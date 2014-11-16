Какую валюту покупать на 2015 год?

Короткий ответ: наличную, мелкими купюрами.
Длинный ответ.
Эта заметка не ответит на вопрос «что делать со сбережениями вообще», она предназначена только тем, кто решает, покупать ли в 2015 году валюту, и если да, то какую и как её хранить. В любом случае, это только мнение, оно не является настоятельной рекомендацией или призывом делать или не делать что-либо. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск и исходя из собственного анализа ситуации.
Можно с высокой степенью уверенности говорить, рубль ничего хорошего в 2015 году не ждёт. На российскую валюту действуют в основном два фактора: фундаментальный - состояние экономики в целом и спекулятивный - цена нефти. С экономикой всё будет либо не очень хорошо, либо плохо, либо очень плохо - степень ухудшения будет зависеть от развития конфликта с Западом. Чем жёстче станет действовать российское руководство, тем хуже будет чувствовать себя экономика. Но даже если зимой или весной ситуация с Украиной (а значит, с санкциями) нормализуется, останется общий слабый фон: российская экономика и без санкций уверенно шла к рецессии за счёт крайне низкого качества государственного управления. Осложнение международной обстановки лишь усиливает и ускоряет процессы, которые наблюдались и до того: достаточно почитать экономическую прессу годичной давности, чтобы вспомнить, что и до Крыма мало кто сомневался в снижении роста ВВП до нуля в ближайшие год-два. И в том, что это надолго. В случае продления и усиления санкционной войны с Западом (а по сути с собственной экономикой) спад в 2015 году неизбежен.
Во многом экономика страны держалась на плаву за счёт высоких цен на нефть. Теперь этот фактор действует в обратную сторону: если цены выше $100 за баррель помогали спрятать («залить деньгами») ошибки в управлении, то даже нынешние $80 за баррель наоборот требуют дополнительного финансирования экономики из резервов. Возврат цен на уровень $100 за баррель и выше сгладит негатив, но пока не видно причин, по которым нефть должна снова дорожать.
Новым фактором, добавляющим неопределённость в перспективы экономики России в 2015 году, станет возможность принятия руководством страны резких неожиданных решений, которые до сих пор казались совершенно невообразимыми. Если до 2014 года экономические прогнозы строились, исходя из предположения, что власть будет действовать в неких (пусть и широких) границах здравого смысла, то сейчас этой уверенности нет. Поэтому решение задачи сбережения капитала должно учитывать практически любую неожиданность.
Из этого можно сделать два вывода:
1) Любая конвертируемая валюта в 2015 году в целом лучше, чем рубль. Конечно, могут быть (и будут) временные откаты курса, рубль может укрепиться (тем более, после такого резкого падения), но в целом тренд на понижение курса рубля сохранится. При этом угадывать, что покупать - доллар, евро, юань или чешскую крону, практически бессмысленно, так как, в отличие от рубля, предсказать с достаточной степенью уверенности их движение по отношению друг к другу на год вперёд невозможно.
Вероятно, есть смысл собрать небольшую корзину из двух-трёх-четырёх валют и иногда перебалансировать её в течение года (докупать ту валюту, что пока росла медленнее). Или просто один раз выбрать какую-то валюту и не переживать. Единственный момент, который можно учесть - доллар сейчас близок к многолетним максимумам по отношению к евро, иене, швейцарскому франку. Это значит, что при прочих равных скорее всего (но не обязательно) другие валюты могут расти к рублю немного быстрее чем доллар.
Другой вариант - покупать в основном ту валюту, которую вы сможете использовать в будущем при поездках за границу (если у вас всё будет нормально с текущими доходами, а выезд не закроют). В конце концов, жизнь продолжается, отпуск будет, а настоящая крупная экономическая катастрофа в России в наступающем году маловероятна. Если вы привыкли ездить в Европу, то нет смысла хранить доллары, а если вы готовитесь к отпуску в США, евро вам вряд ли пригодятся.
2) Валюта должна быть в максимально удобном для использования и хранения виде. Валюта в банке - не ваша. И банк, и государство могут сделать с ней что угодно в любой момент. В обычные спокойные времена вероятность недружественных действий банка или государства по отношению ко вкладам исчезающе мала, но «война всё спишет» - конфискация, принудительный обмен или отказ от своевременной выплаты вклада сейчас уже не кажутся чем-то совсем невозможным. Поэтому лучше всего хранить валюту в наличном виде, не в крупных купюрах (если придётся тратить понемногу на текущие нужды) и в надёжном скрытом от чужих глаз месте. Несколько процентов годовых, которые вам предложит банк - не лучшая компенсация риска полной потери вклада.
