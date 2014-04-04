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Как не попасться на «залив» и не сесть в тюрьму

04.04.2014 07:06 8 80 659 просмотров
Короткий ответ: не соглашаться на аферу, несмотря на любые предложенные проценты. И тем более не платить никакие «предоплаты».

Длинный ответ.

«Залив на карту» (или на счёт, что по сути одно и то же) - сленговое название мошеннической операции по отмыванию украденных денег. На самом деле, под этим термином понимают два вида мошенничества: реальный «залив» (встречается редко) и обман принимающего платёж (так называемая «предоплата» или «проверка баланса»).

В обоих случаях неизвестный человек предлагает очень выгодную операцию. По его словам, на банковский счёт получателя поступит некая, обычно довольно крупная сумма денег (несколько сот тысяч рублей), которую надо снять в банкомате и разделить на две части (обычно пополам). Первую часть отправить на другой счёт (или на электронный кошелёк), а вторую - оставить себе в качестве вознаграждения.

Удержаться от того, чтобы на несколько минут «заработать» пару-тройку сотен тысяч рублей, крайне сложно, особенно если у человека есть проблемные кредиты или просто сложности с деньгами. Поэтому многие соглашаются, не понимая, что и зачем делают.

Смысл этой операции - в «отмывании» ранее украденных средств. Деньги «жертве» перечисляются со взломанного счёта или с использованием украденных данных банковской карты. Пропустив их через свой счёт, жертва становится главным подозреваемым в этих преступлениях, а реальный преступник получит уже «отмытые» деньги, скорее всего, на анонимный электронный кошелёк или безопасный счёт. При расследовании этого преступления органы однозначно выйдут на жертву, а вот дальше - уже вряд ли. Проще говоря, «счастливый» обладатель 50% переведённых средств окажется крайним и сядет в тюрьму на несколько лет.

В этом «криминальном бизнесе» роли чётко разделены: одни преступники незаконно получают доступ к счетам, другие непосредственно проводят переводы, третьи находят простаков, согласных принять деньги на свои счета, и т.д., они не знакомы между собой (кроме ников в интернете), а часто живут в разных странах. Поэтому органам проще посадить уже попавшегося «стрелочника», чем вскрывать всю сеть.

Однако, намного более распространён другой вид мошенничества, своего рода производная от настоящего «залива». В этом случае никаких взломанных счетов и денег нет, а жертве предлагается сделать в адрес благодетеля «предоплату» в счёт будущего дохода - всего 5-10% от суммы. При этом для большего доверия жертва переводит предоплату якобы не самому преступнику, а «гаранту», посреднику. Естественно, этого гаранта либо совсем не существует, либо он в сговоре с преступником. Как только жертва, мечтая о будущей прибыли, перечисляет несколько десятков тысяч рублей, операция заканчивается. Очевидно, что человек не пойдёт в полицию с рассказом, что, мол, было желание отмыть криминальные деньги, но не получилось.

Второй вариант этого типа мошенничества - получение доступа к карте самой жертвы. Человеку предлагается получить новую банковскую карту и положить на неё некую относительно небольшую сумму (5-10 тысяч рублей) под предлогом того, что для приёма крупного платежа на карте должен быть положительный баланс. Потом жертву вводят в состояние стресса и выманивают секретные данные этой карты «для проверки баланса», включая коды, которые приходят на сотовый телефон. В это сложно поверить, но существует достаточно много людей, готовых сообщать мошенникам любые данные в надежде получить «халявные» 100-300 тыс. рублей. Понятно, что как только доступ к карте и кодам получен, она обнуляется, а жертва будет очень долго ждать крупного перевода.

