Как распознать финансовых мошенников?

Короткий ответ: чудес не бывает.
Длинный ответ.
Банк России выложил на своём сайте ответы на два вопроса о финансовых пирамидах: «По каким признакам можно распознать финансовую пирамиду?» и «На что должны обратить внимание граждане, чтобы не попасться на «удочку» мошенников?». Ответы в целом полезны, хотя слишком коротки и тяжеловесны. Попробуем выразить написанное по ссылке одной фразой, которая, к тому же, будет относиться не только к финансовым пирамидам, но и к любому виду мошенничества, связанного с привлечением денег людей.
Для обычного человека не существует надёжного способа получения доходности от пассивных инвестиций значительно более высокой, чем в банке.
Давайте разберём эту фразу на части и посмотрим, что они значат.
Почему «для обычного человека»? Я не рассматриваю возможности мультимиллионеров и опытных частных инвесторов. У таких людей есть варианты инвестиций, принципиально не доступные «простым людям»: хедж-фонды, работающие бизнесы целиком, вложения в редкие и сложные активы (целые портфели недвижимости, предметы искусства, редкие металлы) и т.д. У обычного же человека вариантов размещения денег намного меньше.
Что понимается под «пассивными инвестициями»? Речь о том, что вы кому-то передаёте свои деньги под обещание заранее определённого процента или части прибыли. Это может быть банк; микрофинансовая организация, принимающая вклады; обычная фирма, привлекающая деньги населения; частные лица - разного рода «трейдеры», «управляющие» и пр. Если вы сами, лично торгуете на фондовом рынке или вкладываете средства в свой бизнес, то это уже «активные» инвестиции. В данном случае речь не о них.
Что значит «надёжный способ получения доходности»? Это значит, что вы с высокой вероятностью получите обещанный или ожидаемый доход на вложения. Например, в любом банке, законно привлекающем вклады населения, вероятность получить обещанный процент очень высокая, почти 100%-я (если вклад с процентами меньше 700 тыс. рублей). При этом в больших банках вероятность получить обещанный доход очень высокая независимо от суммы вклада. С другой стороны, вероятность получения дохода при «инвестициях в ПАММ-счета на рынке Форекс», когда вы передаёте деньги неизвестным людям в интернете, практически нулевая. Сколько бы процентов вам ни обещали, вы наверняка не получите ничего, даже не вернёте собственные деньги. Надёжность вкладов в микрофинансовые организации - разная, она зависит от того, насколько законно конкретная компания принимает вклады и насколько реальна её финансовая деятельность. Покупка паёв ПИФов или модные сейчас «инвестиционные продукты» управляющих компаний обычно полностью законны, но доходность по ним непредсказуема, то есть можно что-то получить, а можно что-то и потерять. Заметим, что никакие вложения в фондовый рынок не гарантируют определённую доходность.
Наконец, о доходности. Ставки по депозитам в банках складываются не случайным образом. Они основаны на доходности инвестирования денег самими банками в бизнес (выдача кредитов, покупка ценных бумаг). Если средняя доходность инвестиций в экономике, скажем, 30% годовых, то банк никак не может предложить вкладчикам 120% годовых по вкладам. Понятно, что есть виды деятельности более прибыльные и менее прибыльные, но в достаточно развитой относительно конкурентной экономике, как в России, слишком больших отклонений быть не может: на рынок с высокой доходностью быстро придут другие компании, и в результате конкуренции доходность снизится. При этом рост ожидаемой доходности практически всегда означает и рост рисков.
Чудес, к сожалению, не бывает: стабильно и долго получать доход во много десятков или сотен процентов годовых в рамках закона невозможно, поэтому любые обещания подобного рода - либо глупость, либо мошенничество. А значит, если вы видите обещание - в виде прямого обязательства или намёка - выплачивать намного больше, чем максимальная ставка в банках, разворачивайтесь и уходите. Под «намного больше» стоит понимать уровень примерно от 20% годовых и выше.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 21
что вы скажете про этот способ инвестирования ?
и сталкивались ли вы с этой компанией по роду своей деятельности ?
и есть ли рейтинг надёжности таких компаний ?
https://ru.forex-mmcis.com/
http://smfanton.ru/mmcis-index-top-20
или получаеться он мне врёт ?
штука в том что мой знакомый торгует сам на форексе и вобщем получаеться похожий доход что и предлагает ммсис ..
Примитивно работаете.
как бы вы инвестировали ?
вы намекаете что я занимаюсь рекламой этих компаний ?
ругать эт каждый может ...
предложите конкретную альтернативу .
А поскольку большинство населения страны не знает, как реагировать на вот такой сильный финансовый крен в экономике, которую "тромбы" душат. Украинский сценарий тоже не вариант, и никому не по нраву. Вероятно, в обозримом будущем, будет найден выход, чтобы организм был в здравии. И банкам при решении проблемы, будет отведена пассивная роль, они в новом подходе принять участие со своей "денежной массой" просто не смогут.
Возможно мой проект "Булева инвестиция" (БИ) и есть начало зарождения того подхода , о котором выше было изложено. Хотя, на первый взгляд кажется, чисто мошенническая схема. И тем не менее я её назвал новым финансовым инструментом "Булева инвестиция". В данный момент, он опубликован только на моём сайте, а вот и конкретная страница http://infopp1.ru/rainbow_life/people.html
Здесь в блоге я также свой проект представлю для обсуждения. Тема дискуссии о мошенниках, вот я и отметился со своим проектом.
