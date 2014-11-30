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Как сэкономить на новогодних подарках с помощью кредита?

30.11.2014 18:00 32 5 933 просмотра
Короткий ответ: купить товар «в рассрочку» и быстро вернуть кредит.

Длинный ответ.

В некоторых магазинах (в основном электрики и электроники) существует форма продажи товаров в кредит без увеличения конечной цены (по сути - в рассрочку). Работает это так: если вы хотите купить, скажем, телевизор в рассрочку, магазин делает скидку к цене, а банк, с которым этот магазин сотрудничает, выдаёт вам кредит на сниженную сумму. При этом сумма процентов, которые вы должны в конечном итоге заплатить, перекроет размер скидки. В результате, вы заплатите за товар ту же цену, что указана на ценнике, банк получит свои проценты, а магазин продаст товар, пусть и со скидкой (но, конечно, не в убыток себе).

Пользователи форума Банков.ру предлагают испытанную ими на практике хитрость. Если у вас достаточно денег на покупку того же телевизора, вы всё равно оформляете этот кредит (напомню - его сумма меньше цены товара в магазине), но погашаете его не постепенно в течение года или двух, как положено, а практически сразу - как только получится. В этом случае проценты начисляются только за прошедшие дни и составляют совсем незначительную величину. «На выходе» вы имеете товар, купленный со скидкой в 8-10%, и положительную запись в кредитной истории. При этом все ваши действия полностью законны, вы никого не обманываете и никаких правил не нарушаете. Очевидно, что на небольших суммах эта хитрость не имеет смысла, но если закупаетесь техникой на десятки тысяч рублей, то сэкономленные проценты - вполне неплохая компенсация потраченного на получение и погашение кредита время.

У такого простого способа экономить есть свои недостатки.

Во-первых, надо тщательно следить, чтобы цена товара с учётом скидки действительно была низкой. Магазин может сначала поднять цену, и только потом продавать этот товар «в рассрочку». Необходимо заранее сравнить цены в магазинах (это чаще всего можно сделать в интернете) и пытаться получить «кредитную» скидку, только если в ней есть смысл.

Во-вторых, представитель банка, выдающий вам кредит, наверняка будет навязывать дополнительные услуги, обычно - различные страховки, в том числе говоря, что страховка - обязательное условие получения кредита. Это неправда, вам стоит настойчиво отказываться от всех сопутствующих предложений и внимательно читать договор, чтобы в нём «случайно» не оказалось пункта про страховку. В принципе, кредитный специалист может в этом случае и отказать в кредите, но попытка - не пытка, а опыт показывает, что отказы не так часты.

В-третьих, вам могут предложить не рассрочку, а обычный кредит с завышением цены, который вам не нужен. В этом случае, конечно, надо отказаться (деньги-то на покупку по нормальной цене у вас всё равно есть).

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 32

Илья В.  (Stavrik)
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Спасибо, Артем. Я именно так купил последний свой телевизор. Ценник покупки был 69 990 руб. Перед покупкой был сделан анализ цен в других магазинах. Цена была адекватной (не завышенной).
Фактически за полтора года я выплатил ~ 62 000 руб.
Почему за полтора, а не почти сразу? Потому, что ставка кредита была всего 8,2%, а ставка начисления % на СКС (дебетовой карты), где деньги хранились - 10% годовых.
Сумма кредита была меньше ценника товара на примерно 5000 руб, что как раз таки и составляет величину платы за кредит - то есть по сути именно рассрочка, а не классический кредит с переплатой.
Я подозреваю, что магазин-продавец делает бонус банку за кредитование потенциального покупателя, потому банк установил такую нереально низкую ставку по потребкредиту.
На переводах денег я не терял, мой банк за "межбанк" не берет комиссию.
Итоговые плюсы:
- куплен телевизор в реальную рассрочку.
- сэкономлена хорошая сумма денег (почти 8000 руб)
- добавлена хорошая карма в кредитную историю.
Итоговый минус:
- регулярно приходят сообщения, причем от нескольких банков, с предложением кредитной карты с приличным кредитным лимитом smile:)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Так ещё лучше, да.

