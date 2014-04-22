Как уберечь банковскую карту от любопытных глаз?

Короткий ответ: удалить с неё лишнюю информацию.
Длинный ответ.
Один из распространённых способов воровства денег с платёжных карт - копирование данных, написанных на самой карте, и использование их для оплаты товаров и услуг в интернете. Обычно это происходит в кафе или ресторане, когда клиент отдаёт карту официанту для оплаты. Но то же самое может случиться и при потере карты: если вовремя не заметить, что она исчезла, очень быстро можно лишиться всех средств, лежавших на счёте, к которому привязана карта.
Самый простой способ защиты от использования скопированных данных карты интернет-мошенниками - пользоваться картами с защитой по технологии 3D Secure. В этом случае для удалённой оплаты надо ввести ещё один пароль, который банк присылает на мобильный телефон клиента. Соответственно, если у мошенника нет доступа к вашему телефону, то потратить деньги со счёта у него не получится. Впрочем, 3D Secure срабатывает не в 100% случаев - некоторые сайты не запрашивают эту проверку.
Вспомним, что для удалённой оплаты используются данные с лицевой стороны карты - номер, срок действия и имя владельца, а также специальный код (CVC2/CVV2), напечатанный на обратной стороне карты около подписи владельца. При этом для оплаты товара в «настоящем» магазине достаточно только данных с лицевой стороны и подписи. В случае с чиповыми картами и вовсе хватает пароля (пин-кода), на саму карту продавцы часто и не смотрят. В банкомате тоже нужен лишь пин-код.
Поэтому можно использовать ещё один способ защиты вашего счёта от подобного мошенничества (только от этого вида, не от других!) - физическое удаление с карты одного из элементов, необходимых для оплаты в интернете. Очевидно, что стирать имя, номер и срок действия карты не стоит (они нужны в других случаях), да и технически это сложно - такие записи чаще всего выдавлены в пластике (эмбоссированы). Зато трёхзначный код на обороте, во-первых, для оплаты в магазинах не нужен, а во-вторых, просто напечатан. Его можно закрасить маркером или даже полностью удалить, аккуратно стерев лезвием. Первый вариант защитит карту от фотографирования нерадивыми официантами, а второй полностью исключит его использование. Естественно, предварительно надо надёжно сохранить код - на бумаге и/или электронном носителе, особенно если вы сами пользуетесь данной картой для платежей в интернете.
Следует понимать, что даже столь радикальные меры не гарантируют 100%-й защиты: некоторые интернет-сервисы не запрашивают CVC2/CVV2 для подтверждения транзакции. Их очень мало, но тем не менее, они существуют. Поэтому в любом случае необходимо соблюдать другие меры предосторожности: стараться не давать карту в руки посторонним людям, а в случае потери немедленно её блокировать.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 11
Зато трёхзначный код на обороте, во-первых, для оплаты в магазинах не нужен, а во-вторых, просто напечатан. Его можно закрасить маркером или даже полностью удалить, аккуратно стерев лезвием.
Ну прям вредные советы от Г.Остера
Ну да просто напечатан-бывает достаточно взглянуть на лицевую часть под определенным углом,чтобы увидать этот секретный код, впечатнный на другой стороне карты-рентгеновское зрение
резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита (с)
Вопрос не в том что с обратной можно закрасить,а в том что с лицевой стороны можно посмотреть,что с обратной нарисовано (код CVC2/CVV2) под определенным углом,так что даже маркер не поможет.
Скорее для не подготовленного будет не понятно.
Если просьба вас не затрудняет, то не тяните с ответом, плиз.
Деньги - на карточке в любой валюте (в банкомате снимете кроны) и аварийный запас в наличных еврах на случай, если карта не сработает. Евры не тратьте, они могут потом пригодиться, если ещё куда-то поедете.
Соответственно, менять не придётся. Но если вдруг, то у арабов: на Вацлаваке находите Палац Кних (большой книжный магазин), проходите его насквозь, потом по коридорам ещё дальше, там в глубине обменник.
Питаться в любых ресторанах. Если надоест чешская кухня, то быстро перекусывать днём можно в сети Bageterie Boulevard (яркие жёлтые вывески, найдите сайт, на нём есть карта). Это очень неплохого качества большие бутерброды с массой начинок. Я фанат, извините )
Билеты на общественный транспорт продаются в автоматах, в которые надо бросать мелочь, в "трафиках" и "вечерках" - маленькие магазинчики на улицах, иногда - прямо на станции метро, но не везде. 24 кроны - полчаса на любом городском транспорте (автобус, трамвай, метро) с любыми пересадками, 32 кроны - 1,5 часа. Если будете часто ездить, купите проездной на 1 или 3 дня (110 и 310 крон), получится намного выгоднее. В тех же автоматах.
Из аэропорта ходит 119-й городской автобус до метро Дейвицка, потом - на метро до нужной станции. Есть автобусы до ж/д-вокзала. Они ходят редко, зато сразу в центр. Не садитесь на 179 и 100 - они идут на окраины (хотя если сядете - не страшно, просто потом на метро дольше ехать). Все рейсы со временем указаны на электронном табло на остановке.
Вообще, Прага - одно из самых популярных направлений у русских туристов, информации в интернете очень много, погуглите более-менее свежие записи.
Скажите, пожалуйста, а такая карта будет действительна (со срезанным кодом)?
Слышала, что карта, на которой нет подписи - недействительна и могут отказать в обслуживании. А если на карте есть механические повреждения (код стёрт/срезан лезвием) - это не делает её недействительной?