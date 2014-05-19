Как поменять валюту за границей? 12 полезных советов

Короткий ответ: или надёжнее, или выгоднее - на ваш выбор.



Длинный ответ.



При поездках в страны, входящие в зону евро или доллара, особых проблем с обменом рублей на местную валюту нет уже много лет. Чаще всего деньги меняются ещё в России, иногда люди предпочитают поехать с минимальной суммой в наличной валюте, а на месте платить карточкой или снимать деньги в банкомате с неё же.



Но если вы едете в страны, где ещё сохранилась собственная валюта, ситуация резко меняется, так как возникает масса вариантов поведения: поменять все необходимые деньги заранее, взять с собой доллары или евро и поменять на местную валюту на месте, поехать с рублёвой (или валютной?) картой и снять с неё деньги в банкомате. А если менять на месте, то где - в банке или уличном обменнике?



В каждой стране свои особенности, но можно выделить несколько общих правил поведения, которые «сработают» в большинстве случаев и помогут вам не «разориться» при обмене рублей на «отпускную» валюту.



1. Перед заграничной поездкой потратьте пару часов на изучение форумов, посвящённых стране, в которую вы направляетесь. Особенно внимательно стоит просмотреть сайты, где общаются местные русскоязычные жители: они лучше всех знают актуальную информацию об обменниках, банках и курсах.



2. Крайне редко бывает выгодно менять рубли на «третью» валюту (не доллары/евро) в России: банки обычно сильно завышают курс продажи по сравнению с биржевым (или официальным), из-за чего потери при обмене могут составить и 5%, и 10%. В Москве иногда это не так - можно найти один-два обменника с вменяемым курсом. Но в любом случае проще заранее поменять только небольшую сумму - буквально на дорогу до гостиницы и первые часы поездки, а основную получить уже на месте.



3. Заранее найдите и загрузите в смартфон или планшет приложение с курсами валют в стране пребывания. Это позволит вам во время поездки в любой момент понимать, насколько выгоден курс в банке или обменнике. Не помешает и приложение с картой - в них часто отмечены отделения банков, банкоматы и обменники. Это может сэкономить вам массу времени на месте.



4. При снятии денег в банкомате надо обращать внимание на информацию на экране. Ни в коем случае нельзя соглашаться на получение валюты с конвертацией по «твёрдому» курсу - он очень невыгодный. Если банкомат даёт выбор между снятием валюты «с конвертацией» или «без конвертации» - выбирайте «без конвертации». В этом случае обмен произойдёт примерно на условиях вашего банка (в реальности - несколько сложнее, но в подробности вдаваться не будем). Эти условия, конечно, лучше изучить заранее.



5. При снятии денег в банкомате, возможно, придётся заплатить комиссию, причём часто это бывает «столько-то процентов, но не менее стольки-то единиц валюты». Поэтому чаще всего выгоднее сразу снимать всю требуемую на время поездки сумму. И уж точно не стоит обращаться к банкомату за эквивалентом 10-20 долларов.



6. Одно из преимуществ снятия денег в банкомате - почти 100%-я гарантия того, что в полученной пачке не окажется фальшивых или неправильных банкнот. Из сообщений на форумах известны такие случаи в Китае, но не в других странах. Если вы уверены, что в банкомате получите более-менее приемлемый курс, то, возможно, есть смысл не рисковать наличным обменом «из рук в руки» и спокойно получить деньги у «машины».



7. Если вы всё же намерены менять наличные евро или доллары на местную валюту, изучите рынок - хотя бы в первом приближении. В идеале, поинтересуйтесь у местных русскоязычных жителей или у гида адресом надёжного обменника. Кстати, «совсем местные» жители могут и не обладать такой информацией, особенно в развитых странах - многие из них ни разу в жизни не видели иностранную валюту и уж точно не понимают, зачем она им нужна у себя в стране.



8. Забудьте про банкоматы и обменники в аэропортах и на вокзалах - здесь самая высокая вероятность попасть на невыгодный курс. Исключения встречаются, но если есть возможность избежать обмена в аэропорту, то лучше её использовать. Все про это знают, но некоторые всё равно продолжают пользоваться услугами аэропортовых обменников.



9. Очевидный, но полезный совет: никогда, ни при каких условиях не меняйте деньги на улице «с рук», даже если внушающий доверие человек предлагает вам хороший курс. В 99% случаев это мошенники, которые точно смогут вас обмануть, как бы вы ни были уверены в своей внимательности и разумности. Исключение - некоторые южноамериканские страны с валютным «чёрным рынком» (Венесуэла, Аргентина и др.), но это очень особый случай, требующий отдельного рассказа.



10. Рассчитывать на то, что на Западе (и тем более на Востоке и Юге) все обменники честные, «не то, что у нас», как минимум наивно. Везде, особенно в «туристических» странах деятели валютного бизнеса применяют все те же уловки, «почти законные» и совсем незаконные методы изъятия денег у иностранцев, что и в России. Помимо внезапно обнаруживаемой уже в ходе обмена «комиссии», делающей «выгодный» курс совсем не выгодным, часто встречается подкладывание в пачку выдаваемых в обмен на евро или доллары местных купюр банкноты другой страны с намного меньшей стоимостью. Классический пример - получение в Праге вместо чешских крон венгерских форинтов (они примерно в 10 раз «дешевле»). Поэтому стоит до поездки изучить, как выглядят местные деньги, а при обмене надо обязательно не торопясь проверить каждую купюру.



11. Менять валюту в банке в стране пребывания - не лучшая идея, так как чаще всего в банке будет не самый выгодный курс и почти наверняка - дополнительная комиссия. Зато это практически полная гарантия чистоты сделки. Если спокойствие вам дороже потерянных процентов - идите в отделение банка. С другой стороны, именно в банке стоит менять крупные суммы - это не только безопаснее, но и может оказаться выгоднее, так как в этом случае вы имеете полное право поторговаться за лучший курс.



12. В целом, для большинства туристов, один-два раза в год тратящих максимум несколько сот наличных евро (в пересчёте) на отдых в странах с «третьей» валютой, нет необходимости тратить массу времени и энергии на выгадывание лишнего процента при обмене в сомнительных местах. Сэкономленные 10-20 евро погоды точно не сделают, а нервы дороже. Поэтому, возможно, стоит выбрать чуть более дорогой, но значительно более надёжный способ получения местной валюты - в банкомате или в отделении банка. С другой стороны, для некоторых туристов квест с обменом может стать дополнительным развлечением на отдыхе и способом лучше узнать страну пребывания и её обычаи. Выбирать вам.



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