Но есть риск случайно ошибиться с платежом по кредиту, не заплатить вовремя и т.п. и попасть на штрафы, что, скорее всего, "съело" бы прибыль от операции. Для организованного и внимательного человека этот риск не очень велик, но полтора года - всё-таки полтора года, всякое случается. Но тут дело хозяйское, если человек уверен в себе, то ваш вариант хорош, конечно.
Илья В.  (Stavrik)
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Был настроен "автоперевод" по кредиту, ровно за 2 дня до даты очередного платежа. Если дата отправки выпадала на выходные (праздники), "толкал" платеж вручную.
Так что рисков не было smile:)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Риски всегда есть, просто в вашем случае они низкие )
Shade13  (Shade13)
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Товар со скидкой на стоимость кредита при ставке ниже депозитной? Вот это повезло! Скоро будем сказки детям рассказывать с подобным содержанием. smile:)
D S  (vasilisk30)
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неплохой способ сэкономить: smile:) В дополнение о промтоварах
1Кредиты типа 10-10-10 smile:D "без первого взноса и переплат" рассрочкой не являются-переплата по нему составляет 1/3 от стоимости smile:o
2Следует помнить что по старой еще советской традиции в предновогодний ажиотаж стараются впихнуть всякий неликвид и брак smile:( так что если цена слишком заманчива или если продавец навязчиво из двух одинаковых моделей предлагает какую-то одну без сожаления откажитесь
Причина столь странной традиции проста- декларацию в налоговую подают весной и увеличить товарооборот засчет неликвида очень соблазнительно
3В новогодних распродажах часто путают ценники- демонстрируется один товар заведомо более дорогой по привлекательной цене-"ошибка" выясняется в процессе оформления чуть ли не на кассе и если товар понравился покупатель как правило уплачивает внезапно выясненную цену smile:o
4Покупая орг технику не ходите покупать с детьми- дети обязательно раскрутят родителей на бабки кредитный менеджер умеет прицельно играть на психологии детей и родное чадо может оказаться союзником представителя банка. Главный признак манипуляции-Вы вдруг начинаете себя ощущать мерзким скрягой smile:D
5Если идете с девушкой то надо помнить что за редким исключением девушки ориентируются на внешний вид товара технические характеристики если девушка не выпускница физтеха для нее не главное. Так что убедить купить " что-то лучше мощнее (ноутбук) но некрасивое внешне" задача трудоемкая разубедить будет непросто.
источник личный опыт
удачных покупок smile:)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
По первому пункту - это другие кредиты.

Остальное - очевидно.
vadbav  (vadbav)
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Почему-то вспомнилось:
Если вы купили сосиски - не выбрааааасывайте... (с) вроде Петросян.

А если серьёзно, выше Василиск (D S) очень чётко всё разобрал.

Добавлю лишь одно, но ОЧЕНЬ важное замечание к статье человека, который не является юристом и с миром ритейла тоже никак не связан, но, но даёт советы на околопрофессиональные темы:

помимо прочего (высокой цены, неликвида и т.д.) сети очень любят баловаться такой темой как "эксклюзивность" модели. Меняется пара буквенно-цифровых обозначений и вуаля, найти через агрегатор и сравнить цены становится невозможно. А то, что схожая до зеркальности модель стоит на треть дешевле, но не предлагается в "рассрочку", то зачем обращать внимание на такие мелочи, правда?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я описываю совершенно реальный опыт многих людей. Не понимаю, с чем тут спорить? Риски есть, они описаны в тексте. Если в вашем мире все товары на 30% дороже, вас всегда обманывают, а агрегаторы специально подменяют буквы, чтобы вас ввести в заблуждение, то это исключительно ваша личная проблема, не так ли?

PS Почитал ваши комментарии к другим текстам. Мда.
vadbav  (vadbav)
#
Артем, вы где спор-то видите? Я лишь сделал добавление про явление, которое знают все, кто так или иначе связан с ритейлом.

Коммент почитайте. Ещё раз. И как-то вы критику болезненно воспринимает...
Успокойтесь.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
А, вспомнил, где видел ваш ник ) Точно, вы же утверждали, что продукта, который я описывал в одном из текстов, не существует в природе, потому что не может существовать. А когда выяснилось, что существует и реально работает, очень смешно юлили, отказываясь признать, что ошиблись. История повторяется )
Inemoa  (inemoa)
#
Вообще не понимаю, зачем человеку телевизор. За 15 лет удалось уничтожить даже воспоминание о нем в доме. Не тратьтесь, новости есть в интернете, высоко и низкохудожественные фильмы тоже. И с идиотским кредитом заморачиваться не надо. Кредит в листе зол идет сразу за телевизором;))
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Футбол смотреть ) Телевизор же сейчас не обязательно использовать для приёма телепрограмм, можно в качестве второго экрана для компа использовать - кино смотреть, футбол, концерты и т.п. Телеприёмник можно и не настраивать.
Артем Боженов  (Redart98)
#
Появятся маленькие дети, требующие мультики - поймете smile:)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Вот как раз мультики дети на планшете спокойно смотрят ) Большой экран - это либо для совместного просмотра, либо для очень качественного.
Илья В.  (Stavrik)
#
Верно. Обожаем смотреть качественное кино на большом экране. Особенно в 3D
Как в записи, так и ТВ - от НТВ+
Артем Боженов  (Redart98)
#
Не, на планшете я не одобряю. Во-первых, портится осанка, когда ребенок сидит скрюченным. Во-вторых, у меня в окружении есть двое детей, которые смотрят мультики на планшете - ты к ним в дом приходишь, а их как будто нет, сидят себе уткнувшись. Я себе такой радости не хочу. В-третьих, телевизор гораздо безболезненнее выключать - нажал на пульте кнопку - сеанс окончен. Не надо ничего отбирать у расстраивающегося ребенка из рук. В-четвертых, на телевизор проще записывать мультфильмы: торрент на компе, флешка, телек. Лично мне флешку удобнее втыкать, чем планшет. А на планшете они у меня азбуку учат и матетатику. Так что телек (в качестве экрана, конечно, без эфирного ТВ) - вещь в моем хозяйстве незаменимая smile:)

