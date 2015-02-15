Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как получить рекомендательное письмо от банка?

15.02.2015 20:00 9 14 703 просмотра
Короткий ответ: если не получается сделать это быстро, не отчаиваться и действовать по бюрократическим каналам.

Длинный ответ.

При открытии счёта в зарубежном банке или при подаче заявления на получение долгосрочной визы в некоторые страны бывает необходимо предоставить так называемое «рекомендательное письмо» от банка, в котором у вас уже есть счёт. По-английски оно называется bank reference letter. Обычно это очень короткий текст на английском - всего на пару-тройку строк, в котором говорится, что вы имеете счёт в данном банке с такого-то числа такого-то года, а банк удовлетворён сотрудничеством и за всё время совместной работы не имел с вами никаких проблем. Во многих случаях важно, чтобы срок сотрудничества с банком составлял как минимум два года, поэтому открыть счёт и тут же получить письмо не получится.

Обратите внимание: это письмо не то же самое, что выписка со счёта, переведённая на английский язык. Выписка показывает лишь технические моменты ваших отношений с банком - суммы остатков или объём операций, она не подтверждает, что с вами не было проблем, в то время как иностранные банки интересуются в первую очередь именно этим - что вы спокойный, выгодный, законопослушный клиент. Наличие же у вас тех или иных сумм денег может подтверждаться другими документами.

В отличие от европейских банков, далеко не все их российские коллеги выдают такие письма в качестве стандартной услуги. Поэтому, если вам не повезло, то «ваш» банк при первом запросе может отказать в выдаче reference letter - операторы колл-центра или низовые сотрудники в отделении могут просто не знать о существовании такого понятия, потому что в списке услуг его нет. Но это не значит, что получить письмо невозможно.

Если в отделении или по телефону вам сказали, что «банк таких писем не пишет», обратитесь в службу поддержки банка через сайт или интернет-банк с подробным сообщением, рассказав, что именно и зачем вам нужно. Лучше всего, если вы в этом же сообщении приведёте примерный текст рекомендательного письма. Этого может оказаться достаточно - вам ответят, где и как получить reference letter.

Если и этот вариант не помог, есть ещё одна возможность: «физический» письменный запрос в банк. Придётся дойти до отделения и написать письменный запрос на имя как можно более высокого руководителя. Заодно расскажите в запросе, что вы много лет держите счёт в банке, остаётесь его верным клиентом и хотели бы и дальше продолжить сотрудничество (если всё это правда, конечно). Такие запросы обычно рассматриваются ещё более тщательно, чем сообщения, отправленные онлайн, а вероятность получения положительного ответа значительно выше. Кстати, параллельно можно оставить отзыв о ситуации в «Народном рейтинге» Банков.ру: это часто оказывается полезно для ускорения процесса.

Вряд ли стоит упоминать, что нет смысла обращаться в банк за рекомендательным письмом, если вы были должны по кредиту или создавали банку ещё какие-то проблемы в прошлом.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 9

Roman753  (Roman753)
#
Есть ли список банков (российских) которые знают, что такое reference letter и без проблем его выдают?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Да можно прямо здесь его и составить.
Алексей  (yaffil)
#
Вся статья свелась к тому, чтобы просить и клянчить smile:D
Если банк упёртый и не клиентоориентированный - никаких оснований запугать и заставить нет. Только клянчить. Смысл статьи непонятен, чтобы просто пописать очевидное?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Дело в том, что многие останавливаются на первом этапе: позвонили, спросили про письмо, им ответили, что вообще не знают, что это такое. На этом всё прекращается. Я говорю, что это неправильно, надо долбить банк дальше, на других уровнях и по другим каналам. Поверьте, далеко не все клиенты банков это делают.

"Запугать" и "заставить" оснований нет, конечно. "Убедить" - совершенно нормально. Если для вас переговоры сводятся к либо "запугать", либо "клянчить", то для других людей палитра решений значительно шире.
Виктор  (Янычар)
#
Я как-то получал такие письма несколько раз. Проблем не возникало.
Сам составил документ. Банк подписал и поставил печать. В посольствах приняли без эмоций.
Виктор  (Янычар)
#
Балтийский банк. Надеюсь, это не будет использовано никому во вред. Также Траст

Но я давний клиент ББ и Траста. Поэтому, никто в справках не врал. Просто чтобы не мучить банкиров переводами и раздумьями, я сам текст изобретал smile:)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Почему во вред-то? Наоборот, хорошо, что они своим клиентам дают такие письма, молодцы.
Виктор  (Янычар)
#
Просто у нас "маленький Городок". Нет смысла рогами бодаться. smile:) Особенно, если данная процедура никому ничего не стОит по деньгам smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения