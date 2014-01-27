Как перестать беспокоиться по поводу девальвации?

Короткий ответ: начните беспокоиться по поводу инфляции.
Длинный ответ.
Немного о терминах. Использовать слово «девальвация» по отношению к нынешней российской действительности и курсу рубля не совсем верно. Девальвация - это официальное снижение курса национальной валюты при режиме фиксированного (или близкого к нему) курса. Проще говоря, если курс на завтра сообщает правительство или Центральный банк, и он жёстко зависит от их решений, то о девальвации говорить можно. Если же курс более-менее свободно меняется в зависимости от спроса и предложения валюты на бирже (как сейчас в России), то это уже не «девальвация», а «колебания» или, используя кальку с английского термина, «депрециация». Но с бытовой точки зрения особой разницы нет, поэтому для простоты дальше будем писать «девальвация».
1. Если вы не очень хороший финансовый аналитик и не высокопоставленный сотрудник Банка России, то девальвацию вы скорее всего заметите ближе к её окончанию. Бросаться в этот момент менять деньги, да ещё скорее всего с потерями - занятие не только малополезное, но и вредное. Вполне возможно, что через пару дней или через неделю после обмена курс развернётся и вы понесёте убыток. А даже если и не развернётся, то «отбить» потерю процентов на рублёвом вкладе и маржу обменника можно будет только при очень сильном дальнейшем росте курса выбранной вами валюты, что маловероятно.
2. Откажитесь от мысли, что девальвация делает вас беднее. Если вы не живёте за границей и не летаете туда каждую неделю на шопинг, ваша зависимость от курса евро и тем более доллара крайне незначительна. Тщательно изучите этикетки товаров, на которые тратите большую часть дохода, и убедитесь: даже то, что имеет «иностранное» название, на самом деле производится в России. А в конечной цене остального иностранная составляющая занимает весьма скромное место в цепочке «сырьё - переработка - упаковка - доставка - реклама на российском ТВ - перевозка по России до магазина - магазинные накрутки». Не забывайте, что существенная часть обычного дохода семьи уходит на оплату жилья, коммунальные услуги, автосервис, связь, общественный транспорт, обучение детей и множество подобных статей расходов (в каждой семье - своих), не зависящих от валютных курсов.
3. Исключение из предыдущего пункта - дорогие и заведомо «валютные» товары, на покупку которых вы копите деньги в течение нескольких месяцев или, тем более, лет. Дорогой автомобиль иностранного производства, дорогая бытовая техника, заказанная по зарубежному каталогу мебель, туристическя поездка в Европу всей семьёй будущим летом и т.п. В этом случае накопления изначально надо делать в той валюте, курс которой «транслируется» на цену данного конкретного товара. Или, в крайнем случае, хотя бы половину требуемой суммы откладывать в валюте. Обратите внимание: в этом совете опять же нет упоминания девальвации - следовать ему стоит, не думая о том, в какую сторону идёт курс в каждый конкретный момент.
4. Второе исключение - долги в иностранной валюте, особенно крупные и долгосрочные. Но я искренне надеюсь, что вы достаточно благоразумны, чтобы не занимать в валюте, кроме самых экстремальных случаев. Если такой долг всё же есть, как можно быстрее создайте «подушку безопасности» - сбережения в той же валюте, что и долг, достаточные, чтобы обслуживать его в течение нескольких месяцев. Это даст вам время на поиск возможности увеличить доходы. Да и вообще, такая «подушка» полезна - в жизни всякое может случиться.
5. Постарайтесь не реагировать на нагнетание ужаса перед девальвацией со стороны прессы и «экспертов». Страхи хорошо продаются, поэтому СМИ всегда нагнетают эмоциональный фон вокруг достаточно рядовых событий. «Самое сильное падение рубля за последние три месяца» может оказаться временным снижением курса на 1% в результате разовой крупной продажи рублей на бирже каким-нибудь банком - просто до этого три месяца были совсем спокойными, и это небольшое событие на их фоне кажется значимым. «Достижение исторического максимума валютного курса» не означает, что мы все немедленно умрём, просто курс немного превысил значения, например, пятилетней давности, что вполне нормально. Графики курса рубля лучше смотрите на отрезке как минимум год (а лучше больше), чтобы понимать, насколько текущая ситуация отличается от обычной. Скорее всего, окажется, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. А если и происходит - см. п.2.
