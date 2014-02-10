Как выгодно купить и продать валюту?

Короткий ответ: на бирже.
Длинный ответ.
Несмотря на то, что подавляющему большинству россиян иностранная валюта в реальной жизни не нужна, иногда возникает необходимость или непреодолимое желание купить доллары или евро. Если речь идёт о достаточно приличных суммах - от нескольких тысяч долларов или евро - покупать валюту в обменнике становится не очень выгодно из-за разницы между курсом покупки и курсом Банка России (или биржевым). При обратной операции, если она потребуется, снова придётся оставлять в обменнике эту разницу. В больших городах и в спокойное время спред (разница между ценами продажи и покупки валюты) относительно невелик, но в провинции и во время сильных колебаний курса при обменных операциях можно недосчитаться тысяч рублей.
В этой ситуации разумным представляется воспользоваться клиентским доступом на валютные торги Московской биржи. Не все знают, что уже два года любой человек может самостоятельно выйти на биржевые торги и купить или продать валюту с микроскопическими потерями, часто на порядок меньшими, чем в обменном пункте банка. Почти никаких специальных знаний и умений для этого не требуется.
Для получения доступа к биржевым торгам валютой придётся заключить договор на брокерское обслуживание с брокером, предоставляющим соответствующие услуги. Таких брокеров сейчас десятки, поиск в интернете даст вам множество вариантов выбора - как по цене, так и по удобству заключения договора и работы. Крупнейшие брокеры работают и в регионах; по крайней мере, в областных центрах проблем с нахождением подходящего брокера возникнуть не должно.
После заключения договора клиент получает доступ к торгам через интернет (с помощью специальной программы, мобильного приложения или веб-сервиса) или - если у брокера есть такая услуга - возможность проводить сделки, отдавая распоряжения по телефону. Для проведения операций надо завести средства на брокерский счёт, переведя их с обычного счёта в любом банке или внеся наличными. Сами сделки заключаются мгновенно. После совершения сделки валюту (или рубли) можно вывести на обычный счёт в банке.
Брокер берёт плату за операции на бирже, однако она несущественна. Обычно речь идёт о сотых долях процента от суммы сделки при покупке или продаже валюты и 0,1-0,2% при выводе средств с брокерского счёта на обычный банковский. Иногда брокер устанавливает минимальные суммы комиссии при операциях, например, 1 рубль за сделку. Кроме того, в некоторых случаях брокер берёт дополнительную сумму за вывод валюты на счёт в банке, это может быть что-то порядка 25 долларов или евро за факт вывода. Но такие правила действуют далеко не у всех брокеров. Все брокерские комиссии записаны в официально утверждённых тарифах на обслуживание, поэтому вы можете заранее посчитать, во что обойдётся ожидаемая сделка у разных брокеров, и выбрать лучший вариант.
Особенно выгодно покупать валюту на бирже, если у вас есть необходимость делать это регулярно, например, для оплаты крупных расходов за границей (ипотека на недвижимость в Европе, пополнение сберегательного счёта в иностранном банке и т.д.). В этом случае, однажды оформив договор, вы сможете покупать (и продавать, если потребуется) доллары и евро со своего компьютера быстро и безопасно и выводить их на счёт в банке.
Перечислим «плюсы» покупки валюты на бирже по сравнению с покупкой в обменном пункте:
- крайне низкие потери при обмене;
- физическая безопасность;
- уверенность в отсутствии фальшивок (сделки заключаются в безналичной форме);
- скорость и удобство проведения операций (в большинстве случаев).
Однако, есть и существенные «минусы»:
- открытость сделок для контролирующих и налоговых органов;
- необходимость хотя бы минимального изучения компьютерной торговой программы или веб-интерфейса доступа к торгам;
- опасность «взлома» компьютера и потери денег из-за действий хакеров;
- довольно существенная длительность «полного цикла» - от ввода рублей на торговый счёт до получения валюты на руки (1-2 рабочих дня или даже больше). Взять в тумбочке наличные рубли, добежать до ближайшего обменника и получить наличные доллары очевидно быстрее, чем вводить и выводить деньги через банки.
У покупки валюты через брокера и биржу есть ещё один - не всегда учитываемый клиентами - недостаток. Для брокера клиент с разовыми валютообменными операциями практически не представляет интереса из-за очень небольшой выручки (0,2% даже от $10 тыс. - несущественная сумма). Смысл низких тарифов заключается в том, чтобы привлечь клиента, а потом убедить его начать активно торговать - валютой, акциями или производными инструментами. Если вместо одной сделки в месяц «на свои» клиент проводит несколько сделок в день с десятикратным кредитным «плечом», доход брокера вырастает на порядки. Поэтому если вы решили покупать валюту на бирже через брокера, будьте готовы выдержать поток «очень выгодных» предложений от отдела продаж, психологическое давление и тонны спама в почте.
И последнее важное замечание: ни в коем случае нельзя путать валютный рынок Московской биржи и «рынок форекс». Некоторые брокеры могут попытаться ввести вас в заблуждение и вместо договора о доступе на биржу подсунуть договор на открытие счёта «на форексе». На это нельзя соглашаться ни в коем случае, так как согласившись играть на форексе, с очень высокой вероятностью вы своих денег больше никогда не увидите.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 32
Если так всё сложить, то получается действительно есть смысл заморачиваться только от 30-40 тыс долларов. Мягко говоря, не часто такие суммы меняют.
