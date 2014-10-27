Как защититься от чужих долгов?

Короткий ответ: проясните ситуацию на как можно более высоком уровне; если не поможет, идите в полицию.
Длинный ответ.
Чем дальше, тем чаще встречаются жалобы на требования со стороны банков и коллекторских компаний о взыскании с честных граждан долгов совершенно посторонних людей. Обычно речь идёт о звонках на сотовый или стационарный телефон: мол, вы - такой-то должник, верните немедленно такую-то сумму. При этом у вас совершенно другое имя, кредит вы не брали и не понимаете, почему от вас кто-то что-то требует. Бывают и письма по адресу вашей квартиры, опять же, с посторонней фамилией должника. Почему это происходит?
Причины таких обращений - ошибки со стороны заёмщиков при заполнении документов или сознательное введение ими в заблуждение банков и ростовщиков. Кто-то при подписании договора с банком ошибся на одну цифру в телефонном номере, кто-то неправильно или неразборчиво написал название улицы своего домашнего адреса, кто-то специально дал ложные сведения, чтобы избавиться от преследования со стороны банка. Ещё один вариант - покупка вами у сотового оператора сим-карты с номером телефона, ранее принадлежавшим нерадивому заёмщику. Что делать в такой ситуации? Ниже - несколько советов, данных с точки зрения здравого смысла и опыта людей, пострадавших от таких ошибок.
0. В первую очередь убедитесь, что данный кредит не имеет к вам отношения: в требовании о возврате долга указана другая фамилия, прочие данные не соответствуют вашим. Все рекомендации относятся только к таким случаям.
1. Попробуйте какое-то время игнорировать письма или звонки. Бывает, что банк или коллекторское агентство формально подходит к своей работе и после пары обращений перестанет вас донимать: если долг совсем небольшой, дешевле с ним не возиться.
2. Если сумма долга значительна и коллекторы настойчивы, один раз объясните ситуацию (что вы - совсем другой человек), желательно, письмом с подтверждением доставки по контактному адресу, который будет в брошенном в ваш почтовый ящик сообщении или который вам скажут по телефону. С очень большой вероятностью никакого эффекта это не окажет (коллекторы понимают, что прикинуться другим человеком - первая мысль, приходящая в голову задолжавшему клиенту), но, по крайней мере, при дальнейших конфликтах у вас будет подтверждение того, что вы пытались решить вопрос мирным путём.
3. Если звонки продолжаются и носят неприемлемый характер, а беспокоящие вас банк или коллектор находятся в вашем городе, потратьте один раз время на доступ к их руководству максимально высокого уровня, до которого «дотянетесь». Общаться с рядовыми исполнителями практически всегда бесполезно, им не положено принимать решения в нетипичных ситуациях, их тренируют только на исполнение разработанных юристами и психологами протоколов общения с клиентами. Более того, в их «программе» сказано, что клиент будет врать, и что верить клиенту в такой ситуации нельзя.
Если доберётесь до начальства, спокойно сообщите, что произошла ошибка, покажите документы, подтверждающие, что именно вы живёте по такому-то адресу или владеете номером попавшего в базу телефона. Скорее всего, вам предложат написать соответствующее заявление. Напишите это заявление и предложите данному конкретному начальнику проследить за решением проблемы. Не менее спокойно сообщите, что в случае продолжения давления напишете заявления в полицию и прокуратуру, в том числе на этого конкретного начальника (конечно, его имя и должность надо записать). Заранее скачайте из интернета образец такого заявления, внесите в него известные вам данные банка или коллектора, распечатайте и продемонстрируйте во время встречи. Это покажет серьёзность ваших намерений и общую грамотность подхода. Желательно открыто фиксировать разговор на диктофон (он есть в любом смартфоне).
4. Скорее всего, меры из предыдущего пункта подействуют: банковскому начальнику или руководителю коллекторской компании будет проще решить ваш вопрос, чем лично разбираться с полицией или прокуратурой. Если же давление продолжается или вам не удалось выйти на начальника достаточного уровня, решите, что будет проще сделать дальше: сменить сим-карту (в случае телефонных звонков) или продолжать бороться юридическими методами. Во втором варианте подготовьте заявления в полицию и/или в прокуратуру.
В полицию стоит обращаться, если вы испытали на себе конкретные незаконные действия со стороны коллекторов: угрозы, оскорбления, запугивание и т.п. Кстати, в случае визита «крепких ребят» не разговаривайте с ними (они не умеют и не должны решать проблемы, относитесь к ним как к машинам, не более того), сразу вызывайте полицию с заявлением, что к вам в квартиру ломятся неизвестные люди. Никогда не показывайте этим людям документы, не давайте своих контактов или контактов родственников, все переговоры в таких ситуациях надо вести только через полицию.
В прокуратуру заявления пишутся по более общим вопросам - о нарушении законности в действиях организации. Опишите ситуацию: кто, как и почему незаконно вас донимает, вмешивается в личную жизнь и не реагирует на ваши обращения. С названиями организаций и фамилиями конкретных людей. Укажите, что вы пытались решить проблему. Тут как раз пригодятся документы об отправленных вами письмах и записи разговоров.
