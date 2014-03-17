Как активно торговать ценными бумагами, не платя налоги?

Короткий ответ: в 2015 году открыть индивидуальный инвестиционный счёт второго типа и закрыть его не ранее, чем через три года.
Длинный ответ.
Ранее мы рассмотрели два новых варианта получения налоговых льгот при инвестировании: купить и держать ценные бумаги не менее трёх лет или открыть индивидуальный инвестиционный счёт и получить возврат НДФЛ. Третий способ сочетает преимущества и недостатки двух предыдущих: вы открываете индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) у брокера или управляющей компании, а через три года получаете право закрыть его без выплаты подоходного налога (НДФЛ) с полученной торговой прибыли.
Отличие от первого варианта в том, что с помощью счёта можно сколько угодно активно торговать на фондовом рынке (не держать одни и те же бумаги на руках три года подряд), а от второго - что инвестор не получает налоговый вычет на вложенную сумму, то есть от налога освобождается только прибыль. При этом льготу можно получить как минимум через три года. Ограничение по сумме на счёте стандартное: добавлять на ИИС можно не более 400 тыс. рублей в год.
Этот вариант подойдёт в первую очередь тем, кто активно торгует ценными бумагами и хочет использовать весь спектр предложений финансового рынка - от облигаций до самых сложных производных инструментов.
Важно, что определиться с форматом счёта придётся до его открытия, и поменять решение потом уже нельзя. Какой же вариант ИИС более выгоден инвесторам? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если вы предполагаете ежегодно вносить на счёт какие-то суммы, то всё зависит от двух факторов: сроков инвестиций и их средней годовой доходности. Чем дольше вы держите счёт открытым, и чем выше доходность ваших операций на фондовом рынке, тем для вас выгоднее отказаться от 52 тыс. рублей в год в обмен на право не платить налог по окончании срока вложений. Если же вы рассчитываете забрать деньги раньше, чем через 10 лет, то почти наверняка выгоднее будет действовать по варианту, описанному в прошлый раз.
Проще говоря, если вы хотите иметь «синицу в руках», то забирайте гарантированные 52 тыс. рублей с каждых вложенных 400 тыс. рублей в год. Если вы рассчитываете, что будете торговать долго (10-15 лет или больше) и прибыльно (в среднем по 10-15% годовых), то вам подойдёт вариант с освобождением от НДФЛ на прибыль при закрытии счёта. В этом случае надо верить, что государство вас не подведёт, то есть в течение этих 10-15 лет не ухудшит условия по инвестиционным налоговым вычетам.
Совет: если вы обычный инвестор-любитель, то вам будет проще, спокойнее и выгоднее открыть индивидуальный инвестиционный счёт с гарантированным возвратом 13% от внесённой на него суммы. Но решать в любом случае вам.
Напомню, что все эти новинки законодательства вступят в силу с 1 января 2015 года. А до того времени, скорее всего, они будут уточняться, объясняться и продвигаться среди инвесторов. Поэтому пока всю информацию по этому поводу стоит воспринимать как предварительную. Но зато вы точно успеете сделать осмысленный выбор.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
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