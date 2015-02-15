Как получить рекомендательное письмо от банка?

Короткий ответ: если не получается сделать это быстро, не отчаиваться и действовать по бюрократическим каналам.



Длинный ответ.



При открытии счёта в зарубежном банке или при подаче заявления на получение долгосрочной визы в некоторые страны бывает необходимо предоставить так называемое «рекомендательное письмо» от банка, в котором у вас уже есть счёт. По-английски оно называется bank reference letter. Обычно это очень короткий текст на английском - всего на пару-тройку строк, в котором говорится, что вы имеете счёт в данном банке с такого-то числа такого-то года, а банк удовлетворён сотрудничеством и за всё время совместной работы не имел с вами никаких проблем. Во многих случаях важно, чтобы срок сотрудничества с банком составлял как минимум два года, поэтому открыть счёт и тут же получить письмо не получится.



Обратите внимание: это письмо не то же самое, что выписка со счёта, переведённая на английский язык. Выписка показывает лишь технические моменты ваших отношений с банком - суммы остатков или объём операций, она не подтверждает, что с вами не было проблем, в то время как иностранные банки интересуются в первую очередь именно этим - что вы спокойный, выгодный, законопослушный клиент. Наличие же у вас тех или иных сумм денег может подтверждаться другими документами.



В отличие от европейских банков, далеко не все их российские коллеги выдают такие письма в качестве стандартной услуги. Поэтому, если вам не повезло, то «ваш» банк при первом запросе может отказать в выдаче reference letter - операторы колл-центра или низовые сотрудники в отделении могут просто не знать о существовании такого понятия, потому что в списке услуг его нет. Но это не значит, что получить письмо невозможно.



Если в отделении или по телефону вам сказали, что «банк таких писем не пишет», обратитесь в службу поддержки банка через сайт или интернет-банк с подробным сообщением, рассказав, что именно и зачем вам нужно. Лучше всего, если вы в этом же сообщении приведёте примерный текст рекомендательного письма. Этого может оказаться достаточно - вам ответят, где и как получить reference letter.



Если и этот вариант не помог, есть ещё одна возможность: «физический» письменный запрос в банк. Придётся дойти до отделения и написать письменный запрос на имя как можно более высокого руководителя. Заодно расскажите в запросе, что вы много лет держите счёт в банке, остаётесь его верным клиентом и хотели бы и дальше продолжить сотрудничество (если всё это правда, конечно). Такие запросы обычно рассматриваются ещё более тщательно, чем сообщения, отправленные онлайн, а вероятность получения положительного ответа значительно выше. Кстати, параллельно можно оставить отзыв о ситуации в «Народном рейтинге» Банков.ру: это часто оказывается полезно для ускорения процесса.



Вряд ли стоит упоминать, что нет смысла обращаться в банк за рекомендательным письмом, если вы были должны по кредиту или создавали банку ещё какие-то проблемы в прошлом.



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