Как уберечь банковскую карту от любопытных глаз?

Короткий ответ: удалить с неё лишнюю информацию.



Длинный ответ.



Один из распространённых способов воровства денег с платёжных карт - копирование данных, написанных на самой карте, и использование их для оплаты товаров и услуг в интернете. Обычно это происходит в кафе или ресторане, когда клиент отдаёт карту официанту для оплаты. Но то же самое может случиться и при потере карты: если вовремя не заметить, что она исчезла, очень быстро можно лишиться всех средств, лежавших на счёте, к которому привязана карта.



Самый простой способ защиты от использования скопированных данных карты интернет-мошенниками - пользоваться картами с защитой по технологии 3D Secure. В этом случае для удалённой оплаты надо ввести ещё один пароль, который банк присылает на мобильный телефон клиента. Соответственно, если у мошенника нет доступа к вашему телефону, то потратить деньги со счёта у него не получится. Впрочем, 3D Secure срабатывает не в 100% случаев - некоторые сайты не запрашивают эту проверку.



Вспомним, что для удалённой оплаты используются данные с лицевой стороны карты - номер, срок действия и имя владельца, а также специальный код (CVC2/CVV2), напечатанный на обратной стороне карты около подписи владельца. При этом для оплаты товара в «настоящем» магазине достаточно только данных с лицевой стороны и подписи. В случае с чиповыми картами и вовсе хватает пароля (пин-кода), на саму карту продавцы часто и не смотрят. В банкомате тоже нужен лишь пин-код.



Поэтому можно использовать ещё один способ защиты вашего счёта от подобного мошенничества (только от этого вида, не от других!) - физическое удаление с карты одного из элементов, необходимых для оплаты в интернете. Очевидно, что стирать имя, номер и срок действия карты не стоит (они нужны в других случаях), да и технически это сложно - такие записи чаще всего выдавлены в пластике (эмбоссированы). Зато трёхзначный код на обороте, во-первых, для оплаты в магазинах не нужен, а во-вторых, просто напечатан. Его можно закрасить маркером или даже полностью удалить, аккуратно стерев лезвием. Первый вариант защитит карту от фотографирования нерадивыми официантами, а второй полностью исключит его использование. Естественно, предварительно надо надёжно сохранить код - на бумаге и/или электронном носителе, особенно если вы сами пользуетесь данной картой для платежей в интернете.



Следует понимать, что даже столь радикальные меры не гарантируют 100%-й защиты: некоторые интернет-сервисы не запрашивают CVC2/CVV2 для подтверждения транзакции. Их очень мало, но тем не менее, они существуют. Поэтому в любом случае необходимо соблюдать другие меры предосторожности: стараться не давать карту в руки посторонним людям, а в случае потери немедленно её блокировать.



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