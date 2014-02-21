Как правильно распределить деньги по банковским счетам?

Короткий ответ: сначала удобство, потом безопасность, далее доходность.



Длинный ответ.



С бытовой точки зрения есть три основных вида счетов в современном банке: депозитный (вклад), текущий и карточный (можно выделить и различные виды инвестиционных счетов, но в рамках данной публикации мы их рассматривать не будем). Ограничивать себя использованием какого-то одного вида счёта нерационально, так как каждый из них имеет свои преимущества, которых нет у других, поэтому правильное сочетание разных счетов принесёт клиенту банка максимальный комфорт.



Предлагаемый способ распределения денег по счетам - один из многих, но представляется наиболее оправданным и разумным для большинства обычных банковских клиентов. Заключается он в последовательном «наполнении» счетов на требуемые суммы - начиная с карточного, и заканчивая депозитным.



Вкладчику следует завести как минимум три разных счёта: карточный, текущий (без привязки к карте! Если вам будут её предлагать - отказывайтесь) и депозитный (вклад). Счета могут быть открыты в одном банке (если условия по всем вкладам подходят) или в разных. В одном банке держать счета, конечно, удобнее, а если их сумма не превышает 700 тыс. рублей, то и безопасно. Но в разных банках могут быть более привлекательные условия на конкретные продукты, например, бесплатные карточки или высокие проценты по вкладам. Поэтому тут надо найти собственный баланс между удобством и выгодой. Обратите внимание на слово «баланс» - далеко не всегда есть смысл гнаться за лишней сотней рублей «прибыли», создавая себе массу неудобств.



После открытия счетов, начните их наполнение с карточного. Если у вас есть простой и регулярный доступ к интернет-банку, через который вы можете оперативно пополнять карточный счёт, то держать «на карте» лучше совсем небольшую сумму - порядка 2-3 максимальных дневных сумм расходов (без крупных покупок). Посчитайте, сколько вы тратите, например, на еженедельную поездку в супермаркет, случайный заход в кафе/ресторан/кино, обед в рабочий перерыв, разовую заправку машины и т.п., сложите эти расходы, после чего удвойте сумму - это и будет оптимальный минимум средств «на карте». Максимум определяется простым вопросом: потеря какой суммы не станет для вас слишком чувствительной? Вероятность такой потери в реальной жизни очень мала, но совсем не принимать её во внимание было бы опрометчиво. При соблюдении этих границ карту вы будете пополнять с текущего счёта примерно раз в неделю.



Деньги на текущем счёте - это ваш оперативный запас, который вы тратите на обычное ежедневное потребление: расходы наличными и по карте, жильё (ипотека/аренда/коммуналка), связь, обычная одежда, бытовая химия, услуги, спорт, развлечения и т.д. Также сумма на текущем счёте должна позволять вам сделать относительно крупную покупку - где-то на уровне одной стандартной месячной суммы потребления.



Есть смысл один раз оформить в интернет-банке регулярные платежи, чтобы не отвлекаться на них каждый месяц. Вы удивитесь, когда посчитаете, какая часть ваших денег уходит на одни и те же цели каждый месяц: расходы на жильё, коммунальные платежи, оплата сотовых на всю семью, интернета, возврат кредитов, перечисления родственникам (например, на дополнительную карточку ребёнку или родителям). Всё это можно оплачивать «безналом» и автоматически, что намного быстрее, проще и удобнее, чем передавать деньги «из рук в руки». Если адресат один и тот же, а сумма разная - сделайте шаблон (любой интернет-банк это позволяет), а потом раз в месяц вбивайте в него несколько цифр.



Держать на текущем счёт больше 2-3 месячных сумм расходов большого смысла нет, можно даже меньше, чтобы не поддаваться соблазну потратить сразу много. Кроме того, текущий счёт должен стать своего рода «распределительным центром», из которого деньги расходятся по другим вашим счетам - карточным и сберегательным. Он лучше защищён, чем карточный, но даёт такую же свободу платежей, кроме оплаты «на месте».



После наполнения текущего счёта можно переходить к длительным накоплениям. Следующий момент несколько спорный, но заслуживает внимания. Вполне возможно, что вам покажется правильной идея разделить долгосрочные сбережения на две части: «аварийные» и «спокойные». Первые - деньги, которые в обычной ситуации вам не понадобятся долго, но в экстренном случае могут сильно помочь. Обычно речь идёт о сумме порядка 6-9 стандартных месячных расходов семьи. Длительная безработица, болезнь или несчастный случай, требующие относительно дорогого лечения, авария с последующим ремонтом машины за свой счёт и т.п. - в жизни случаются крупные неприятности, хоть и, к счастью, редко. Чтобы «в случае чего» потерять как можно меньше процентов, кладите эту сумму на полгода или максимум на год. В идеале такой вклад должен иметь опцию частичного снятия средств и пополнения без потери процентов.



Наконец, последний вид счёта, до которого очередь доходит только после создания всех остальных резервов - это самый доходный и самый долгосрочный депозит, какой вы только найдёте в своём городе. Естественно, сумма вклада, включая проценты, никогда не должна превышать застрахованный государством максимум (сейчас - 700 тыс. рублей). Кстати, если у вас есть кредит в каком-то банке, держите вклад в другом банке - если и депозит, и кредит будут оформлены в одном финансовом учреждении и оно лопнет, то выдаваемую вам по гарантии с депозита сумму уменьшат на размер кредита, и вам это вряд ли понравится.



Итак, приложив немного усилий и потратив один раз некоторое время, вы можете получить стройную цепочку вкладов, помогающую грамотно и удобно распоряжаться деньгами. В её центре - текущий счёт, на который приходит зарплата или доход от предпринимательской деятельности, а с него деньги расходятся на карты для текущих расходов, на регулярные платежи и на депозиты - среднесрочный и долгосрочные. Кроме перечисленных счетов можно ещё использовать электронные кошельки, в том числе привязанные к картам (для небольших интернет-платежей); а также различные инвестиционные счета и продукты, вложив в них небольшой процент сбережений (но можно обойтись и без них).



Если у вас есть свои соображения о правильном распределении средств семьи по счетам и успешный опыт, напишите комментарий, поделитесь с другими читателями!