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Как не оказаться в отпуске без денег: 12 полезных советов

25.04.2014 19:06 4 4 111 просмотров
Короткий ответ: не класть все яйца в одну корзину и заранее продумать экстремальный вариант.

Длинный ответ.

Привычка к удобным финансовым инструментам может сыграть злую шутку с туристами в отпуске. Единственная банковская карточка с деньгами на всё время отпуска может внезапно оказаться заблокированной, её легко потерять или испортить. Поэтому, планируя поездку за границу, необходимо заранее продумать, как выходить из неприятностей, связанных с деньгами. Несколько простых правил помогут не испортить долгожданный отпуск.

1. Узнайте, какая валюта в ходу в стране, куда вы едете. Этот совет может показаться странным и слишком очевидным, но на самом деле масса людей приезжает, например, в Чехию с купленными заранее евро и удивляется, что в здесь, оказывается, собственная валюта. С другой стороны, есть страны, где наоборот своя валюта существует только формально, а в реальном обороте - евро или доллары, особенно на курортах и в туристических зонах. Узнать подробности о местной валюте можно в интернете на специализированных сайтах и форумах.

2. Подготовьте сумму, которую вы с собой возьмёте на отдых, с запасом в 30-50% к ожидаемым расходам. С одной стороны, это даст вам возможность более свободно чувствовать себя на отдыхе, с другой (что более важно), снимет проблемы в случае потери части денег или возникновения неожиданных заметных расходов (на лекарства, штрафы, замену одежды, обуви или чемодана, переезд в другую гостиницу и т.п.). Особенно это важно для семейных поездок: вероятность неожиданных расходов в таких случаях возрастает многократно. Даже если вы едете по путёвке от турагентства, не стоит полностью полагаться на организаторов: от случайностей и непрофессионализма никто не застрахован.

3. Разделите сумму на несколько «носителей»: 2-3 банковские карты от разных банков, некоторая сумма на счёте в банке, к которому есть доступ через интернет и телефон, наличные в валюте страны пребывания, наличные в «универсальной» валюте (евро или доллары). Карты удобны для оплаты покупок в магазинах, в автопрокате, гостинице и т.п., но чаще всего невыгодны для снятия наличных в банкоматах. Впрочем, если вы часто ездите за границу, найдите подходящий вариант карточного тарифного плана с беспроцентным снятием наличных по курсу платёжной системы (такие есть, но встречаются редко).

4. Перед поездкой позвоните в свой банк или обратитесь в службу поддержки через интернет-банк, чтобы предупредить, что будете совершать операции по карте в другой стране. Иначе есть шанс, что банк воспримет такие операции как подозрительные и заблокирует карту. Не факт, что обращение сработает, но лучше попытаться.

5. Подготовьте и максимально надёжно спрячьте «неприкосновенный запас» наличных денег на крайний случай. Не пользуйтесь им в обычных ситуациях. Такой запас лучше хранить в «универсальной» валюте (доллары или евро), так как вы сможете брать его с собой в поездки в разные страны.

6. Если вы летите из Москвы или крупного города не в США или еврозону, возможно, имеет смысл заранее поменять рубли на валюту страны пребывания (если она не слишком экзотична). В крупных городах России, особенно в столице, высока конкуренция между банками, поэтому курсы обмена валют часто выгоднее, чем «на месте». К тому же, во многих странах валютообменные операции - значительно криминализованный бизнес, неопытный или невнимательный турист запросто может попасть на мошенников.

7. Если вы едете семьёй, разделите наличные деньги и карты по родственникам, чтобы снизить вероятность потери всей суммы сразу. Разложите наличные деньги небольшими суммами в разные места: кошелёк, внутренний карман, городская сумка, чемодан и т.п. Такая «диверсификация» позволит снизить риск единовременной потери большой суммы. Главное - не забыть, куда положили очередную заначку.

8. Не берите с собой крупные купюры в иностранной валюте. На 500-евровые бумажки в Европе смотрят с ужасом, а во многих магазинах и сервисах ничего крупнее 20 или 50 евро просто не принимают. Аналогично - в США и других развитых странах. Исключения, конечно, встречаются, в том числе в самых неожиданных местах (например, 500 евро могут спокойно взять в кассе крупного музея), но велика вероятность, что вы потратите много времени и нервов, бегая по всему городу в поисках размена. К тому же, если такие купюры потерять, порвать или как-то иначе испортить, потери будут более ощутимы, чем от порчи небольшой купюры.

9. Пополните баланс мобильного, проверьте условия роуминга в стране пребывания, подпишитесь на наиболее выгодные роуминговые опции. Убедитесь, что у вас есть на телефонном счёте достаточно средств, чтобы в экстренной ситуации позвонить в свой банк или родственникам. Если едете надолго или часто бываете в данной стране, рассмотрите возможность покупки местной сим-карты, во многих странах предоплаченную карту можно купить элементарно, даже без предъявления паспорта, а тариф на ней на международные и тем более местные звонки почти наверняка будет выгоднее роуминга.

10. Аналогично - с интернет-доступом. Если у вас с собой будет смартфон, планшет или ноутбук, заранее подумайте, как вы при необходимости сможете срочно выйти в интернет, чтобы заблокировать карты через интернет-банк или приложение. Кроме того, такой доступ может пригодиться для работы со счетами в интернет-банке.

11. Подготовьте «План Б» на случай экстремально плохой ситуации во время поездки: потери всех денег и, возможно, телефона. Договоритесь с родственниками или друзьями о возможности срочно перевести вам некоторую сумму денег с помощью систем трансграничных переводов. Заранее узнайте, какие системы работают в городах, где вы будете, запишите на бумаге несколько адресов их пунктов выдачи переводов. Запишите на бумаге телефоны людей, с которыми договорились о возможной помощи. Сделайте это, даже если помните телефоны наизусть: в стрессовой ситуации память может подвести. Почти наверняка такой план вам не понадобится, но в случае чего вы будете очень благодарны сами себе за то, что предусмотрели все варианты, даже маловероятные.

12. Отнеситесь серьёзно к подготовке к поездке в плане финансов, но не впадайте в крайности: в большинстве случаев из перечисленных выше пунктов достаточно выполнить половину или чуть больше. В конце концов, ваша задача - хорошо отдохнуть, а не переживать всю поездку, правильно ли вы распределили 100 евро по карманам.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 4

Семен Альтов  (Юза228(2))
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Поеду в Колумбию! Надеюсь мне там карта понадобится!Карта Сбербанка Виза Классик!
No Importa  (noimporta)
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Конечно понадобится - дороги на столе катать!
Антон Карпенко  (KageDono)
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В связи с последними блокировками карт некоторых российских банков альтернативой российским карточкам может быть вариант покупки предоплаченных карт сразу по прибытии. В некоторых тур странах эти карты можно оформить за 5 минут.
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