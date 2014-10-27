Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как защититься от чужих долгов?

26.10.2014 21:00 25 10 411 просмотров
Короткий ответ: проясните ситуацию на как можно более высоком уровне; если не поможет, идите в полицию.

Длинный ответ.

Чем дальше, тем чаще встречаются жалобы на требования со стороны банков и коллекторских компаний о взыскании с честных граждан долгов совершенно посторонних людей. Обычно речь идёт о звонках на сотовый или стационарный телефон: мол, вы - такой-то должник, верните немедленно такую-то сумму. При этом у вас совершенно другое имя, кредит вы не брали и не понимаете, почему от вас кто-то что-то требует. Бывают и письма по адресу вашей квартиры, опять же, с посторонней фамилией должника. Почему это происходит?

Причины таких обращений - ошибки со стороны заёмщиков при заполнении документов или сознательное введение ими в заблуждение банков и ростовщиков. Кто-то при подписании договора с банком ошибся на одну цифру в телефонном номере, кто-то неправильно или неразборчиво написал название улицы своего домашнего адреса, кто-то специально дал ложные сведения, чтобы избавиться от преследования со стороны банка. Ещё один вариант - покупка вами у сотового оператора сим-карты с номером телефона, ранее принадлежавшим нерадивому заёмщику. Что делать в такой ситуации? Ниже - несколько советов, данных с точки зрения здравого смысла и опыта людей, пострадавших от таких ошибок.

0. В первую очередь убедитесь, что данный кредит не имеет к вам отношения: в требовании о возврате долга указана другая фамилия, прочие данные не соответствуют вашим. Все рекомендации относятся только к таким случаям.

1. Попробуйте какое-то время игнорировать письма или звонки. Бывает, что банк или коллекторское агентство формально подходит к своей работе и после пары обращений перестанет вас донимать: если долг совсем небольшой, дешевле с ним не возиться.

2. Если сумма долга значительна и коллекторы настойчивы, один раз объясните ситуацию (что вы - совсем другой человек), желательно, письмом с подтверждением доставки по контактному адресу, который будет в брошенном в ваш почтовый ящик сообщении или который вам скажут по телефону. С очень большой вероятностью никакого эффекта это не окажет (коллекторы понимают, что прикинуться другим человеком - первая мысль, приходящая в голову задолжавшему клиенту), но, по крайней мере, при дальнейших конфликтах у вас будет подтверждение того, что вы пытались решить вопрос мирным путём.

3. Если звонки продолжаются и носят неприемлемый характер, а беспокоящие вас банк или коллектор находятся в вашем городе, потратьте один раз время на доступ к их руководству максимально высокого уровня, до которого «дотянетесь». Общаться с рядовыми исполнителями практически всегда бесполезно, им не положено принимать решения в нетипичных ситуациях, их тренируют только на исполнение разработанных юристами и психологами протоколов общения с клиентами. Более того, в их «программе» сказано, что клиент будет врать, и что верить клиенту в такой ситуации нельзя.

Если доберётесь до начальства, спокойно сообщите, что произошла ошибка, покажите документы, подтверждающие, что именно вы живёте по такому-то адресу или владеете номером попавшего в базу телефона. Скорее всего, вам предложат написать соответствующее заявление. Напишите это заявление и предложите данному конкретному начальнику проследить за решением проблемы. Не менее спокойно сообщите, что в случае продолжения давления напишете заявления в полицию и прокуратуру, в том числе на этого конкретного начальника (конечно, его имя и должность надо записать). Заранее скачайте из интернета образец такого заявления, внесите в него известные вам данные банка или коллектора, распечатайте и продемонстрируйте во время встречи. Это покажет серьёзность ваших намерений и общую грамотность подхода. Желательно открыто фиксировать разговор на диктофон (он есть в любом смартфоне).

4. Скорее всего, меры из предыдущего пункта подействуют: банковскому начальнику или руководителю коллекторской компании будет проще решить ваш вопрос, чем лично разбираться с полицией или прокуратурой. Если же давление продолжается или вам не удалось выйти на начальника достаточного уровня, решите, что будет проще сделать дальше: сменить сим-карту (в случае телефонных звонков) или продолжать бороться юридическими методами. Во втором варианте подготовьте заявления в полицию и/или в прокуратуру.