Название моего сайта "Радужная жизнь" никак не связано с тем, о чём Вы подумали. Это огромный проект, цель которого сделать систематизацию полезной информации. А радуга, как прекрасное природное явление, является связующим звеном между творческой деятельностью человека, его интеллектуальной собственностью и окружающей нас природой.
Для понимания сути гражданских отношений распределения труда в обществе, надо осознать правовую суть документа, который обслуживает эти отношения. Теперь, что надо заучить, так как это определения документа, а что надо понимать, так как это природа гражданских отношений, то есть - явление объективное вне зависимости понимает его кто то или нет.
Заучить надо толкование бумаги.
1. Распорядительная бумага отображает права собственности у владельца бумаги на ценность (актив), который находится у эмитента бумаги. Например, коносамент или складская расписка (воррант). Собственник актива эмитента бумаги есть владелец бумаги.
2. Долговая денежная бумага отображает права собственности у эмитента бумаги на деньги (актив), который передал владелец бумаги.
Понять надо правовые отношения, которые отображаются бумагой.
1. Распорядительную бумагу эмитирует (выдает) для владельца бумаги лицо, которое продает владельцу ценности (актива) работу или услугу по хранению или перемещению актива. Эти отношения называются отношениями обмена продукта (товара, работы, услуги) на денежный эквивалент продукта.
2. Долговую бумагу эмитирует для владельца бумаги лицо, которое обещает вернуть заем (деньги) в оговоренный срок и за оговоренную цену, которая имеет вид процента от суммы займа.
Теперь, когда выше изложенное заучено и понято, можно понять и абсурд Положения Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П, а так же низкий уровень интеллекта у чиновников Министерства Юстиции.
1.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны хранить на банковских счетах в банках наличные деньги сверх установленного в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения лимита остатка наличных денег (далее - свободные денежные средства).
Обязывают ХРАНИТЬ на БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ. Банковский счет это долговая денежная бездокументарная бумага банка, которая отображает сумму займа, срок и цену займа. Следовательно гражданские отношения обмена обслуживаются бумагой, которая отображает отношения займа. Таким образом, собственником денег (актива) является не владелец бумаги, как в отношениях хранения, а эмитент бумаги, как в отношениях займа. Когда называют предметом договора одни отношения, а используют документы, обслуживающие другие отношения, таких людей называют жуликами и ворами. Если это делается законным путем, то это узаконенные жулики и воры. Какое общество представляет собой общество с таким распределением труда в обществе понятно? Как вы понимаете Россия тут не одинока. Но Россия может получить развитие отношений распределения труда в обществе и получить существенный рост товарно-денежных отношений в производстве и как следствие увеличить производительность труда на порядки. Достигается рост количества и суммы товарно-денежных отношений построением гражданских отношений обмена, как альтернатива отношениям займа в народном хозяйстве. Для построения отношений обмена в народном хозяйстве необходимо использовать распорядительную бумагу вместо долговой бумаги, как удостоверение права собственности на актив эмитента бумаги у владельца бумаги. Активом эмитента распорядительной бумаги являются деньги на корреспондентском счете эмитента в Банке России (центральном банке). Такого документа нет в отношениях между членами существующих обществ. То общество, которое первое их построит, получит существенный толчек в развитии производства.
Любовь Гуськова
Вы знаете, тут несколько странно. На первый взгляд, придраться не к чему. Компания такая есть, существует давно, зарегистрирована по тому же адресу, где реально находится, у директора действительно имя и фамилия те же, что в документах в налоговой. Деятельность кредитных брокеров - совершенно нормальна, легальна.
Но их деятельность, связанная с приёмом денег, вызывает вопросы. Чтобы выплачивать такие проценты, надо иметь очень большую прибыль от вложений. Да ещё и краткосрочную, т.к. они принимают "вклады" на 3 месяца и т.п. При этом они не говорят, откуда получают прибыль (для работы кредитного брокера никакие "вклады" не нужны). На форумах пишут, что это МФО, т.е. займы "до получки". Если так, то риски здесь такие же, как в любой МФО: если компания честная, то кидалова не будет, но объективные риски высокие. В какой-то момент просто могут сказать "упс, извините, не получилось". А может быть, всё будет хорошо.
Страховки, про которые они пишут, конечно, полная чушь, никто никогда не страхует получение дохода по таким ставкам - там в договорах наверняка такие формулировки, по которым ничего получить невозможно. На "страховки" просто не обращайте внимания, это пустые слова.
В общем, если коротко: это реальная компания, с реальной госрегистрацией, офисом, понятными людьми в руководстве и т.п. Скорее всего, их основная деятельность - вовсе не кредитно-брокерская, а сбор денег для выдачи краткосрочных займов (через родственную структуру). Это законно, но такие вложения имеют очень высокий риск. Никакого страхования, никаких гарантий возврата нет. Если что-то пойдёт не так, они просто закроют лавочку, а все деньги будут потеряны. Но если они сами будут работать нормально, то и "вкладчики" смогут получать прибыль.
Я не могу ни однозначно рекомендовать эту компанию, ни однозначно говорить, что они мошенники и т.п. Если вы хотите рискнуть небольшой частью капитала ради высокой прибыли - можете попробовать, но будьте при этом морально готовы к потерям.