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Как уберечь банковскую карту от любопытных глаз?

22.04.2014 18:58 11 8 606 просмотров
Короткий ответ: удалить с неё лишнюю информацию.

Длинный ответ.

Один из распространённых способов воровства денег с платёжных карт - копирование данных, написанных на самой карте, и использование их для оплаты товаров и услуг в интернете. Обычно это происходит в кафе или ресторане, когда клиент отдаёт карту официанту для оплаты. Но то же самое может случиться и при потере карты: если вовремя не заметить, что она исчезла, очень быстро можно лишиться всех средств, лежавших на счёте, к которому привязана карта.

Самый простой способ защиты от использования скопированных данных карты интернет-мошенниками - пользоваться картами с защитой по технологии 3D Secure. В этом случае для удалённой оплаты надо ввести ещё один пароль, который банк присылает на мобильный телефон клиента. Соответственно, если у мошенника нет доступа к вашему телефону, то потратить деньги со счёта у него не получится. Впрочем, 3D Secure срабатывает не в 100% случаев - некоторые сайты не запрашивают эту проверку.

Вспомним, что для удалённой оплаты используются данные с лицевой стороны карты - номер, срок действия и имя владельца, а также специальный код (CVC2/CVV2), напечатанный на обратной стороне карты около подписи владельца. При этом для оплаты товара в «настоящем» магазине достаточно только данных с лицевой стороны и подписи. В случае с чиповыми картами и вовсе хватает пароля (пин-кода), на саму карту продавцы часто и не смотрят. В банкомате тоже нужен лишь пин-код.

Поэтому можно использовать ещё один способ защиты вашего счёта от подобного мошенничества (только от этого вида, не от других!) - физическое удаление с карты одного из элементов, необходимых для оплаты в интернете. Очевидно, что стирать имя, номер и срок действия карты не стоит (они нужны в других случаях), да и технически это сложно - такие записи чаще всего выдавлены в пластике (эмбоссированы). Зато трёхзначный код на обороте, во-первых, для оплаты в магазинах не нужен, а во-вторых, просто напечатан. Его можно закрасить маркером или даже полностью удалить, аккуратно стерев лезвием. Первый вариант защитит карту от фотографирования нерадивыми официантами, а второй полностью исключит его использование. Естественно, предварительно надо надёжно сохранить код - на бумаге и/или электронном носителе, особенно если вы сами пользуетесь данной картой для платежей в интернете.

Следует понимать, что даже столь радикальные меры не гарантируют 100%-й защиты: некоторые интернет-сервисы не запрашивают CVC2/CVV2 для подтверждения транзакции. Их очень мало, но тем не менее, они существуют. Поэтому в любом случае необходимо соблюдать другие меры предосторожности: стараться не давать карту в руки посторонним людям, а в случае потери немедленно её блокировать.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 11

Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
Зато трёхзначный код на обороте, во-первых, для оплаты в магазинах не нужен, а во-вторых, просто напечатан. Его можно закрасить маркером или даже полностью удалить, аккуратно стерев лезвием.

Ну прям вредные советы от Г.Остера smile:D
Ну да просто напечатан-бывает достаточно взглянуть на лицевую часть под определенным углом,чтобы увидать этот секретный код, впечатнный на другой стороне карты-рентгеновское зрение smile:D
резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита (с) smile:D
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Не знаю, прощупал все свои карточки - и русские, и чешские (благо их много, включая старые) - cvc на всех напечатан. На одной чуть-чуть рельеф ощущается, не более того. Маркером спокойно всё закрасится.
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
На одной чуть-чуть рельеф ощущается, не более того. Маркером спокойно всё закрасится.

Вопрос не в том что с обратной можно закрасить,а в том что с лицевой стороны можно посмотреть,что с обратной нарисовано (код CVC2/CVV2) под определенным углом,так что даже маркер не поможет.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Очень внимательно рассмотрел карточки. Вы правы - некие следы cvc на лицевой стороне строго под определённым углом действительно просматриваются. Но различить в них цифры я не смог, честно. Полагаю, что это не так уж страшно )
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
Но различить в них цифры я не смог, честно. Полагаю, что это не так уж страшно )

Скорее для не подготовленного будет не понятно.
Семен Альтов  (Юза228(2))
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у меня этот свв код стерся со сбербанковской карты сам, через 1 год использования карты
iamvs  (iamvs)
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Артем, пожалуйста, дайте советы простому русскому туристу в Праге: как сэкономить денег и избежать ненужных потерь? В каком виде привозить деньги, где менять, чем платить, где питаться, как пользоваться общественным транспортом. Как дешевле добраться из аэропорта в Прагу-1? И т.д., все что может пригодиться при недельном визите в Прагу ...
Если просьба вас не затрудняет, то не тяните с ответом, плиз.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Это туристические советы, а не финансовые )

Деньги - на карточке в любой валюте (в банкомате снимете кроны) и аварийный запас в наличных еврах на случай, если карта не сработает. Евры не тратьте, они могут потом пригодиться, если ещё куда-то поедете.

Соответственно, менять не придётся. Но если вдруг, то у арабов: на Вацлаваке находите Палац Кних (большой книжный магазин), проходите его насквозь, потом по коридорам ещё дальше, там в глубине обменник.

Питаться в любых ресторанах. Если надоест чешская кухня, то быстро перекусывать днём можно в сети Bageterie Boulevard (яркие жёлтые вывески, найдите сайт, на нём есть карта). Это очень неплохого качества большие бутерброды с массой начинок. Я фанат, извините )

Билеты на общественный транспорт продаются в автоматах, в которые надо бросать мелочь, в "трафиках" и "вечерках" - маленькие магазинчики на улицах, иногда - прямо на станции метро, но не везде. 24 кроны - полчаса на любом городском транспорте (автобус, трамвай, метро) с любыми пересадками, 32 кроны - 1,5 часа. Если будете часто ездить, купите проездной на 1 или 3 дня (110 и 310 крон), получится намного выгоднее. В тех же автоматах.

Из аэропорта ходит 119-й городской автобус до метро Дейвицка, потом - на метро до нужной станции. Есть автобусы до ж/д-вокзала. Они ходят редко, зато сразу в центр. Не садитесь на 179 и 100 - они идут на окраины (хотя если сядете - не страшно, просто потом на метро дольше ехать). Все рейсы со временем указаны на электронном табло на остановке.

Вообще, Прага - одно из самых популярных направлений у русских туристов, информации в интернете очень много, погуглите более-менее свежие записи.
iamvs  (iamvs)
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Артем, спасибо!
airix  (airix)
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Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, а такая карта будет действительна (со срезанным кодом)?
Слышала, что карта, на которой нет подписи - недействительна и могут отказать в обслуживании. А если на карте есть механические повреждения (код стёрт/срезан лезвием) - это не делает её недействительной?
Игорь Козолуп  (kozolup)
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У меня на карте Сбербанка CVV код выжжен в пластике с одновременным лёгким вдавливанием (не таким сильным, как номер карты и имя владельца), поэтому даже удаление верхнего слоя пластика с кодом не помогло - код проступает на лицевой стороне карты, поскольку при термическом воздействии пластик в месте нанесения цифр изменил свои свойства - цвет и вероятно плотность.
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