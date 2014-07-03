Как избежать внимания налоговиков?

Вступившие в силу с 1 июля 2014 года поправки к законам делают российских вкладчиков банков намного более «прозрачными» для налоговых органов и ставят под удар свободу распоряжения собственными деньгами. Теперь налоговики в автоматическом режиме получают информацию о закрытии и открытии счетов и вкладов физических лиц, а по запросу - об остатках на счетах и движении средств по ним. В случае, если при проверке будут обнаружены подозрительные операции (уклонение от налогов или отмывание денег), счета могут быть заблокированы. Причём не только те, что проверялись, но и вообще все, принадлежащие данному человеку.



Вероятность попасть «под лупу» налоговой службы не так велика: в стране десятки миллионов вкладчиков банков, «шерстить» каждого или даже какое-то значимое количество никакая служба не сможет. Последствия проверки для честного налогоплательщика и вкладчика тоже не смертельны: побегаете несколько месяцев по инстанциям с чиновниками со стеклянными глазами - и добьётесь возврата контроля над счетами. Или защитите свои права в суде, также убив много времени и, возможно, денег на услуги юристов. Тем не менее, не мешает дополнительно минимизировать такую вероятность, а также предусмотреть «план Б» на случай, если проблемы возникнут.



0. Некоторые думают, что «карта - это не счёт», и операции по карте не привлекут внимание. Это не так: любая платёжная карта привязана к счёту, она - всего лишь «ключ» к нему. Все операции, что вы совершаете «по карте», вы на самом деле проводите через свой счёт.



1. Убедитесь, что все поступления на ваш счёт в банке имеют понятное постороннему взгляду происхождение и не носят незаконного коммерческого характера. Зарплата или другая официальная оплата от юридических лиц - налоговых агентов не представляет угрозы. Но все поступления от частных лиц в графе «Назначение платежа» должны иметь запись «Подарок» или «Возврат частного долга». Такие поступления не облагаются налогами и, соответственно, не интересны налоговой службе. Следует избегать получать деньги от физлиц с назначением «Оплата за…», «Вознаграждение по…», «Выплата дохода…» и т.п. С нейтральными фразами типа «Пополнение счёта» пока ситуация не ясна, но на всякий случай их тоже лучше избегать.



2. То же самое - с платежами с вашего счёта в адрес физических лиц. Их назначение не должно быть «коммерческим» - иначе вы можете «подставить» вашего знакомого и привлечь внимание к своей деятельности.



3. У налоговиков могут возникнуть вопросы не только к текущим счетам, но и к депозитам (вкладам) на большие суммы. Опять же, для обычного человека вероятность попасть под контроль крайне мала, но не равна нулю. Решайте сами, готовы ли вы предпринять особые меры предосторожности на этот случай - вывести деньги за границу, переложить их в банковскую ячейку или хранить дома в сейфе. Если же вы действительно занимаетесь какой-то неофициальной деятельностью и нарушаете налоговое законодательство, хранить заработанные деньги на счетах и депозитах в нынешних условиях несколько опрометчиво.



4. Стоит подумать о частоте и общем объёме операций с физическими лицами по счёту. Сложно сказать, какие цифры могут показаться подозрительными, но если вы каждый день проводите десяток переводов, то это вряд ли можно назвать обычным поведением частного лица.



5. Обратите внимание на ваши платежи в адрес политических активистов, общественных организаций, благотворительных фондов и т.п. Даже если сейчас у властей нет никаких претензий к вашим адресатам, не факт, что их не возникнет в будущем. А перевод в адрес «неправильного» политика или организации - «иностранного агента» легко может стать поводом для внимательной проверки остальных ваших операций по счёту. Вероятно, такие переводы следует производить через относительно анонимные платёжные средства или наличными, если это возможно.



6. Новые правила - лишний повод для создания запаса наличных, достаточного для скромной жизни в течение нескольких месяцев, ведь в случае блокировки зарплатного счёта вам потребуется какое-то время прожить без постоянных поступлений средств.



Подчеркну ещё раз: если вы действительно не занимаетесь противоправной деятельностью, способной привлечь законное внимание налоговиков, вероятность получить проблемы из-за новых законов крайне мала (но не нулевая). Поэтому сильно переживать и радикально отказываться от всех отношений с банками не стоит. Но посмотреть на свою финансовую жизнь глазами предвзятого чиновника не помешает: минимальные меры предосторожности, не приводящие к ухудшению вашего положения, могут снять большинство потенциальных вопросов.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.