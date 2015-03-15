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Как оплатить похороны деньгами с банковских счетов умершего?

15.03.2015 20:34 6 29 912 просмотров
Короткий ответ: получить специальную бумагу у нотариуса и принести её в банк.

Длинный ответ. Не все знают, что есть возможность компенсировать расходы на похороны человека за счёт денег, оставшихся на его счетах. Причём сделать это могут не только наследники, не только родственники, но и вообще любые люди, оплачивавшие расходы на похороны.

Если у умершего были сбережения на счетах в банках и они не завещаны наследникам (это важно), то любой человек, имеющий на руках подтверждения о проведении расходов на похороны, может получить деньги с этих счетов после похорон. Эти выплаты производятся до выплат наследникам по закону и выплат по обязательствам умершего. Если наследники уже вступили в наследство, то компенсацию можно требовать только у них.

Тот, кто за свой счёт оплатил похороны, должен собрать пакет документов:

- свой паспорт;
- свидетельство о смерти вкладчика;
- подтверждение произведённых расходов (чеки, договоры и т.п.);
- реквизиты счёта умершего, с которого будет произведена выплата.

С этими документам надо прийти к нотариусу, ведущему наследственное дело (нотариус по последнему месту жительства умершего). Нотариус определит сумму компенсации и выпишет «Постановление о возмещении расходов на похороны наследодателя» («Форма 72»). Взяв это постановление и паспорт, необходимо пойти в банк и там заполнить заявление о выплате данных денег (у банка должна быть стандартная форма такого заявления). Свидетельство о смерти в банк брать не обязательно, так как постановление нотариуса само по себе подтверждает смерть вкладчика, хотя банк может и запросить это свидетельство отдельно. Рассмотрев документы, банк выплачивает обозначенную в постановлении нотариуса сумму.

Вопрос с суммой не так прост. Точно известна только верхняя граница - это 40 тысяч рублей, на большую сумму постановление выписано быть не может (хотя такие случаи были из-за невнимательности или неграмотности нотариуса, но банк всё равно не платил больше законного лимита). В остальном же всё на усмотрение нотариуса. Понятие «достойные похороны» законом прямо не определено, поэтому нотариус будет опираться на здравый смысл. Как минимум компенсируются расходы на оборудование места погребения, гроб, транспортировку тела и ритуальные товары. И, конечно, сколько бы ни написал в постановлении нотариус, выплата производится только в пределах той суммы, что есть на счёте (заранее её знать не обязательно). Ключевая сложность в этом деле - получение реквизитов счёта умершего, которые должны быть указаны в постановлении нотариуса, всё остальное - просто.

Выше рассмотрен случай компенсации понесённых расходов. Получение денег до похорон, вообще говоря, тоже прямо не запрещено. Но крайне сложно представить нотариуса, который выдаст разрешение на получение денег человеку «с улицы», сказавшему, что он хочет оплатить чужие похороны.

Обратите внимание: выше рассмотрен только простой и «прозрачный» случай, в котором нет никаких осложнений. В жизни же бывает всякое: расходы на похороны могут нести несколько человек и все они обратятся за компенсацией, обратившийся может не знать реквизитов счёта, но нотариус по заявлению наследников по закону направил запрос в банк о розыске счёта (а значит, будет знать его реквизиты) и т.д. В любом случае, все действия лучше согласовывать с нотариусом или проконсультироваться с независимым юристом. Задача этой заметки - рассказать, что такая возможность существует, и ею вполне можно пользоваться.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 6

Иван Иваныч  (somewan)
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боюсь подумать, кому это может пригодиться.
Спасибо Вам!
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Получатели ещё и судятся с банками, которые не выдают эти деньги. В стране достаточно много людей, для которых 20-40 тыс. рублей - большие деньги. А в жизни всякое бывает.
groten  (groten)
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40 тыс.руб. - это очень мизерная сумма, даже не стоит заморачиваться, тем более если счета в Сбербанке, да еще в ценных бумагах у покойного. Ответ Сбера был - на счетах 15 тыс.руб., про акции они умолчали (покойным было вложено 2 млн.руб.). Хоронили на свои.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Это 1,5-2 месячные зарплаты в регионах. Я бы не стал использовать слово "мизерный" в данном случае.
groten  (groten)
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Вы я так понимаю теоретик, а я практик. Умер родственник, похоронили и к нотариусу, она написала запрос, переписка со Сбером продолжалась 5 месяцев. Смысла в получении 40 тыс. уже не было.
Банки наши через сколько отвечают на запросы нотариусов по наследственным делам? smile:o
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