6. Единственный показатель, на который действительно стоит обращать внимание, это индекс потребительских цен (ИПЦ), часто ошибочно называемый «инфляцией». ИПЦ отражает реальное снижение покупательной способности вашей зарплаты и ваших сбережений: чем быстрее растут цены, тем больше вам надо зарабатывать, чтобы хотя бы оставаться на текущем уровне потребления. Если вы не доверяете официальному ИПЦ, начните считать собственный - хотя бы сохраняйте чеки из магазинов и периодически их сравнивайте между собой. Кроме того, следите за изменением цен на коммунальные услуги и аренду жилья (если арендуете). Девальвация, конечно, может оказать некоторое влияние на текущие цены, но только при двух условиях: она будет сильной (хотя бы 20%) и долгосрочной (месяцы). Да и то, даже от такой девальвации потери будут не очень заметными - в среднем на уровне сотни-другой рублей в месяц на человека через год-полтора.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 30
Насколько оно подходит под фразу: "Девальвация, конечно, может оказать некоторое влияние на текущие цены, но только при двух условиях: она будет сильной (хотя бы 20%) и долгосрочной (месяцы). Да и то, даже от такой девальвации потери будут не очень заметными - в среднем на уровне сотни-другой рублей в месяц на человека через год-полтора. "
Спасибо.
При этом "долгосрочное" - не значит, что падение будет монотонным, непрерывным. Наверняка будут и временные обратные движения, но если смотреть на год-два-три, то тренд чёткий.
Пункт 6 вообще в России не работает и инфляция в России давно и не спускалась ниже 18%. Если вы, дорогой афтар забыли, то напомню, что инфляция - это средняя цена по больнице на основные продукты прежде всего, т.е. прожиточный минимум. В начале 2013 года яйцо стоило 46 рублей, сейчас 64. За квартиру я платил 3890, а сейчас 5322, картошку в Магнолии продавали по 20 р за кило, то сейчас меньше 35 она не падает. И проезд в метро тоже подорожал. Годовой абонемент вместо 11 стал стоить 17, и туда втиснули еще и наземку. Через год и он вырастет. А парковки? 50 рублей в час уже через 3 месяца сделали 80. ИПЦ ваш не работает
Статья не о чем, печалько
Ввязываться в дискуссию про "нищее российское население" и "галопирующую инфляцию" я не готов, извините. Понимаю, что это такая тема, на которой можно получить 150 комментариев, но в очередной раз повторять все доводы и провоцировать вас на поток разоблачений лень.
Артем, вы в своем уме или читаете через строчку? В России 100% импорт!!! Назовите мне хоть один продукт, который проходит цикл в России от обнаружения, извлечения и применения?
Бензин? В Белоруссии делают для России. Открываю вам занавес
Хлеб? Велком на юг России и не удивляйтесь, что наше качественное зерно идет на экспорт по более выгодной цене, чем Правительство его выкупает, а обратно мы покупаем ГМО. Доказать вам и я это смогу сделать, как повар-технолог, который при готовке дома стал замечать, что одни и те же продукты стали хуже готовиться при соблюдении одних и тех же технологий
Мясо? А трактора у нас все Беларусь? Или у нас мясо стали возить на вонючках Газонах?
Когда вокруг все будет дорожать с учетом падения курса рубля, а эта прямая связь и следствие, тк НИ ОДНА СТРАНА В МИРЕ не опускала свою валюту, она ее наоборот поднимала!!! США сделали свою валюту настолько дешевой, что 1 евро равен почти 1,5 долларов. Но евро не резервная валюта и такая же бумажка, как и доллар США.
Никто не говорит о нищей стране, и я не бедствую, но я бываю за 50 км от МКАД и вижу, как живет народ. Они итак еле еле сводят с концами концы даже в рублях.
О да, почти вся недвижимость строится с применением импорта. Если начнет расти расходная стоимость при строителтстве с учетом откатов чиновникам и взятки на всех этапах строительства, умрет рынок недвижимости и тогда ваша инфляция или девальвация превратятся в дефолт, тк в России большое число бизнеса создано с участием иностранных инвесторов. Платить им будем в рублях?
Артем, вы в своем уме или читаете через строчку? В России 100% импорт!!! Назовите мне хоть один продукт, который проходит цикл в России от обнаружения, извлечения и применения?
