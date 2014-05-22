Как решить, давать ли деньги в долг?

Короткий ответ: представьте, что вы потеряли эти деньги.



Длинный ответ.



Убедитесь, что вас не обманывают. В век интернет-коммуникаций сложно понять, кто с вами на самом деле разговаривает через электронную почту, мессенджер, смс и - иногда - даже по телефону. Мошенники этим пользуются, чтобы выманить деньги у доверчивых людей, взламывая эккаунты скайпа, почты, icq, фейсбука и обращаясь потом с них к друзьям жертвы взлома. Перевести деньги сейчас тоже можно «виртуально» - с карточки, из интернет-банка или электронной «валютой». Поэтому до начала каких-либо действий с абсолютной точностью убедитесь, что деньги у вас просит именно тот человек, с чьего эккаунта пришло сообщение. Попросите его написать с другого эккаунта, позвоните ему или задайте какой-то вопрос, ответ на который может знать только он/а (и вы). Это может выглядеть немного параноидально, но зато убережёт вас от неожиданных и неприятных потерь.



Мысленно попрощайтесь с деньгами. Главное, что стоит сделать перед тем, как дать деньги в долг - оценить последствия их невозврата. Если сумма настолько велика, что её окончательное исчезновение из вашего бюджета создаст серьёзные проблемы, то лучше ещё раз подумать: так ли нужно вам эту сумму отдавать?



Посмотрите на себя глазами должника. Задайте себе вопрос: почему этот человек обратился именно к вам? Возможно, у вашего потенциального заёмщика есть другие источники средств - более состоятельные друзья, банковский кредит и т.п., а к вам он обращается только потому, что ему так проще, или он полагает, что вы точно не откажете? Готовы ли вы стать таким «лёгким донором»? Иногда это совершенно нормально - попросить помощи у близкого друга намного естественнее, чем идти в банк. Но если за займом к вам обратился полунезнакомый «друг друзей», то тут могут быть проблемы.



Выясните, зачем человеку деньги. Это не такой наивный совет, как может показаться: иногда люди обращаются за займом не совсем по своей воле. Например, ваш знакомый поддался на «разводку» с дорогими «лекарствами» или на рекламу «быстрого заработка в интернете», а своих денег для отдачи мошенникам у него нет. В этом случае, конечно, надо отказать, несмотря ни на какие уговоры. Или, как вариант, может выясниться, что в ситуации, в которую попал ваш друг, вы можете помочь без денег. Цель займа должна быть понятна и разумна.



Оцените возможности и репутацию заёмщика. Вспомните, брал ли этот человек у вас деньги или вещи раньше, возвращал ли он их в срок и в полном объёме? Какой стиль жизни у этого человека? Как вы оцениваете его постоянные доходы? Есть ли у него конкретный план по возврату вам полученной суммы с понятными и гарантированными источниками денег? Не увлекается ли он азартными играми или чем-то подобным? Плохие ответы на эти вопросы не означают, что надо обязательно отказать - ситуации бывают разные, но объективный взгляд на положение вещей даст вам возможность заранее оценить вероятность возврата и приготовиться к тому или иному варианту.



Переспите с мыслями о долге. При достаточно серьёзной сумме полезно бывает отложить решение о займе на день-два и обсудить его с кем-то, кому вы доверяете. Советы родственников и друзей вам вряд ли реально помогут (хотя есть шанс, что вы узнаете о потенциальном заёмщике много нового), но сам факт паузы, обсуждения и обдумывания поможет вам освободиться от возможного манипулятивного влияния просителя и разобраться со своими мыслями на этот счёт. Настойчивое требование дать денег в долг «прямо сейчас» без конкретного обоснования («иначе мне будет плохо» - не обоснование) почти всегда означает манипуляцию: вас загоняют в состояние стресса, не дают спокойно подумать. Если вы не видите, что человек объективно в беде, жёстко откажитесь от дальнейшего общения и перенесите разговор на более поздний срок.



Наконец, снизьте сумму до комфортной. Если давать в долг запрошенные деньги не хочется, но совсем отказать по каким-то причинам сложно, постарайтесь ограничить возможные потери от займа суммой, которая не скажется на вашем благополучии. Обратите внимание: речь в данном случае не идёт о вероятности возврата или невозврата; изначально, как уже говорилось выше, стоит твёрдо предполагать, что своих денег вы не увидите, даже если заёмщик - ваш друг или близкий родственник. У человека могут возникнуть совершенно неожиданные объективные трудности с возвратом долга.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.