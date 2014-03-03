Как сохранить капитал во время потрясений?

Короткий ответ: увести капитал как можно дальше от военных действий.



Длинный ответ.



Пока никто не может сказать, к чему приведут события вокруг Крыма, но они уже влияют на сбережения и доходы россиян, а могут повлиять намного сильнее. Капитал (за редким исключением) не любит потрясений, поэтому - по крайней мере на первых порах - влияние напряжённости в российско-украинских событиях на него будет отрицательным. Если напряжённость перерастёт во что-то большее и вызовет экономические санкции со стороны торговых и финансовых партнёров России, удар по личным сбережениям и инвестициям россиян будет очень сильным.



Спасение капитала подразумевает вывод его из-под удара и удержание на безопасном расстоянии от наиболее неприятных событий. Речь в данном случае идёт как о физическом удалении сбережений от зоны конфликта, так и о переводе их в безопасные валюты, активы и места хранения.



1. Самый радикальный, но и самый действенный метод спасения накоплений - вывоз их за пределы России и Украины. Если сумма сбережений хотя бы в 20 раз превышает расходы на выезд за границу, открытие счёта и перевод на него денег, то этим стоит заняться. Если нет, то издержки будут неоправданно велики, и лучше рассмотреть другой вариант. Очевидно, что новым «местом жительства» сбережений не должны быть страны СНГ. Крайне желательно иметь интернет-доступ к счёту. Можно открыть два счёта, один из которых - карточный: в этом случае вы получите возможность распоряжаться своими деньгами, не выезжая из России: при появлении необходимости воспользоваться средствами просто переведёте деньги с основного счёта на карточный и снимете их в банкомате или потратите в магазине. Привязывать карту к основному счёту небезопасно.



2. Если вы не готовы вывести свои накопления из страны или не считаете это разумным, постарайтесь избавиться от любой привязки к российским (и украинским) активам. Потенциально под ударом находятся рубль, акции, облигации, различные договоры о сложных финансовых продуктах, привязанных к российским активам и т.д. Поэтому оптимальным вариантом можно считать перевод денег в твёрдую иностранную валюту. Если вы инвестируете часть средств в акции и облигации, лучше делать это на заграничных биржах. Это касается и российских акций: Московская биржа при определённых условиях ограничивает или вовсе останавливает торги, в то время как операции с депозитарными расписками на российские акции в Лондоне продолжаются. Многие российские брокеры обеспечивают доступ на зарубежные рынки.



3. В текущих условиях риски хранения денег на счетах практически в любом российском банке резко возрастают. Во-первых, банк может пострадать из-за падения цен активов и потерять платёжеспособность. Во-вторых, государство может принять решения по ограничению оборота валюты или снятия рублей со счетов, а дотянуться до ваших депозитов в банках ему намного проще. Следовательно, оптимальная форма хранения сбережений на время обострения ситуации - наличные, а учитывая предыдущий пункт - наличная валюта.



4. Обмен рублей на валюту (если вы этого ещё не сделали) стоит проводить не в уличном обменнике, а в банке - через кассу или с помощью интернет-банка. Завели рубли - поменяли на валюту - вывели валюту в наличном виде через банкомат или кассу. Дело в том, что во время потрясений и кризисов обменники резко задирают маржу (разницу между курсами покупки и продажи) и чаще занимаются различным мошенничеством. Кроме того, преступники тоже хорошо понимают, что народ - в том числе с крупными суммами - пойдёт в обменники, что чревато потерей не только денег, но и здоровья.



5. По тем же причинам довольно опасно хранить наличную валюту дома: есть риск потерять всё нажитое за долгие годы, особенно если о деньгах узнает кто-то из родственников или знакомых (они могут случайно проболтаться об этом потенциальным ворам). Кроме того, «наводку» преступникам может дать и сотрудник банка. Выход - аренда банковской ячейки или хранение денег в неожиданном и незаметном месте вне дома. Не забудьте тщательно упаковать деньги в твёрдый ящик - не один миллион долларов съеден крысами.



6. В дополнение к обычным мерам безопасности постарайтесь невзначай дезинформировать окружающих о своих действиях, сообщим интересующимся, что вы, как истинный патриот, держите деньги только в рублях и только на депозите в банке. Лучше прослыть не очень умным человеком, чем оказаться в больнице и без денег.



7. Любые потрясения рано или поздно заканчиваются, поэтому после того, как вы обезопасите свои сбережения, продолжайте следить за ситуацией. Вполне возможно, что в какой-то момент появится шанс получить очень хороший доход на инвестиции - во время паники цены активов падают намного сильнее, чем должны.



Если у вас есть свои способы сохранения капитала во время потрясений - расскажите о них в комментариях!