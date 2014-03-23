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Как правильно сделать валютный вклад?

20.03.2014 22:15 13 49 167 просмотров
Короткий ответ: более тщательно выбрать банк, ограничить сумму, определиться с валютой.

Длинный ответ.

У валютных вкладов есть несколько важных качественных (а не только количественных) отличий по сравнению с рублёвыми. Если вы решили открыть валютный депозит, эти отличия необходимо учитывать, чтобы не получить разочаровывающий результат. Перечислим несколько полезных приёмов, позволяющих снизить риски валютных вкладов. Эти приёмы особенно полезны для новичков, не имеющих пока опыта работы с валютными депозитами.

1) В отличие от рублёвого вклада, валютный лучше делать в более надёжном банке, даже если ставка в нём несколько ниже. Да, валютные вклады точно так же защищены гарантиями АСВ, как и рублёвые, но есть одна принципиальная разница: если рублёвый вклад в закрывшемся банке вы получаете в той же валюте, что делали, то валютный вам вернут в другой валюте - в рублях. При этом курс обмена фиксируется на день отзыва лицензии у банка. Учитывая, что между отзывом лицензии и получением вами денег от банка - агента АСВ может пройти несколько недель, курс может сильно измениться, и вы получите, например, не 10 тыс. долларов, которые лежали в банке, а сумму в рублях, равную только 9 тыс. долларов по актуальному на момент получения курсу.

Теоретически может получиться и наоборот: курс рубля за это время вырастет, а вы получите в пересчёте на валюту даже больше, чем клали на счёт. Но в нынешних условиях рассчитывать на это трудно.

Соответственно, перед тем, как сделать выбор банка, стоит обдумать соотношение рисков и ставок. Если банки примерно одинаковые по надёжности, а ставка по вкладу отличается на несколько процентных пунктов, то, вероятно, есть смысл рискнуть и положить деньги в чуть менее надёжный банк. Если же разница в ставках полпроцента, то «лишние» 50-100 долларов, которые вы заработаете на вкладе, вряд ли стоят риска. И в любом случае, в отличие от рублей, не стоит класть валюту на депозит в банке, в надёжности которого вы сильно сомневаетесь.

2) Покупать валюту на суммы в десятки тысяч долларов или евро лучше не в банке или обменнике, а на бирже. Сейчас это делается довольно просто, а выигрыш будет значительный. В дальнейшем, уже имея открытый у брокера торговый счёт на бирже, вы сможете выгодно поменять валюту (с полученными от банка процентами) на рубли, если это необходимо. Использование биржи позволит вам сэкономить пару процентов от суммы вклада, что при нынешних ставках по валютным вкладам не так уж плохо.

3) Если вы хотите положить в банк суммы от 15 тыс. евро или от 20 тыс. долларов, обратите внимание на страховые лимиты АСВ. Когда вы кладёте в банк рубли, вам достаточно убедиться, что сумма с будущими процентами укладывается в 700 тыс. рублей. В случае с валютой необходимо учитывать и возможный рост курса этой валюты. Например, делая вклад в долларах на год, стоит понимать, что доллар за это время теоретически может подорожать, допустим, на 20%, и ваш вклад, который по текущему курсу вместе с будущими процентами равен 650 тыс. рублей, через год будет стоить 780 тыс. рублей, то есть заметно больше лимита страховки АСВ. При нынешних ценах доллара и евро лучше ограничить размер годового вклада в одном банке суммой 15 тыс. долларов или 10 тыс. евро. Чем «короче» вклад, тем больше может быть его сумма, например, на полгода можно положить 17 тыс. долларов и 11-12 тыс. евро.

4) Не зацикливайтесь на долларе и евро. В мире есть ещё много хороших денег, а российские банки предлагают вклады как минимум в десятке валют, включая английские фунты, японские иены, норвежские кроны, израильские шекели и т.д.

Выбор валюты вклада зависит от двух факторов. Во-первых, это конкретная цель вклада. Например, если вы хотите летом поехать на отдых в Англию, то можно зимой, получив новогодний бонус, купить фунты и положить их на депозит на полгода под 4,5% годовых. Что бы за это время ни случилось с курсами валют, вы уверены, что нужная сумма в фунтах у вас к моменту поездки будет. Во-вторых, если вы не имеете конкретной цели, валюта вклада зависит от ваших ожиданий роста котировок этой валюты. Если вы, допустим, уверены, что норвежская крона будет дорожать по отношению к доллару и евро (это только условный пример), то, возможно, есть смысл открыть вклад именно в ней.

