ваши требования по возврату не использованных на аренду сумм в лучшем случае будут внесены в общий список - в третью очередь кредиторов, а практика показывает, что выплаты участникам третьей очереди грозят очень небольшие.
Конечно, выше не рассматриваются случаи откровенного мошенничества, воровства и прочих нарушений законодательства. Сложно застраховаться от группы силовиков, вломившихся в хранилище под видом взятия его под охрану или обыска и вскрывших ячейки. Но такие события всё-таки маловероятны. В любом случае лучше не рисковать и при первой возможности спокойно забрать свои ценные вещи из рухнувшего банка.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 8
Все ли так просто и хорошо?
А вот об этом я бы попросил поподробнее... Имел договор аренды ячейки в одном из комм. банков на год, пользовался ячейкой по мере надобности. Процедура простая: работник банка вместе с арендатором ячейки спускается в депозитарий, вставляет в замочек свой ключик, арендатор - свой, работник уходит, закрывая снаружи дверь депозитария, арендатор остается с ячейкой тет-а-тет, по идее (если не ведется видеоконтроль) никто, кроме хозяина (арендатора) не знает о содержимом ячейки. Это - здорово! Но только как в случае необходимости доказать, что в ней лежали, к примеру, бриллианты? В моем случае получаю почтой заказное письмо, из которого следует, что "Банк уведомляет, что ... числа в ... час ... мин в результате проведения оперативно-следственных мероприятий ... сотрудниками правоохранительных органов произведено вскрытие банковских ячеек ... В Вашей ячейке на момент вскрытия НИЧЕГО НЕ ОБНАРУЖЕНО ..." А если там были бриллианты? Кто их видел и каким образом это зафиксировал? А после вскрытия там мог бы оказаться "лом желтого металла, по виду напоминающий латунь", или "порошок белого цвета, напоминающий стиральный"... Отечественный рынок аренды банковских ячеек, по моему мнению, вообще никак не защищен от произвола неконтролируемого круга лиц, среди которых могут быть и сотрудники банка, и банковской охраны, и правоохранительных органов, и многие другие, так или иначе имеющие реальный доступ к банковской ячейке. Это только иллюзия, что в ячейке хранение ценностей - полная гарантия их сохранности. Реально - не многим более высокая, чем хранение ценностей в комнатном сейфе гостиничного номера.
Или, предположим, вы храните 5000 страниц документов, и работаете с ними по два раза в день. Как банк примет их на хранение- будет сканировать весь массив каждый раз?
Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в краже почти 6,5 млн рублей... мужчина, предъявив поддельный паспорт, получал доступ в специально оборудованное для банковских ячеек помещение. На следующий день он приходил в банк и, подбирая ключи, открывал чужие ячейки и забирал находящиеся там деньги и ценности
Неужели замки на банковских ячейках такие простые, что к ним легко подобрать ключи?
И в хранилище нет видеокамер для контроля за перемещениями клиента?