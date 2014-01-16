Как вернуть деньги на карту, если товар не получен?

Короткий ответ: написать заявление в банк и подождать.



Длинный ответ. Речь, как многие поняли, идет о процедуре под названием «чарджбек», она же «возврат платежа», она же «отклонение спорной операции по карте» и т.п. Несмотря на то, что эта процедура давно и успешно применяется, юридические и технические тонкости, связанные с ней, до сих пор остаются предметом споров специалистов. Проблема в том, что в довольно простом с точки зрения клиента деле участвуют как минимум четыре юридических лица, некоторые из которых могут быть иностранными. Все они подчиняются своим внутренним инструкциям, законам своих стран и договорам между собой, причем часто эти документы противоречат друг другу. Поэтому приведенные ниже советы не стоит рассматривать в качестве юридически точных рекомендаций: в вашем конкретном банке правила могут быть немного другими, но в целом модель поведения клиента не зависит от банка или платежной системы.



Ниже рассматривается случай, когда вы сами добровольно и без ошибок заплатили картой за какой-то товар или услугу, но не получили его или из-за ненадлежащего качества вернули продавцу. Вариант с криминальными платежами (украденной или скопированной картой и т.п.) может быть рассмотрен отдельно. Итак, вы оплатили товар (скорее всего, по интернету), но магазин по каким-то причинам вам его не передал. Под «магазином» понимается любой продавец - интернет-магазин, авиакомпания, отель, прокат автомобилей, любой другой бизнес. Что делать?



- Сначала попробуйте решить вопрос мирно. Вполне возможно, что проблема не столь существенна и скоро будет решена, надо лишь подождать. Кроме того, вы можете попросить магазин сделать добровольный возврат средств на карту (рефанд). Если продавец нормальный, просто у него возникла какая-то проблема с «вашим» товаром, он спокойно вернет вам деньги, так как для него это намного выгоднее, чем иметь проблемы с банком или платежной системой. Попытки решить вопрос миром - не просто пожелание, а требование (или настоятельная рекомендация) платежных систем (VISA и Mastercard). Крайне желательно, чтобы у вас были подтверждения ваших переговоров с магазином: электронные письма, распечатка звонков с номером, по которому вы звонили, и т.п.



- Если магазин закрылся, не отвечает на письма и звонки или задерживает товар намного дольше разумного с вашей точки зрения срока, то пора обращаться в банк. Позвоните в колл-центр или напрямую управляющему вашего отделения банка и спросите, как в данном банке устроена процедура оспаривания операции. Если потребуется, объясните вкратце, что произошло. Обязательно скажите, что не было никакой незаконной операции по карте, деньги не украдены, что речь именно о возврате среств за не доставленный товар или услугу. В большинстве случаев вам объяснят, где взять бланки заявлений - в отделении или на сайте банка. Если же работник колл-центра не поймет, о чем речь или скажет, что банк вам ничего не вернет, если вы сами добровольно платили, требуйте «старшего» или специалиста по платежным картам. Все банки, выпускающие карты, обязаны принимать такие заявления - это правило платежной системы, с которой они работают.



- Есть тонкий момент, связанный с крайними сроками подачи заявления. Банки любят писать в правилах, что клиент должен подать заявление о спорной операции в течение 40 или 60 дней после проведения операции. В общем-то, это их «самодеятельность», платежные системы устанавливают намного более длительные сроки (например, Mastercard - до 120 дней с даты предполагаемого получения товара). Это логично, так как, например, билеты на самолет могут покупаться за 3-4 месяца до полета, а в случае сорванного по вине авиакомпании вылета у клиента должна быть возможность получить деньги. Поэтому, если банк говорит, что сроки прошли, потребуйте письменный отказ и пригрозите, что будете судиться, привлекая к суду заодно и платежную систему (этот момент банку особенно не понравится). Заодно напишите сообщение в форуме на Банки.ру, обычно это хорошо помогает вразумить банк. Но если есть возможность, лучше не затягивать с подачей заявления.



- Получив бланк «Заявления о спорной операции по карте» или подобного документа (в отделении или на сайте банка) заполните его. Обратите внимание, что некоторые пункты надо заполнять латинскими буквами. Более того, в некоторых банках всю форму надо заполнять по-английски. Впрочем, даже если вы не знаете языка, это будет не очень сложно: в большинстве пунктов надо просто поставить галочку или вписать цифры (расшифровка пунктов приводится в том числе и по-русски).



- Напишите в свободной форме (по-русски) дополнительное письмо в банк, в котором изложите все обстоятельства дела: за что платили, когда, какую сумму, что получили от магазина (или ничего не получили), почему вас это не устраивает (если что-то получили), какие действия вы предпринимали сами. В конце явным образом укажите свое требование: вернуть на карту такую-то сумму.



- Приложите все относящиеся к делу документы: выписки с карточного счета, чек или письма, полученные от магазина, сообщение о невыполнении обязательств (если оно есть), распечатку вашей переписки с магазином. Можно отнести все это в свое отделение, но банкам часто достаточно факса или электронного письма с вложением в виде файла .pdf.



- Осталось только ждать решения, так как все остальные действия происходят без вашего участия. Если случай простой и очевидный, деньги упадут на ваш счет через 60-90 дней (есть примеры возврата через 30-45 дней, но это ближе к фантастике). Если сложный - например, мало подтверждений с вашей стороны, - процесс может затянуться. Хорошо здесь то, что по вашему делу принято положительное решение, деньги вы получите в любом случае - есть они на счете у продавца или нет. Даже если продавец успел обанкротиться или просто исчезнуть, с ним будет разбираться его банк и платежная система - уже после того, как вы получите возвращенные деньги.



- В случае отказа в возврате средств банк возьмет с вас некую плату за рассмотрение заявления, ее размер в разных банках разный, смотрите тарифы и уточняйте у сотрудников. Обычно это $25-50, но иногда «по фактическим расходам банка», а тут уже могут быть варианты. Соответственно, к чарджбеку лучше заранее хорошо подготовиться, собрать все возможные документы, доказывающие вашу правоту, чтобы сомнений в процессе разбирательства не возникло.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.