Как правильно сделать валютный вклад?

: более тщательно выбрать банк, ограничить сумму, определиться с валютой.У валютных вкладов есть несколько важных качественных (а не только количественных) отличий по сравнению с рублёвыми. Если вы решили открыть валютный депозит, эти отличия необходимо учитывать, чтобы не получить разочаровывающий результат. Перечислим несколько полезных приёмов, позволяющих снизить риски валютных вкладов. Эти приёмы особенно полезны для новичков, не имеющих пока опыта работы с валютными депозитами.1) В отличие от рублёвого вклада, валютный лучше делать в, даже если ставка в нём несколько ниже. Да, валютные вклады точно так же защищены гарантиями АСВ, как и рублёвые, но есть одна принципиальная разница: если рублёвый вклад в закрывшемся банке вы получаете в той же валюте, что делали, то валютный вам вернут в другой валюте - в рублях. При этом курс обмена фиксируется на день отзыва лицензии у банка. Учитывая, что между отзывом лицензии и получением вами денег от банка - агента АСВ может пройти несколько недель, курс может сильно измениться, и вы получите, например, не 10 тыс. долларов, которые лежали в банке, а сумму в рублях, равную только 9 тыс. долларов по актуальному на момент получения курсу.Теоретически может получиться и наоборот: курс рубля за это время вырастет, а вы получите в пересчёте на валюту даже больше, чем клали на счёт. Но в нынешних условиях рассчитывать на это трудно.Соответственно, перед тем, как сделать выбор банка, стоит обдумать соотношение рисков и ставок. Если банки примерно одинаковые по надёжности, а ставка по вкладу отличается на несколько процентных пунктов, то, вероятно, есть смысл рискнуть и положить деньги в чуть менее надёжный банк. Если же разница в ставках полпроцента, то «лишние» 50-100 долларов, которые вы заработаете на вкладе, вряд ли стоят риска. И в любом случае, в отличие от рублей, не стоит класть валюту на депозит в банке, в надёжности которого вы сильно сомневаетесь.2) Покупать валюту на суммы в десятки тысяч долларов или евро. Сейчас это делается довольно просто, а выигрыш будет значительный. В дальнейшем, уже имея открытый у брокера торговый счёт на бирже, вы сможете выгодно поменять валюту (с полученными от банка процентами) на рубли, если это необходимо. Использование биржи позволит вам сэкономить пару процентов от суммы вклада, что при нынешних ставках по валютным вкладам не так уж плохо.3) Если вы хотите положить в банк суммы от 15 тыс. евро или от 20 тыс. долларов,. Когда вы кладёте в банк рубли, вам достаточно убедиться, что сумма с будущими процентами укладывается в 700 тыс. рублей. В случае с валютой необходимо учитывать и возможный рост курса этой валюты. Например, делая вклад в долларах на год, стоит понимать, что доллар за это время теоретически может подорожать, допустим, на 20%, и ваш вклад, который по текущему курсу вместе с будущими процентами равен 650 тыс. рублей, через год будет стоить 780 тыс. рублей, то есть заметно больше лимита страховки АСВ. При нынешних ценах доллара и евро лучше ограничить размер годового вклада в одном банке суммой 15 тыс. долларов или 10 тыс. евро. Чем «короче» вклад, тем больше может быть его сумма, например, на полгода можно положить 17 тыс. долларов и 11-12 тыс. евро.4). В мире есть ещё много хороших денег, а российские банки предлагают вклады как минимум в десятке валют, включая английские фунты, японские иены, норвежские кроны, израильские шекели и т.д.Выбор валюты вклада зависит от двух факторов. Во-первых, это конкретная цель вклада. Например, если вы хотите летом поехать на отдых в Англию, то можно зимой, получив новогодний бонус, купить фунты и положить их на депозит на полгода под 4,5% годовых. Что бы за это время ни случилось с курсами валют, вы уверены, что нужная сумма в фунтах у вас к моменту поездки будет. Во-вторых, если вы не имеете конкретной цели, валюта вклада зависит от ваших ожиданий роста котировок этой валюты. Если вы, допустим, уверены, что норвежская крона будет дорожать по отношению к доллару и евро (это только условный пример), то, возможно, есть смысл открыть вклад именно в ней.5) Обратите внимание на. В некоторых случаях они более полезны и выгодны, так как позволяют переводить средства из одной валюты в другую, не прерывая срок действия вклада и не теряя проценты. С другой стороны, перед открытием такого вклада необходимо понять, по какому курсу (с какими потерями) производится этот обмен «внутри счёта». Вполне возможно, что овчинка не стоит выделки, и пара таких переводов «съест» существенную часть прибыли по счёту. Но иметь в виду такую возможность всё-таки стоит.