А в целом, да, речь не $500, конечно. Но и не о $30 тыс. в качестве минимума. Я бы сказал, от $10 тыс. уже имеет смысл заморачиваться, особенно если эти операции регулярны.
Это что? Я так понимаю - это не банковский продукт, а какой-то другой. Биржевой? Можно хотя бы в двух словах, ведь это гораздо интереснее, чем держать деньги просто на счетах.
Да вот как раз на небольшие суммы, к примеру, в банке "Авангард", комиссии не будет при снятии наличных.
А вообще есть вопрос. Зачем нужны наличные? Особенно в Москве?
И где можно постичь сию науку?
Решил воспользоваться советом Артёма Ейскова.
К уже имеющемуся брокерскому счету в Финаме открыл валютный счет на ММВБ. Четыре дня документы висели в статусе ожидания, только на пятый день, после визита в офис Финама, счет стал активным.
В банке Таврический оказалась минимальная комиссия - 0,5 %.
Для перевода в банке запросили: договор с Финамом и реквизиты счета.
Договор у Финама получить не удалось, нет у них такой формы, только всевозможные уведомления о подключении услуг через посредника - представителя Финама в нашем городе - ООО "Север-финанс".
Реквизиты счета в Финаме выдали с кодом ...810.
В Таврическом операционист сказал, что уведомления не являются договором, к тому-же код ...810 - рублевый, а для перечисления долларов нужен код ...840.
Иду снова в Финам, там говорят: форма по реквизитам у нас одна и изменить ее невозможно. Для получения же договора отправили запрос в головной офис, на месте вопрос решить не смогли, сказали нужно подождать день, два.
Ждать не стал, пошел к брокеру Алор+. После консультаций с головным офисом, там сказали: валютный счет откроем, но средства на него можно завести только в рублях.
Так что жизнь вносит свои коррективы в безоблачный обмен валюты на бирже...
было бы интересно всем.
подскажи, ты сам продавал -покупал таким образом?
Поделись пожалуйста опытом, через какого брокера и какие комиссии получаются в итоге с учетом ввода-вывода средств.
Это будет самым лучшим подтверждением того, чтобы последовать твоим советам, указанным в статье.
Открытие - брокер хорош тем, что находится в единой финансовой группе с банком Открытие. Деньги при переводе не теряются, не зависают - рубли приходят в тот же день, валюта через день (валютный контроль тормозит).
За перевод на брокерский счёт банк Открытие комиссию не берёт.
При заключении договора следует указать, что для торговли нужна именно валютная секция московской биржи - ВР МБ, и выбрать тарифный план - Конверсионный (0,035%) или Универсальный (0,014%).
Т.е. с 1 млн.руб. комиссия составит 350 р. или 140 р.
Последнее время за вывод валюты брокер стал брать комиссию 0,15%.
За вывод рублей комиссия символическая - 10 руб. независимо от суммы вывода.
По настоящему низкие тарифы для торговли валютой есть на срочном рынке МБ, но фьючерсы и опционы больше подходят трейдерам, а не обывателям.
В любом случае, биржа даёт возможность совершить выгодную конвертацию, даже если банки и обменники ставят запретительный спред в 8 - 10 рублей.
Артем, какого еще брокера (и банк) можете посоветовать?
Заранее спасибо
Но, честно говоря, если $25 - большие расходы, то у вас слишком маленькая сумма, чтобы с ней идти на биржу. Не уверен, что затраты времени и усилий на покупку валюты на бирже стоят выигрыша в курсе по сравнению с хорошим обменником. Безусловно, дело ваше, но я бы предложил сначала посчитать разницу и подумать, стоит ли она того.
Мы все, сейчас, стремимся застраховать себя от всякого рода финансовых рисков, и при этом, покупаем валюту евро и доллар. А ведь при этом мы забываем, что это валюта наших врагов. И при их желании, наши доллары наличные и доллары на счетах превратятся в просто в набор цифр.
Смешно это читать в 2016-м.
документ (для платежей в USD min. Эквивалент 15$,мах. эквивалент 100$;
для платежей в другой иностранной валюте min. эквивалент 15 €, max. эквивалент 100 €.)
Тариф введен хитро, как комиссия между юрлицами в формулировке «Возмещение расходов Компании, связанных с выводом иностранной валюты с Клиентского счета на счет в кредитной организации (НДС не облагается).» ИМХО теряется весь смысл в покупке валюты через Финам.
Только для спекуляций и выводе опять же рублей.
Финам ввел с 11.07.2016 комиссию при выводе купленной валюты 0,07% от суммы за
документ (для платежей в USD min. Эквивалент 15$,мах. эквивалент 100$;
для платежей в другой иностранной валюте min. эквивалент 15 €, max. эквивалент 100 €.)
Тариф введен хитро, как комиссия между юрлицами в формулировке «Возмещение расходов Компании, связанных с выводом иностранной валюты с Клиентского счета на счет в кредитной организации (НДС не облагается).» ИМХО теряется весь смысл в покупке валюты через Финам.
Только для спекуляций и выводе опять же рублей.
А могу я снять валюту со счета наличными?