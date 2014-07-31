Как хранить инвестмонеты и металлы в банке?

Короткий ответ: выбрать между относительной надёжностью и анонимностью.



Длинный ответ.



Покупка драгоценных металлов и инвестиционных монет - довольно популярный способ инвестирования свободных денег. Не будем останавливаться на том, насколько это выгодно (вопрос, как минимум, спорный), посмотрим лишь на одну из возможностей хранения приобретённых ценностей вне дома, не так часто используемую инвесторами.



Если речь идёт не об обезличенных металлических счетах, а о настоящем «физическом» драгметалле в виде слитков или инвестиционных монет, то вариантов хранения их в банке по сути два: обычная банковская ячейка и ответственное хранение.



Преимущество банковской ячейки - в анонимности. Вы закладываете в неё что угодно, и никто не знает, что именно. Но с другой стороны, анонимность - недостаток, так как в случае ограбления ячейки (такое случается) доказать, что там было что-то ценное, вы не сможете, как и взыскать потерянное с банка. Инвестору в этом случае придётся решить, что для него важнее - анонимность «вклада» или опасность его потери, с учётом вероятности этой потери, конечно.



Альтернатива ячейке - ответственное хранение ценностей в банке. Некоторые банки предлагают такую услугу, их легко найти в поисковиках. Обычно на хранение принимаются слитки, купленные в этом же банке, но при желании, можно принести и другие слитки или (иногда) инвестиционные монеты - главное, чтобы у вас были на них все документы, а сами ценности оставались в идеальном состоянии.



При заключении договора ответственного хранения (или открытии металлического счёта ответственного хранения) сотрудник банка записывает отличительные признаки каждого отдельного слитка (проще говоря, его уникальный номер). В дальнейшем, когда вы захотите забрать ценности, вам будут выданы именно те слитки и монеты, что вы положили на счёт. В этом принципиальное отличие такого счёта от обезличенного металлического счёта (ОМС), на котором хранится только «условное» золото (или серебро, платина и т.д.).



В некоторых случаях ответственное хранение драгоценных металлов или монет может быть бесплатным - если вы купили слитки в этом же банке. Правильнее, конечно, сказать, что стоимость хранения учтена и «растворена» в стоимости других услуг банка, связанных с драгметаллами, например, в виде несколько завышенного «спреда» между ценой продажи и ценой покупки слитков.



В других случаях за хранение берётся плата - либо в виде некоторого количества рублей в день, либо в виде процента от стоимости хранимого. Стоимость хранения может сильно зависеть от количества слитков или монет и от срока хранения. Скажем, хранение одного слитка пару дней обойдётся в 300 рублей, а 11 слитков в течение года - всего по 4 рубля в день за слиток. В другом банке берут 0,12-0,15% от стоимости хранимых ценностей в месяц. Т.е. ответственное хранение килограмма золота стоимостью $50 тыс., например, обойдётся примерно в $900 в год.



В случае отзыва лицензии у банка ценности, находящиеся на ответственном хранении, включая металлические счета ответственного хранения, полностью возвращаются владельцам - в отличие от вкладов ОМС.



Некоторые банки предлагают комплекс услуг по продаже, хранению и покупке драгоценных металлов с использованием счетов ответственного хранения. Такой способ инвестирования намного безопаснее ОМС, но перед принятием решения надо учитывать все расходы, которые в данном варианте, скорее всего, будут значительно выше, чем при открытии ОМС.



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