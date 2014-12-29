Как быть, если ваш банк попал под санацию?

Короткий ответ: сделать паузу и следить за событиями.



Длинный ответ.



Санация банка - это его оздоровление силами Банка России, АСВ и (обычно) одного из крупных банков, который впоследствии получит санируемый банк себе. Санация проводится с проблемными банками, которые по мнению ЦБ уже не могут справиться со своими трудностями сами, но пока не настолько плохи, чтобы отзывать у них лицензию. В реальности, под санацию с большей вероятностью может попасть крупный банк (или группа связанных банков), «убивать» который (лишать лицензии) слишком дорого для АСВ.



Санация для банка - как реанимация для человека: банк получает «переливание крови» в виде кредитов ЦБ, проведённых через АСВ, все его параметры тщательно контролируются новым руководством, все возникающие проблемы по возможности быстро решаются. Со временем нормальная деятельность банка восстанавливается. В дальнейшем он, скорее всего, вольётся в банк, который его санировал.



Исходя из этого и надо действовать. Нет никакого смысла со всех ног бежать в отделение попавшего под санацию банка, занимать длинную очередь и снимать со счёта все деньги. Кроме потерянных процентов и нервов вы ничего не получите. Более того, именно в первые дни после объявления о начале процедуры санации наиболее вероятны проблемы с выдачей средств из-за общей неразберихи и давления клиентов на банк. Лучше подождать хотя бы две-три недели или месяц, после чего решить, что делать дальше: продолжать сотрудничать с тем же банком или спокойно перевести средства в другой.



Если всё же у клиента есть необходимость срочно забрать деньги, то можно воспользоваться интернет-банком, чтобы перевести сумму на счёт в другой банк, после чего уже с того счёта их снять или отправить на депозит. Безналичные деньги «получить» намного проще - ни очередей, ни дефицита купюр в кассах.



Санируемый банк со временем наверняка поменяет линейку вкладов, тарифы на обслуживание счетов и карт и т.п. Возможно, через какое-то время понадобится перезаключить договор на обслуживание - если пострадавший банк будет поглощён санатором. За этими изменениями надо следить, чтобы не обнаружить в один не очень прекрасный день лишних расходов или сниженных при продлении процентов по депозитам.



С обслуживанием кредитов тоже больших проблем быть не должно: надо продолжать платить их ровно так же, как и раньше. Однако, в этом случае стоит периодически интересоваться в банке, не изменились ли реквизиты для платежей по кредитам или какие-то другие технические тонкости. Кроме того, в «здоровом» банке, который получит контроль над санируемым, могут быть лучшие предложения по кредитам. Возможно, есть смысл переговорить с его представителями о перекредитовании. Если вы стабильно обслуживали свой долг, новому банку может быть интересно получить качественного заёмщика себе, а не оставлять его в проблемном банке.



Юридические лица, которые обслуживаются в попавшем под санацию банке, не понесут потерь: деньги на их счетах там и останутся, все платежи будут продолжать уходить и приходить, как и раньше. Однако, и в этом случае стоит внимательно следить за изменениями в тарифах и прочих условиях обслуживания: новый «хозяин» банка может по-своему видеть развитие этого сегмента бизнеса.



Суммируя, можно сказать, что для всех клиентов проблемного банка санация в целом выгоднее, чем отзыв лицензии. В некоторых случаях исключением могут стать розничные клиенты, желающие получить свои вклады в наличном виде как можно быстрее: они могут испытывать существенные проблемы (очереди в отделениях, нехватка денег в кассах), в отличие от ситуации с отзывом лицензии, когда вклады спокойно и быстро выплачиваются АСВ. Если же особой спешки нет, то для клиента при санации его банка по большому счёту сразу ничего не меняется. Необходимо лишь вовремя отреагировать на возможное изменение условий обслуживания со стороны санирующего банка в будущем.



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