Как заплатить налог с процентов по займу?

Короткий ответ: вы правда собираетесь это сделать? Дождитесь конца года.
Длинный ответ.
Окончание серии постов про частные займы логичным образом приводит нас к рассказу о необходимости поделиться с государством полученной прибылью. Напомню, ранее мы рассмотрели принятие решения, составление договора, определение процентов, оформление залога и возврат долга.
Многие считают, что выдача частных займов друзьям и знакомым не должна волновать государство. Особенно если человек не занимается профессионально такой деятельностью, а просто изредка помогает им деньгами (не забывая, впрочем, о своей выгоде). Однако, это не так. С точки зрения налоговиков, любой доход, полученный гражданином должен облагаться налогом - за исключением отдельных случаев, явно указанных в законах. Проценты, полученные вами по выданным займам однозначно облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Законопослушный гражданин в начале каждого года должен подсчитать свои доходы от выданных в прошлом году займов и, сходив в местную налоговую, заполнить форму НДФЛ-3. Обратите внимание: под доходами понимаются реально полученные в данном году деньги, а не проценты, которые вы должны были получить. Поэтому, если заёмщик задерживает выплаты или срок выплаты процентов (но не основной суммы долга!) на 31 декабря прошлого года ещё не пришёл, налог платить не придётся. Точнее, придётся, но только в следующем году.
Ставка налога по доходам от займов для налоговых резидентов России стандартная - 13%. В данном случае не действуют различные правила определения «заниженных» или «завышенных» процентов, которые относятся к займам, выдаваемым и получаемым организациями. Поэтому независимо ни от чего вы должны отдать государству ровно 13% со всей выгоды, полученной по займу. В случае, если заём был выдан и полностью возвращён вам в прошлом году с процентами, просто отнимите от выплаченной вам суммы переданную ранее заёмщику сумму. Получившаяся разница и будет вашим налогооблагаемым доходом. Если заём возвращён частично вместе с частью процентов, учитывайте только эти полученные проценты. Если заём был выплачен частично или полностью, а проценты будут выплачены только в нынешнем году, то налог вы сейчас не платите, так как выгоды пока не получили. Заплатите в начале следующего года.
Некоторые особо хитрые займодавцы поступают следующим образом. В договоре займа и расписке о получении денег указывается, что заёмщик должен вернуть некую сумму без процентов, а в реальности на руки он получает меньшую сумму. В этом случае, якобы, налоговых обязательств не возникает, так как заём в договоре обозначен как беспроцентный. На самом деле, государству совершенно безразлично, что и как прописано в договоре. Важно только одно обстоятельство: у человека (займодавца в нашем случае) в результате сделки денег стало больше, чем было до того. Это «больше» - налогооблагаемый доход, и не имеет значения, как он был оформлен. Поэтому законопослушный займодавец даже при такой форме договора должен в начале следующего года заполнить декларацию, указать в ней полученный доход и заплатить 13%. Другое дело, что при отсутствии свидетелей передачи денег никто, кроме заёмщика и займодавца не знает, что там на самом деле происходило, и выплата налога по такой сделке становится исключительно делом честности (или каких-то других свойств личности - подставьте по вкусу) займодавца.
Иногда возникает вопрос у второй стороны сделки: если человек получил беспроцентный заём от другого физического лица, должен ли он заплатить налог? Ведь такой должник как бы получает «виртуальную» прибыль из-за того, что не платит проценты. Ответ: нет, не должен. Считается, что в отличие от юридических лиц и предпринимателей, обычные физические лица получают деньги в долг не для извлечения прибыли или в виде скрытой зарплаты, а исключительно в личных целях, чтобы что-то купить или оплатить какие-то услуги (то есть безвозвратно потратить деньги). Поэтому физическое лицо, получившее беспроцентный заём от другого физического лица, государству ничего не должно. При получении займа от работодателя ситуация меняется, но эту тему мы здесь не обсуждаем.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
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