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Как быть, если ваш банк попал под санацию?

28.12.2014 20:00 54 46 916 просмотров
Короткий ответ: сделать паузу и следить за событиями.

Длинный ответ.

Санация банка - это его оздоровление силами Банка России, АСВ и (обычно) одного из крупных банков, который впоследствии получит санируемый банк себе. Санация проводится с проблемными банками, которые по мнению ЦБ уже не могут справиться со своими трудностями сами, но пока не настолько плохи, чтобы отзывать у них лицензию. В реальности, под санацию с большей вероятностью может попасть крупный банк (или группа связанных банков), «убивать» который (лишать лицензии) слишком дорого для АСВ.

Санация для банка - как реанимация для человека: банк получает «переливание крови» в виде кредитов ЦБ, проведённых через АСВ, все его параметры тщательно контролируются новым руководством, все возникающие проблемы по возможности быстро решаются. Со временем нормальная деятельность банка восстанавливается. В дальнейшем он, скорее всего, вольётся в банк, который его санировал.

Исходя из этого и надо действовать. Нет никакого смысла со всех ног бежать в отделение попавшего под санацию банка, занимать длинную очередь и снимать со счёта все деньги. Кроме потерянных процентов и нервов вы ничего не получите. Более того, именно в первые дни после объявления о начале процедуры санации наиболее вероятны проблемы с выдачей средств из-за общей неразберихи и давления клиентов на банк. Лучше подождать хотя бы две-три недели или месяц, после чего решить, что делать дальше: продолжать сотрудничать с тем же банком или спокойно перевести средства в другой.

Если всё же у клиента есть необходимость срочно забрать деньги, то можно воспользоваться интернет-банком, чтобы перевести сумму на счёт в другой банк, после чего уже с того счёта их снять или отправить на депозит. Безналичные деньги «получить» намного проще - ни очередей, ни дефицита купюр в кассах.

Санируемый банк со временем наверняка поменяет линейку вкладов, тарифы на обслуживание счетов и карт и т.п. Возможно, через какое-то время понадобится перезаключить договор на обслуживание - если пострадавший банк будет поглощён санатором. За этими изменениями надо следить, чтобы не обнаружить в один не очень прекрасный день лишних расходов или сниженных при продлении процентов по депозитам.

С обслуживанием кредитов тоже больших проблем быть не должно: надо продолжать платить их ровно так же, как и раньше. Однако, в этом случае стоит периодически интересоваться в банке, не изменились ли реквизиты для платежей по кредитам или какие-то другие технические тонкости. Кроме того, в «здоровом» банке, который получит контроль над санируемым, могут быть лучшие предложения по кредитам. Возможно, есть смысл переговорить с его представителями о перекредитовании. Если вы стабильно обслуживали свой долг, новому банку может быть интересно получить качественного заёмщика себе, а не оставлять его в проблемном банке.

Юридические лица, которые обслуживаются в попавшем под санацию банке, не понесут потерь: деньги на их счетах там и останутся, все платежи будут продолжать уходить и приходить, как и раньше. Однако, и в этом случае стоит внимательно следить за изменениями в тарифах и прочих условиях обслуживания: новый «хозяин» банка может по-своему видеть развитие этого сегмента бизнеса.

Суммируя, можно сказать, что для всех клиентов проблемного банка санация в целом выгоднее, чем отзыв лицензии. В некоторых случаях исключением могут стать розничные клиенты, желающие получить свои вклады в наличном виде как можно быстрее: они могут испытывать существенные проблемы (очереди в отделениях, нехватка денег в кассах), в отличие от ситуации с отзывом лицензии, когда вклады спокойно и быстро выплачиваются АСВ. Если же особой спешки нет, то для клиента при санации его банка по большому счёту сразу ничего не меняется. Необходимо лишь вовремя отреагировать на возможное изменение условий обслуживания со стороны санирующего банка в будущем.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 54

