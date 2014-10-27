Как защититься от чужих долгов?

Короткий ответ: проясните ситуацию на как можно более высоком уровне; если не поможет, идите в полицию.



Длинный ответ.



Чем дальше, тем чаще встречаются жалобы на требования со стороны банков и коллекторских компаний о взыскании с честных граждан долгов совершенно посторонних людей. Обычно речь идёт о звонках на сотовый или стационарный телефон: мол, вы - такой-то должник, верните немедленно такую-то сумму. При этом у вас совершенно другое имя, кредит вы не брали и не понимаете, почему от вас кто-то что-то требует. Бывают и письма по адресу вашей квартиры, опять же, с посторонней фамилией должника. Почему это происходит?



Причины таких обращений - ошибки со стороны заёмщиков при заполнении документов или сознательное введение ими в заблуждение банков и ростовщиков. Кто-то при подписании договора с банком ошибся на одну цифру в телефонном номере, кто-то неправильно или неразборчиво написал название улицы своего домашнего адреса, кто-то специально дал ложные сведения, чтобы избавиться от преследования со стороны банка. Ещё один вариант - покупка вами у сотового оператора сим-карты с номером телефона, ранее принадлежавшим нерадивому заёмщику. Что делать в такой ситуации? Ниже - несколько советов, данных с точки зрения здравого смысла и опыта людей, пострадавших от таких ошибок.



0. В первую очередь убедитесь, что данный кредит не имеет к вам отношения: в требовании о возврате долга указана другая фамилия, прочие данные не соответствуют вашим. Все рекомендации относятся только к таким случаям.



1. Попробуйте какое-то время игнорировать письма или звонки. Бывает, что банк или коллекторское агентство формально подходит к своей работе и после пары обращений перестанет вас донимать: если долг совсем небольшой, дешевле с ним не возиться.



2. Если сумма долга значительна и коллекторы настойчивы, один раз объясните ситуацию (что вы - совсем другой человек), желательно, письмом с подтверждением доставки по контактному адресу, который будет в брошенном в ваш почтовый ящик сообщении или который вам скажут по телефону. С очень большой вероятностью никакого эффекта это не окажет (коллекторы понимают, что прикинуться другим человеком - первая мысль, приходящая в голову задолжавшему клиенту), но, по крайней мере, при дальнейших конфликтах у вас будет подтверждение того, что вы пытались решить вопрос мирным путём.



3. Если звонки продолжаются и носят неприемлемый характер, а беспокоящие вас банк или коллектор находятся в вашем городе, потратьте один раз время на доступ к их руководству максимально высокого уровня, до которого «дотянетесь». Общаться с рядовыми исполнителями практически всегда бесполезно, им не положено принимать решения в нетипичных ситуациях, их тренируют только на исполнение разработанных юристами и психологами протоколов общения с клиентами. Более того, в их «программе» сказано, что клиент будет врать, и что верить клиенту в такой ситуации нельзя.



Если доберётесь до начальства, спокойно сообщите, что произошла ошибка, покажите документы, подтверждающие, что именно вы живёте по такому-то адресу или владеете номером попавшего в базу телефона. Скорее всего, вам предложат написать соответствующее заявление. Напишите это заявление и предложите данному конкретному начальнику проследить за решением проблемы. Не менее спокойно сообщите, что в случае продолжения давления напишете заявления в полицию и прокуратуру, в том числе на этого конкретного начальника (конечно, его имя и должность надо записать). Заранее скачайте из интернета образец такого заявления, внесите в него известные вам данные банка или коллектора, распечатайте и продемонстрируйте во время встречи. Это покажет серьёзность ваших намерений и общую грамотность подхода. Желательно открыто фиксировать разговор на диктофон (он есть в любом смартфоне).



4. Скорее всего, меры из предыдущего пункта подействуют: банковскому начальнику или руководителю коллекторской компании будет проще решить ваш вопрос, чем лично разбираться с полицией или прокуратурой. Если же давление продолжается или вам не удалось выйти на начальника достаточного уровня, решите, что будет проще сделать дальше: сменить сим-карту (в случае телефонных звонков) или продолжать бороться юридическими методами. Во втором варианте подготовьте заявления в полицию и/или в прокуратуру.



В полицию стоит обращаться, если вы испытали на себе конкретные незаконные действия со стороны коллекторов: угрозы, оскорбления, запугивание и т.п. Кстати, в случае визита «крепких ребят» не разговаривайте с ними (они не умеют и не должны решать проблемы, относитесь к ним как к машинам, не более того), сразу вызывайте полицию с заявлением, что к вам в квартиру ломятся неизвестные люди. Никогда не показывайте этим людям документы, не давайте своих контактов или контактов родственников, все переговоры в таких ситуациях надо вести только через полицию.



В прокуратуру заявления пишутся по более общим вопросам - о нарушении законности в действиях организации. Опишите ситуацию: кто, как и почему незаконно вас донимает, вмешивается в личную жизнь и не реагирует на ваши обращения. С названиями организаций и фамилиями конкретных людей. Укажите, что вы пытались решить проблему. Тут как раз пригодятся документы об отправленных вами письмах и записи разговоров.



5. Если никакие разумные самостоятельные меры не помогают (что маловероятно, но теоретически возможно), необходимо обратиться за грамотной юридической консультацией с целью подачи заявления в суд. Можно спросить в местном обществе защиты прав потребителей контакт юриста, специализирующегося на таких делах.



В процессе решения проблемы важно помнить о двух моментах. Во-первых, такие ситуации в реальности вам ничем не грозят: если в документе о требовании долга нет вашего имени, а есть только адрес или телефон, никто с вас ничего не возьмёт. Тут вопрос только во времени и нервах, которые придётся потратить на избавление от внимания банка или коллектора. Во-вторых, чем грамотнее и спокойнее вы действуете, тем больше шансов на быстрое решение проблемы. Эмоции и истерики не помогут, в отличие от уверенности и последовательности.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.