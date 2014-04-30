Как не остаться без денег в Крыму?

Короткий ответ: брать с собой наличные рубли.
Длинный ответ.
Если вам пришла в голову мысль поехать отдыхать в Крым, то о карточках и банковских счетах лучше забыть. Банковская система на полуострове пока не налажена: некоторые российские банки там уже есть, но их мало и они имеют ограниченный набор услуг. Рублей регулярно не хватает: на интернет-форумах жители Крыма жалуются, что не могут получить рублёвые переводы из России или купить рубли в обменниках по приемлемому курсу. Впрочем, в последние недели этот вопрос начал решаться. Всё больше магазинов и обслуживающих предприятий принимают только рубли, хотя формально, по изначальным планам, до конца 2014 года в Крыму должна была ходить и украинская гривна.
Если турист привезёт с собой не рубли, а валюту третьих стран (доллары, евро и т.п.), ему стоит внимательно изучить предложения по обмену валют в разных источниках: курсы в разных обменниках и банках сейчас сильно отличаются как от тех или иных официальных, так и друг от друга. Но смысла ехать в Крым с долларами смысла нет, это редкая территория, где рубли, пожалуй, самая востребованная валюта.
Особое внимание туристам стоит обратить на получение сдачи при покупке товаров или услуг. Во-первых, нельзя соглашаться на сдачу в гривнах или другой валюте - её потом сложно и дорого будет сбыть, во-вторых, надо внимательно смотреть на получаемые банкоты и монеты. Население Крыма пока не очень хорошо знакомо с российскими рублями, поэтому есть повышенная опасность получения на сдачу или при размене фальшивок.
Потребительские цены в Крыму за последние пару месяцев выросли на десятки процентов: это касается продовольствия, лекарств, бытовой химии и прочих подобных товаров. Местные жители ожидают дальнейший рост цен, так как поступление новых партий товаров на полуостров затруднено, а старые запасы заканчиваются.
Получить актуальную информацию о состоянии финансовой сферы Крыма можно на сайте Банка России, который открыл для этого специальный раздел. Особенно полезными для туристов могут быть адреса отделений российских банков, действующих в Крыму. Эта информация оперативно обновляется.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 4
Но не все так мрачно на полуострове. В начале апреля, родственники в Ялте, без проблем открыли рублевый счет в РНКБ при наличии украинского паспорта. Первый перевод провел из Москвы на небольшую сумму в качестве проверки. Все переводы делаю через «Сбербанк России». Все доходит, стабильно за три дня. Перевод получают, опять-таки по украинскому паспорту. Переводил уже достаточно крупные суммы, все нормально.
Посетил Ялту в начале мая. В магазинах, действительно, не принимают карты. Но, некоторые особо расторопные хозяева оформили обслуживание в «Сбербанке» и спокойно принимают оплаты по карте.
По поводу сдачи. На самом деле, в Крыму в апреле-мае выгоднее было расплачиваться за все гривнами. Поэтому когда оставались рубли, сдачу просил гривнами.
«Сбербанковские» банкоматы в Ялте работали. По достаточному наличию рублей в них не сориентирую.
Напомню только, что российский Сбербанк в Крыму не работает. Это был украинский банк, принадлежащий Сбербанку. Поэтому у вас и не было проблем с украинским паспортом. После 7 мая и украинский банк Сбера там закрылся.
А банкоматов Сбера, по идее, не должно там остаться.