Как получить накопительную часть пенсии за умершего родственника?

Короткий ответ: не ждать письма из пенсионного фонда, написать заявление самостоятельно.



Длинный ответ.



В случае смерти человека, участвующего в программе накопительного пенсионного страхования (то есть родившегося в 1967 году и позже и - в отдельных случаях - раньше), ближайшие родственники (или другие люди в отдельном случае - см. ниже) имеют право на получение накопительной части его пенсии. Эта часть может находиться как под управлением государственной управляющей компании в ПФР, так и негосударственного пенсионного фонда, разницы никакой нет, право на получение денег всё равно остаётся. Ключевое условие: на момент смерти человеку не должна быть назначена трудовая пенсия, то есть он не должен войти в пенсионный возраст. Учитывая, что подавляющему большинству обладателей накопительной пенсии сейчас 47 лет и меньше, это условие наверняка будет соблюдено. Выплачиваются деньги единовременно, надо лишь правильно провести процедуру получения.



Кто может получить оставшуюся после смерти накопительную пенсию? Есть два принципиально разных случая. Если умерший человек ранее оставил заявление в своём пенсионном фонде о распределении накоплений после смерти, то деньги получат лица, указанные в заявлении. Это может быть кто угодно, не только родственники. Если же такого заявления в фонде нет, деньги распределяются по ближайшим родственникам в равных долях. В первой очереди - дети (включая усыновлённых), родители (включая приёмных) и супруги. Если в этой категории родственников нет, то во вторую очередь выплаты пойдут в адрес братьев и сестёр, дедушек, бабушек и внуков.



Что сделать для получения накоплений? Обязательная часть процедуры - подача заявления в любое отделение ПФР (ближайшее к заявителю) или в отделение НПФ, если умерший держал деньги там. Если вы не знаете, куда подавать заявление, подавайте в ближайшее к вам отделение государственного пенсионного фонда, там, если что, вам подскажут, куда идти дальше.



Обратите внимание: подача заявления обязательна, даже если фонд знает о смерти страхователя. Выплата - не «автоматическое» действие, фонд должен иметь основание для этой выплаты, то есть - заявления желающих. С этим связан ещё один момент: возможно, заявление стоит подать и родственникам «второй очереди» - если ни один родственник «первой очереди» этого не сделает, то право на получение денег перейдёт к братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам, даже при наличии детей, родителей или супруга умершего. Те, кто не подал заявление - ничего не получат, а те, кто подал - получат всю причитающуюся правопреемникам сумму.



В принципе, территориальный орган ПФР при получении сведений о смерти застрахованного лица сам должен направить сообщения правопреемникам о возможности получения средств. Но можно и не ждать: если вы считаете, что имеете право на получение денег, сходите в территориальный орган ПФР, заполните заявление и передайте заверенные копии своих документов В общем случае это удостоверение личности, подтверждение родственных связей с умершим (свидетельство о браке, о рождении с указанием родителей и т.п.), свидетельство о смерти и подтверждение номера пенсионного страхования умершего (его пенсионная карточка или документ территориального фонда с указанием номера индивидуального лицевого счёта). В более сложных случаях (усыновление, опека, действие по доверенности и т.п.) потребуются дополнительные документы, выясните их список в ПФР.



В заявлении помимо личных данных правопреемника указывается способ выплаты денег (через почтовое отделение или на счёт в банке) и список известных заявителю родственников умершего - это поможет пенсионному фонду быстрее определить круг правопреемников.



Заявление с дополнительными документами надо подать в течение 6 месяцев после смерти застрахованного человека. Позже - тоже можно, но только по решению суда, который подтвердит, что заявитель не мог по объективным причинам подать такое заявление (был в отъезде или не знал о смерти и т.п.) и восстановит этот срок.



В течение пяти дней после приёма документов территориальный орган ПФР рассматривает заявление и принимает одно из решений:



- возвращает документы заявителю, если что-то было сделано неправильно (и разъясняет, что именно);

- возвращает документы заявителю, если выяснится, что умерший держал деньги в негосударственном фонде, и сообщает в какой НПФ обратиться;

- пересылает заявление в тот орган ПФР, в котором «числился» умерший;

- принимает в работу заявление, если заявитель и умерший жили в границах действия одного органа ПФР.



В случае возврата по причине наличия договора застрахованного с негосударственным пенсионным фондом, правопреемникам придётся обратиться с тем же набором документов в этот НПФ.



Далее придётся подождать до окончания срока в 6 месяцев после смерти, чтобы все потенциальные правопреемники успели подать свои заявления. Потом, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором этот срок закончился, ПФР окончательно определяет список имеющих право на получение выплаты, сумму выплаты и доли, в которых она распределяется, и направляет решение в адрес будущих получателей. Наконец, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения, деньги выплачиваются.



Если уже после произошедшей выплаты в Пенсионный фонд обратится ещё один правопреемник с решением суда о восстановлении срока обращения, на получивших деньги это не скажется: выплаты в его адрес будут произведены из резерва пенсионного фонда.



Обратите внимание: всё, сказанное выше, не имеет отношения к деньгам материнского капитала, внесённого в накопительную часть пенсии, там свои правила.



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