Как получить гарантированные 13% на вклад (и больше)?

Короткий ответ: в 2015 году открыть индивидуальный инвестиционный счёт.



Длинный ответ.



С 2015 года в России начинает действовать новый формат инвестиций на фондовом рынке - с помощью индивидуальных инвестиционных счётов. Эти счета предназначены для долгосрочных регулярных инвестиций на относительно небольшие деньги, но они могут приносить гарантированный государством доход, значительно превышающий обычные ставки по банковским вкладам.



Схема следующая. Инвестор вносит на специально открытый у брокера или управляющей компании индивидуальный счёт любую сумму в пределах 400 тыс. рублей (можно и больше, но выгода распространяется только на эту величину). На эти деньги можно купить любые бумаги, в том числе облигации или паи облигационных ПИФов, включая фонды гособлигаций, то есть вложить средства почти без риска (пусть и с небольшой доходностью). После окончания календарного года инвестор идёт в налоговую инспекцию и заполняет налоговую декларацию за год по своим обычным (не инвестиционным) доходам. К декларации он прикладывает справку об открытии индивидуального инвестиционного счёта и о внесённой на него сумме. Через некоторое время (ориентировочно к середине года) инвестор получает на свой банковский счёт перевод от государства в размере всего выплаченного им за прошлый год подоходного налога (НДФЛ), но не больше 13% от суммы, внесённой на инвестиционный счёт.



Проще говоря, если вы положите в 2015 году на индивидуальный инвестиционный счёт 400 тыс. рублей, то государство в середине следующего года вернёт вам до 52 тыс. рублей. Просто так, в подарок. Если ваша зарплата за год будет меньше 400 тыс. рублей (то есть 33-35 тыс. рублей в месяц до налога), то возврат тоже будет меньше. Но будем рассчитывать на лучшее. Не повезло разве что индивидуальным предпринимателям на «упрощёнке», неработающим пенсионерам и безработным: они не платят НДФЛ, а значит, не смогут получить и вычет.



На следующий год повторится то же самое: если вы положите на счёт ещё 400 тыс. рублей, то получите ещё до 52 тыс. рублей от государства. Если не положите, то не получите. Есть и не очень приятное ограничение: инвестиционный счёт открывается на срок не менее 3 лет. Зато счёт можно переносить от одного брокера к другому, если вас что-то не устроит. После того, как вы закроете инвестиционный счёт, вам придётся заплатить налог, но не со всей суммы, а только с прибыли, полученной от операций с ценными бумагами.



Понятно, что при торговле акциями с этого счёта предсказать результат невозможно. Но если вкладываться в облигации «первого эшелона» или тем более государственные (например, через соответствующий ПИФ), можно быть уверенным в получении небольшой прибыли. Пусть это будет хотя бы 5% годовых «чистыми». С учётом возвращённых государством налогов это получится уже 18% годовых, что фактически вдвое больше, чем проценты по самым выгодным вкладам (точности ради заметим, что процент годовых зависит от того, когда инвестор открыл счёт - в начале года или в конце, но будем считать по среднему значению). Причём, если прибыль по операциям вы получаете на тот же индивидуальный счёт и не можете её использовать до его закрытия, то возврат налогов производится на обычный банковский счёт - вы можете сразу снять эти деньги и потратить как угодно, хоть на инвестиции, хоть на потребление.



Другой вариант использования такого счёта - более рискованная игра на фондовом рынке с ограничением возможных потерь. Вы можете вложить в облигации, например, только половину средств со счёта, а остальное - в акции или даже в более рискованные инструменты. В этом случае, даже если акции подешевеют на четверть, вы ничего не потеряете - потери будут компенсированы налоговым вычетом. Управляющие компании на основе индивидуальных счетов смогут предлагать клиентам особые инвестиционные продукты с заранее известными ограниченными потерями и потенциально неограниченным доходом.



Напомню, хотя соответствующий закон уже принят и формально вступил в силу, индивидуальные инвестиционные счета начнут действовать только с 2015 года. До тех пор должна быть проработана дополнительная юридическая база: формы документов, отчётность, тонкости, связанные с сопутствующими вопросами. Например, пока не совсем понятно, как будет происходить наследование индивидуальных счетов, ведь по закону человек не может иметь два таких счёта.



Чтобы не возникло недопонимания, стоит уточнить один момент. Инвестиционный налоговый вычет предоставляется только от суммы, внесённой на счёт в отчётный год. Но сама сумма должна пролежать на счёте не менее трёх лет, то есть, строго говоря, 13% относятся к периоду в три года. Но выплачиваются они инвестору не по прошествии трёх лет, а на следующий год после внесения суммы на счёт. Следовательно, выражение "13% годовых" подразумевает доход на внесённую сумму за первый год.



О втором виде индивидуальных инвестиционных счетов, который тоже будет введён с 2015 года, и его сравнение с первым - в следующей заметке.



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