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Как правильно вернуть долг?

05.06.2014 17:57 6 4 844 просмотра
Короткий ответ: несмотря ни на что получить расписку у займодавца.

Длинный ответ.

Итак, я рассказал о почти всех стадиях работы с частным долгом: принятие решения, составление договора, определение процентов, оформление залога. Осталось совсем немного. Предпоследний этап в ваших отношениях с должником - получение выданных ему ранее денег. Вообще говоря, для вас никаких сложностей с получением средств не возникнет (если заёмщик всё возвращает вовремя). А вот должника в этом процессе ждёт много подводных камней и потенциальных неприятностей. Поэтому на этот раз мы с вами посмотрим на отношения займодавец-должник с другой стороны - со стороны должника.

Начнём со сроков возврата. Во-первых, в договоре этот срок может вовсе не указываться. В этом случае заёмщик должен вернуть деньги в течение 30 дней после требования со стороны займодателя. Естественно, должно быть подтверждение того, что требование было выдвинуто. Во-вторых, если заём берётся не на нужды предпринимательства, а на обычные семейные или личные цели, заёмщик может вернуть его в любой момент, уплатив проценты только на дату возврата. Но и тут действует правило 30 дней: заёмщик должен заранее предупредить займодателя о том, что намерен досрочно вернуть долг.

Вы - заёмщик, подошло время частичного или полного погашения долга, вы приготовили нужную сумму. Что делать? Самое главное - в момент передачи денег получить от займодавца подтверждение их получения. Обычно - и это самый правильный вариант - займодавец пишет отдельную расписку о том, что принял у вас столько-то рублей в погашение долга от такого-то числа. В расписке необходимо указать, что деньги возвращаются в погашение конкретного долга: «по договору займа между таким-то и таким-то от такого числа на такую-то сумму». Это особенно важно, если вы занимали у данного человека несколько раз. Обязательно указывайте дату передачи денег, чтобы у займодавца не возникло соблазна сказать, что вы заплатили ему намного позже положенного. Естественно, на расписке ставится подпись получателя средств.

Второй вариант - сделать дополнительную надпись прямо на договоре (на пустом или специально заготовленном месте) о том, что займодавец получил от вас такую-то сумму в погашение долга по этому договору (плюс дата и его подпись).

Обратите внимание: доказательство выплаты обязательно должно остаться у вас на руках. Это требование кажется очевидным, но на самом деле довольно часто не соблюдается.

Бывает, что возврат оформляется на экземпляре договора займодавца. Вероятно, должники в таких случаях считают, что тот не сможет предъявить претензии, т.к. в суд ему придётся предъявлять свою копию договора - с доказательствами платежей. Займодавцы-мошенники оказываются хитрее: они просто отрезают часть листа с записями о возврате долга и предъявляют в суд только «огрызок» с самим договором. С точки зрения суда размер бумаги с договором может быть любым, поэтому даже если «всем понятно», что на самом деле произошло, суд не сможет отказать займодавцу, и вам придётся платить долг по второму разу.

То же относится и к случаю, когда записи делаются на обратной стороне договора, находящегося на руках у займодавца. Отрезать тут ничего не получится, зато эту сторону можно «совершенно случайно» залить краской или чем-то испачкать. Поэтому не соглашайтесь ни на какие варианты, кроме тех, при которых подпись займодавца о получении от вас денег остаётся у вас.

По закону (ГК РФ ст.408) займодавец обязан дать вам такую расписку. Если он отказывается это делать, он нарушает закон. Попытаться решить эту проблему можно разными способами: зафиксировать для возможного будущего суда факт возврата на видео (но делать это надо тщательно, пересчитывая перед камерой каждую купюру и передавая её получателю); пригласить свидетелей и получить от них письменное подтверждение факта передачи денег; вызвать полицию, сообщив, что займодавец нарушает ГК РФ (представляю, как они на вас посмотрят) и т.п. Но единственный способ, в разумной степени гарантирующий защиту от претензий нерадивого займодавца - передавать деньги через нотариуса. Для этого не требуется даже присутствие займодавца.

Ещё один распространённый способ «закрытия» займа - возврат документов на долг (расписки или договора) должнику или их уничтожение в присутствии должника («порвать расписку»). Мол, если у займодавца не осталось на руках подтверждения о долге, то и предъявить ему в случае чего будет нечего. Это плохой вариант. Дело в том, что современные средства цветного копирования позволяют сделать очень точную копию вашей расписки или договора. В суде её, конечно, предъявить не получится, но подсунуть вам в качестве «возвращаемого оригинала» - запросто. В спешке, при плохом освещении или на ходу вы не заметите, что получили копию. Порвёте её и выбросите, думая, что вопрос с долгом закрыт, а оригинал останется у займодавца.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 6

Федорова Марина  (Мэтти)
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Добрый день, у меня вопрос по теме. В 2007 году пьяный мужчина сбил моего ребенка, которго еле спасли. Слава Богу остался жив и все хорошо. Виновника я простила,так как на его плечах был маленький кроха...он обещал помочь в лечении моего ребенка, написал расписку, что обязуется выплатить определенную сумму и скрылся. Расписка у меня,написана в присутсвии саидетелей, можно ли как то ей дать ходу...обратиться в суд? Ислек ли срок исковой давности? Заранее благодарю!
Антон  (colorprint)
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3 года срок исковой давности
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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3 года - это правильно, но всё не так просто. Отсчёт срока исковой давности начинается с момента неисполнения обязательства, то есть с первой неуплаты. Если у вас заём был на определённый срок (указанный в расписке), то отсчёт начинается после истечения этого срока.

Если срок в договоре не указан ("выплачу такую-то сумму по первому требованию"), то никаких сроков давности вообще нет: вы можете официально потребовать возврата денег (написав письмо должнику), а через 30 дней подать в суд на признание долга. Дальше - обычная процедура, вплоть до описывания имущества должника и т.п.

И это ещё не всё. Отсчёт начинается "с нуля" после каждого признания должником своего долга. Если у вас есть более поздние подписанные им бумаги о долге, то отсчёт начинается с даты этой подписи. Но, как я понимаю, вы с должником не общались с 2007 года, в этом случае правило, к сожалению не работает.
Федорова Марина  (Мэтти)
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Добрыйц день, договора небыло, есть только расписка, в ней нет определенного срока погашения возврата...Просто фраза,что обязуется отдать поределенную сумму 200 тыс по 10 тыс ежемесячно.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Если будет возможность, сходите к юристу.

Я не юрист, поэтому грамотных советов давать не могу. Но, чисто по логике, если в расписке не указана дата начала выплат ("ежемесячно, начиная с такого-то месяца 2007 года"), то можно попробовать признать эту расписку бессрочной и начать процедуру признания долга. Мол, вы только сейчас решили получить этот долг. Далеко не факт, что получится, но это по крайней мере зацепка. Если дата первого платежа как-то указана, хотя бы "со следующего месяца", то, скорее всего, шансов почти нет. Всё-таки больше 6 лет прошло.
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