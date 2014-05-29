Короткий ответ: как можно тщательнее и проще прописать все условия в договоре.
Длинный ответ.
В цикле про частные займы я уже рассказал о том, как решить, давать ли человеку в долг, и о том, как правильно оформить договор займа. Теперь пришло время узнать всё о процентах по долгу. На всякий случай напомню: в этом цикле речь идёт о договорах займа между физическими лицами. Договоры, в которых участвуют юридические лица и тем более банки (это уже не займы, а кредиты), могут иметь свои особенности.
Надо ли брать с заёмщика проценты? По Гражданскому Кодексу вы имеете на это право: проценты могут быть любыми, главное - чётко и ясно указать их в договоре, как и порядок выплаты. Но при желании проценты можно и не брать, что опять же стоит явно указать в договоре.
Обратите внимание: вы можете получить доход от займа даже в случае, если в договоре нет ни одного упоминания о процентах. Дело в том, что по закону при сумме займа свыше 50 МРОТ (277,7 тыс. рублей) и отсутствии информации о процентах в договоре автоматически считается, что вы дали деньги в долг по ставке рефинансирования ЦБ на день уплаты суммы долга или её соответствующей части. На сегодня эта ставка 8,25% годовых («ставка рефинансирования» и «ключевая ставка» - это разные вещи). То есть вас никто не заставляет эти проценты получать, но если захотите - вы имеете на них право. Если сумма долга меньше 50 МРОТ, то договор займа, в котором нет упоминаний о процентах, считается беспроцентным.
Вообще говоря, с точки зрения должника это похоже на законный способ своеобразного «мошенничества»: вы можете как бы случайно «забыть» прописать в договоре размер и порядок уплаты процентов (на словах и без свидетелей сказав, что даёте деньги «просто так»), а потом внезапно потребовать свои 8,25% годовых. Так поступать, конечно, неприлично, поэтому для исключения разногласий и обид лучше очень подробно и понятно прописать в договоре займа все условия, связанные с процентами по долгу. Если вы готовы щедро поделиться деньгами без вознаграждения - так и напишите «беспроцентный заём». Если хотите получить какую-то выгоду, то указывайте конкретные проценты или суммы.
Если договор заключён на срок, не кратный одному году (скажем, на 7 месяцев или на 2 года и 3 месяца или на 100 дней), то лучше указать, какие проценты имеются в виду - «абсолютные» или «годовые». Ещё проще и понятнее указать «проценты» и вовсе без процентов - в виде точной суммы в рублях, которая должна быть выплачена заёмщиком ежемесячно или разово в конце срока займа в дополнение к основной сумме долга.
Регулярность выплат прописывается в договоре, это ваше с заёмщиком дело: долг с процентами (или без) можно возвращать хоть еженедельно, хоть ежемесячно, хоть разово в конце срока. Однако, если в договоре этот момент упущен, закон предписывает должнику выплачивать вам деньги ежемесячно.
Размер процентов законом не оговорен, как договоритесь - таким он и будет. Но тут есть тонкий момент: если условия займа откровенно кабальные (например, проценты слишком высокие), заёмщик может подать в суд заявление о признании договора займа недействительным (по ст. 179.3 ГК РФ). Если суд согласится с его доводами, вы получите только «тело» долга, вообще без процентов. Поэтому сильно наглеть не стоит, при установлении процентов желательно ориентироваться на средний уровень, принятый в вашем регионе.
Пени за просрочку тоже указываются в договоре. Обычно они бывают выше, чем «нормальные» проценты и часто записываются как «столько-то процентов в день» за каждый день просрочки. При этом в договоре можно указать, что пени начисляются как на сумму не выплаченного долга, так и на на сумму не выплаченных вовремя основных процентов (если они платятся, например, ежемесячно). С другой стороны, даже если пени или штрафы за просрочку не указаны, то суд наверняка решит взыскать в вашу пользу «проценты за пользование чужими денежными средствами», правда, по весьма скромной ставке - ставке рефинансирования ЦБ.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
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