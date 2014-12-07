Как заплатить кредит за другого человека?

Короткий ответ: если знать реквизиты, то легко. Но не весь.



Длинный ответ.



Иногда возникает необходимость внести очередной платёж по кредиту за другого человека. Допустим, родственник попал в больницу, сел в тюрьму или застрял за границей, друг ушёл в запой или вы просто хотите сделать коллеге своеобразный подарок. Оказывается, это не так просто, как представляют многие. Скажу сразу: я не рассматриваю ситуацию с имеющейся нотариальной доверенностью на совершение действий со счётом или кредитом, тут-то всё просто. Речь именно о внезапной необходимости или неожиданном желании, без предварительной юридической подготовки (а иногда и без извещения одариваемого).



Сначала о том, что сделать не получится. Полностью или частично погасить кредит ранее установленного срока с закрытием договора за постороннего человека невозможно. Эта операция требует присутствия заёмщика и подписывания им бумаг. Также нельзя узнать в банке реквизиты, по которым надо платить за другого человека. Эти данные может вас дать только он (точнее, его кредитный договор и памятка заёмщика с реквизитами и способами оплаты).



У вас, как постороннего лица, есть два варианта: внести очередной платёж по кредиту или внести на счёт сумму, достаточную для постепенного погашения всего кредита со всеми процентами без закрытия договора (кредит будет погашаться постепенно).



В обоих случаях вам надо знать реквизиты счёта, на который вносятся деньги, а в идеале ещё и полное имя заёмщика и номер договора. Если у вас есть эти данные, вы можете действовать одним из следующих способов:



- через интернет-банк или с интернет-кошелька платежом на банковский счёт или с карты на карту. Если вы знаете, что погашение кредита происходит списанием суммы с определённого текущего или карточного счёта, достаточно просто перевести деньги по имеющимся реквизитам на этот счёт. Если это карточный счёт, может хватить одного номера карты, не нужна даже фамилия адресата. Если это текущий счёт, то в назначении платежа можете указать как можно больше деталей, например: «подарок на погашение очередного платежа по кредиту по договору номер (такой-то) за (фамилия, имя отчество)». Жёсткой формы текста нет, поэтому если вы не знаете отчества или даже номера договора, не страшно. Чаще всего для банка важно, чтобы на момент списания деньги на счёте были, а откуда они взялись - другой вопрос;



- если сумма платежа меньше 15 тыс. рублей, её можно внести через терминал в разделе «Погашение кредитов». Однако, для этого может потребоваться дополнительная информация: номер кредитного договора и номер паспорта заёмщика (не ваш!). В некоторых случаях банки требуют больше деталей, например, специальный пин-код, который знает только заёмщик, номер его сотового телефона и пр. Если у вас не хватает информации, попробуйте сделать платёж другим способом;



- через отделение банка. Самый простой и очевидный вариант. В отделении предъявляете свой паспорт и вносите средства по номеру счёта заёмщика и его полному имени. Обратите внимание: банк не может и не будет принимать от вас деньги только по имени-фамилии заёмщика («Положите эти 10 тысяч рублей на счёт Абрамовича, он вам что-то должен»). Это правильно: постороннему человеку совершенно незачем знать подробности отношений банка с клиентами. Но если вы знаете номер счёта и имя клиента, то банк примет от вас деньги.



Есть ещё масса способов вносить платежи по кредиту за другого человека: через банкомат (своего банка, банка получателя платежа, постороннего банка), через счёт мобильного оператора, через салон сотовой связи (практически все они принимают платежи) и т.п. В конечном итоге всё сводится к вводу нужных данных, поэтому подробно говорить обо всех смысла нет. В каждом отдельном случае могут возникнуть свои проблемы и особенности, поэтому вполне возможно, что вам придётся попробовать разные варианты, пока найдётся работающий. Тем не менее, комбинация «реквизиты счёта, номер договора и ФИО получателя» точно позволит оплатить чужой кредит тем или иным способом.



У вас есть личный опыт внесения таких платежей - положительный или отрицательный? Расскажите о нём в комментариях, это поможет другим читателям!



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