5) Обратите внимание на мультивалютные вклады. В некоторых случаях они более полезны и выгодны, так как позволяют переводить средства из одной валюты в другую, не прерывая срок действия вклада и не теряя проценты. С другой стороны, перед открытием такого вклада необходимо понять, по какому курсу (с какими потерями) производится этот обмен «внутри счёта». Вполне возможно, что овчинка не стоит выделки, и пара таких переводов «съест» существенную часть прибыли по счёту. Но иметь в виду такую возможность всё-таки стоит.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 13

юрий Неер  (ugor)
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мне про шекели понравилось!!!....давайте эту темку разовьём.... smile:D smile:D smile:D
fokko  (fokko)
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в 2008 году у меня закончился валютный вклад в банке "Мой банк". Хотел поменять через сбер доллары США на рубли. 500 $ у меня не приняли, т.к. на них были "масляные пятна" которые только под лампой видны... Сумма конечно не большая, и ее можно в "Турции " просадить, но было для меня неожиданно, ведь деньги нужны обычно здесь и сейчас.. С рублевыми купюрами такого фокуса нет, а долларовые могут предложить принять с дисконтом. (около 15-20% от наминала)
юрий Неер  (ugor)
#
это что намёк на то что нужно всё хранить в рублях?
Александр  (Alex_Perm)
#
Да, с валютными вкладами есть и такая проблема. Единственная защита - при получении наличной валюты внимательно просмотреть получаемые купюры и сразу попросить заменить ветхие, хотя это потребует времени и не всегда удобно этим заниматься. Или иметь в банках знакомых кассиров, которые примут у вас валюту без лишнего фанатизма, поскольку оценка серьёзности дефектов купюры - вещь очень субъективная.
Михаил Афанасенков  (afanas)
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Нефальшивые доллары с надписями, пятнами и штампами легко сдать в банкомате, положив на свою валютную карточку. Не знаю, вероятно не у всех банков банкоматы принимают валюту, но у меня тот банк где баксовая карточка - принимает... Обслуживание дебетовой карточки бесплатное.
Александр  (Alex_Perm)
#
"Теоретически может получиться и наоборот: курс рубля за это время вырастет, а вы получите в пересчёте на валюту даже больше, чем клали на счёт. Но в нынешних условиях рассчитывать на это трудно."

Возмещение валютных вкладов в рублях в случае банкротства банка по независящему от вас курсу конечно напрягает, но, действительно, это не обязательно минус, даже в нынешних условиях. Когда доллар перевалил за 36 рублей, а евро - за 50, возникла мысль, что настала пора продать хотя бы часть валюты. Мысль-то возникла, но валюта вся на срочных вкладах без права расхода и мультивалютности. ЦБ помог - отозвал 18 марта, когда курсы были на самом пике, лицензию у одного из банков, где у нас вся семья держала валютные вклады. В результате доллары ушли по 36,65, евро - по 50,94. Едва в лимит вписались. И чего все ЦБ ругают? Ну разве не лапушки? Я бы сам так выгодно не продал, тем более без банковской комиссии. Конечно, случайность, 50/50, до этого было уже наоборот. В общем, один раз получится в плюс, другой - в минус, в среднем примерно в ноль, т.е. приемлемо. Осталось ещё эти рубли получить, но пока проблем с АСВ никаких не было - всё получали в первый же день выплат.
Анонимный  (Анонимный)
#
Еще раз повторюсь самая выгодная валюта-белорусский рубль в белорусских банках(больше 40% в год).Так,за 2013 год белорусский рубль принес больше чем ЛЮБЫЕ другие валюты
Роман  (1001126)
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А что за биржа для обмена валют? smile:o
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Роман, на слове "биржа" стоит ссылка. Кликнете по ней.
Андрей  (Semiconductor)
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Цитата
Александр пишет:
В результате доллары ушли по 36,65, евро - по 50,94. Едва в лимит вписались. И чего все ЦБ ругают? Ну разве не лапушки? Я бы сам так выгодно не продал, тем более без банковской комиссии.


ужас smile:)
Сергей Положенский  (shublank1)
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Дисконт по валюте это ничто иное, как надуманное мошенничество! ....ещё и сбербанк! Нашли где менять!
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