5. Если никакие разумные самостоятельные меры не помогают (что маловероятно, но теоретически возможно), необходимо обратиться за грамотной юридической консультацией с целью подачи заявления в суд. Можно спросить в местном обществе защиты прав потребителей контакт юриста, специализирующегося на таких делах.
В процессе решения проблемы важно помнить о двух моментах. Во-первых, такие ситуации в реальности вам ничем не грозят: если в документе о требовании долга нет вашего имени, а есть только адрес или телефон, никто с вас ничего не возьмёт. Тут вопрос только во времени и нервах, которые придётся потратить на избавление от внимания банка или коллектора. Во-вторых, чем грамотнее и спокойнее вы действуете, тем больше шансов на быстрое решение проблемы. Эмоции и истерики не помогут, в отличие от уверенности и последовательности.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 25
Цифровая аудиозапись, насколько мне известно, не является доказательством, только магнитный носитель принимается в суде и заявлении.
Во-вторых, речь не о судебном доказательстве. К заявлениям в прокуратуру или полицию можно прикладывать что угодно, хоть конспект, написанный от руки. Другое дело, насколько серьёзно к этим свидетельствам отнесутся "органы". Ваша задача - запустить "движуху", чтобы коллекторы поняли, что от вас лучше отстать. До суда там дело с очень большой вероятностью вообще не дойдёт.
Флешка с файлом - вполне. А тем более, если это еще не суд.
Судьи они всегда полагаются больше на то что нарыл следак-такова негласная практика наших судов
А на выходе -"Ну извините!"
Не - так не пойдет, пусть руководство этих банчков сначала подумает как мне компенсировать мои затраты на визит к ним, а после извиняется!
И пусть лучше работают со своим персоналом и клиентами! А корень всему -ЖАБА , которая душит все общество руками нечестных банкиров.
Какие варианты решения этой проблемы есть?
Какие варианты решения этой проблемы есть?
Добиваться почерковедческой экспертизы, которая подтвердит что Вы человек получивший кредит разные лица( на эту тему на портале даже видеоролик был, где вещал сотрудник безопасности банка) экспертизу можно заказать частным образом за плату, но лучше поговорить со следователем. Правда... следователь как правило не очень мотивирован раскрыть дело- у него таких обычно много, хотя стоит попробовать. После экспертизы прилагается заключение следователя и заказным письмом в банк. Главное- доказать что Вы и заемщик разные люди.
У меня есть анкета-заявление, но это не является доказательством того, что мне этот кредит выдали... Полиция и должна сначала установить факт того, что кредит действительно был выдан на моё имя и уже дальше расследовать причастен я к этому или нет, а этого не сделать так как банк не отвечает на запросы полиции и никакую информацию им не предоставляет Вот и получается замкнутый круг, который замыкается на банке, который просто давит и всё...
Из цивилизованных путей есть еще подать жалобу в надзорные органы ЦБ РФ.
Надо быть готовым к давлению банка:
1. Поставьте телефон с возможностью записи разговора (стационарный)
2 В мобильник (желательно современный не звонилка) поставьте прогу записывающую разговоры которая бы не издавала никаких сигналов своего наличия
3 При звонках не оправдывайтесь будьте вежливы -это их бесит Запугивания приехать разобраться всерьез не воспринимайте особенно если спрашивают куда подъезжать (не ляпните сдуру адрес)- это сразу тяжелая статья для коллекторов Особенно хорошо если будут угрозы расправой. Это основание для уголовного дела-записи передадите следователю будьто он их организовал Банк побежит навстречу когда будет уголовное дело против-ему же надо будет оправдаться В этом есть один но жирный минус-требуется содействие следователя и если оно будет хода назад делу не дадут
Не отчаивайтесь-профи среди коллекторов совсем немного в основном это студенты садисты названивающие через автонабор и терроризирующие бабушек или барышни с томными голосами
Штука с диктофоном. Желательно скрыто фиксировать разговор на диктофон. Открыто можно только при статусе журналиста. Против кредита это доказухой не будет(на практике это так) зато поможет если наезжать будут. Кроме того-в коллекторах часто работают силовики и ни один руководитель если он не имбицил не будет говорить на диктофон -это профессиональное -если согласится то этих коллекторов мож не бояться-полные дурачки. Диктофонная запись пригодится если снег башка попадет и тогда следаку можно предложить запись чтобы он пристегнул к делу-как он это сделает в учебниках по юридическим методам не пишут.
неудачную симку нельзя блокировать- при дальнейшем разбирательстве в суде банк может сослаться что отправлял уведомления о кредите. Если Вы оформили симку на свой паспорт то блокировкой ничего не изменишь-это будет козырь банку-ведь дата оформления симки будет позже даты кредита . Следует узнать дату кредитного договора и сопоставить датой договора сотовой связи(на договоре должна быть живая печать подразделения оператора). Тогда есть шанс юридическими методами. Для смены номера нельзя пользоваться услугой смена номера когда- оператор меняет номер без замены симки-номера предлагают второсортные-которые б\у.
И да если уж пошли с диктофоном-постарайтесь чтобы при вас его не нашли и один на встречу не ходите-пусть кто нибудь будет готов помочь когда подойдут закурить попросить