RIR  (RIR)
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Есть рубли в сумме АСВ,что лучше положить на депозит под бешенные проценты или купить баксы,деньги в течение года не понадобятся .
вера кашникова
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Артем, столкнулась с проблемой. Совкомбанк пишет одно число получения вклада, а чтобы получить %, надо снимать наследующий день. И так все время. И на горячей линии мне ответили, что так поступает и ЦБ. Правомерно ли действие банка? Писали бы тот день, в к-й можно все получить. В чем подвох?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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"Так поступает и ЦБ" - это отлично )

Не совсем понял, что имеется в виду, но если вы уже знаете, что вклад с процентами можно получить на следующий день, то какая разница, что пишет/говорит банк? Получайте, когда точно знаете, что деньги есть. Если разница в один день принципиальна, опишите подробнее ситуацию, возможно, я не вижу какой-то объективно существующей проблемы.
Владимир Чернов  (Vlad16)
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Ответ нероссийского журналиста , пишущего на русском языке для русского сайта, ни о чем. Да и как можно писать статьи о банковской системе РФ, проживая в другой стране?! Это как спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел. Лично я "ананасы" Совкомбанка пробовал.

О "Совкомбанке". Беру договор, который мне выдали 22 декабря 2014, возможно, у вас может быть другой текст, если вы заключали договор в другой день. У меня в договоре есть п. 1.5 , в котором четко указана дата окончания вклада. В этот день банк обязан вернуть вам сумму вклада, иначе нарушит законодательство РФ. Однако, есть п. 1.8, вполне логичный - Если день выплаты процентов и возврата вклада приходится на нерабочий день Банка, выплата осуществляется в ближайший рабочий день.

В п. 3.6 сказано,что выдача денег со вклада по окончании не требует заказа за один день.

Я часто встречал крайне некомпетентных работников самых разных банков, вплоть до уровня начальника отделения. Единственный способ защитить свои права : знать Законы, читать договор и быть настойчивым в письменном виде.
Татьяна Л  (regler)
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"Если всё же у клиента есть необходимость срочно забрать деньги, то можно воспользоваться интернет-банком, чтобы перевести сумму на счёт в другой банк, после чего уже с того счёта их снять или отправить на депозит. Безналичные деньги «получить» намного проще - ни очередей, ни дефицита купюр в кассах. "

Как показывает практика, этот совет не самый удачный. Примером может служить ситуация в санируемом банке "Траст". Переводы не доходят.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Это явное нарушение со стороны банка, т.е. нештатная ситуация. За последние годы были санированы более 30 банков, понятно, что в отдельных случаях могут быть нарушения, в т.ч. совсем вопиющие. В каких-то случаях всё проходит более-менее гладко. Так или иначе, санируемые банки никуда не деваются, деньги не пропадают, просто бардак может продолжаться дольше, чем хотелось бы клиентам.
Кирилл Копылов  (FlintPNZ)
#
Нарушение, да. А что делать с такими "подвешенными" на корр счете переводами?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Полагаю, что деньги из Траста. Разберутся с завалом, получат деньги от ЦБ, всё заработает штатно.
Дмитрий Никутьев  (nik7726740)
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Артём, добрый день

