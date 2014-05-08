Как не отправить деньги кому попало?

Короткий ответ: не доверяй и проверяй.
Длинный ответ.
В последнее время на форуме Банков.ру участились сообщения об ошибочных переводах денег со счёта или карты клиента (например, здесь или здесь). Это немного удивительно, но факт: несмотря на существование перевода денег ещё в советские времена и десятки лет работы современной банковской системы, люди до сих пор не выполняют простейших правил, почти гарантирующих отсутствие проблем с платежом.
Обычно речь идёт о переводе через операциониста в отделении банка. Клиент отдаёт ему бумажку с номером счёта или карты, на которую должен быть сделан перевод или зачитывает номер вслух. Операционист заполняет форму в компьютере, печатает ордер, отдаёт его на подпись клиенту. Тот подписывает, деньги уходят со счёта и… приходят кому-то другому. Или, если введённые данные были совсем ошибочными, через некоторое время возвращаются на счёт клиента, но комиссия за перевод уже безвозвратно списана, а человек, ожидавший денег, их не получает.
Налицо влияние «человеческого фактора»: ошибка операциониста, перепутавшего цифры в длинном ряду различных номеров счетов, БИК, корр.счетов и прочего. Некоторые пострадавшие клиенты подозревают сотрудников банков в злом умысле: мол, переводят чужие деньги знакомым или родственникам. Но это маловероятно: скорее всего, речь идёт об ошибке, вызванной некомпетентностью и усталостью сотрудника, излишней сложностью оформления простой операции, недостатками компьютерных программ и т.д. Операционистами в банках чаще всего работают молодые и/или не самые интеллектуально одарённые люди (не в обиду настоящим профессионалам своего дела, которые среди низовых сотрудников банков, конечно, тоже встречаются). Соответственно, вероятность ошибки с их стороны высока, особенно под конец рабочего дня, когда и без того не слишком хорошо работающий мозг устал, внимание рассеивается, а вид очереди клиентов, которые чего-то от тебя хотят, вызывает чувство глубокого отвращения.
Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, следуйте двум правилам. Первое: по возможности исключите «человеческий фактор» из процесса перевода денег. У всех розничных банков есть более или менее удобный интернет-банк или мобильное приложение. Сидя за компьютером, вы можете спокойно, не торопясь самостоятельно заполнить форму платежа, несколько раз проверить все цифры и буквы и отправить деньги точно «по адресу». На вас не будет давить очередь, особенности вашего произношения или почерка не повлияют на правильность заполнения распоряжения о платеже. К тому же, операции через интернет-банк обычно дешевле, чем через операциониста в отделении. Если вы до сих пор не начали пользоваться интернет-банком, не откладывайте: это достаточно просто для любого человека, умеющего ходить по сайтам в интернете и вводить логин и пароль для доступа к социальным сетям. Уровень «сложности» там примерно такой же.
Второе правило: если уж по каким-то причинам вам пришлось обратиться в банк для совершения перевода, помните, что перед вами человек, который скорее ошибётся, чем всё сделает правильно с первого раза. При этом ему за это ничего не будет, а вы и ваш респондент пострадаете. Поэтому ответственность за отсутствие ошибок полностью лежит на вас. Это печально и несправедливо, но деваться некуда: берите ответственность на себя, и всё будет нормально.
Откажитесь от идеи зачитывать подробности операции и все номера вслух: вероятность ошибки в этом случае возрастает, так как большинство людей лучше воспринимают информацию визуально, чем на слух. Распечатайте все данные получателя платежа на принтере, чтобы не зависеть от особенностей своего почерка. Те закорючки вместо букв, что вам кажутся очевидными, могут быть восприняты другим человеком самым удивительным образом.
После того, как операционист заполнит форму у себя в компьютере, он обязательно должен распечатать для вас распоряжение о платеже и передать его вам на проверку. Это не «пустая формальность», ваша задача - не поставить подпись не глядя, а тщательно проверить все данные, каждую цифру и букву. Будьте готовы к тому, что это займёт какое-то время и не обращайте внимание на возможное недовольство людей в очереди за спиной - это ваши деньги, а не их. А вот проблемы (потерянное время) - как раз их, а не ваши. Немного цинично, но свои интересы тут важнее хорошего отношения к вам со стороны незнакомых людей. Если вы нашли любую ошибку в ордере - заставьте её исправить и напечатать новый.
После совершения операции в отделении у вас на руках обязательно должно остаться бумажное подтверждение (чек, приходный кассовый ордер) с подписью кассира и/или печатью банка. Сохраните этот документ: несмотря на часто невзрачный вид, это важная бумага, подтверждающая факт проведения платежа. При возникновении проблем в будущем она вам понадобится.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 2
Даже такие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи - количество цифр в номере счёта должно быть 20! Интернет-банк Хоум Кредита при вводе бОльшего числа цифр "молча" (без каких-либо сообщений) выбирает те 20, которые ему "понравились" и отправляет деньги "на деревню, дедушке".
А Вы говорите....