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Как поменять валюту за границей? 12 полезных советов

19.05.2014 17:55 7 15 535 просмотров
Короткий ответ: или надёжнее, или выгоднее - на ваш выбор.

Длинный ответ.

При поездках в страны, входящие в зону евро или доллара, особых проблем с обменом рублей на местную валюту нет уже много лет. Чаще всего деньги меняются ещё в России, иногда люди предпочитают поехать с минимальной суммой в наличной валюте, а на месте платить карточкой или снимать деньги в банкомате с неё же.

Но если вы едете в страны, где ещё сохранилась собственная валюта, ситуация резко меняется, так как возникает масса вариантов поведения: поменять все необходимые деньги заранее, взять с собой доллары или евро и поменять на местную валюту на месте, поехать с рублёвой (или валютной?) картой и снять с неё деньги в банкомате. А если менять на месте, то где - в банке или уличном обменнике?

В каждой стране свои особенности, но можно выделить несколько общих правил поведения, которые «сработают» в большинстве случаев и помогут вам не «разориться» при обмене рублей на «отпускную» валюту.

1. Перед заграничной поездкой потратьте пару часов на изучение форумов, посвящённых стране, в которую вы направляетесь. Особенно внимательно стоит просмотреть сайты, где общаются местные русскоязычные жители: они лучше всех знают актуальную информацию об обменниках, банках и курсах.

2. Крайне редко бывает выгодно менять рубли на «третью» валюту (не доллары/евро) в России: банки обычно сильно завышают курс продажи по сравнению с биржевым (или официальным), из-за чего потери при обмене могут составить и 5%, и 10%. В Москве иногда это не так - можно найти один-два обменника с вменяемым курсом. Но в любом случае проще заранее поменять только небольшую сумму - буквально на дорогу до гостиницы и первые часы поездки, а основную получить уже на месте.

3. Заранее найдите и загрузите в смартфон или планшет приложение с курсами валют в стране пребывания. Это позволит вам во время поездки в любой момент понимать, насколько выгоден курс в банке или обменнике. Не помешает и приложение с картой - в них часто отмечены отделения банков, банкоматы и обменники. Это может сэкономить вам массу времени на месте.

4. При снятии денег в банкомате надо обращать внимание на информацию на экране. Ни в коем случае нельзя соглашаться на получение валюты с конвертацией по «твёрдому» курсу - он очень невыгодный. Если банкомат даёт выбор между снятием валюты «с конвертацией» или «без конвертации» - выбирайте «без конвертации». В этом случае обмен произойдёт примерно на условиях вашего банка (в реальности - несколько сложнее, но в подробности вдаваться не будем). Эти условия, конечно, лучше изучить заранее.

5. При снятии денег в банкомате, возможно, придётся заплатить комиссию, причём часто это бывает «столько-то процентов, но не менее стольки-то единиц валюты». Поэтому чаще всего выгоднее сразу снимать всю требуемую на время поездки сумму. И уж точно не стоит обращаться к банкомату за эквивалентом 10-20 долларов.

6. Одно из преимуществ снятия денег в банкомате - почти 100%-я гарантия того, что в полученной пачке не окажется фальшивых или неправильных банкнот. Из сообщений на форумах известны такие случаи в Китае, но не в других странах. Если вы уверены, что в банкомате получите более-менее приемлемый курс, то, возможно, есть смысл не рисковать наличным обменом «из рук в руки» и спокойно получить деньги у «машины».

7. Если вы всё же намерены менять наличные евро или доллары на местную валюту, изучите рынок - хотя бы в первом приближении. В идеале, поинтересуйтесь у местных русскоязычных жителей или у гида адресом надёжного обменника. Кстати, «совсем местные» жители могут и не обладать такой информацией, особенно в развитых странах - многие из них ни разу в жизни не видели иностранную валюту и уж точно не понимают, зачем она им нужна у себя в стране.

8. Забудьте про банкоматы и обменники в аэропортах и на вокзалах - здесь самая высокая вероятность попасть на невыгодный курс. Исключения встречаются, но если есть возможность избежать обмена в аэропорту, то лучше её использовать. Все про это знают, но некоторые всё равно продолжают пользоваться услугами аэропортовых обменников.

9. Очевидный, но полезный совет: никогда, ни при каких условиях не меняйте деньги на улице «с рук», даже если внушающий доверие человек предлагает вам хороший курс. В 99% случаев это мошенники, которые точно смогут вас обмануть, как бы вы ни были уверены в своей внимательности и разумности. Исключение - некоторые южноамериканские страны с валютным «чёрным рынком» (Венесуэла, Аргентина и др.), но это очень особый случай, требующий отдельного рассказа.

