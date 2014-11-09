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Как читать кредитные рейтинги банков?

09.11.2014 21:14 8 24 302 просмотра
Короткий ответ: запомнить несколько простых правил и обращать внимание не только на буквы, но и на пояснения аналитиков.

Длинный ответ.

В прессе часто появляются сообщения типа «Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг такого-то банка до уровня BBB-, прогноз стабильный». И непонятно, что это значит: то ли уже бежать в банк забирать деньги, то ли уже поздно, то ли всё ещё нормально и рейтинг остаётся высоким. При этом таких агентств несколько и каждое из них имеет свою шкалу рейтингов со своими буквами, цифрами и даже знаками. Как в этом разобраться?

Сначала о том, что такое «рейтинг». Главное, что надо понимать: рейтинг от агентства - это мнение нескольких аналитиков, основанное на оценке отчётности банка и дополнительной информации. Это мнение может быть ошибочным, предвзятым, не очень точным или просто устаревшим. Те, кто следит за событиями в финансовом мире, помнят, что мировые рейтинговые агентства «пропустили» кризис 2008 года, когда на грани или за гранью краха оказались самые надёжные с точки зрения рейтингов банки. Тот случай подорвал доверие публики к рейтингам, но полностью их отбрасывать всё же не стоит, определённую полезную информацию они несут. Тем не менее, подчеркну ещё раз: рейтинг - это мнение (возможно, ошибочное) живых людей, основанное по большей части на официальной (возможно, искажённой) информации, а не некая абсолютная строго математическая истина.

Российские банки рейтингуются тремя международными агентствами S&P, Fitch и Moody’s и несколькими российскими - Рус-рейтинг, Эксперт-РА, НРА и АК&М. Совсем не обязательно, чтобы каждое агентство оценивало каждый банк: обычно у банка 2-3 рейтинга в общей сложности, из них 1-2 от международных агентств и 1-2 от российских. Международные агентства имеют две шкалы - международную и национальную. Отдельно присваиваются долгосрочный и краткосрочный рейтинги и рейтинги обязательств в иностранной валюте и в отечественной. В общем, на самом деле, рейтингов очень много и каждый из них показывает что-то своё. Кроме того, помимо рейтинга агентство даёт прогноз по его изменению: негативный (рейтинг может быть понижен при следующем пересчёте), стабильный (рейтинг скорее всего не изменится) и позитивный (рейтинг может быть повышен). Обычно, когда говорят о «рейтинге банка» без уточнений, имеют в виду долгосрочный международный рейтинг, но при желании вы можете посмотреть и другие рейтинги.

Самый простой способ отслеживать рейтинги банков - периодически просматривать специальную таблицу на Банках.ру и читать ленту новостей об их изменениях.

Международный рейтинг банка не может быть выше международного рейтинга страны, поэтому каким бы сильным и беспроблемным ни был бы банк, его рейтинг может быть далёк от высших оценок - просто потому что есть общие для всех местных банков страновые риски. Соответственно, при понижении рейтинга страны пересматриваются и международные рейтинги банков - в сторону понижения или повышения. Следовательно, не стоит пугаться довольно низкого рейтинга BBB-, который присваивает самым надёжным российским банкам агентство S&P, ведь у России рейтинг точно такой же. Соответственно, по национальной шкале у таких банков рейтинг ruAAA, выше не бывает.

У всех агентств принцип обозначения рейтингов примерно один и тот же, с небольшими вариациями:

- чем раньше стоит буква в алфавите, тем лучше (A - отлично, B - хорошо, C - плохо, D - очень плохо);
- чем больше букв в рейтинге, тем лучше, если мы говорим об одних и тех же буквах (BBB лучше, чем BB, но A лучше, чем BBB);
- чем меньше цифра (если она есть), тем лучше (Baa1 лучше, чем Baa3);
- «+» лучше, чем ничего, а ничего лучше, чем «-».

В целом, все рейтинги, которые начинаются на A, можно считать очень хорошими. Трёхбуквенные рейтинги, начинающиеся на B (BBB со знаками плюс и минус или Baa с цифрами) - приличные. Остальные рейтинги, начинающиеся на B, - спекулятивные, то есть приемлемые, но требующие особого внимания к этому банку. Рейтинги на C - откровенно слабые, рейтинги на D означают, что банк не в состоянии оплачивать долги. Ещё раз замечу, что стоит делать поправку на то, какой это рейтинг - международный или национальный: при относительно низком «международном» уровне надёжности банка B от агентства Fitch, его российский рейтинг будет очень приличным - BBB.

