Как перестать беспокоиться по поводу девальвации?

Короткий ответ: начните беспокоиться по поводу инфляции.



Длинный ответ.



Немного о терминах. Использовать слово «девальвация» по отношению к нынешней российской действительности и курсу рубля не совсем верно. Девальвация - это официальное снижение курса национальной валюты при режиме фиксированного (или близкого к нему) курса. Проще говоря, если курс на завтра сообщает правительство или Центральный банк, и он жёстко зависит от их решений, то о девальвации говорить можно. Если же курс более-менее свободно меняется в зависимости от спроса и предложения валюты на бирже (как сейчас в России), то это уже не «девальвация», а «колебания» или, используя кальку с английского термина, «депрециация». Но с бытовой точки зрения особой разницы нет, поэтому для простоты дальше будем писать «девальвация».



1. Если вы не очень хороший финансовый аналитик и не высокопоставленный сотрудник Банка России, то девальвацию вы скорее всего заметите ближе к её окончанию. Бросаться в этот момент менять деньги, да ещё скорее всего с потерями - занятие не только малополезное, но и вредное. Вполне возможно, что через пару дней или через неделю после обмена курс развернётся и вы понесёте убыток. А даже если и не развернётся, то «отбить» потерю процентов на рублёвом вкладе и маржу обменника можно будет только при очень сильном дальнейшем росте курса выбранной вами валюты, что маловероятно.



2. Откажитесь от мысли, что девальвация делает вас беднее. Если вы не живёте за границей и не летаете туда каждую неделю на шопинг, ваша зависимость от курса евро и тем более доллара крайне незначительна. Тщательно изучите этикетки товаров, на которые тратите большую часть дохода, и убедитесь: даже то, что имеет «иностранное» название, на самом деле производится в России. А в конечной цене остального иностранная составляющая занимает весьма скромное место в цепочке «сырьё - переработка - упаковка - доставка - реклама на российском ТВ - перевозка по России до магазина - магазинные накрутки». Не забывайте, что существенная часть обычного дохода семьи уходит на оплату жилья, коммунальные услуги, автосервис, связь, общественный транспорт, обучение детей и множество подобных статей расходов (в каждой семье - своих), не зависящих от валютных курсов.



3. Исключение из предыдущего пункта - дорогие и заведомо «валютные» товары, на покупку которых вы копите деньги в течение нескольких месяцев или, тем более, лет. Дорогой автомобиль иностранного производства, дорогая бытовая техника, заказанная по зарубежному каталогу мебель, туристическя поездка в Европу всей семьёй будущим летом и т.п. В этом случае накопления изначально надо делать в той валюте, курс которой «транслируется» на цену данного конкретного товара. Или, в крайнем случае, хотя бы половину требуемой суммы откладывать в валюте. Обратите внимание: в этом совете опять же нет упоминания девальвации - следовать ему стоит, не думая о том, в какую сторону идёт курс в каждый конкретный момент.



4. Второе исключение - долги в иностранной валюте, особенно крупные и долгосрочные. Но я искренне надеюсь, что вы достаточно благоразумны, чтобы не занимать в валюте, кроме самых экстремальных случаев. Если такой долг всё же есть, как можно быстрее создайте «подушку безопасности» - сбережения в той же валюте, что и долг, достаточные, чтобы обслуживать его в течение нескольких месяцев. Это даст вам время на поиск возможности увеличить доходы. Да и вообще, такая «подушка» полезна - в жизни всякое может случиться.



5. Постарайтесь не реагировать на нагнетание ужаса перед девальвацией со стороны прессы и «экспертов». Страхи хорошо продаются, поэтому СМИ всегда нагнетают эмоциональный фон вокруг достаточно рядовых событий. «Самое сильное падение рубля за последние три месяца» может оказаться временным снижением курса на 1% в результате разовой крупной продажи рублей на бирже каким-нибудь банком - просто до этого три месяца были совсем спокойными, и это небольшое событие на их фоне кажется значимым. «Достижение исторического максимума валютного курса» не означает, что мы все немедленно умрём, просто курс немного превысил значения, например, пятилетней давности, что вполне нормально. Графики курса рубля лучше смотрите на отрезке как минимум год (а лучше больше), чтобы понимать, насколько текущая ситуация отличается от обычной. Скорее всего, окажется, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. А если и происходит - см. п.2.



6. Единственный показатель, на который действительно стоит обращать внимание, это индекс потребительских цен (ИПЦ), часто ошибочно называемый «инфляцией». ИПЦ отражает реальное снижение покупательной способности вашей зарплаты и ваших сбережений: чем быстрее растут цены, тем больше вам надо зарабатывать, чтобы хотя бы оставаться на текущем уровне потребления. Если вы не доверяете официальному ИПЦ, начните считать собственный - хотя бы сохраняйте чеки из магазинов и периодически их сравнивайте между собой. Кроме того, следите за изменением цен на коммунальные услуги и аренду жилья (если арендуете). Девальвация, конечно, может оказать некоторое влияние на текущие цены, но только при двух условиях: она будет сильной (хотя бы 20%) и долгосрочной (месяцы). Да и то, даже от такой девальвации потери будут не очень заметными - в среднем на уровне сотни-другой рублей в месяц на человека через год-полтора.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.