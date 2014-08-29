Как сэкономить на финансовых услугах?

Короткий ответ: стать агентом компаний и банков для себя и семьи.



Длинный ответ.



Посчитайте, сколько вы и ваша семья (включая близких и дальних родственников и может быть даже друзей и соседей) тратит в год на страхование жилья, автомобилей и дач, на оплату потребительских кредитов, получение и выплату ипотеки и другие услуги, связанные с компаниями, работающими на финансовом рынке. Скорее всего, результат вас удивит: это десятки тысяч рублей, в некоторых случаях и сотни тысяч. Экономия даже нескольких процентов от общей суммы может оказаться приятной добавкой к семейному бюджету. Как это сделать?



Страховые и туристические агентства, банки, инвестиционные компании часто делегируют часть работы по привлечению клиентов независимым агентам - как специальным компаниям, так и частным лицам. В обмен на приведённого клиента агент получает вознаграждение - оно бывает очень разным в зависимости от услуги и полученной от клиента суммы, но так или иначе составляет сотни или тысячи рублей с каждой сделки. Если таких сделок несколько, сумма оказывается достаточной, чтобы стало интересно её получить. Вывод: надо стать агентом и «привлечь» в качестве клиента в банк или к страховщику себя, своих родственников и друзей.



Речь не идёт о том, что придётся профессионально и постоянно заниматься «холодными продажами». Далеко не всем такая деятельность по душе и не все умеют это делать. Но если ваш «семейный клан» насчитывает хотя бы три-четыре семьи из двух-трёх поколений каждая, то это значит, что перед вами десяток-полтора готовых клиентов, которые вам доверяют и которых не надо уговаривать провести сделку с банком или страховщиком не напрямую, а через вас. Живёте в многоквартирном доме и хорошо знакомы с соседями? Ещё десяток-два возможных клиентов.



Такая деятельность не сможет дать постоянного приличного дохода, поэтому активно работающему и хорошо зарабатывающему человеку она вряд ли будет интересна. Но если в семье есть студент, пенсионер или временно безработный, можно попросить его заняться ведением соответствующих договоров для всех остальных. По крайней мере, деньги останутся в семье, а как их распределить или использовать - семья решить отдельно.



Технически получить долю от финансовых договоров можно тремя способами



1. Стать агентом страховых и туристических компаний и банков, с которыми члены семьи уже имеют или хотят иметь отношения. Для этого достаточно связаться с компаниями и заключить договоры. Во всех приличных компаниях такой вопрос не вызовет удивления - агентов у них сотни, если не тысячи, процедура отработана. Начало сотрудничества займёт некоторое время, но в дальнейшем агенту достаточно переправлять заполненные бланки заявок на страховки, кредиты и прочие услуги в компании и банки и получать доход.



2. Найти сайт, собирающий подобные предложения компаний и банков в рамках единого интерфейса. Такие сайты есть, рекламировать их здесь я не буду, поисковик вам подскажет адреса. В целом, всё то же самое, что в первом пункте, но договор заключается один - с компанией, владеющей сайтом. Тут есть минус: в списке компаний и банков, с которыми работает данный сайт, может не оказаться нужных вам. С другой стороны, вы, возможно, найдёте более выгодный вариант среди других предложений. Да, и будьте готовы: такие сайты завалят вас спамом, поэтому регистрировать на них лучше отдельный адрес электронной почты, которым вы обычно не пользуетесь.



3. Если будущий агент в состоянии создать хотя бы минимально работающий сайт (на уровне буквально одной страницы со ссылками), можно имитировать «лидогенерацию» - переход на сайт страховщика или банка с вашего сайта с последующим заполнением анкеты. За каждую анкету или состоявшуюся сделку (в зависимости от условий соглашения) получатель платит несколько сот рублей. Здесь же, кстати, можно разметить специальные агентские ссылки на магазины электронных книг и другие сайты продавцов товаров и услуг, которые платят за совершённые через посредников покупки. В интернете есть масса сервисов, на которых можно выбрать различные программы лидогенерации и зарегистрироваться в них. Главное - приучить членов семьи заходить на соответствующие сайты именно через эту страничку.



Перечисленными способами совершенно точно можно сэкономить на страховании автомобиля, жилья, дачи, здоровья; банковских вкладах; получении кредитных карт, автокредитов, потребительских кредитов и ипотеки; инвестиционных услугах; туристических путёвках; книгах и других товарах в интернет-магазинах. Агентский процент, конечно, сильно отличается: он может составлять от долей процента по вкладам до 20% по книгам. Иногда агентское вознаграждение определяется как конкретная сумма за сделку (от нескольких сот до нескольких тысяч рублей). Совокупно в среднем можно рассчитывать на возврат нескольких процентов от всех сумм сделок.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.