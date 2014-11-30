Как сэкономить на новогодних подарках с помощью кредита?

Короткий ответ: купить товар «в рассрочку» и быстро вернуть кредит.



Длинный ответ.



В некоторых магазинах (в основном электрики и электроники) существует форма продажи товаров в кредит без увеличения конечной цены (по сути - в рассрочку). Работает это так: если вы хотите купить, скажем, телевизор в рассрочку, магазин делает скидку к цене, а банк, с которым этот магазин сотрудничает, выдаёт вам кредит на сниженную сумму. При этом сумма процентов, которые вы должны в конечном итоге заплатить, перекроет размер скидки. В результате, вы заплатите за товар ту же цену, что указана на ценнике, банк получит свои проценты, а магазин продаст товар, пусть и со скидкой (но, конечно, не в убыток себе).



Пользователи форума Банков.ру предлагают испытанную ими на практике хитрость. Если у вас достаточно денег на покупку того же телевизора, вы всё равно оформляете этот кредит (напомню - его сумма меньше цены товара в магазине), но погашаете его не постепенно в течение года или двух, как положено, а практически сразу - как только получится. В этом случае проценты начисляются только за прошедшие дни и составляют совсем незначительную величину. «На выходе» вы имеете товар, купленный со скидкой в 8-10%, и положительную запись в кредитной истории. При этом все ваши действия полностью законны, вы никого не обманываете и никаких правил не нарушаете. Очевидно, что на небольших суммах эта хитрость не имеет смысла, но если закупаетесь техникой на десятки тысяч рублей, то сэкономленные проценты - вполне неплохая компенсация потраченного на получение и погашение кредита время.



У такого простого способа экономить есть свои недостатки.



Во-первых, надо тщательно следить, чтобы цена товара с учётом скидки действительно была низкой. Магазин может сначала поднять цену, и только потом продавать этот товар «в рассрочку». Необходимо заранее сравнить цены в магазинах (это чаще всего можно сделать в интернете) и пытаться получить «кредитную» скидку, только если в ней есть смысл.



Во-вторых, представитель банка, выдающий вам кредит, наверняка будет навязывать дополнительные услуги, обычно - различные страховки, в том числе говоря, что страховка - обязательное условие получения кредита. Это неправда, вам стоит настойчиво отказываться от всех сопутствующих предложений и внимательно читать договор, чтобы в нём «случайно» не оказалось пункта про страховку. В принципе, кредитный специалист может в этом случае и отказать в кредите, но попытка - не пытка, а опыт показывает, что отказы не так часты.



В-третьих, вам могут предложить не рассрочку, а обычный кредит с завышением цены, который вам не нужен. В этом случае, конечно, надо отказаться (деньги-то на покупку по нормальной цене у вас всё равно есть).



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