Перечисленные выше меры - это «соломка», которую стоит подстелить на случай серьёзного ухудшения ситуации. Вполне возможно, что они окажутся несколько излишними: нефть вернётся к $100 за баррель или даже выше, санкции весной отменят, а ЦБ и правительство будут проводить мудрую экономическую политику. Тогда можно будет посмеяться над паникёрскими настроениями конца 2014 года и немного пожалеть, что не открыли рублёвый счёт с самой высокой процентной ставкой. Но всё-таки, соломка - штука весьма полезная на случай падения.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 149
Немцы! Как жить дальше!? (с)
Чтобы не гадать на кофейной гуще лучше вспомнить минувшие кризисы 1998г и 2008г.
Минимум хлопот с неплохим результатом для сбережений можно достичь банально просто:
Рублевым вкладам ничего не угрожает, ставки уже под 12% годовых, достаточно разложить, например, по 700 000 тыс.руб. в 10 банков, чтобы получать ежемесячно доход около 70 000 руб. А на призовые регулярно покупать золотишко.
Есть еще 1000 и один способ 'хранить, преумножать или потратить себе на радость'.
Успехов.
На самом деле, я полагаю, что ничего особо страшного с рублём не будет. Наиболее вероятный вариант - инфляция процентов 20, не более того. Если человеку не нужна валюта для других целей, а его доход устойчиво растёт, то вполне можно выжить и рублём, пусть и с потерями.
Я постоянно пишу "вероятность", "возможность", "крайний случай" и т.п. Выражать сейчас твёрдую уверенность в чём-то очень опрометчиво. Моя ирония связана с излишней на мой взгляд уверенностью. А что там будет на самом деле - никто не знает, конечно же.
Есть ли гарантия , что это не повторится? Для этого достаточно очередного банкротства Apple.
Рубль в 2001 году был где-то 30. Плюс 90% - это 57. Хммм... с 2001 по 2014 год рубль упал меньше, чем бакс с 2001 по 2007.
Настоящий гуру должен иметь идеальную память на цифры и курсы.
Вам сколько лет, коль вы этого не помните?
Не подскажете, где я могу снова купить доллар по 6 рублей?
2) Я бы тоже не прочь вернуться в прошлое и купить евро за доллары - когда 1 евро стоил всего 0,84 бакса. Увы , это невозможно, как и рубль по 6 руб.
Вы вольны купить любую валюту и в любом количестве - это ваше решение.
Минимум хлопот с неплохим результатом для сбережений можно достичь банально просто:
Рублевым вкладам ничего не угрожает, ставки уже под 12% годовых, достаточно разложить, например, по 700 000 тыс.руб. в 10 банков, чтобы получать ежемесячно доход около 70 000 руб. А на призовые регулярно покупать золотишко.
А почему так мелко копаем? Был еще 1991 год. Вкладам тоже ничего не угрожало, лежали себе и лежали - в самом крупном, надежном банке страны.
Сейчас экономика РФ максимально сильна, если сравнивать эти годы.
Вам же советую , коль вы такой пессимист, потратить остатки рублей на гроб. Купить, лечь в него и спокойно ждать экономического апокалипсиса.
Смысл в том, что есть ненулевая вероятность, что иностранная валюта может стать не только средством сбережения, но и средством платежа, по крайней мере, в некоторых случаях. Плюс возможность более "дробного" обмена, если понадобится - не 300 евро, например, а 230. Плюс запас на те же поездки - тащить с собой в Европу даже 100-евровые не всегда оправданно, крупнее двадцатки купюры по большому счёту и не нужны.
Дело вкуса и привычек, конечно, для кого-то и 500 евро - мелкая бумажка )
Не проще ли иметь валютную банковскую карту, господин Советник? Я об этом знал еще в конце 20 века -в мире банковские карты принимают почти везде, а на крайний случай есть банкомат. Даже в Камбожде !
Нал же на самый крайний случай как раз разумно вести крупными купюрами - шанс разменять будет все равно минимальным.