В полицию стоит обращаться, если вы испытали на себе конкретные незаконные действия со стороны коллекторов: угрозы, оскорбления, запугивание и т.п. Кстати, в случае визита «крепких ребят» не разговаривайте с ними (они не умеют и не должны решать проблемы, относитесь к ним как к машинам, не более того), сразу вызывайте полицию с заявлением, что к вам в квартиру ломятся неизвестные люди. Никогда не показывайте этим людям документы, не давайте своих контактов или контактов родственников, все переговоры в таких ситуациях надо вести только через полицию.

В прокуратуру заявления пишутся по более общим вопросам - о нарушении законности в действиях организации. Опишите ситуацию: кто, как и почему незаконно вас донимает, вмешивается в личную жизнь и не реагирует на ваши обращения. С названиями организаций и фамилиями конкретных людей. Укажите, что вы пытались решить проблему. Тут как раз пригодятся документы об отправленных вами письмах и записи разговоров.

5. Если никакие разумные самостоятельные меры не помогают (что маловероятно, но теоретически возможно), необходимо обратиться за грамотной юридической консультацией с целью подачи заявления в суд. Можно спросить в местном обществе защиты прав потребителей контакт юриста, специализирующегося на таких делах.

В процессе решения проблемы важно помнить о двух моментах. Во-первых, такие ситуации в реальности вам ничем не грозят: если в документе о требовании долга нет вашего имени, а есть только адрес или телефон, никто с вас ничего не возьмёт. Тут вопрос только во времени и нервах, которые придётся потратить на избавление от внимания банка или коллектора. Во-вторых, чем грамотнее и спокойнее вы действуете, тем больше шансов на быстрое решение проблемы. Эмоции и истерики не помогут, в отличие от уверенности и последовательности.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 25

NMichel  (NMichel)
#
Разумно и исчерпывающе.
NeutrinoD  (NeutrinoD)
#
Цитата
Желательно открыто фиксировать разговор на диктофон (он есть в любом смартфоне).

Цифровая аудиозапись, насколько мне известно, не является доказательством, только магнитный носитель принимается в суде и заявлении.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Во-первых, является. Погуглите, на эту тему есть много комментариев от юристов.

