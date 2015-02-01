Как пользоваться номинальным счётом?

Короткий ответ: заключить специальный договор с банком, предоставляющим такую услугу. Но устоявшейся практики работы с номинальными счетами пока нет, поэтому проблем будет много.



Длинный ответ.



С 1 июля 2014 года в России введён новый вид банковского счёта - номинальный. Этот счёт бывает необходим, когда один человек получает право пользоваться деньгами другого человека (или нескольких людей) с его (их) ведома и согласия (юридических лиц это тоже касается, но мы их здесь не рассматриваем). В принципе, всё это можно было организовать и раньше с помощью доверенностей, но теперь подобные ситуации разрешаются намного проще.



Пример. Ваш родственник живёт в другом городе, вы хотите передавать ему деньги, но при этом считаете нужным контролировать расходы. В этом случае родственник открывает номинальный счёт, называя вас в договоре с банком бенефициаром данного счёта. Для банка это означает, что собственник денег на счёте - вы, но тот, кто открыл счёт, имеет право ими пользоваться. Вы, как собственник средств, можете получать информацию обо всех движениях по счёту.



Более того, если банк согласится на более сложный договор, движения по счёту могут быть ограничены конкретными операциями и даже конкретными адресатами. Скажем, если вы хотите, чтобы вашими деньгами оплачивались только коммунальные услуги, но не покупки в магазинах, в договоре могут быть прописаны конкретные номера счетов, куда могут идти деньги, и запрещено снятие наличных. Напомню: договор с банком заключает тот человек, что будет работать со счётом непосредственно, то есть вам придётся каким-то образом проконтролировать, чтобы нужные пункты были внесены в договор, например, присутствовать при подписании.



Честно говоря, пока это теория. Такой формат счетов появился всего полгода назад, ещё несколько месяцев банки изучали вопрос и составляли образцы договоров. Только сейчас номинальные счета начинают появляться в линейках предложений банков, пройдёт несколько месяцев или даже лет, пока банки и клиенты научатся полноценно работать с номинальными счетами.



Однако, уже несколько месяцев существует одна конкретная реализация новых возможностей: номинальные счета для детей, получающих различные пособия от государства и алменты. Дети выступают в качестве бенефициаров (собственников денег), а их опекуны - собственников счёта, имеющих права распоряжаться поступающими деньгами. Эти права могут быть неограниченными (т.е. владелец использует деньги детей как хочет) или ограниченными (свободное использование допускается только в рамках определённой суммы, на остальное требуется разовое или постоянное разрешение органов опеки). Конкретные решения принимает региональный орган опеки, общей стандартной практики по этому вопросу пока нет.



Ещё несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.



- Деньги на номинальном счёте застрахованы АСВ и при отзыве лицензии у банка выплачиваются бенефициару, но не владельцу счёта.

- При закрытии номинального счёта деньги либо выплачиваются бенефициару, либо переводятся на другой номинальный счёт, открытый в его пользу.

- Ответственность за сведения, предоставленные банку, несёт владелец счёта, в том числе и за сведения, касающиеся бенефициара. Это значит, что в случае каких-либо значимых изменений у бенефициара (изменение номера удостоверения личности, адреса, налогового статуса и пр.) новые сведения в банк должен подать владелец счёта.



Наконец, отдельный вопрос - с алиментами, которые выплачиваются детям, живущим с одним из родителей (не опекуном). В законе этот момент прописан невнятно: с одной стороны, есть упоминание алиментов, с другой, по букве и смыслу в нём говорится о «подопечных», т.е. детях, находящихся под опекой, а не живущих с одним из родителей. Дискуссии на эту тему продолжаются, поэтому при необходимости ситуацию лучше прояснить в конкретном регионе.



Пока очень немногие банки предлагают открытие номинальных счетов. Из крупных такая услуга есть у Россельхозбанка. В Сбербанке по состоянию на конец декабря 2014 года номинальных счетов не было, хотя работа по их внедрению велась. Что касается «детских» денег, выплачиваемых государством, то если раньше они должны были поступать только в банки с более чем 50%-м участием государства, то с 1 января 2015 года это правило отменено: номинальные счета на получение пенсий, пособий и других выплат подопечным можно открывать в любом банке, предоставляющем такую услугу.



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