10. Рассчитывать на то, что на Западе (и тем более на Востоке и Юге) все обменники честные, «не то, что у нас», как минимум наивно. Везде, особенно в «туристических» странах деятели валютного бизнеса применяют все те же уловки, «почти законные» и совсем незаконные методы изъятия денег у иностранцев, что и в России. Помимо внезапно обнаруживаемой уже в ходе обмена «комиссии», делающей «выгодный» курс совсем не выгодным, часто встречается подкладывание в пачку выдаваемых в обмен на евро или доллары местных купюр банкноты другой страны с намного меньшей стоимостью. Классический пример - получение в Праге вместо чешских крон венгерских форинтов (они примерно в 10 раз «дешевле»). Поэтому стоит до поездки изучить, как выглядят местные деньги, а при обмене надо обязательно не торопясь проверить каждую купюру.

11. Менять валюту в банке в стране пребывания - не лучшая идея, так как чаще всего в банке будет не самый выгодный курс и почти наверняка - дополнительная комиссия. Зато это практически полная гарантия чистоты сделки. Если спокойствие вам дороже потерянных процентов - идите в отделение банка. С другой стороны, именно в банке стоит менять крупные суммы - это не только безопаснее, но и может оказаться выгоднее, так как в этом случае вы имеете полное право поторговаться за лучший курс.

12. В целом, для большинства туристов, один-два раза в год тратящих максимум несколько сот наличных евро (в пересчёте) на отдых в странах с «третьей» валютой, нет необходимости тратить массу времени и энергии на выгадывание лишнего процента при обмене в сомнительных местах. Сэкономленные 10-20 евро погоды точно не сделают, а нервы дороже. Поэтому, возможно, стоит выбрать чуть более дорогой, но значительно более надёжный способ получения местной валюты - в банкомате или в отделении банка. С другой стороны, для некоторых туристов квест с обменом может стать дополнительным развлечением на отдыхе и способом лучше узнать страну пребывания и её обычаи. Выбирать вам.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 7

rafaela gaer
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как отправить в Испанию со своего счета(услуга онлайн банка) банковский перевод на счет общий с мужем,с конверсацией руб-евро,по курсу сбербанка,находясь в Испании?какие варианты существуют ?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Что вам мешает перевести деньги через интернет-банк? В принципе, проблем быть не должно, хотя могут быть заморочки самого Сбера. И проблемы могут быть в случае большой суммы (придётся предъявлять Сберу обоснования для платежа). В остальном это обычная операция.

Но учтите, если вы резидент России и не сообщали в налоговую об открытии счёта за границей, могут быть претензии со стороны налоговой.
rafaela gaer
#
онлайн сбербанке нет опции межд.банковский перевод(заполняю перевод в др.банк-пишет некорректный счет) ,а на яде теперь немогу отправить без идентификации,просят отправить заверенные нотариусом(т.к из Испании)паспортные данные,даже не знаю что ещё придумать,опасно ли связываться,даже отправив данные зак.письмом,спасибо
Игорь Гай  (best111)
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Очень все толково расписано. О многом даже не задумывался! smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Забудьте про банкоматы и обменники в аэропортах и на вокзалах - здесь самая высокая вероятность попасть на невыгодный курс

Про банкоматы - совет неверный. У любых банкоматов курс будет один и тот же - это курс платежной системы.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Если бы. Я знаю ровно один банк в России и ни одного за границей (это не значит, что их нет, просто не встречались), в котором курс выдачи наличных в другой валюте в чужом банкомате равен курсу системы. Во всех остальных случаях это совсем не так.

На всякий случай: под "курсом" я понимаю реальное конечное соотношение между списанной со счёта суммы в одной валюте и полученной на руки наличными суммы в другой валюте. Естественно, в какой-то момент происходит обмен по курсу системы, но до этого и после этого в сделке присутствуют курсы банков или посреднической фирмы, работающей между банками, и комиссии банков. А вот тут может быть что угодно.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Цитата
Я знаю ровно один банк в России и ни одного за границей (это не значит, что их нет, просто не встречались), в котором курс выдачи наличных в другой валюте в чужом банкомате равен курсу системы

А причем тут это? Вы же сказали, что будет плохой курс в аэропорту. Ну так вот я вам сообщаю - когда вы приезжаете за рубеж с картой российского банка - неважно, будете вы снимать в аэропорту, в городе, в офисе или на вершине горы - курс для вашей карты в банкомате конкретного банка будет одинаковым. Выгодным или нет - это уже другой вопрос (зависит от банка - могут быть комиссии за снятие наличных), но от места банкомата не зависит никак.
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