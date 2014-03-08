Как заработать на инвестициях и не заплатить налоги?

Короткий ответ: если вы покупаете акции сейчас, то держите их у себя как минимум три года.



Длинный ответ.



Покупать или нет акции сейчас или в любой другой момент - личное дело каждого, давать советы в этом случае не стоит. Но если вы решились на покупку ценных бумаг, то вам стоит знать о преимуществах, которые даёт их длительное - более трёх лет - удержание на счёте.



В конце 2013 года в России были приняты поправки в Налоговый кодекс, позволяющие при некоторых условиях освободить от налогообложения доход от инвестирования в ценные бумаги. Какие это условия?



- Льготы касаются акций и облигаций, обращающихся на бирже, а также паёв любых открытых паевых инвестиционных фондов.

- Ценные бумаги должны быть куплены после 1 января 2014 года.

- Вы должны владеть этими бумагами непрерывно не менее трёх лет, не продавая их, что бы ни случилось.

- После этого вы продаёте бумаги с прибылью.



Если эти условия выполнены, вы получаете 100%-ю льготу по налогу на доходы физических лиц в размере всей прибыли, полученной в результате продажи бумаг. Проще говоря, налог вы не платите.



Есть ещё одно ограничение - по сумме. Прибыль, которую вы освобождаете от налога, не может быть больше, чем 3 млн рублей, умноженные на количество полных лет владения бумагами. Скажем, если вы купите акции сейчас и продадите их в апреле 2017 года, то освободить от налога вы сможете прибыль на сумму 9 млн рублей (и не имеет значения, какая сумма была инвестирована). Если прибыль будет больше - с остальной части придётся заплатить налог. Каждый год владения бумагами сумма освобождения от налога будет расти на 3 млн рублей.



Пример.



- В марте 2014 года вы вложили в акции, торгуемые на Московской бирже, 20 млн рублей (можно купить целый портфель из разных акций).

- В апреле 2017 года вы продали эти акции, выручив 31 млн рублей.

- Ваша налогооблагаемая прибыль равна 11 млн рублей.

- Но вы используете льготу и вычитаете из налогооблагаемой прибыли по 3 млн рублей за каждый полный год владения бумагами, то есть 9 млн рублей.

- Получается, что под налог попадает всего 2 млн рублей.

- В результате, чистыми на руки вы, помимо своих инвестированных 20 млн рублей, получаете 9 млн рублей, освобождённых от налога, плюс 1,74 млн рублей после уплаты налога. Всего - 10,74 млн рублей из 11 млн рублей прибыли.



Если бы этой льготы не было, вы бы получили на руки только 9,57 млн рублей. При меньших суммах вложений и прибыли почти наверняка весь ваш доход окажется освобождённым от налога.



Если вы постепенно докупаете бумаги, а потом, через три года после последней покупки (или позже), продаёте, то 3 млн рублей умножаются на некий коэффициент, который по сути отражает количество лет владения бумагами, взвешенное по сумме продаж. Если вы покупаете акции одной компании несколько раз по разной цене, то при продаже считается, что вы сначала продаёте те бумаги, что купили раньше, поэтому прибыль подсчитывается по отношению именно к ним. Для тех, кто понимает: действует правило FIFO.



Налоговый вычет относится не к счёту, а к налогоплательщику. Это значит, что открыть счета у разных брокеров и через три года получить вычет до 9 млн у каждого, не получится. Зато ничто не мешает открыть дополнительные счета на нескольких членов семьи.



Налоговые льготы, введённые с 2014 года, представляются очень выгодными для инвесторов, особенно относительно небольших, оперирующих капиталом до одного-двух десятков миллионов рублей. Однако, есть и риски, связанные с этими льготами.



Во-первых, не стоит забывать, что в России всё быстро меняется. За три года, которые должны пройти до момента получения льгот, может измениться законодательство, закрыться биржа или вообще власти отменят капитализм.



Во-вторых, компания, акции которой вы купили в надежде на будущие льготы, может уйти с биржи, что вынудит вас продать бумаги до истечения трёх лет владения ими. То же касается и ПИФа - он может быть закрыт в любой момент. В этом случае налог придётся заплатить полностью.



В-третьих, если вы покупаете не акции, а паи ПИФов, возникает риск изменения инвестиционной декларации ПИФа. Например, из фонда российской электроэнергетики он превратится в фонд акций иностранных угольных компаний. В последние годы управляющие компании проделывают такое регулярно. Соответственно, у вас возникнет необходимость выбора: либо продавать паи и терять льготу, либо смириться с тем, что теперь вы владеете совсем не теми бумагами, что покупали.



Наличие рисков не означает, что льгота бесполезна или опасна, просто их надо учитывать, делая инвестиции, и быть готовым к тому, что ситуация может измениться.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.