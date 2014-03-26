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Как законно ввезти наличные в Европу?

26.03.2014 20:57 2 21 066 просмотров
Короткий ответ: при сумме свыше 10 тысяч евро заполните декларацию не только при вывозе, но и при ввозе денег.

Длинный ответ.

Проблемы с банками и картами в России заставляют многих туристов и отъезжающих за границу соотечественников задумываться о перевозе денег не на карточке, а наличными. Это не запрещено, но требует соблюдения определённых законов.

С правилами вывоза наличных денег за пределы России (точнее, Таможенного союза) знакомы многие. Они просты: если сумма всех денег и денежных документов (дорожные и банковские чеки, векселя, облигации и пр.) превышает 10 тысяч долларов, надо заполнить декларацию. При этом никаких ограничений на суммы нет, везите, сколько можете.

Однако, менее широко известны правила ввоза денег в Евросоюз и вывоза их из него. Обе эти операции с суммами от 10 тысяч евро сопровождаются заполнением деклараций. Делать это надо при въезде на территорию ЕС на таможенном пункте. Иногда бланки деклараций раздают желающим ещё в самолёте, чтобы можно было их спокойно заполнить и пройти таможню быстрее.

Возможно, вы заметили, что при вывозе наличных из России и ввозе их в Евросоюз для определения суммы, после которой надо заполнять декларацию, используются разные валюты. Если у вас на руках больше 10 тысяч долларов, но меньше 10 тысяч евро (в пересчёте), то на выезде из России декларацию заполнять надо, а при въезде в ЕС - нет.

Обратите внимание: эти правила касаются не только наличных денег (в любой валюте, включая рубли), но и любых денежных документов на предъявителя, которые можно анонимно превратить в деньги или передать другому человеку: банковские чеки, векселя, дорожные чеки. Не забудьте при подсчёте имеющейся на руках суммы учесть монеты и буквально все деньги, что у вас есть, в любой валюте. В декларации вы указываете все суммы по отдельности, даже если каждая не превышает 10 тысяч евро; главное, чтобы при пересчёте по курсу, который использует таможня, общая сумма всех денег превышала эту величину.

В декларации также придётся указать источник происхождения денег и цели, на которые вы хотите их потратить. Особых проблем с этим нет, документального подтверждения вашим словам не требуется. Достаточно написать, что деньги - это ваши сбережения, а потратить вы их хотите на покупки товаров (или на покупку недвижимости, инвестирование и т.п.). Несмотря на отсутствие какой-либо проверки, не стоит обманывать таможенников: заполненный вами документ останется в архивах и может всплыть в самый неподходящий момент. С простыми людьми и небольшими суммами такое вряд ли случится, но на всякий случай лучше иметь это в виду.

В большинстве стран декларация заполняется на официальном языке или на английском (но иногда - только на местном), поэтому если вы не знаете языка, то подготовьтесь заранее, скачав и заполнив бланк декларации на нужном языке для образца. Чтобы не путаться с пунктами, можно воспользоваться переводом бланка на русский. В некоторых странах заполнять декларацию можно и на других языках, например, в Болгарии, Литве и Чехии - даже на русском.

Если вы ввезёте в ЕС больше 10 тысяч евро и не заполните декларацию, вы можете лишиться всей суммы, превышающей эту отметку, да ещё и получить дополнительные санкции в виде штрафа. Так что лучше не рисковать и выполнять законы страны, в которую едете отдыхать или жить.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 2

Анна Пенева  (penevaanna)
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Здравствуйте Артем!Вы можете подробно,четко и ясно посоветовать меня каким путем и законно перевезти сумма в наличными Евро из России в Болгарии для покупка жилье.Не хочу иметь никаких проблем на таможенного контроля с выноса валют из Россия и внести ее через таможенного контроля в Болгарии.
Сума у меня от продажа квартира здесь в Москве и на нее хочу приобрести (купить) жилье в София.
Предварительно благодарю Вам.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Здравствуйте, Анна.

Если для вас важно перевозить деньги именно наличными (хотя это опасно), то:

1. Перед выездом из России на таможне идёте в "красный коридор", берёте два бланка декларации и заполняете их, указывая все деньги, что у вас есть с собой. Один экземпляр оставляете таможеннику, на втором он должен поставить отметку и отдать вам. Сохраняете бумагу у себя до конца поездки.

2. Перед въездом в Болгарию на таможне делаете то же самое, но уже с болгарским бланком декларации.

Если вы точно и честно укажете в декларации все деньги, то проблем быть не должно. Вывоз из России и ввоз в Болгарию любых сумм разрешён, надо только заполнить декларации, которые вам выдадут на месте.

Бланки можете посмотреть заранее и потренироваться в заполнении. Российский: ссылка и болгарский: ссылка.
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