А сколько ждать электронного перевода? 23.12.14 деньги через интернет-банк уши (платежное поручение исполнено). 29.12.14 деньги так и не поступили в другой банк.
Марина Паюрова  (Green2014)
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Я тоже через интернет-банк отправила деньги 22.12.2014 в 23:00, четыре раза звонила и писала в Траст, ходила лично в свое отделение. Извинялись, говорили, что нештатная ситуация. Деньги на счёт в другом банке были зачислены 30.12.2014
Foboss22  (Foboss22)
#
Журналист дает советы как поступать с финансами. smile:o
Причем вселенского масштаба. smile:wall:
Паниковать конечно нет смысла, денег нет все равно. Ни наличных, ни безналичных, на то он и кризис ликвидности. А вот бумагами с печатями стоит запастись по максимуму. Санатор будет оставлять или в первую очередь выплачивать по бесспорным подтвержденным договорам, расторгнутые и переведенные могут зависнуть до выяснения. Не потому, что ассенизатор плохой, просто дегнег выплатить всем сразу не хватит.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Про документы - всё верно. Но это как бы очевидно, документы на деньги всегда должны быть в порядке )
Jod S  (jod)
#
В Екатеринбурге долларовый вклад закончившийся Траст не отдает smile:(
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Отдаст, куда денется. При санации проблемного банка всегда есть период беспорядка: начальство меняется, процедуры меняются, клиентов в разы больше, чем обычно, всем нужны деньги. Естественно, что банк не справляется. Недовольство клиентов тоже понятно. Поэтому я и говорю, что если есть возможность подождать, то лучше подождать несколько недель, пока всё утрясётся. При санации деньги никуда не денутся.
Сергей Зайцев
#
Статья Артёма Ейскова, как всегда взвешенная и продуманная.
Спасибо, было приятно читать!
Александр Кучинский  (kutschinski)
#
К сожалению санация санации рознь. У меня был вклад в "Мой Банк. Ипотека", так я как-то особо не почувствовал его санацию "Роскредитом". Так всё было чётко поставлено, вообще без нареканий!
А вот когда "Мособл" санировался "СМП-банком", мы с коллегой попали конкретно! Хотя, надо признать, там и ситуация была несколько иная - почти все вклады за балансом.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
"За балансом" - это другая история, вы же понимаете. Чистая уголовщина.
Геннадий Харламов  (gvkharlamov41)
#
Да, Артём, Мособлбанк - другая история!? Но Эта история уже тянется девятый месяц и конца ей не видно. И что же, нынешняя власть России уже не способно оперативно разбираться с уголовщиной, прикрывшись издевательским для нормальных вкладчиков Регламентом"?
D S  (vasilisk30)
#
Цитата
Нет никакого смысла со всех ног бежать в отделение попавшего под санацию банка, занимать длинную очередь и снимать со счёта все деньги.
самая верная мысль smile:flowers:
Цитата
Если всё же у клиента есть необходимость срочно забрать деньги, то можно воспользоваться интернет-банком, чтобы перевести сумму на счёт в другой банк, после чего уже с того счёта их снять или отправить на депозит. Безналичные деньги «получить» намного проще - ни очередей, ни дефицита купюр в кассах.
как бэ совсем не очень smile:puke: Дело в том что это очень отчаянный вариант и на него можно пойти внутренне попрощавшись с деньгами Платежи которые по межбанку идут в электронном виде и работники ни того ни другого банка их по факту не контролируют. Распечатка чека в интернет банке документом вообще юридически не является smile:D и заверять они его не обязаны(например в самом банковском банке страны мне об этом сказали открыто при застревании платежа-к счастью перевод дошел и сумма незначительная smile:) ). Отсюда кстати и повышенные процентные ставки по вкладам открытым в интернете-туда заложен риск пропадания. Итак ситуация банк санируют
Клиент бежит и делает перевод (платя за это комиссию до 5% от суммы) и тут самое интересное. Может возникнуть вполне реальная ситуация- деньги в воздухе со счета ушли на счет не пришли smile:o Операторы признаются что доступа к платежу не имеют) это правда) так как клиент совершал транзанкцию самостоятельно. Оспорить ее также нельзя по этой причине (более того заплатит штраф законно!-в договоре именется комиссия по необоснованной спорной транзанкции)Кроме того банк санатор может поменять счета клиентов и возвращать будет некуда. И вот еще. Если сумма крупная , а санация затеяна из за того что владелец банка скрылся с мешком денег за бугор. то следственные органы могут заморозить эту кругленькую сумму при поступлении на счет другого банка если он с иностранным участием.
