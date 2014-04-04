Как не попасться на «залив» и не сесть в тюрьму

Короткий ответ: не соглашаться на аферу, несмотря на любые предложенные проценты. И тем более не платить никакие «предоплаты».



Длинный ответ.



«Залив на карту» (или на счёт, что по сути одно и то же) - сленговое название мошеннической операции по отмыванию украденных денег. На самом деле, под этим термином понимают два вида мошенничества: реальный «залив» (встречается редко) и обман принимающего платёж (так называемая «предоплата» или «проверка баланса»).



В обоих случаях неизвестный человек предлагает очень выгодную операцию. По его словам, на банковский счёт получателя поступит некая, обычно довольно крупная сумма денег (несколько сот тысяч рублей), которую надо снять в банкомате и разделить на две части (обычно пополам). Первую часть отправить на другой счёт (или на электронный кошелёк), а вторую - оставить себе в качестве вознаграждения.



Удержаться от того, чтобы на несколько минут «заработать» пару-тройку сотен тысяч рублей, крайне сложно, особенно если у человека есть проблемные кредиты или просто сложности с деньгами. Поэтому многие соглашаются, не понимая, что и зачем делают.



Смысл этой операции - в «отмывании» ранее украденных средств. Деньги «жертве» перечисляются со взломанного счёта или с использованием украденных данных банковской карты. Пропустив их через свой счёт, жертва становится главным подозреваемым в этих преступлениях, а реальный преступник получит уже «отмытые» деньги, скорее всего, на анонимный электронный кошелёк или безопасный счёт. При расследовании этого преступления органы однозначно выйдут на жертву, а вот дальше - уже вряд ли. Проще говоря, «счастливый» обладатель 50% переведённых средств окажется крайним и сядет в тюрьму на несколько лет.



В этом «криминальном бизнесе» роли чётко разделены: одни преступники незаконно получают доступ к счетам, другие непосредственно проводят переводы, третьи находят простаков, согласных принять деньги на свои счета, и т.д., они не знакомы между собой (кроме ников в интернете), а часто живут в разных странах. Поэтому органам проще посадить уже попавшегося «стрелочника», чем вскрывать всю сеть.



Однако, намного более распространён другой вид мошенничества, своего рода производная от настоящего «залива». В этом случае никаких взломанных счетов и денег нет, а жертве предлагается сделать в адрес благодетеля «предоплату» в счёт будущего дохода - всего 5-10% от суммы. При этом для большего доверия жертва переводит предоплату якобы не самому преступнику, а «гаранту», посреднику. Естественно, этого гаранта либо совсем не существует, либо он в сговоре с преступником. Как только жертва, мечтая о будущей прибыли, перечисляет несколько десятков тысяч рублей, операция заканчивается. Очевидно, что человек не пойдёт в полицию с рассказом, что, мол, было желание отмыть криминальные деньги, но не получилось.



Второй вариант этого типа мошенничества - получение доступа к карте самой жертвы. Человеку предлагается получить новую банковскую карту и положить на неё некую относительно небольшую сумму (5-10 тысяч рублей) под предлогом того, что для приёма крупного платежа на карте должен быть положительный баланс. Потом жертву вводят в состояние стресса и выманивают секретные данные этой карты «для проверки баланса», включая коды, которые приходят на сотовый телефон. В это сложно поверить, но существует достаточно много людей, готовых сообщать мошенникам любые данные в надежде получить «халявные» 100-300 тыс. рублей. Понятно, что как только доступ к карте и кодам получен, она обнуляется, а жертва будет очень долго ждать крупного перевода.



Есть и другие способы изъятия денег у излишне жадных и доверчивых людей, часто находящихся в сложных финансовых условиях, связанных с «заливом на карту». В любом случае, надо понимать, что для преступников такие люди - либо расходный материал, который пойдёт в тюрьму вместо них, либо и вовсе цель атаки. Поэтому единственный способ не потерять деньги или свободу, участвуя в афере - не участвовать в ней. Ни за какие обещания и ни при каких условиях.



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