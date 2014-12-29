Как быть, если ваш банк попал под санацию?

Короткий ответ: сделать паузу и следить за событиями.
Длинный ответ.
Санация банка - это его оздоровление силами Банка России, АСВ и (обычно) одного из крупных банков, который впоследствии получит санируемый банк себе. Санация проводится с проблемными банками, которые по мнению ЦБ уже не могут справиться со своими трудностями сами, но пока не настолько плохи, чтобы отзывать у них лицензию. В реальности, под санацию с большей вероятностью может попасть крупный банк (или группа связанных банков), «убивать» который (лишать лицензии) слишком дорого для АСВ.
Санация для банка - как реанимация для человека: банк получает «переливание крови» в виде кредитов ЦБ, проведённых через АСВ, все его параметры тщательно контролируются новым руководством, все возникающие проблемы по возможности быстро решаются. Со временем нормальная деятельность банка восстанавливается. В дальнейшем он, скорее всего, вольётся в банк, который его санировал.
Исходя из этого и надо действовать. Нет никакого смысла со всех ног бежать в отделение попавшего под санацию банка, занимать длинную очередь и снимать со счёта все деньги. Кроме потерянных процентов и нервов вы ничего не получите. Более того, именно в первые дни после объявления о начале процедуры санации наиболее вероятны проблемы с выдачей средств из-за общей неразберихи и давления клиентов на банк. Лучше подождать хотя бы две-три недели или месяц, после чего решить, что делать дальше: продолжать сотрудничать с тем же банком или спокойно перевести средства в другой.
Если всё же у клиента есть необходимость срочно забрать деньги, то можно воспользоваться интернет-банком, чтобы перевести сумму на счёт в другой банк, после чего уже с того счёта их снять или отправить на депозит. Безналичные деньги «получить» намного проще - ни очередей, ни дефицита купюр в кассах.
Санируемый банк со временем наверняка поменяет линейку вкладов, тарифы на обслуживание счетов и карт и т.п. Возможно, через какое-то время понадобится перезаключить договор на обслуживание - если пострадавший банк будет поглощён санатором. За этими изменениями надо следить, чтобы не обнаружить в один не очень прекрасный день лишних расходов или сниженных при продлении процентов по депозитам.
С обслуживанием кредитов тоже больших проблем быть не должно: надо продолжать платить их ровно так же, как и раньше. Однако, в этом случае стоит периодически интересоваться в банке, не изменились ли реквизиты для платежей по кредитам или какие-то другие технические тонкости. Кроме того, в «здоровом» банке, который получит контроль над санируемым, могут быть лучшие предложения по кредитам. Возможно, есть смысл переговорить с его представителями о перекредитовании. Если вы стабильно обслуживали свой долг, новому банку может быть интересно получить качественного заёмщика себе, а не оставлять его в проблемном банке.
Юридические лица, которые обслуживаются в попавшем под санацию банке, не понесут потерь: деньги на их счетах там и останутся, все платежи будут продолжать уходить и приходить, как и раньше. Однако, и в этом случае стоит внимательно следить за изменениями в тарифах и прочих условиях обслуживания: новый «хозяин» банка может по-своему видеть развитие этого сегмента бизнеса.
Суммируя, можно сказать, что для всех клиентов проблемного банка санация в целом выгоднее, чем отзыв лицензии. В некоторых случаях исключением могут стать розничные клиенты, желающие получить свои вклады в наличном виде как можно быстрее: они могут испытывать существенные проблемы (очереди в отделениях, нехватка денег в кассах), в отличие от ситуации с отзывом лицензии, когда вклады спокойно и быстро выплачиваются АСВ. Если же особой спешки нет, то для клиента при санации его банка по большому счёту сразу ничего не меняется. Необходимо лишь вовремя отреагировать на возможное изменение условий обслуживания со стороны санирующего банка в будущем.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 54
Не совсем понял, что имеется в виду, но если вы уже знаете, что вклад с процентами можно получить на следующий день, то какая разница, что пишет/говорит банк? Получайте, когда точно знаете, что деньги есть. Если разница в один день принципиальна, опишите подробнее ситуацию, возможно, я не вижу какой-то объективно существующей проблемы.
О "Совкомбанке". Беру договор, который мне выдали 22 декабря 2014, возможно, у вас может быть другой текст, если вы заключали договор в другой день. У меня в договоре есть п. 1.5 , в котором четко указана дата окончания вклада. В этот день банк обязан вернуть вам сумму вклада, иначе нарушит законодательство РФ. Однако, есть п. 1.8, вполне логичный - Если день выплаты процентов и возврата вклада приходится на нерабочий день Банка, выплата осуществляется в ближайший рабочий день.
В п. 3.6 сказано,что выдача денег со вклада по окончании не требует заказа за один день.
Я часто встречал крайне некомпетентных работников самых разных банков, вплоть до уровня начальника отделения. Единственный способ защитить свои права : знать Законы, читать договор и быть настойчивым в письменном виде.
Как показывает практика, этот совет не самый удачный. Примером может служить ситуация в санируемом банке "Траст". Переводы не доходят.
А сколько ждать электронного перевода? 23.12.14 деньги через интернет-банк уши (платежное поручение исполнено). 29.12.14 деньги так и не поступили в другой банк.
Причем вселенского масштаба.
Паниковать конечно нет смысла, денег нет все равно. Ни наличных, ни безналичных, на то он и кризис ликвидности. А вот бумагами с печатями стоит запастись по максимуму. Санатор будет оставлять или в первую очередь выплачивать по бесспорным подтвержденным договорам, расторгнутые и переведенные могут зависнуть до выяснения. Не потому, что ассенизатор плохой, просто дегнег выплатить всем сразу не хватит.
Спасибо, было приятно читать!
А вот когда "Мособл" санировался "СМП-банком", мы с коллегой попали конкретно! Хотя, надо признать, там и ситуация была несколько иная - почти все вклады за балансом.
Клиент бежит и делает перевод (платя за это комиссию до 5% от суммы) и тут самое интересное. Может возникнуть вполне реальная ситуация- деньги в воздухе со счета ушли на счет не пришли Операторы признаются что доступа к платежу не имеют) это правда) так как клиент совершал транзанкцию самостоятельно. Оспорить ее также нельзя по этой причине (более того заплатит штраф законно!-в договоре именется комиссия по необоснованной спорной транзанкции)Кроме того банк санатор может поменять счета клиентов и возвращать будет некуда. И вот еще. Если сумма крупная , а санация затеяна из за того что владелец банка скрылся с мешком денег за бугор. то следственные органы могут заморозить эту кругленькую сумму при поступлении на счет другого банка если он с иностранным участием.
Самое неприятное- клиент лишится компенсации от АСВ- так как платеж ушел с ведома клиента деньги спишут а куда они там придут и придут ли санируемый банк волновать не будет. Юридические перспективы выиграть дело ничтожны.
Это в основном и возмущает, вранье и неспособность организовать работу.