PS А вот в качественном видеоконтенте у нас в семье как-то никто не понимает. Один раз, кажется, смотрели что-то в 3D, что-то скачивал в HD качестве. Никого особо не вставило. Поэтому кино мы с женой смотрим на ноуте, когда дети спят.
Inemoa  (inemoa)
#
Мой дитенок, хорошая маленькая девочка, ядерный физик, заканчивающий мгу, мультики смотрел селективные, никаких детских отупляющих программ. Много читали, путешествовали, учились вместе. В итоге у человека сформировался андеграундный вкус в музыке и кинематографе, ну и полно времени на учебу оставалось. Не так давно призналась, что обижалась потому что ей одной из двора не давали смотреть Улицу Сезам.
Inemoa  (inemoa)
#
Повеяло кризисом что ни говори. В почту с утра только письма с банков.ру падают. Ну и прекрасно, люди здесь обитают умные, на этой волне можно и оптимизм сохранить и что то новое узнать.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
В-третьих, вам могут предложить не рассрочку, а обычный кредит с завышением цены, который вам не нужен. В этом случае, конечно, надо отказаться (деньги-то на покупку по нормальной цене у вас всё равно есть)
Или закон о потребкредит вам в помощь.

Не совсем понял,так и дают обычный кредит,только позиционируют его как "кредит без переплаты"
Рассрочка это когда нет третий стороны (банка)-только потребитель и ТСП.
Собственно только такие кредиты в свое время и оформлял с целью заработать отличную КИ.
Цитата
В этом случае проценты начисляются только за прошедшие дни и составляют совсем незначительную величину.

ГК РФ не содержит запрет на досрочное погашение,однако он и не содержит нормы,что сегодня заявил-завтра досрочно погасил. Мне помнится срок в 1 месяц (30 дней) за который нужно банк предупредить о досрочном погашении или внести в дату X необходимую сумму,так что за этот срок, а не за 2 дня (например) накапают %.
Цитата
Статья 11. Право заемщика на отказ от получения потребительского кредита (займа) и досрочный возврат потребительского кредита (займа
.....
4. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным договором потребительского кредита (займа), не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского кредита (займа), если более короткий срок не установлен договором потребительского кредита (займа).

Так что какие то вредные советы немного smile:omg:

Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
"Переплата" имеется в виду относительно полной стоимости товара, не кредита. Особо хитрые кредспециалисты в магазинах подсовывают неопытным и невнимательным клиентам другой кредитный договор, с намного большими процентами и суммами переплаты. Люди, как обычно, не читая подписывают, а потом страшно ругаются на форумах в интернете, что переплатили 30% от цены телевизора.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
А что скажите про % за несколько дней -это неточная и вводящая в заблуждение формулировка. smile:|
Mephistophilus  (Desperado17)
#
А про рассрочку в контексте кредита что скажите smile:?:
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Рассрочка стоит сначала в кавычках, потом со словом "по сути". Это ж не юридический текст, а журналистский материал, сознательно предельно упрощённый. Здесь могут быть определённые вольности.

С т.з. потребителя этот кредит выглядит точно так же, как рассрочка: цена товара выплачивается постепенно, превышения относительно этой цены нет. Если что-то выглядит как кошка, мяукает как кошка и охотится на мышей, проще назвать это кошкой, хотя формально это может быть и не так.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Да этот все понятно,просто каламбур получается smile:D
Заменим "рассрочку" на кредит и получиться,то что получиться
вам могут предложить не обычный кредит, а обычный кредит с завышением цены, который вам не нужен.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Ст. 11.2 того же закона:

2. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.

И ст. 11.3 там же.

3. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа), предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита (займа) или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
smile:oops: Вот жеж помнил чего то про 14 дней и принципиально забыл smile:D
smile:gramercy: уточнение smile:pardon:
Maximum007  (Maximum007)
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Супер, только если смотреть по этому ТВ первый канал, то выгода сомнительная.

Лучше уж"Из окна, гостинничного номера своего, я телевизор выкинул на Авто!"
Виктор Николаев  (vik1977)
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Со статьей не согласен. Во-первых, не вижу смысла покупать дорогую электронику. ТВ, ноутбуки дороже 20000 рублей - это уже чересчур, напрасные траты денег. А недорогую технику смысла покупать в рассрочку нет, больше мороки и бумажной писанины - тягомотины. Также стоит учесть, что в крупных магазинах, где товар продают в кредит, цена может быть выше, чем в интернет-магазинах, где в кредит не продают, а наоборот, продают при предоплате. Последнее предложение - взять кредит, чтобы улучшить кредитную историю - да пошли они все со своей кредитной историей! Никаких кредитов, и жизнь станет лучше.
Илья В.  (Stavrik)
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Увы, Виктор Николаев. Я был бы рад купить ЖК смарт-телевизор с диагональю 55 дюймов не дороже 20 000 руб.
Но, к сожалению, никто не предложил такой цены.
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