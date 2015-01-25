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Как выпустить банковскую карту для ребёнка?

25.01.2015 21:12 1 9 001 просмотр
Короткий ответ: на рынке крайне мало специальных предложений карт для детей, но во многих банках обычную дополнительную карту можно выпустить и на ребёнка.

Длинный ответ.

Нужна ли ребёнку собственная банковская карта - отдельный дискуссионный вопрос, не будем его затрагивать. Если вы считаете, что нужна, важно знать, что это возможно и не так уж сложно.

Следует различать два вида карт для детей: дополнительные карты, выпускаемые только при наличии в том же банке основной (родительской) карты, и основные карты, ничем не отличающиеся по функциям от родительских. Обычные - основные - карты могут получить подростки в возрасте от 14 лет при письменном согласии родителей. Это теория, а на практике некоторые банки устанавливают свои требования по минимальному возрасту получателя карты - это может быть и 18 лет. Дополнительная карта - опять же теоретически - может быть оформлена на ребёнка в возрасте от 6 лет. Однако, часто банки устанавливают другой минимальный возраст, например, 10 лет.

В целом, у каждого банка есть свой набор требований и ограничений к детским картам (а у многих такой услуги просто нет), так как законы позволяют банкам действовать в этом вопросе в весьма широких рамках. Поэтому конкретные условия выпуска детских карт лучше узнавать непосредственно в банке, причём у сотрудников, так как на сайтах эту информацию публикуют не все банки (по крайней мере, так, чтобы было легко её найти).

Совет: при обращении в банк с вопросами о детской карте, получив ответ «у нас нет такой услуги», не прерывайте разговор, а узнайте условия открытия обычных дополнительных карт. Запросто может оказаться, что минимальный возраст для держателя дополнительной карты - 6, 10 или 14 лет. Просто сотрудники банка не ассоциируют обычную дополнительную карту с «детской».

Для оформления дополнительной карты на ребёнка требуется показать в банке его свидетельство о рождении (или паспорт, если ребёнку больше 14 лет) и, конечно, свои документы. В процессе оформления заполняются соответствующие заявления и - что особенно важно - устанавливаются ограничения по расходам. Чаще всего можно установить дневные или разовые лимиты по платежам, открыть или закрыть доступ к оплате через интернет (что сейчас особенно актуально) и указать номер для смс-информирования об операциях.

Детская карта может быть не только дебетовой, но и кредитной, хотя такое предложение у банков встречается намного реже. Естественно, это создаёт дополнительный риск для родителей.

Есть ещё две возможности, связанные с детскими картами, редко освещаемые в прессе, но в некоторых случаях могущие оказаться полезными. Дополнительную карту для несовершеннолетнего ребёнка может открыть не только родитель или законный представитель, но и любой другой взрослый человек - при условии письменного согласия родителя. Также, при желании и возможности можно завести карту для ребёнка не только в России, но и за границей. Иностранные банки часто имеют специальные «юниорские» карты и целые программы обслуживания детей, поэтому если родитель-россиянин открыл счёт в таком банке, но может выпустить и детскую карту. Это полезно, например, при отправке детей на учёбу за границу или при регулярных поездках детей в конкретную страну на отдых. Условия получения детских и подростковых карт в разных странах и банках разные, при этом они отличаются от российских.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 1

Сергей_13  (Forpost)
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Добрый день!
конечно есть вопрос. Гражданским кодексом не очень давно введено понятие номинальный счет 860.1 - 860.6 ГК РФ, который используется как и опекунами, так и должен использоваться лицами, уплачивающими алименты на несовершеннолетних детей. Какие банки предлагают такой продукт? И кто может открыть такой счет? Лицо уплачивающее алименты на детей, или лицо получающее алименты на детей? smile:)
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