Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как не сесть в тюрьму, если банк простил вам долг?

10.09.2014 17:10 3 7 212 просмотров
Короткий ответ: вовремя заплатить налог.

Длинный ответ.

Банки иногда прощают долги своим клиентам - если взимание этого долга становится слишком дорогим или полностью безнадёжным. Это хороший исход для клиента - несмотря на испорченную кредитную историю, над человеком не будет висеть «дамоклов меч» долгов. Однако, с точки зрения государства, прощение долга - не конец истории.

Дело в том, что по закону списанный долг считается экономической выгодой человека. Это логично: если человек когда-то взял в долг чужие деньги и потом их не отдал, он получил доход (выгоду). А практически с любого дохода государство требует заплатить налог - НДФЛ. Поэтому, даже если это может показаться странным, с прощённого в вашу пользу долга надо заплатить налог. Налоговые резиденты России, как обычно, платят 13% от суммы, нерезиденты - 30% от суммы списанного долга (не всей суммы кредита, а именно той, что банк списал).

При этом надо понимать, что банк не может стать налоговым агентом должника и заплатить за него налог - ведь если бы банк имел доступ к каким-либо деньгам человека, он бы в первую очередь пустил их на погашение долга. Поэтому после списания долга банк лишь отправляет в налоговые органы специальное заявление, в котором указывает, какую сумму «простил» безнадёжному должнику, чтобы налоговики знали, что такой-то гражданин должен заплатить налог.

Соответственно, обязанность по уплате этого налога ложится на самого гражданина. После окончания года он должен подать налоговую декларацию, в которой необходимо указать сумму списанного долга. Процент от этой суммы (13% в стандартном случае) добавляется к общему подоходному налогу. Дальше - обычная процедура: считаете, сколько всего должны государству (налог минус льготы, если они есть) и платите, куда скажет налоговая.

Если этого не сделать, государство имеет право не только потребовать у вас всё-таки заплатить налог, но ещё и оштрафовать на 20% от его суммы и добавить пеню за каждый день просрочки. Если же общая сумма задолженности превысит 600 тыс. рублей, дело может дойти до уголовной ответственности.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 3

SD SD  (Sur43geon)
#
Артем, а это реально интересно. т.е точно так же кредитор физ лицо может отомстить нерадивому заемщику?
Допустим суд задолженность присудил, взыскать нечего, должник бегает и скрывается, проценты капают, надоело ждать, шлем в налоговую заявление - и можно уголовку пробовать завести?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Кто шлёт заявление? Банк в любом случае сообщает в налоговую, а та уже занимается этим вопросом.

Уголовка - только от 600 тыс. руб. задолженности, это всё-таки довольно много. Чтобы получить такую сумму задолженности, надо, чтобы банк простил несколько миллионов рублей. Что-то слабо в такое верится, обычно речь идёт о тысячах.
Civis  (Civis)
#
Разве налоги не касаются только сотрудников, которым списала долг организация, в которой они же работают? Тут логика закона понятна- противодействие воровству и отмыванию денег.
Какая же же выгода у гражданина, который не является топ-менеджером и заемщиком своего же банка и о какой налогоблагаемой выгоде идет речь, если он фактически объявил дефолт и отдал заложенное имущество, обеспечивающее кредит?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения