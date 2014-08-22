Как заработать на цепочках обмена валюты в интернете?

Короткий ответ: никак.



Длинный ответ.



Один из способов «быстрого и лёгкого заработка в интернете» - цепочка обмена денег. Заводите деньги (например, рубли) на счёт в одной системе платежей, меняете на другие (например, доллары), потом перегоняете их в следующий обменник (меняя, например, на биткоины), а далее - снова переводите в изначальную валюту (в нашем примере - в рубли). В цепочке может быть три, четыре или пять обменников, но результат всегда один: на выходе получается больше денег, чем было на входе. Рекламирующие такие схемы сайты говорят, что цепочку обменов можно повторять много раз, получая 10-30% прибыли «на круг». Магия? Конечно, нет, это обыкновенное мошенничество.



Немного теории. Если бы рекламирующие подобные схемы сайты были рассчитаны не на умственно отсталых школьников, а на подкованных в экономике биржевых трейдеров, они бы отмечали, что «волшебная» цепочка работает на использовании рыночной неэффективности, как любая арбитражная сделка. Огромная индустрия биржевого и внебиржевого арбитража основана на том, что в реальном мире разные люди (а чаще - роботы) имеют разный объём информации, поэтому они готовы покупать или продавать активы (обычно акции, облигации, производные инструменты, валюту, но могут быть и «физические» товары) по разным ценам. Может сложиться ситуация, когда один участник торгов готов продать определённые акции за $100, а другой (на другом рынке) готов купить эти же акции за $102. Финансовый спекулянт, имеющий доступ к обоим рынкам, одновременно покупает акции у первого участника торгов и продаёт второму, кладя в карман $2 на акцию минус расходы на совершение сделок и перевод бумаг с одного рынка на другой. Это самая примитивная схема, они часто бывают намного более сложными, с большим количеством промежуточных «шагов» и использованием совершенно разных активов в рамках одной цепочки.



Теоретически такое возможно и в случае с интернет-обменниками. Они могут получать информацию о текущих курсах валют (и, особенно, различных «электронных денег» типа биткоинов, лайткоинов и пр.) с запаздыванием. К тому же, на разных интернет-биржах могут быть разные текущие котировки этих валют. Поэтому иногда, на коротких промежутках времени, во время сильных движений котировок может сложиться ситуация, когда покупка актива в одном обменнике и немедленная его продажа в другом принесёт прибыль, даже с учётом комиссий. Процента 2-3 на оборот. Но это - редкое и случайно стечение обстоятельств, которое, скорее всего, просуществует не дольше нескольких минут. Владельцы обменников, конечно, следят за такими «перекосами» и быстро от них избавляются. Кроме того, в мелких обменниках (а неэффективность скорее всего возникнет именно на таких сайтах) запасы средств в каждой валюте невелики и при обнаружении кем-то из клиентов неэффективности будут быстро исчерпаны.



Если же неэффективность якобы существует настолько долго, что конкретной схеме с использованием конкретных обменников посвящены целые сайты, а прибыль якобы составляет 20-30% на оборот, то это очевидный обман. Как он работает?



Разгадка проста: в конце (или в середине) цепочки из настоящих известных обменников, в которых операции совершаются по обычным курсам с обычными комиссиями, стоит сайт мошенников. Он не производит никакого обмена, он просто принимает деньги жертв - и всё. Цепочка на этом прерывается, мошенники получают деньги, а клиент ещё какое-то время наивно ждёт, что в обмен на заведённые в анонимный кошелёк биткоины он получит рубли с 30%-й прибылью.



Из тех цепочек обмена, описание которых я видел я сайтах мошенников, можно сделать вывод, что их авторы кое-что понимают в психологии и интернет-финансах. Во-первых, перед тем, как украсть деньги, жертву проводят через 3-4 настоящих обменника, что создаёт эффект доверия ко всей цепочке: люди видят, что операции действительно совершаются, а деньги к ним возвращаются (с потерями на курсах и комиссиях, конечно). Жертва начинает верить, что и финальный обмен по очень выгодному курсу будет честным. Во-вторых, для воровства используются биткоины, принадлежность которых отследить очень сложно, а непрофессионалу - невозможно. В-третьих, в качестве фальшивого обменника может использоваться в прошлом настоящий - купленный мошенниками и превращённый в «обманник». В этом случае даже осторожный клиент, решивший предварительно посмотреть отзывы на форумах об обменнике, увидит старые положительные рекомендации и успокоится.



Вывод простой: долговременного и очень выгодного арбитража на обменах валют в интернете не бывает. Любая подобная рекламируемая схема - обман, в результате которого жертва потеряет все заведённые в «цепочку» деньги. Единственный способ не потерять их - не верить в возможность «лёгкого заработка в интернете».



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.