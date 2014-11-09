Как читать кредитные рейтинги банков?

: запомнить несколько простых правил и обращать внимание не только на буквы, но и на пояснения аналитиков.В прессе часто появляются сообщения типа «Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг такого-то банка до уровня BBB-, прогноз стабильный». И непонятно, что это значит: то ли уже бежать в банк забирать деньги, то ли уже поздно, то ли всё ещё нормально и рейтинг остаётся высоким. При этом таких агентств несколько и каждое из них имеет свою шкалу рейтингов со своими буквами, цифрами и даже знаками. Как в этом разобраться?Сначала о том, что такое «рейтинг». Главное, что надо понимать: рейтинг от агентства - это мнение нескольких аналитиков, основанное на оценке отчётности банка и дополнительной информации. Это мнение может быть ошибочным, предвзятым, не очень точным или просто устаревшим. Те, кто следит за событиями в финансовом мире, помнят, что мировые рейтинговые агентства «пропустили» кризис 2008 года, когда на грани или за гранью краха оказались самые надёжные с точки зрения рейтингов банки. Тот случай подорвал доверие публики к рейтингам, но полностью их отбрасывать всё же не стоит, определённую полезную информацию они несут. Тем не менее, подчеркну ещё раз: рейтинг - это мнение (возможно, ошибочное) живых людей, основанное по большей части на официальной (возможно, искажённой) информации, а не некая абсолютная строго математическая истина.Российские банки рейтингуются тремя международными агентствами S&P, Fitch и Moody’s и несколькими российскими - Рус-рейтинг, Эксперт-РА, НРА и АК&М. Совсем не обязательно, чтобы каждое агентство оценивало каждый банк: обычно у банка 2-3 рейтинга в общей сложности, из них 1-2 от международных агентств и 1-2 от российских. Международные агентства имеют две шкалы - международную и национальную. Отдельно присваиваются долгосрочный и краткосрочный рейтинги и рейтинги обязательств в иностранной валюте и в отечественной. В общем, на самом деле, рейтингов очень много и каждый из них показывает что-то своё. Кроме того, помимо рейтинга агентство даёт прогноз по его изменению: негативный (рейтинг может быть понижен при следующем пересчёте), стабильный (рейтинг скорее всего не изменится) и позитивный (рейтинг может быть повышен). Обычно, когда говорят о «рейтинге банка» без уточнений, имеют в виду долгосрочный международный рейтинг, но при желании вы можете посмотреть и другие рейтинги.Международный рейтинг банка не может быть выше международного рейтинга страны, поэтому каким бы сильным и беспроблемным ни был бы банк, его рейтинг может быть далёк от высших оценок - просто потому что есть общие для всех местных банков страновые риски. Соответственно, при понижении рейтинга страны пересматриваются и международные рейтинги банков - в сторону понижения или повышения. Следовательно, не стоит пугаться довольно низкого рейтинга BBB-, который присваивает самым надёжным российским банкам агентство S&P, ведь у России рейтинг точно такой же. Соответственно, по национальной шкале у таких банков рейтинг ruAAA, выше не бывает.У всех агентств принцип обозначения рейтингов примерно один и тот же, с небольшими вариациями:- чем раньше стоит буква в алфавите, тем лучше (A - отлично, B - хорошо, C - плохо, D - очень плохо);- чем больше букв в рейтинге, тем лучше, если мы говорим об одних и тех же буквах (BBB лучше, чем BB, но A лучше, чем BBB);- чем меньше цифра (если она есть), тем лучше (Baa1 лучше, чем Baa3);- «+» лучше, чем ничего, а ничего лучше, чем «-».В целом, все рейтинги, которые начинаются на A, можно считать очень хорошими. Трёхбуквенные рейтинги, начинающиеся на B (BBB со знаками плюс и минус или Baa с цифрами) - приличные. Остальные рейтинги, начинающиеся на B, - спекулятивные, то есть приемлемые, но требующие особого внимания к этому банку. Рейтинги на C - откровенно слабые, рейтинги на D означают, что банк не в состоянии оплачивать долги. Ещё раз замечу, что стоит делать поправку на то, какой это рейтинг - международный или национальный: при относительно низком «международном» уровне надёжности банка B от агентства Fitch, его российский рейтинг будет очень приличным - BBB.Важный элемент рейтинга - прогноз его дальнейшего изменения. Негативный прогноз не означает, что рейтинг при следующем пересчёте точно будет понижен, но вероятность такого изменения велика. Это не очень хорошо, но надо смотреть, с какого уровня пойдёт понижение. Если сейчас у банка международный рейтинг BBB-, то и пусть себе понижается на одну ступень - это не страшно. А если уже сейчас просто B, то дальнейшее понижение весьма неприятно.Ещё один параметр, на который обязательно надо обратить внимание - дата выставления рейтинга. Ситуация в финансовом мире меняется быстро, поэтому рейтинг годичной давности вряд ли можно считать информативным.И последнее: при изменении рейтинга аналитики агентства обычно выпускают пресс-релиз, в котором объясняют, почему они повысили или понизили рейтинг банка, в чём его сильные и слабые стороны. Это объяснение полезно прочитать и понять.