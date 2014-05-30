Короткий ответ: заключить отдельный договор залога, а в случае крупной сделки обязательно консультироваться с юристом, потому что законодательство о залоге намного сложнее и нелогичнее, чем кажется.
Длинный ответ.
Вы решились дать деньги в долг, составили договор займа и договорились с должником о процентах. Но как обеспечить выполнение обязательств должника? Самый надёжный способ гарантировать возврат займа - получить что-то от должника в залог. Теоретически, залогом может быть что угодно: недвижимость, автомобиль, ценные бумаги, доля в бизнесе, даже любые бытовые вещи - от ювелирки и электроники до одежды и мебели. На практике, обычно в залог дают недвижимость, автомобили или ценные вещи. Кстати, стороной договора залога (залогодателем) может быть и не сам заёмщик, а кто-то, кто готов гарантировать его обязательства перед вами своим имуществом. Тогда получится, что договор займа вы заключили с одним человеком, а договор залога - с другим. Это нормально, хотя и усложняет сделку.
Ипотека (залог недвижимости) тоже возможна при обычном частном займе. Причём предметом залога может быть не только, скажем, квартира или частный дом, но и торговая и производственная недвижимость, принадлежащая заёмщику как частному лицу. Ипотека имеет массу собственных тонкостей, которые осветить в одной короткой заметке просто невозможно, поэтому я их касаться не буду. Кроме того, передача в залог недвижимости означает, что в долг были даны большие деньги, а в этом случае ориентироваться на статьи в интернете не стоит - такие сделки должны сопровождаться грамотным юристом. Не экономьте на мелочах: когда заключаете значимые для вас договоры, заложите заранее в сумму сделки несколько процентов, которые пойдут на соблюдение юридической чистоты операции.
В отличие от договора займа, договор залога обязательно должен быть заключён в письменной форме, иначе он не будет признан судом. Если заёмщик без договора просто передаст вам ценную вещь «в залог по займу», то он будет иметь право забрать её у вас безо всяких условий, а если не захотите отдавать - обвинит вас в незаконном присвоении имущества. Поэтому будьте внимательны: без правильно составленного договора залога не бывает.
Сам по себе договор залога - практически стандартная бумага, образцы для его составления вы легко найдёте в интернете в больших количествах. Естественно, к этим образцам тоже надо относиться с осторожностью и убедиться, что в вашем финальном тексте договора есть следующие пункты:
- подробное описание сторон договора (ФИО, паспортные данные, адреса проживания);
- ссылка на договор займа с указанием сторон, даты его заключения, суммы и других подробностей. Технически, вы можете сослаться и на устный договор займа (тогда договор залога будет лишним подтверждением существования договора займа), но это как-то странно. Если уж дело зашло настолько далеко, что вы оформляете залог, то лучше заключить и договор займа в письменной форме;
- подробное описание предмета залога. Не просто «автомобиль Жигули», а конкретную марку, цвет, VIN, номера двигателя и кузова и пр. Чем подробнее, тем лучше. Аналогично с «бытовыми» предметами - телевизорами, ноутбуками и т.п. Предмет, переданный в залог, должен быть описан в договоре так, чтобы его можно было однозначно идентифицировать при необходимости. Если у предмета есть какие-то индивидуальные особенности (царапины, сколы, пятна и т.п.) - опишите и их, лишним не будет;
- оценка предмета залога. Оценка залога производится сторонами соглашения, то есть вами и заёмщиком - как договоритесь, такая цена и будет указана в договоре. Очевидно, что стоимость залога должна быть не ниже полной суммы долга и процентов (а желательно - выше), но в конечном итоге это ваше дело, вы можете принять в залог и вещь, лишь частично покрывающую возможные убытки;
- условия реализации прав залогодержателя (то есть вас). Проще говоря, описание того, что будет, если заёмщик не вернёт деньги. Этот пункт желательно согласовать с юристом, занимающимся вопросами реализации заложенного имущества - получить своё не всегда просто.
Обратите внимание: залог - это средство обеспечения интересов займодавца в законном размере. Это значит, что если заёмщик частично отдал вам долг и проценты, то вы можете претендовать только на остаток средств (включая проценты и пени), но не на весь залог. Залог придётся продать, положенные деньги забрать себе, а остаток вернуть заёмщику (за вычетом расходов на продажу, передачу прав собственности и пр.). Впрочем, этот момент в Гражданском Кодексе даётся с оговоркой «если иное не предусмотрено договором». Тут нужен разумный подход: ваш должник, у которого вы по договору за не выплаченный вовремя остаток долга в 3 тыс. рублей забрали автомобиль, может подать заявление в суд о признании соответствующего условия договора «кабальным». Всё-таки не стоит забывать, что ваша цель при заключении договора залога - не ограбить заёмщика, а обеспечить свои интересы (возврат долга с положенными процентами).
Вопрос физической передачи заложенного имущества решается опять же договором, но если этого пункта в договоре нет, то «по умолчанию» имущество остаётся у залогодателя - владельца машины, золотого кольца или телевизора. Недвижимость и «товары в обороте» на время действия договора всегда остаются у владельца. С хранением связан ещё один интересный момент. Если имущество находится у залогодержателя (у вас) и хранится плохо (заложенная машина стоит на улице не запертая и без сигнализации), то залогодатель (ваш должник) имеет право его забрать на хранение себе. Если вы храните заложенное имущество должника у себя и оно повредилось или было полностью уничтожено по вашей вине, то должник имеет право зачесть стоимость повреждения или (соответственно) всей вещи в счёт своего долга.
Залог сохраняет силу даже при переходе права собственности на заложенное имущество. Проще говоря, если вы получили в залог по займу чей-то автомобиль, а хозяин машины её продал, вы можете потребовать у нового хозяина исполнения ваших прав. Новый владелец машины обязан их исполнить, а сам может судиться со старым владельцем. Как они решат этот вопрос между собой - их дело, к вам это не имеет отношения.
Важно! Данный текст не является юридической консультацией. Его цель - ознакомить читателя с общими принципами и некоторыми особенностями заключения договора залога, на которые стоит обратить внимание при его составлении. При минимально серьёзных сделках, связанных с залогом, вам лучше проконсультироваться у грамотного и опытного юриста.
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