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Как будут выплачивать «лишние» 300 тыс. рублей вкладчикам лопнувших банков?

04.08.2014 09:21 2 3 329 просмотров
Короткий ответ: в первую очередь, но без гарантии.

Длинный ответ.

Со 2 августа 2014 года начал действовать новый порядок выплат вкладчикам банков, у которых Центробанк отозвал лицензию. Изменение одно, но важное: вкладчики, имеющие на счетах более 700 тысяч рублей, получили шанс на возврат до 300 тысяч рублей дополнительно.

Кого это касается? Вкладчиков, у которых на депозитах, вкладах и счетах лежало более 700 тысяч рублей.

Получат ли крупные вкладчики обычную компенсацию от Агентства по страхованию вкладов? Да, всё как и раньше: первым делом они получат по 700 тысяч рублей.

Какую часть от вклада они получат на следующем этапе? Максимум - 300 тысяч рублей или весь остаток вклада, если он не превышает 300 тысяч рублей.

За счёт чего будут выплачены эти деньги? За счёт продажи активов банка. Важно: ни АСВ, ни кто-либо ещё, кроме банка, по данным обязательствам не отвечает.

Гарантируется ли выплата этих 300 тысяч рублей? Нет. Сам факт выплаты и её размер зависят от того, сколько активов осталось у банка на момент отзыва лицензии. Если хватит на всех - отлично, если нет, то все получат понемногу.

Кто ещё вместе с крупными вкладчиками получит деньги на этом этапе? Никто, только вкладчики. В этом как раз и заключается основной смысл изменений в законах: крупным вкладчикам даётся привилегия по сравнению с остальными людьми, компаниями и АСВ, которые претендуют на оставшиеся деньги банка (напомню, мелкие вкладчики к этому моменту уже всё получили, как и крупные - в пределах 700 тыс. рублей).

Сколько времени займёт выплата «дополнительных» 300 тысяч рублей? Скорее всего, месяцы. Возможно, год или два в особо сложном случае.

Можно ли рассчитывать на получение остальных денег, если размер вклада превышал 1 млн рублей? Формально, да. Суммы вкладов, превышающие 1 млн рублей, будут включены в требования второй очереди вместе с требованиями АСВ. На практике, если что-то и удастся получить, то очень мало.

Значит ли всё это, что теперь можно смело вкладывать 1 млн рублей или больше на счёт, рассчитывая на возврат всей суммы «в случае чего»? Нет! Гарантия государства (АСВ), как и раньше, распространяется только на 700 тысяч рублей. Но вероятность получить существенную часть следующих 300 тысяч рублей по крупному вкладу теперь значительно выше. Если вы хотите полной гарантии по вкладу, не кладите в один банк больше 700 тысяч рублей (с учётом процентов).

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 2

алекс алекс  (kozorez58)
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У меня склад в банке монолит был в евро. Мне пересчитали по курсу на момент отзыва лицензии у банка. Но на данный момент курс вырос в два раза. По справедливости остаток суммы свыше 700000 должна удвоиться? На сколько я прав? И что я должен сделать?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Если вы сможете сформулировать свой вопрос так, чтобы его можно было понять, я попробую ответить.
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