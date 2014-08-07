Как спрятать PIN-код на самом виду?

Короткий ответ: одним из трёх способов



Длинный ответ.



PIN-код от банковской карты состоит всего из четырёх цифр. Обычно их легко запомнить. Но если карт несколько, задача усложняется многократно. Кроме того, пин может понадобиться неожиданно, иногда даже в стрессовой ситуации, а в этом случае и имя-то своё с трудом вспомнишь, не то что какие-то цифры. В общем,очевидно, что пароли доступа к картам надо как-то хранить: с одной стороны, чтобы их было легко посмотреть при необходимости, с другой - достаточно безопасно. Попробуем придумать несколько вариантов решения этой проблемы.



1. Записать код прямо на карте. Казалось бы, ужасно глупый вариант, но если добавить небольшое изменение, то в нём появится смысл. Просто прибавьте или отнимите от цифр PIN-кода какие-то легко запоминающиеся цифры. Начиная с простейших 2222, заканчивая, например, датой своего рождения (число и месяц). Не зная «добавку», ввести в банкомате правильный код не получится. Теперь вы можете хранить зашифрованный код где угодно - хоть на самой карте, хоть на бумажке в кошельке.



2. Опять же, делаем подмену, но уже не цифрами, а буквами. Самый простой вариант - по первым буквам слов, обозначающих цифры: О_дин, Д_ва, Т_ри и т.д. Скажем, пин 4782 будет выглядеть как чсвд, но для д_евятки и д_войки придётся использовать разные буквы. Такой код на карту писать не стоит, слишком уж очевидно, но записать его в записной книжке или в смартфоне среди прочих буквенных заметок вполне можно.



3. Спрячьте PIN-код на самом видном месте - в телефоне. Сохраните его прямо в справочнике, но только не под именем «пин», а под какой-нибудь обычной фамилией. Если карточек и пинов несколько, у вас получится целая семья под одной фамилией, но с разными именами. При этом каждое имя будет начинаться на букву, с которой начинается название банка. А четыре цифры кода спрячьте в номер телефона. Пусть у вас будет Сергей Алексеев с телефоном +74995634782 (С_ергей - Сбербанк, 4782 - пин). Там же могут быть А_лена (Альфабанк), Р_инат (Райффайзен) или П_авел (Промсвязьбанк) и т.д.



Конечно, при желании для хранения PIN-кода и других паролей можно использовать специальные программы (разного рода «цифровые сейфы», их много). Но самые простые решения часто бывают самыми эффективными: пароль от того же «цифрового сейфа» тоже можно забыть, программа может сбойнуть, а куда она отправляет ваши секретные данные, вы никогда не узнаете. Перечисленные же выше варианты настолько примитивны, что их невозможно «взломать», не заставив владельца карты выдать тайны силой. Но надёжную защиту от такого воздействия придумать довольно сложно.



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