Есть и другие способы изъятия денег у излишне жадных и доверчивых людей, часто находящихся в сложных финансовых условиях, связанных с «заливом на карту». В любом случае, надо понимать, что для преступников такие люди - либо расходный материал, который пойдёт в тюрьму вместо них, либо и вовсе цель атаки. Поэтому единственный способ не потерять деньги или свободу, участвуя в афере - не участвовать в ней. Ни за какие обещания и ни при каких условиях.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 8

Александр Пецков  (aka Kaka)
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Артем?
Почему в первом варианте мошенники сразу не используют анонимный электронный кошелёк или безопасный счёт, а вместо этого делятся половиной средств с потерпевшим?
Значит он не настолько анонимный и безопасный.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Потому что платёж с захваченного счёта должен быть максимально "нормальным", безопасным и одновременно быстрым. Обычно он производится не просто на счёт, а на счёт в том же банке, т.е. с мгновенным зачислением. Там целая наука, не хотелось бы вдаваться в подробности, текст и без того на грани допустимого.
Александр Пецков  (aka Kaka)
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Спасибо, за ответ.
Дальше расписывать действительно нет смысла.
В работе и в жизни с таким не сталкивался - и слава как говориться.
Наталья Чалова  (Молодая мама)
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Очень интересно и познавательно ...скопировала ваши пояснение к себе в группу...надеюсь вы не против!?
Александр  (alefed)
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скажите, а какие последствия и кому они грозят, если залив сделали на счёт Федеральной Службы Судебных Приставов для оплаты долга некоего должника, а приставы перевели деньги взыскателю этого долга?
Екатерина Крылова  (EK809)
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Здравствуйте, хотела поделится печальным опытом с заливами. 6 месяцев назад познакомилась с одним человеком, я ему рассказала про свою жизнь, что да как. Что проблемы, кредиты, итд. Он мне сказал что есть один заработок, криминальный, нужно на свою банковскую карту получать переводы, в течении месяца. 25% прибыли от поступаемой суммы на карту. Я согласилась, он мне дал их координаты, я им сначала позвонила, не кто не отвечал, потом на писала на почту. В итоге они мне перевели 780 000 рублей, всю сумму я не смогла обналичить, обналичила только 300 000 рублей и отправила им. На следующий день банк мою карту заблокировал. На меня завели уголовное дело, теперь жду суда, а эти парни требуют с меня 285 000, 300 000 рублей я им успела перевести. Они оказались не честными, мошениками, обманули меня что всё будет хорошо, что никто не узнает о переводах. Не ищите себе головную боль, нажевёте проблемы большие. Адрес их бы выложила сюда чтоб знали люди что это мошенники, но боюсь за свою жизнь. Если кто то может помочь мне хотя бы советом, то напишите мне на мою почту пожалуйста. Вот моя почта vera.skorobogatova.1967@mail.ru меня Вера Богдановна зовут.
Екатерина Крылова  (EK809)
#
Здравствуйте, хотела поделится печальным опытом с заливами. 6 месяцев назад познакомилась с одним человеком, я ему рассказала про свою жизнь, что да как. Что проблемы, кредиты, итд. Он мне сказал что есть один заработок, криминальный, нужно на свою банковскую карту получать переводы, в течении месяца. 25% прибыли от поступаемой суммы на карту. Я согласилась, он мне дал их координаты, я им сначала позвонила, не кто не отвечал, потом на писала на почту. В итоге они мне перевели 780 000 рублей, всю сумму я не смогла обналичить, обналичила только 300 000 рублей и отправила им. На следующий день банк мою карту заблокировал. На меня завели уголовное дело, теперь жду суда, а эти парни требуют с меня 285 000, 300 000 рублей я им успела перевести. Они оказались не честными, мошениками, обманули меня что всё будет хорошо, что никто не узнает о переводах. Не ищите себе головную боль, нажевёте проблемы большие. Адрес их бы выложила сюда чтоб знали люди что это мошенники, но боюсь за свою жизнь. Если кто то может помочь мне хотя бы советом, то напишите мне на мою почту пожалуйста. Вот моя почта vera.skorobogatova.1967@mail.ru меня Вера Богдановна зовут.
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