Какую валюту покупать на 2015 год?

Короткий ответ: наличную, мелкими купюрами.



Длинный ответ.



Эта заметка не ответит на вопрос «что делать со сбережениями вообще», она предназначена только тем, кто решает, покупать ли в 2015 году валюту, и если да, то какую и как её хранить. В любом случае, это только мнение, оно не является настоятельной рекомендацией или призывом делать или не делать что-либо. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск и исходя из собственного анализа ситуации.



Можно с высокой степенью уверенности говорить, рубль ничего хорошего в 2015 году не ждёт. На российскую валюту действуют в основном два фактора: фундаментальный - состояние экономики в целом и спекулятивный - цена нефти. С экономикой всё будет либо не очень хорошо, либо плохо, либо очень плохо - степень ухудшения будет зависеть от развития конфликта с Западом. Чем жёстче станет действовать российское руководство, тем хуже будет чувствовать себя экономика. Но даже если зимой или весной ситуация с Украиной (а значит, с санкциями) нормализуется, останется общий слабый фон: российская экономика и без санкций уверенно шла к рецессии за счёт крайне низкого качества государственного управления. Осложнение международной обстановки лишь усиливает и ускоряет процессы, которые наблюдались и до того: достаточно почитать экономическую прессу годичной давности, чтобы вспомнить, что и до Крыма мало кто сомневался в снижении роста ВВП до нуля в ближайшие год-два. И в том, что это надолго. В случае продления и усиления санкционной войны с Западом (а по сути с собственной экономикой) спад в 2015 году неизбежен.



Во многом экономика страны держалась на плаву за счёт высоких цен на нефть. Теперь этот фактор действует в обратную сторону: если цены выше $100 за баррель помогали спрятать («залить деньгами») ошибки в управлении, то даже нынешние $80 за баррель наоборот требуют дополнительного финансирования экономики из резервов. Возврат цен на уровень $100 за баррель и выше сгладит негатив, но пока не видно причин, по которым нефть должна снова дорожать.



Новым фактором, добавляющим неопределённость в перспективы экономики России в 2015 году, станет возможность принятия руководством страны резких неожиданных решений, которые до сих пор казались совершенно невообразимыми. Если до 2014 года экономические прогнозы строились, исходя из предположения, что власть будет действовать в неких (пусть и широких) границах здравого смысла, то сейчас этой уверенности нет. Поэтому решение задачи сбережения капитала должно учитывать практически любую неожиданность.



Из этого можно сделать два вывода:



1) Любая конвертируемая валюта в 2015 году в целом лучше, чем рубль. Конечно, могут быть (и будут) временные откаты курса, рубль может укрепиться (тем более, после такого резкого падения), но в целом тренд на понижение курса рубля сохранится. При этом угадывать, что покупать - доллар, евро, юань или чешскую крону, практически бессмысленно, так как, в отличие от рубля, предсказать с достаточной степенью уверенности их движение по отношению друг к другу на год вперёд невозможно.



Вероятно, есть смысл собрать небольшую корзину из двух-трёх-четырёх валют и иногда перебалансировать её в течение года (докупать ту валюту, что пока росла медленнее). Или просто один раз выбрать какую-то валюту и не переживать. Единственный момент, который можно учесть - доллар сейчас близок к многолетним максимумам по отношению к евро, иене, швейцарскому франку. Это значит, что при прочих равных скорее всего (но не обязательно) другие валюты могут расти к рублю немного быстрее чем доллар.



Другой вариант - покупать в основном ту валюту, которую вы сможете использовать в будущем при поездках за границу (если у вас всё будет нормально с текущими доходами, а выезд не закроют). В конце концов, жизнь продолжается, отпуск будет, а настоящая крупная экономическая катастрофа в России в наступающем году маловероятна. Если вы привыкли ездить в Европу, то нет смысла хранить доллары, а если вы готовитесь к отпуску в США, евро вам вряд ли пригодятся.



2) Валюта должна быть в максимально удобном для использования и хранения виде. Валюта в банке - не ваша. И банк, и государство могут сделать с ней что угодно в любой момент. В обычные спокойные времена вероятность недружественных действий банка или государства по отношению ко вкладам исчезающе мала, но «война всё спишет» - конфискация, принудительный обмен или отказ от своевременной выплаты вклада сейчас уже не кажутся чем-то совсем невозможным. Поэтому лучше всего хранить валюту в наличном виде, не в крупных купюрах (если придётся тратить понемногу на текущие нужды) и в надёжном скрытом от чужих глаз месте. Несколько процентов годовых, которые вам предложит банк - не лучшая компенсация риска полной потери вклада.



Перечисленные выше меры - это «соломка», которую стоит подстелить на случай серьёзного ухудшения ситуации. Вполне возможно, что они окажутся несколько излишними: нефть вернётся к $100 за баррель или даже выше, санкции весной отменят, а ЦБ и правительство будут проводить мудрую экономическую политику. Тогда можно будет посмеяться над паникёрскими настроениями конца 2014 года и немного пожалеть, что не открыли рублёвый счёт с самой высокой процентной ставкой. Но всё-таки, соломка - штука весьма полезная на случай падения.



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