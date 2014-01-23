Как правильно составить жалобу на банк?

Короткий ответ: меньше эмоций, больше фактов, следуйте плану, сосредоточьтесь на главном.



Длинный ответ.



Перед тем, как начать жаловаться на банк, стоит сформулировать конкретные претензии, ответив (лучше письменно) самому себе на следующие вопросы:



Место



- какой банк провинился? Запишите точное название.

- где это произошло? Найдите и запишите все необходимые адреса, телефоны, например, указав конкретное отделение, банкомат, страницу сайта, колл-центр и т.п.

- какой сотрудник виноват в случившемся? Если есть возможность, узнайте имя, фамилию и должность провинившегося сотрудника.



Время



- когда произошла неприятность? Дата и время происшествия.

- когда вы узнали о происшествии? Например, банк изменил процентную ставку три месяца назад, а вы об этом узнали неделю назад.



Обстоятельства



- сформулируйте коротко, буквально одной фразой, что конкретно вам не понравилось в отношениях с банком. Если причин для недовольства несколько, выберите главную. Например, если у вас со счёта исчезли деньги, а колл-центр долго не отвечал, мучая вас назойливой рекламой, то пропажа денег - вероятно, главная проблема. Остальные претензии вы тоже сможете позже высказать, но главную проблему, требующую решения, лучше обозначить отдельно.



- сформулируйте, какое ваше право нарушил банк. Иногда неподготовленному человеку трудно это сделать, но всё-таки постарайтесь, так как от этого зависит, в какое ведомство подавать жалобу. Если точно определить нарушенное право не получается, ничего страшного: вы сможете отправить жалобу в несколько адресов, а её получатели сами разберутся, что делать.



- запишите подробно и обстоятельно, в чём заключается ваша жалоба. Если вы выполнили предыдущие пункты, то вам будет просто написать основной текст. Используйте все записанные ранее данные: время, место, имена и т.п. Постарайтесь избавиться от эмоций: ваши эпитеты в отношении сотрудников банка, честно говоря, никого не интересуют. Красочно изложить историю с использованием ненормативной лексики вы сможете друзьям и родственникам, они вас морально поддержат. Тем же, кто будет разбирать вашу жалобу, нужны только факты. И, желательно, в как можно более коротком изложении. При этом обратите внимание на использование терминов, регионального сленга и сокращений: то, что может быть понятно и очевидно вам, легко окажется совершенно непонятно адресату. По возможности пишите все названия полностью, а не аббревиатурами.



- отдельно сформулируйте и изложите конкретные требования. Результатом вашей жалобы должны стать чьи-то действия. Опишите, какими с вашей точки зрения должны быть эти действия. Чего вы хотите? Уволить сотрудника, вернуть такую-то сумму на счёт, понизить проценты по кредиту, снести неподобающую уличную рекламу и т.д. «Хочу, чтобы они перестали!» - плохой вариант. «Прошу отремонтировать неработающий банкомат по адресу такому-то» - хороший. На этом этапе вы поймёте, есть ли вообще смысл жаловаться, или вашим настоящим желанием было, например, выплеснуть эмоции, чтобы вас пожалели. В последнем случае лучше не пишите официальное письмо, расскажите о своей проблеме в блоге или социальной сети.



Адресат



- выберите, кому вы будете жаловаться на банк (об этом - в следующей заметке).



- выберите, каким способом вы будете общаться с адресатом жалобы - онлайн, по обычной почте или по телефону. Все обращения и жалобы рассматриваются, и не важно, как они были переданы. Но в некоторых случаях лучше воспользоваться «бумажной» почтой или «физической» приёмной, например, если вам требуется официальное подтверждение получения вашего письма адресатом.



- отправьте жалобу.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.