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Как исправить кредитную историю?

11.04.2014 17:46 5 5 206 просмотров
Короткий ответ: найти в себе бюрократа.

Длинный ответ.

Как показывает чтение форумов на портале Банки.ру, многочисленные ошибки в кредитных историях - объективная реальность. Давайте разберёмся, какими они бывают и как действовать пострадавшему при их обнаружении.

Если вы по каким-то причинам подозреваете, что в вашей кредитной истории могут содержаться ошибки (например, банки внезапно перестали выдавать вам кредиты, хотя раньше проблем не было), сначала необходимо в этом убедиться. Первым делом запросите в Центральном Каталоге кредитных историй сведения обо всех бюро кредитных историй (БКИ), в которых может храниться ваша кредитная история. Это можно сделать в вашем профиле на Банках.ру в разделе «Моя кредитная история». После этого получите в самих БКИ непосредственно ваши кредитные истории (запрос можно сформировать там же, в профиле). Внимательно их прочитайте, проверьте все сведения, включая ваши персональные данные (ФИО, данные документов и т.п.). И, конечно, сведения о кредитах и выплатах. Если в каких-то данных есть ошибки, даже на первый взгляд незначительные, их лучше исправить.

Какими могут быть ошибки и что с ними делать?

1. Случайные опечатки и неточности, напрямую не влияющие на кредитную историю (ошибки в имени, дате рождения, названии банка и т.п.). Самый простой вариант. Скачиваете на сайте данного БКИ заявление о внесении изменений в кредитную историю, заполняете, подписываете и отправляете почтой по почтовому адресу БКИ. Обратите внимание, что почтовый адрес может отличаться от юридического или адреса основного офиса бюро. В течение 30 дней БКИ должно официально ответить вам, сообщив, что изменения внесены (или нет).

Формы заявления у разных БКИ разные: у одних это длинный документ с массой вариантов возможных претензий (вам надо выбрать нужные и дополнить ответ подробностями), у других это, фактически, «заявление в свободной форме», где вы просто описываете проблему своими словами.

Теоретически, простые и явные ошибки должны исправляться быстро. БКИ сравнивает данные, поступившие им из банка, с записями в своей базе и, если ошибка произошла на стороне бюро, исправляет её, а если записи совпадают, посылает запрос в банк. Тогда уже банк смотрит свои записи, а в случае обнаружения ошибки, передаёт в БКИ правильные данные.

На практике, однако, всё не так просто и хорошо. Загруженные работой сотрудники БКИ могут «не заметить» ваше обращение, ответить на него отпиской или невнимательно его изучить. В этом случае вы можете повторить запрос, параллельно написав жалобу на бездействие или неправильные действия БКИ или банка в Банк России и Роспотребнадзор. Не забудьте сообщить о направлении жалобы в повторном заявлении, это заставит сотрудников бюро и банка намного серьёзнее отнестись к вашему запросу. Если же и эта мера не подействовала, обращайтесь с заявлением в суд, желательно получив предварительную консультацию у юриста.

2. Ошибки в кредитных данных, напрямую влияющие на ваш «рейтинг» заёмщика. Распространённые случаи: сообщения о просрочках выплат по кредиту, которых на самом деле не было; дублирование данных (два одинаковых кредита вместо одного настоящего); отсутствие сообщения о погашении кредита, который вы уже выплатили; кредит, который вы не получали, по ошибке внесённый в вашу историю из-за совпадения ФИО с настоящим заёмщиком, и т.п.

Порядок действий тот же, но в этом случае ошибка наверняка возникла на стороне банка, а не бюро, и ругаться с бюро совершенно бессмысленно. Банк же может затянуть процесс исправления или тоже отвечать отписками, особенно если в реальности кредит давно выплачен. В этом случае ваши усилия должны быть сосредоточены на банке: выходите на доступное вам руководство, бомбите банк письмами и жалобами. Звонить практически бесполезно: специалисты колл-центра могут совершенно безнаказанно нести любую чушь, а письменный запрос и ответ на него пригодятся вам в дальнейшем в случае судебного разбирательства.

3. Мошенничество. Хуже всего, если в кредитной истории вы обнаружите кредит, который не получали, а банк подтвердит, что этот кредит действительно был выдан на ваше имя. Это значит, что кто-то воспользовался вашими паспортными данными и - скорее всего, через сообщника в банке - получил кредит. Сложно предположить, что такой кредит будет вовремя и без проблем выплачен, а значит, на вас наверняка появится жирная «чёрная метка».

Обращаться в БКИ в этом случае совершенно не имеет смысла, т.к. формально все данные внесены правильно. Ваша задача - написать претензию в банк, указав, что вы не получали кредит и подозреваете совершение преступления. Служба безопасности банка проверит обстоятельства дела, а банк даст вам тот или иной ответ. Маловероятно, что банк признает свою вину, поэтому скорее всего придётся выяснять отношения с ним в суде, что может затянуться на месяцы или даже годы. И вам наверняка потребуется дорогостоящая помощь юриста. Правда, в случае успеха вы можете потребовать с виновной стороны возмещения ущерба и оплаты расходов на ведение дела.

Как показывает практика, большинство исправлений, вносимых в кредитные истории, относятся к техническим ошибкам, связанным с неаккуратностью, некомпетентностью или безразличием со стороны рядовых сотрудников БКИ и банков к нуждам клиентов. Эти ошибки обычно легко исправить, просто надо действовать спокойно, последовательно и бюрократически-аккуратно, не надеясь на телефонные звонки, устные заверения сотрудников и обещания специалистов БКИ и банков в интернете. Если же вам действительно не повезло, и мошенники воспользовались вашими данными, испортив кредитную историю, придётся приготовиться к долгому, утомительному и дорогому процессу.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 5

Елена Архипова
#
Здравствуйте.У меня такой вопрос: весь день пытаюсь зайти в раздел"моя кредитная история" и при заполнении паспортных данных система выдает - неправильно указана дата выдачи.Хотя все указано правильно.Я уже и в тех.поддержку написала.Может я что-то не так делаю?
Ирина Васил ьева  (vis08)
#
Добрый день. В БКИ указаны неверные данные. Как их справить?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Обращаетесь в БКИ, получаете бланк заявления, заполняете, сдаёте.
Ирина Васил ьева  (vis08)
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В Какое БКИ, у нас в Приморье г. Находка, нет таких контор. Или это через отделение Сбербанка можно сделать?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Банк вам вряд ли поможет.

Если вы брали кредит в Сбербанке, то ваша кредитная история наверняка в "Объединенном кредитном бюро". Как запросить кредитную историю у них, сказано здесь: http://www.bki-okb.ru/txt.asp?rbr=1&txt=19 (в вашем случае надо отправить телеграмму или письмо). Ответ придёт письмом или по электронной почте.

Читаете полученное письмо с историей, выявляете ошибки. Идёте сюда http://www.bki-okb.ru/rbr.asp?rbr=16 скачиваете бланк заявления об ошибке, заполняете, отправляете письмом. Ждёте, пока внесут исправления.

Если брали кредит не в Сбербанке, то узнайте в вашем банке, в какое бюро кредитных историй они передали ваши данные. Дальше - по той же схеме: письмо с запросом - ответ из БКИ - исправление.
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