Бензин? В Белоруссии делают для России. Открываю вам занавес
Хлеб? Велком на юг России и не удивляйтесь, что наше качественное зерно идет на экспорт по более выгодной цене, чем Правительство его выкупает, а обратно мы покупаем ГМО. Доказать вам и я это смогу сделать, как повар-технолог, который при готовке дома стал замечать, что одни и те же продукты стали хуже готовиться при соблюдении одних и тех же технологий
Мясо? А трактора у нас все Беларусь? Или у нас мясо стали возить на вонючках Газонах?
Когда вокруг все будет дорожать с учетом падения курса рубля, а эта прямая связь и следствие, тк НИ ОДНА СТРАНА В МИРЕ не опускала свою валюту, она ее наоборот поднимала!!! США сделали свою валюту настолько дешевой, что 1 евро равен почти 1,5 долларов. Но евро не резервная валюта и такая же бумажка, как и доллар США.
Никто не говорит о нищей стране, и я не бедствую, но я бываю за 50 км от МКАД и вижу, как живет народ. Они итак еле еле сводят с концами концы даже в рублях.
О да, почти вся недвижимость строится с применением импорта. Если начнет расти расходная стоимость при строителтстве с учетом откатов чиновникам и взятки на всех этапах строительства, умрет рынок недвижимости и тогда ваша инфляция или девальвация превратятся в дефолт, тк в России большое число бизнеса создано с участием иностранных инвесторов. Платить им будем в рублях?
Недвижимость переоценена в 2-3 раза минимум
Транспорт продается в 1,5-2 раза дороже, чем во всем мире
Одежда продается в 2 раза дороже ив основном качественные подделки
Продукты стоят в 1,5-3 раза дороже
Алкоголь стоит в 2-3 раза дороже
Пока еще бесплатно:
образование, но оно уже не фонтан, особенно в высших учебных заведениях
медицина, но теперь лучше лечиться или у знакомого врача или за границей
топливо, но и оно у нас мягко говоря не евро5, а моча с присадками, отсюда и цена, но ползет уже к ЕС
жкх, но и уже случился в тихую сюрприз от Правительства Москвы: отныне они больше не ремонтируют дома за свои деньги. Сорри, но 60% зданий в Москве - 100% износ, а в них живут не все олигархи, а в основном ветераны и пенсионеры, у которых пенсии хватает на оплату ЖКХ
Артем, ну что же вы молчите? Где аргументы логики правительства? Спасением России на сегодняшний день - кредит под 1-2% и не надо прикрываться инфляцией. Инфляция - это узаконенный правительственный метод банкротства населения. Я уже 12 лет провожу большую часть времени в Европе. Как покупал я черешню в январе по 4 евро и просеко Casa по 3,59 евро, так и покупаю все эти годы. За время правления Путина, в России состоялась инфляция в 340%. В 1998 году после кризиса я работал на радио и ведущий получал 200-500$ в месяц. Я проработал до 2002 года. Не особо то выросла ЗП, хотя станция была в топ10. Сегодня ЗП ведущего выше 2000 евро, но в сравнении эти деньги совсем разные суммы.
http://www.sznp.lukoil.com/main/static.asp?art_id=1043 Лукойл, текст: специальные присадки, а не лучше производят, а экономят на производстве путем увеличения октанового числа химическими присадками. Покажите мне страну, где делают такое топливо?
Зерно из БР? Артем, приглашаю Вас в БР. На себя не хватает, тем более на экспорт. Даже молоко уже из БР в Россию не доходит, кроме ближайших областей. Могу вас лично познакомить с человеком, отвечающим за животноводство и сельское хозяйство в России. Ему у меня нет причин не верить, а вот вашу завышенную оценку и отсутствие знания вообще хоть минимальных знаний, даже путем Яндекса, готов поставить под сомнение
Евро - резервная валюта? Кто, кроме Евросоюза хранит свои накопления среди государств в Евровалюте? Китай? Индия? Бразилия? Венесуэла? Украина? Казахстан? Япония?
По-Вашему, получается, что в 2008 и в 2009 году инфляция была в разы выше, чем, например, в 2007-м?
а это Вы как себе представляете?
Это какие-то восточные практики? Страха нет... Боли нет... Притяженья больше нет...
Даже анатомировать ваши рассуждения не хочется, особенно с учетом вашего снисходительного менторского тона.