Во-вторых, речь не о судебном доказательстве. К заявлениям в прокуратуру или полицию можно прикладывать что угодно, хоть конспект, написанный от руки. Другое дело, насколько серьёзно к этим свидетельствам отнесутся "органы". Ваша задача - запустить "движуху", чтобы коллекторы поняли, что от вас лучше отстать. До суда там дело с очень большой вероятностью вообще не дойдёт.
probkovorot  (probkovorot)
#
Доказательства могут быть вообще в любом формате. Если судья решит, что оно годится, то приобщит к делу.
Флешка с файлом - вполне. А тем более, если это еще не суд.
D S  (vasilisk30)
#
Если в деле будет уголовная составляющая,то доказательства нужно передать следаку.
Судьи они всегда полагаются больше на то что нарыл следак-такова негласная практика наших судов smile:)
dzh77  (dzh77)
#
Не учтен вариант, что звонить будет робот. У него ничего не спросишь, а он не называет ФИО лица, к которому обращается. Да и не всегда понятно от кого звонок. Тут спасает только знание о полном отсутствии долгов. А дальше по пункту 1. Просто кладешь трубку. Потихоньку затихает.
Дарья Панина  (daria9874)
#
Со мной прошла аналогичная ситуация, номер я оформила пол года назад. Буквально 2 месяца меня донимали звонками сначала с 2 банков, Русский стандарт и ОТП, потом уже звонили с коллекторского. Решила проблему только следующим образом- пришлось приехать в офис банков с договором об оказании услуг сотового оператора, писать заявление. В течении недели оба банка убрали мой номер телефона из базы, и извинились за беспокойство.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Отлично, спасибо за информацию о личном опыте. По сути, у вас история закончилась на 3-ем пункте. Если обошлось без участия начальства банков, то повезло. Но, кстати, всякое бывает - номер снова может "всплыть" по ошибке у банка или коллектора. Будем надеяться, что этого не случится.
Mik_Pit  (Mik_Pit)
#
самый большой минус пункта 3 это то что надо тратить своё время которое из-за собственных ошибок банка или коллектора банк не захочет Вам оплатить и обязательное раскрытие своих персональных данных
satyr  (satyr)
#
по Вашему из ситуации есть другой выход, вообще не требующий ваших времязатрат?
Руслан Яновский  (Руслан478)
#
Вопрос: какого-такого за косяки чьих-то клиентов я должен (читай обязан) нести издержки по своему времени ?Транспорт у нас не дармовой тоже!
А на выходе -"Ну извините!"
Не - так не пойдет, пусть руководство этих банчков сначала подумает как мне компенсировать мои затраты на визит к ним, а после извиняется!
И пусть лучше работают со своим персоналом и клиентами! А корень всему -ЖАБА , которая душит все общество руками нечестных банкиров.
Александр  (Alex_Perm)
#
Вообще по-уму до прокуратуры и суда доходить просто не должно. Какой смысл коллекторам продолжать доставать человека, который с документами в руках смог показать, что не имеет к должнику никакого отношения? Они же не могут в этом случае не понимать, что дальнейшее преследование этого человека не имеет смысла. Зачем им делать бесполезную работу?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
им не положено думать о смысле, им платят за тупой обзвон, им неинтересно будет платить клиент, не будет, им нчиего не важно. им важно выполнить свой фронт работ-отзвониться, отчитаться
Александр  (Alex_Perm)
#
Рядовые "бойцы" - да, конечно, тупо выполняют заданный объём работ, но разговаривать в статье предлагается не с ними, а с их руководством. А ему уже должно быть не всё равно, за что их сотрудники получают зарплату и будет ли у их работы финансовый результат.
Ирина  (ikard)
