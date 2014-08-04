Как будут выплачивать «лишние» 300 тыс. рублей вкладчикам лопнувших банков?

Короткий ответ: в первую очередь, но без гарантии.



Длинный ответ.



Со 2 августа 2014 года начал действовать новый порядок выплат вкладчикам банков, у которых Центробанк отозвал лицензию. Изменение одно, но важное: вкладчики, имеющие на счетах более 700 тысяч рублей, получили шанс на возврат до 300 тысяч рублей дополнительно.



Кого это касается? Вкладчиков, у которых на депозитах, вкладах и счетах лежало более 700 тысяч рублей.



Получат ли крупные вкладчики обычную компенсацию от Агентства по страхованию вкладов? Да, всё как и раньше: первым делом они получат по 700 тысяч рублей.



Какую часть от вклада они получат на следующем этапе? Максимум - 300 тысяч рублей или весь остаток вклада, если он не превышает 300 тысяч рублей.



За счёт чего будут выплачены эти деньги? За счёт продажи активов банка. Важно: ни АСВ, ни кто-либо ещё, кроме банка, по данным обязательствам не отвечает.



Гарантируется ли выплата этих 300 тысяч рублей? Нет. Сам факт выплаты и её размер зависят от того, сколько активов осталось у банка на момент отзыва лицензии. Если хватит на всех - отлично, если нет, то все получат понемногу.



Кто ещё вместе с крупными вкладчиками получит деньги на этом этапе? Никто, только вкладчики. В этом как раз и заключается основной смысл изменений в законах: крупным вкладчикам даётся привилегия по сравнению с остальными людьми, компаниями и АСВ, которые претендуют на оставшиеся деньги банка (напомню, мелкие вкладчики к этому моменту уже всё получили, как и крупные - в пределах 700 тыс. рублей).



Сколько времени займёт выплата «дополнительных» 300 тысяч рублей? Скорее всего, месяцы. Возможно, год или два в особо сложном случае.



Можно ли рассчитывать на получение остальных денег, если размер вклада превышал 1 млн рублей? Формально, да. Суммы вкладов, превышающие 1 млн рублей, будут включены в требования второй очереди вместе с требованиями АСВ. На практике, если что-то и удастся получить, то очень мало.



Значит ли всё это, что теперь можно смело вкладывать 1 млн рублей или больше на счёт, рассчитывая на возврат всей суммы «в случае чего»? Нет! Гарантия государства (АСВ), как и раньше, распространяется только на 700 тысяч рублей. Но вероятность получить существенную часть следующих 300 тысяч рублей по крупному вкладу теперь значительно выше. Если вы хотите полной гарантии по вкладу, не кладите в один банк больше 700 тысяч рублей (с учётом процентов).



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