Самое неприятное- клиент лишится компенсации от АСВ- так как платеж ушел с ведома клиента деньги спишут а куда они там придут и придут ли санируемый банк волновать не будет. Юридические перспективы выиграть дело ничтожны. smile:(
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Есть конкретные примеры, когда при санации деньги клиентов, переведённые на счёт в другом банке, пропадали навсегда? Что могут на время зависнуть - верю, такое и без санации случается. А чтобы нормальный платёж просто исчезал - ни разу не встречал. ПМСМ это фантастика всё-таки.
D S  (vasilisk30)
#
Печально извесный мастербанк smile:)
Александр  (Alex_Perm)
#
Мастер-банк лишился лицензии, а при санации лицензия у санируемого банка остаётся, и все свои обязательства перед клиентами он продолжает выполнять. Бесперебойно или с задержками - но продолжает. Это совершенно разные ситуации.
Татьяна Уколова  (tan28)
#
Артем, скажите, а что будет с межбанковскими переводами? У нас платеж от 18.12!!!!!! Это кошмар!!! Куда обратится? Что делать? Заранее благодарна за ответ!
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
По идее, он уже должен был вернуться, если вообще уходил со счёта. Обращаться - в банк, с заявлением на розыск платежа. Пригрозите заявлением в полицию о краже денег со счёта, может подействовать - возиться с полицией в банке вряд ли захотят. Если хотите наказать банк, то в ЦБ (можно через сайт, там есть формы обращения).
D S  (vasilisk30)
#
Как и в полиции с заявлением по финансовым вопросам smile:D У следака будут вот такие глаза smile:o при слове депозит и прочих финтерминах. Полицию в основном интересуют случаи с явным отъемом денег у населения -если например кассирша приставляла к горлу нож и требовала отдать кровнозаработанные smile:D или хотя бы обманула на доверии (купюру зажала) Если сумма значительная то это уже другая подследственность-возни много. юристы банка враз найдут повод воспрепятствовать. небольшой нюанс- следствие будет проверять законность средств на счете(так всегда делают чтобы выяснить не являются ли деньги например кассой ОПГ-этого конечно не пишут в учебниках по всяким пруденциям ) smile8) И если вдруг следствие заинтересуется происхождением средств на счете то надо быть готовым это объяснить smile:) На сайте был видеосюжет где на человека кредит повесили по явно подложным документам-полиция долго ходила вокруг да около smile:| следователь мотивировал тем,что не может в ходе проверки получить подтверждения события преступления от руководства банка,которое на контакт естественно не шло smile:)
Елена Корнышкова  (ElenaKorn)
#
В Санкт-Петербурге Траст (головной офис на Банковском) отказывает выдавать валюту по депозиту, который истек по дате. Заявляют, что валюты нет и неизвестно, когда будет - подталкивают клиентов брать в рублях, но невозможность взять деньги по закончившемуся вкладу - нарушение прав потребителя, неисполнение договора, и поэтому нужно подавать в суд и требовать неустойку/компенсацию? Когда поступит валюта в Траст в СПб?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
"Когда поступит валюта" я, конечно, не знаю. Возьмите официальный ответ банка - бумажку, в которой написано, что они отказываются выдавать валюту. Тут же пишите досудебную претензию в двух экземплярах и на одном получите отметку банка о приёме. Есть шанс, что на этом этапе деньги в кассе неожиданно найдутся. Если нет, то после их получения в будущем (после НГ отдадут в любом случае) с имеющимися бумагами обращайтесь в суд за компенсацией вреда.
Zanuda  (Zanuda)
#
Они жулики - официальной бумажки не дают, по телефону информируют - ограничений на возврат вклада нет... Дойдет до суда скажут не знаем, все было в штатном режиме, все всё получили, почему он получил? При мне в очереди несколько человек внесли вклады/погашения кредитов - уж для банкира конвертировать не проблема вообще, если так сложно - отдайте по курсу продажи соседнего банка, клиент пойдет и купит...

Это в основном и возмущает, вранье и неспособность организовать работу.
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