#
У меня совсем недавно был опыт такого рода, причем проблема разрешилась с неожиданной легкостью. Мой отец, пожилой человек, сменил сим-карту около года назад, а летом его стали терроризировать звонками коллекторы. Причем в силу возраста он не смог сразу сориентироваться в ситуации, а потом уже звонил робот. Мои родители очень нервничали из-за этих звонков, ситуация осложнялась тем, что они живут в другом городе. В МТС отцу посоветовали сменить номер, иначе никак. И тут в августе к ним поехал мой сын, я попросила его переписать номера, с которых шли звонки. Погуглила эти номера, гугл указал на коллекторское агентство. Я нашла их сайт и написала на мэйл, на этом сайте указанный, письмо примерно следующего содержания: мой отец ФИО 1936 г.р., проживающий в Н-ской области, номер телефона..., стал получать регулярные звонки от сотрудников вашего агентства. В частности, звонки идут с номеров (список из 20 номеров). Сим-карта была приобретена год назад, ранее она могла принадлежать другому человеку. Если есть вопросы к обладателю номера, прошу задать их мне письменно по данному электронному адресу. Подпись. Не думала, что этого будет достаточно, ведь у меня даже не было 100%-ной уверенности, что это именно то агентство. Однако, буквально на следующий день я получила ответ: "обозначенный Вами в поступившем нам 27.08.2014г запросе телефонный номер, значившийся в составе персональных данных одного из должников, с 27.08.2014г Бюро не обрабатывается, в соответствии с ФЗ 152 "О персональных данных" из баз данных удален". И действительно, отцу больше никто не звонил. smile:) Может, просто усовестились, что напали на человека в таком возрасте.
artyom_z  (artyom_z)
#
А у меня такая ситуация сейчас происходит... В январе месяце этого года мошенники только по одной поддельной ксерокопии сумели оформить кредитную карту банка "Тинькофф" и получить кредит в ОТП Банке! Я, как положено, написал заявление в полицию. После недолгого разбирательства "Тинькофф" свои претензии отозвал. Но вот ОТП Банк до сих пор, не смотря ни на что, продолжает доставать звонками с требованием оплатить, а две недели назад ещё и передали "мой долг" в долговое агенство "Морган". На сотрудничество с полицией не идут, я им даже прямой телефон следователя давал... Талон-уведомление из полиции отсылал несколько раз и в ОТП банк и в "Морган". Запросил у них документы: договор, фото человека в момент оформления, удостоверение личности, которое было предъявлено при получении кредита... В результате мне прислали: анкету-заявление и ксерокопию паспорта очень плохого качества... Говорят, что я должен предоставить им решение полиции, которое в полиции естественно мне выдать не могут, потому что просто не могут закончить расследование, потому что банк не отвечает на запросы.
Какие варианты решения этой проблемы есть?
D S  (vasilisk30)
#
Цитата
А у меня такая ситуация сейчас происходит... В январе месяце этого года мошенники только по одной поддельной ксерокопии сумели оформить кредитную карту банка "Тинькофф" и получить кредит в ОТП Банке! Я, как положено, написал заявление в полицию. После недолгого разбирательства "Тинькофф" свои претензии отозвал. Но вот ОТП Банк до сих пор, не смотря ни на что, продолжает доставать звонками с требованием оплатить, а две недели назад ещё и передали "мой долг" в долговое агенство "Морган". На сотрудничество с полицией не идут, я им даже прямой телефон следователя давал... Талон-уведомление из полиции отсылал несколько раз и в ОТП банк и в "Морган". Запросил у них документы: договор, фото человека в момент оформления, удостоверение личности, которое было предъявлено при получении кредита... В результате мне прислали: анкету-заявление и ксерокопию паспорта очень плохого качества... Говорят, что я должен предоставить им решение полиции, которое в полиции естественно мне выдать не могут, потому что просто не могут закончить расследование, потому что банк не отвечает на запросы.
Какие варианты решения этой проблемы есть?