Важный элемент рейтинга - прогноз его дальнейшего изменения. Негативный прогноз не означает, что рейтинг при следующем пересчёте точно будет понижен, но вероятность такого изменения велика. Это не очень хорошо, но надо смотреть, с какого уровня пойдёт понижение. Если сейчас у банка международный рейтинг BBB-, то и пусть себе понижается на одну ступень - это не страшно. А если уже сейчас просто B, то дальнейшее понижение весьма неприятно.

Ещё один параметр, на который обязательно надо обратить внимание - дата выставления рейтинга. Ситуация в финансовом мире меняется быстро, поэтому рейтинг годичной давности вряд ли можно считать информативным.

И последнее: при изменении рейтинга аналитики агентства обычно выпускают пресс-релиз, в котором объясняют, почему они повысили или понизили рейтинг банка, в чём его сильные и слабые стороны. Это объяснение полезно прочитать и понять.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 8

Anton  (SideX)
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И еще есть ряд банков, которые не имеют и никогда не имели рейтингов, но при этом стабильно существуют с начала 90-х и по отчетности косяков не имеют.

Тут уже не ясно: или банк по каким-то причинам не хочет, чтобы его сканировал еще кто-то, кроме ЦБ, или он не очень жаждет новых клиентов, не хочет ажиотажа для себя. Или что-то еще.
p 201  (p201)
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Anton, о мотивации банков можно судить по этим заявлениям Авангарда: рейтинг больше сказывается на доступе к зарубежным займам, чем на доверии клиентов.
Николай Николай  (Nikolay333)
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Говорить о том, что "А" - это всегда отлично не совсем корректно.
Например крупнейшее агентство Эксперт по сути присваивает рейтинги начиная с "А", что сразу бросается в глаза: http://www1.raexpert.ru/ratings/bankcredit/
192 из 239 присвоенных рейтингов (80%) это различные категории и вариации "А". Это и банки размером 5 млрд, и банки размером более 100 млрд, всё "А". Как они могут стоять на одном уровне? Такая концентрация на "А" уже сама по себе странно выглядит.
В данном случае, является ли "А" отличной оценкой большой вопрос.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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В том же абзаце есть оговорка про "сдвиг" в оценке для российских рейтингов. Я, в общем-то, больше имел в виду международные РА.

Размер банка - далеко не единственный и не главный показатель для рейтингования. Маленький банк, ведущий консервативную политику, будет более устойчивым, чем большой, раздающий кредиты всем подряд (или собственнику).

Но поправка принимается, вы правы: для Эксперта надо делать особую оговорку.

Но плохих рейтингов вообще мало - если есть опасность получить что-то неприличное, рейтинг просто отзывается (или изначально не присваивается).
Владислав Мишин  (vyumishin)
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Тут штука в том, что после анализа компания вправе решить не публиковать результат. То есть процедура такая: тебя смотрят, говорят результат. Если ты доволен (то самое "А") - говоришь, публикуйте. Если не очень - пробуешь через какое-то время.
Мы когда получали первый рейтинг, были морально готовы его не публиковать (компания была молодая и небольшая). Важно было пройти процедуру, понять, как это работает, на что обращают внимание.
Владислав Мишин  (vyumishin)
#
Тут штука в том, что после анализа компания вправе решить не публиковать результат. То есть процедура такая: тебя смотрят, говорят результат. Если ты доволен (то самое "А") - говоришь, публикуйте. Если не очень - пробуешь через какое-то время.
Мы когда получали первый рейтинг, были морально готовы его не публиковать (компания была молодая и небольшая). Важно было пройти процедуру, понять, как это работает, на что обращают внимание.
Alex  (aprol)
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Цитата
Это и банки размером 5 млрд, и банки размером более 100 млрд, всё "А". Как они могут стоять на одном уровне?


Не путайте РЕЙТИНГ и РЭНКИНГ !
А ещё есть показатели абсолютные и относительные... Если прибыль банка 100 миллионов - это хорошо или плохо? Для Сбера - позор, а для Автомотовелофотобанка, где три работника, причём двое из них - охранник и техничка, достойный результат!!! Согласны??
Николай Николай  (Nikolay333)
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Я ничего не путаю. Это вы видимо не понимаете, что размер банка важный показатель при присвоении рейтинга. Банк с активами меньше 1 млрд не может иметь рейтинг на уровне странового, даже если у него показатели финансового состояния золотые.
Для оценки прибыли существуют roa/roe и прочие показатели, дающие представление о состоянии банка любого размера, по ним смотрят хорошо или плохо, а не по упомянутым вами 100 млн.
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