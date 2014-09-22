Как узнать собственников банка?

Короткий ответ: найти соответствующий раздел на сайте Банка России или самого банка.
Длинный ответ.
Информация о собственниках банка может быть полезной при определении надёжности банка или при попытке понять его перспективы. Особенно это важно, если клиент принимает решение о вкладе за пределами зоны гарантий государства или о другом виде сотрудничества с банком, не попадающем под гарантии. Собственники определяют политику банка, назначают и увольняют руководство, могут «опустошить» банк, беря кредиты на свой (возможно, провальный) бизнес или наоборот выручить банк в сложной ситуации, предоставив свежие деньги.
Информация о собственниках банков сейчас открыта - это требование и политика банка России. Однако, без некоторых навыков и опыта найти её бывает довольно сложно: отдельные банки, формально выполняя предписания ЦБ, сознательно прячут информацию о собственниках в «глубинах» своих сайтов под мало что говорящими непосвящённым названиями страниц. Ниже - небольшая инструкция, позволяющая «раскапывать» актуальные данные о собственниках банков.
Информация на сайте ЦБ
Зайдите на специальную страницу на сайте Банка России с перечнем действующих в РФ банков, раскрывающих информацию о себе. Найдите банк, который вас интересует, зайдите на его страницу. Прокрутите её вниз до конца, до пункта «Лица, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка». Под этим заголовком вы увидите ссылку на pdf-файл, откройте его. Скорее всего, вы увидите таблицу с названиями организаций и людей, владеющих акциями банка, а в самом конце - графическую схему владения акциями. Иногда эта схема бывает очень сложной, с «кольцевым» и перекрёстным владением, поэтому в некоторых случаях потребуется время, чтобы понять, кто же в конечном итоге стоит за банком. Тем не менее, это возможно.
Информация на сайте банка
Некоторые банки не раскрывают информацию о собственниках на сайте ЦБ, поэтому её надо искать на сайте самого банка. Сайт банка можно найти с помощью любого поисковика (Яндекс, Гугл, Бинг и т.п.) или на странице раскрытия информации данного банка на сайте Банка России (см. п.1). Адрес сайта расположен в самом верху, справа от основной информации о банке.
Зайдите на сайт банка, найдите раздел «О банке», «О нас» и т.п. Обычно он идёт первым или последним в основном меню сайта.
В этом разделе может быть прямая ссылка на страницу с названием «Участники банка», «Акционеры», «Влияющие лица» или подобным. Если есть, то переходите на эту страницу. Обратите внимание, такая страница может быть «ловушкой» для неподготовленных пользователей: на ней будут указаны только непосредственные собственники акций или долей банка, какие-нибудь «ООО Ромашка» или «Nobody Ltd Cyprus». Очевидно, что эта информация бесполезна. Но это значит, что в другом месте на сайте банка лежит таблица или схема с указанием конечных бенефициаров и собственников.
Если прямой ссылки на неё нет, должна быть ссылка на страницу «Раскрытие информации», на которой публикуются ссылки на официальные документы банка: его отчёты, инсайдерскую информацию, лицензии, реквизиты и т.п. В числе этих ссылок должна быть и ссылка на страницу с названием типа «Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» или как на сайте ЦБ: «Лица, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка». Там и найдётся интересующая вас информация.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 10
В нашем мире это скорее опасная иллюзия и самоуспокоение. Знание собственника банка не гарантирует понимания его мотивов.
Фигура собственника в реалиях нашей страны не говорит ни о чём. Ни о надёжности, ни о планах, ни о перспективах.
Правильно тут в комментариях отметили, скорее для самоуспокоения...
http://www.cbr.ru/credit/depend/RB963.pdf
Там два крупных акционера (25% и 22%), два средних (16% и 13%) и несколько мелких. Все - частные лица.
http://www.otkritiefc.ru/upload/Schema_20140910.doc
http://www.cbr.ru/credit/depend/RB3286.pdf