Добиваться почерковедческой экспертизы, которая подтвердит что Вы человек получивший кредит разные лица( на эту тему на портале даже видеоролик был, где вещал сотрудник безопасности банка) экспертизу можно заказать частным образом за плату, но лучше поговорить со следователем. Правда... smile:oops: следователь как правило не очень мотивирован раскрыть дело- у него таких обычно много, хотя стоит попробовать. После экспертизы прилагается заключение следователя и заказным письмом в банк. Главное- доказать что Вы и заемщик разные люди.
artyom_z  (artyom_z)
#
Да тут даже всё проще, было бы желание банка. Потому что во время оформления кредита делают фотографию того, кто оформляет. Например, Банк "Тинькофф" мне сразу прислал фото, на котором видно, что это не я и собственно вопрос закрыт. ОТП Банк мог бы сделать тоже самое, но просто не хочет. Тут важен вопрос их сотрудничества, полиция не может дело закрыть пока от банка нет ответа. Да и даже самого договора у меня нет на руках, банк мне его не высылает, так что экспертизу почерка не сделать smile:o
У меня есть анкета-заявление, но это не является доказательством того, что мне этот кредит выдали... Полиция и должна сначала установить факт того, что кредит действительно был выдан на моё имя и уже дальше расследовать причастен я к этому или нет, а этого не сделать так как банк не отвечает на запросы полиции и никакую информацию им не предоставляет smile:o Вот и получается замкнутый круг, который замыкается на банке, который просто давит и всё...
D S  (vasilisk30)
#
экспертизу почерка можно и нужно провести по ксерокопии анкеты хотя бы( если заполнена)
Из цивилизованных путей есть еще подать жалобу в надзорные органы ЦБ РФ.
Надо быть готовым к давлению банка:
1. Поставьте телефон с возможностью записи разговора (стационарный)
2 В мобильник (желательно современный не звонилка) поставьте прогу записывающую разговоры которая бы не издавала никаких сигналов своего наличия
3 При звонках не оправдывайтесь будьте вежливы smile:)-это их бесит Запугивания приехать разобраться всерьез не воспринимайте особенно если спрашивают куда подъезжать (не ляпните сдуру адрес)- это сразу тяжелая статья для коллекторов Особенно хорошо если будут угрозы расправой. Это основание для уголовного дела-записи передадите следователю будьто он их организовал Банк побежит навстречу когда будет уголовное дело против-ему же надо будет оправдаться В этом есть один но жирный минус-требуется содействие следователя и если оно будет хода назад делу не дадут smile:(
Не отчаивайтесь-профи среди коллекторов совсем немного в основном это студенты садисты названивающие через автонабор и терроризирующие бабушек или барышни с томными голосами smile:)
D S  (vasilisk30)
#
Все очень хорошо только....
Штука с диктофоном. Желательно скрыто фиксировать разговор на диктофон. Открыто можно только при статусе журналиста. Против кредита это доказухой не будет(на практике это так) зато поможет если наезжать будут. Кроме того-в коллекторах часто работают силовики и ни один руководитель если он не имбицил не будет говорить на диктофон smile:D -это профессиональное -если согласится то этих коллекторов мож не бояться-полные дурачки. Диктофонная запись пригодится если снег башка попадет и тогда следаку можно предложить запись чтобы он пристегнул к делу-как он это сделает в учебниках по юридическим методам не пишут. smile:D
неудачную симку нельзя блокировать- при дальнейшем разбирательстве в суде банк может сослаться что отправлял уведомления о кредите. Если Вы оформили симку на свой паспорт то блокировкой ничего не изменишь-это будет козырь банку-ведь дата оформления симки будет позже даты кредита . Следует узнать дату кредитного договора и сопоставить датой договора сотовой связи(на договоре должна быть живая печать подразделения оператора). Тогда есть шанс юридическими методами. Для смены номера нельзя пользоваться услугой смена номера когда- оператор меняет номер без замены симки-номера предлагают второсортные-которые б\у.
И да если уж пошли с диктофоном-постарайтесь чтобы при вас его не нашли и один на встречу не ходите-пусть кто нибудь будет готов помочь когда подойдут закурить попросить smile:D
Алексей Алексей  (минибиз)
#
Посоветуйте пожалуйста, что делать юрлицу на административный номер котого звонят представители банка и ищут одного из сотрудников, который на сдельной оплате труда - находится постоянно в разъездах в офисе бывает редко. Подсчитал, что с начала года представители Траст-Банка позвонили мне примерно 1000 раз. Звонки не дают полноцено работать, сбивают с ритма, мешают. Никакие объяснения не помогают.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я не юрист, но в общих чертах - собрать доказательную базу (распечатки номеров звонков, свидетельства сотрудников и т.п.) - и в суд с требованием компенсировать упущенную выгоду или как минимум стоимость потраченного рабочего времени. Думаю, найдутся адвокаты, которые с удовольствием возьмут такое дело.
Марина 1  (marka19.)
#
Здравствуйте. Я являюсь клиентом банка уже 8 лет, в разное время была сотрудником данного банка и агентом. Всегда формировала положительный образ банка у клиентов, так как сама не имела никаких проблем и мои вопросы всегда решались оперативно. Так продолжалось до последних дней. Однако в последние дни я в буквальном смысле слова подвергаюсь атаке со стороны отдела взыскания по поводу задолженности моей знакомой, которая указала меня как контактное лицо много лет назад, так как мы вместе работаем. Я всегда охотно иду на контакт с сотрудниками, но границы все они уже перешли. Я получаю предложения помочь той клиентке с оплатой кредита, вчера вечером мне угрожала сотрудница Отдела по взысканию сообщить обо мне руководству как Банка так той торговой точки, где я работаю с двусмысленной формулировкой - "ну вы же знаете как наше руководство относиться к таким случаям?" и кроме того, она уведомила, что я как контактное лицо ,имею те же обязательства перед банком по оплате просроченной задолженности как и их клиентка. то значит. Банк помогать не хочет, а мне это всё так надо что вот хоть сейчас беги и снимай деньги. В связи с этим я вынуждена буду обратиться в соответствующие инстанции для того, чтобы меня оградили от подобных звонков и угроз и в случае изменения моего положения на работе в связи с действиями работников банка потребую компенсации за моральный ущерб, повлекший за собой невозможность выплачивать кредиты. которые я исправно погашаю и имею отличную кредитную историю.
Ираида Гусак  (Гир)
#
Один из вариантов: выяснить ФИО и личные контактные данные руководителей агентства и банка, а так же их родственников и начать терроризировать в ответ. smile:D Все их служебные телефоны поставить на автодозвон роботом, который нудно сутками на пролет будет вещать о требовании прекратить названивать.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения