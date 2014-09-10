Как не сесть в тюрьму, если банк простил вам долг?

Короткий ответ: вовремя заплатить налог.



Длинный ответ.



Банки иногда прощают долги своим клиентам - если взимание этого долга становится слишком дорогим или полностью безнадёжным. Это хороший исход для клиента - несмотря на испорченную кредитную историю, над человеком не будет висеть «дамоклов меч» долгов. Однако, с точки зрения государства, прощение долга - не конец истории.



Дело в том, что по закону списанный долг считается экономической выгодой человека. Это логично: если человек когда-то взял в долг чужие деньги и потом их не отдал, он получил доход (выгоду). А практически с любого дохода государство требует заплатить налог - НДФЛ. Поэтому, даже если это может показаться странным, с прощённого в вашу пользу долга надо заплатить налог. Налоговые резиденты России, как обычно, платят 13% от суммы, нерезиденты - 30% от суммы списанного долга (не всей суммы кредита, а именно той, что банк списал).



При этом надо понимать, что банк не может стать налоговым агентом должника и заплатить за него налог - ведь если бы банк имел доступ к каким-либо деньгам человека, он бы в первую очередь пустил их на погашение долга. Поэтому после списания долга банк лишь отправляет в налоговые органы специальное заявление, в котором указывает, какую сумму «простил» безнадёжному должнику, чтобы налоговики знали, что такой-то гражданин должен заплатить налог.



Соответственно, обязанность по уплате этого налога ложится на самого гражданина. После окончания года он должен подать налоговую декларацию, в которой необходимо указать сумму списанного долга. Процент от этой суммы (13% в стандартном случае) добавляется к общему подоходному налогу. Дальше - обычная процедура: считаете, сколько всего должны государству (налог минус льготы, если они есть) и платите, куда скажет налоговая.



Если этого не сделать, государство имеет право не только потребовать у вас всё-таки заплатить налог, но ещё и оштрафовать на 20% от его суммы и добавить пеню за каждый день просрочки. Если же общая сумма задолженности превысит 600 тыс. рублей, дело может дойти до уголовной ответственности.



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