При отключении России от международных платёжных систем или при замораживании валютных вкладов правительством российская банковская карта в Европе будет очень удобной вещью. Дорожку формировать, если вы понимаете. Для всего остального - нет.
В России и в Москве сейчас можно реально хорошо пообедать за 10 евро . Надо просто пойти на бизнес-ланч. За такие цены это будет полноценный обед в дорогом ресторане. Можно пообедать и дешевле, за 3-5 евро - будет съедобно, но тоже не слишком вкусно. Пожалуй, только Польша может предложить подобный уровень цен , или другие бедные страны вроде Словакии и Болгарии..
Сорри , я плотно исколесил на мотороллере многие стране ЕС, а потому могу с уверенностью сказать, что сейчас Москва для опытного туриста - очень недорогой по еде город. В Европе одно блюдо начинается от 10 евро, и это будет паста или лазанья. Комплексный обед в странах ЕС явно дороже московского. Хотя... желающий сможет найти в Москве крайне дорогие и некачественные рестораны.
Ездить по миру с наликом - не понимаю. Даже в дефолтные 1998 и 1999 году я путешествовал по Франции и Италии с картой. Уж лучше переждать темные времена, чем путешествовать с налом. Ни билет купить, ни отель заказать, машину в аренду не взять. Другое дело, что всегда надо иметь резервную карту.
PS
Вы пишите "дорожку формировать". Я не понимаю , прошу пояснить, что это такое.
Буду искренне благодарен за места в Москве, где можно пообедать за 10 евро. Желательно, чтобы до них не надо было ехать час в одну сторону из центра. Если не сложно, напишите в личку. Я иногда у вас бываю, ем только в Сабвее, т.к. рестораны для скромных европейцев категорически недоступны. Реальная проблема, кроме шуток.
PS Не, не буду пояснять за это сначала издание закроют, потом меня )
За простой язык, доступный большинству населения, не имеющего специфических знаний финансовой области.
Очень даже возможно. Посмотрите на действия центральных банков этих стран, и вам все станет понятно. К примеру, доллар куда предпочтительнее, чем евро. И т.п.
Советчиков развелось..., пытающихся завоевать себе популярность на сомнительных статейках
Вообще, последнее время banki.ru любит подливать маслица,
чего стоит инфа про банки, которые вот-вот лопнут, и происходит вынос банка вкладчиками, вместе со всей наличностью.
Матрац? в огороде закопать? Раз банкам доверять нельзя, то банковская ячейка не подойдет.
И сейф, в обычной квартире мы в стенку врятли сможем вмонтировать (соседи будут против), просто поставить, так сопрут, опять же можно сигнализацию подключить, ну а вдруг не сработает. Хороший сейф и штука-то не дешёвая, а большой и в квартиру не уберется )))
Надо помнить, что сохранность и транспортировка (при необходимости, пускай например за границу) это очень сложная штука. Риск потерять средства, наверно не меньше чем в банке.
Умные люди в 2009г продали лишнюю валюту на максимальном курсе (лично продавал евро по 47 руб/евро), перешли в рублевые депозиты под 16% годовых, а затем опять брали подешевевшую валюту на курсе 40-41 руб/евро, чтобы пополнить 'кучки'.
И сейчас надо только правильно выбрать момент, чтобы выйти из валюты с максимальной прибылью. Или не жадничать, а зафиксировать прибыль на текущем уровне, если есть варианты более привлекательные или с гарантированным доходом.
Какова целевая аудитория этого всего?
Ну я услышал что сказал ОН: мол если будет 60, мы будем что то там сокращать.... Хотя понятно к кому сие применяется....
НЕ ИМЕТЬ НАКОПЛЕНИЙ?
по Вашему человек должен быть нищеброд?
Если вы из комитета 300, я понимаю почему Вы так говорите, Вас то это не касается, блин.
Я тоже хочу потеплее!!!!
Истратить не что? Истратил - недвижуха и я стал рантье - процесс "отбора" накоплений в метрах в домах в земле продолжается - Вот тебе налоги (недвижимость, электричество, скважина машина)! Вот тебе рост цен на энергию - сильвупле - изыщи еще ресурсов чтобы оплачивать свои активы, читай изыщи способы чтобы активы приносили еще больше! И мы у тебе отпилим еще больше!!!
Эта дурацкам модель математического роста, постоянного роста....